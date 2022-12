È il nostro secondo Secretversary! Se ci pensi, un superdrop non è altro che una festa, e c’è sempre un invito per te. Quest’anno abbiamo degli omaggi niente male per i nostri ospiti: guarda qui!

Continua a festeggiare alla pagina secretlair.wizards.com dalle 9:00 del 29 novembre alle 9:00 del 23 dicembre (ora del Pacifico), effettuando la tua preordinazione prima che la musica si spenga all’alba con il ritorno dei genitori dalle vacanze!

SECRET LAIR X ARCANE

Le illustrazioni di Duress, Seize the Day come “Round Two“ e Krosan Grip come “Denting Blows“ saranno rivelate il 28 novembre!

Secret Lair X Arcane è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Path to Exile

1 Rhystic Study come “Unstable Harmonics”

1 Duress

1 Seize the Day come “Round Two”

1 Krosan Grip come “Denting Blows”

1 Counterflux

1 Thran Dynamo come “The Hexcore”

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Secret Lair è lieto di annunciare una collaborazione in due parti con Arcane, la nuova serie televisiva basata su League of Legends.

Il primo drop immortala scene tratte dalla serie TV su carte iconiche di Magic. Include magie classiche come Rhystic Study e Path to Exile, ridisegnate con i personaggi più amati dai fan come Vi, Jinx e Jayce (no, non quello). Queste carte sono un must per qualsiasi fan di League of Legendso di Magic che conosci. Prendile finché puoi!

SECRET LAIR X ARCANE: LANDS

Secret Lair X Arcane: Lands è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Plains

1 Island

1 Swamp

1 Mountain

1 Forest

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Secret Lair è lieto di annunciare una collaborazione in due parti con Arcane, la nuova serie televisiva basata su League of Legends.

Questo secondo drop include una copia di ogni terra base, ognuna delle quali ritrae un luogo emblematico di Piltover e Zaun. Le carte mostrano scenari meravigliosi direttamente tratti dalla serie, e ogni ambientazione di League apporta qualcosa di speciale al tuo mazzo o alla tua collezione. Prendi una copia per te o per qualsiasi fan di League of Legends o di Magic che conosci... finché puoi!

WELCOME TO CASTLE DRACULA

Welcome to Castle Dracula è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Exquisite Blood come “Hunger of the Ancient One”

1 Night’s Whisper come “Nightfeeder’s Visitation”

1 Phyrexian Tower come “Dracula’s Tomb”

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere una (1) bustina a tema Welcome to Castle Dracula (potrebbe essere disponibile in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

** Il riscatto in MTG Arena non è disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

[NOTA DELL’AUTORE: A quanto pare, simulare l’accento di Dracula nello scritto rende il testo molto macchinoso da leggere, perciò, mentre leggi quanto segue, fingi che le r siano v, e così via. Gvazie mille.]

Ah ah ah! Ti do il benvenuto nel mio castello, viandante. Prego, fai come fossi a casa tua. Stavamo giusto per sederci a tavola, unisciti a noi. Stasera serviamo rabarbaro e rape rosse, ratatouille, rognone arrosto e ribes. Meraviglioso! Siamo lieti che tu sia qui. Per cena. Ma prima, ti andrebbe di ammirare qualche opera d’arte? Di recente mi sono fatto dipingere dei ritratti da artisti decisamente non vampiri, come Tomas Duchek, Nicholas Gregory e Nils Hamm. Li ho ordinati su Internet, e ora puoi farlo anche tu!

THE DRACULA LANDS

The Dracula Lands è disponibile versione in foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Plains full-art

1 Island full-art

1 Swamp full-art

1 Mountain full-art

1 Forest full-art

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Vampirizza il tuo mazzo o la tua collezione con questo incredibile set di terre base a tema Dracula. Ogni carta presenta una splendida illustrazione macabra di Jonas De Ro, Donato Giancola, Yeong-Hao Han, Andreas Rocha e Grzegorz Rutkowski, ognuna con la sua versione del vampiro più famigerato dei romanzi.

FBLTHP: COMPLETELY, UTTERLY, TOTALLY LOST

Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Path to Exile borderless

1 Well of Lost Dreams borderless

1 Frantic Search borderless

1 Intruder Alarm borderless

1 Shelldock Isle borderless

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Hai visto il nostro cucciolo? È alto circa mezzo metro (o forse un metro, dipende dall’interpretazione dell’artista), ha un occhio grande e acquoso e risponde a un nome simile al rumore di una pernacchia. Non sopportiamo l’idea che stia vagando per le strade di Ravnica tutto solo. Potresti dare un’occhiata? Crediamo sia nascosto qui da qualche parte, in questo drop di Secret Lair...

Proprio così. È un panorama senza bordi formato da cinque carte disegnate da Marija Tiurina e trabocca di riferimenti di Magic e Ravnica. Riesci a trovare Fblthp su ogni carta?

CROCODILE JACKSON’S MONSTROUS MENAGERIE

Crocodile Jackson’s Monstrous Menagerie è disponibile in versione foil in rilievo e non foil.

Contenuto:

1 Ravenous Chupacabra borderless

1 Managorger Hydra borderless

1 Pathbreaker Ibex borderless

1 Temur Sabertooth borderless

1 Winding Constrictor borderless

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil in rilievo: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Venghino signori, venghino ad ammirare lo spettacolo più fantastico di Muraganda. Il leggendario cowboy Crocodile Jackson ha illustrato creature selvatiche e bizzarre di ogni sorta per voi. Meravigliatevi! Davanti al ghigno dorato del Ravenous Chupacabra! Sentite! Il delicato abbraccio del Winding Constrictor! Fuggite! Più in fretta che potete dallo scatenato Pathbreaker Ibex! Aggiudicatevi queste creature e molte altre per il vostro serraglio, scegliendo questo drop oggi!

FAR OUT, MAN

Far Out, Man è disponibile in versione foil tradizionale e non foil.

Contenuto:

1 Aether Gust borderless

1 Counterspell borderless

1 Fabricate borderless

1 Fact or Fiction borderless

1 Mystical Tutor borderless

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere tre (3) bustine a tema Far Out, Man (potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

** Il riscatto in MTG Arena non è disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

Ti soffermi mai a guardare le tue magie? Nel senso, guardarle per davvero. Cioè, restare immobile a fissare a lungo queste bellezze blu di Mateus Manhanini. C’è così tanto da ammirare! Queste carte sono il gioiello di punta perfetto di qualsiasi collezione, e un’aggiunta mozzafiato per qualsiasi mazzo. I tuoi avversari resteranno tanto incantati da perdonarti addirittura per aver neutralizzato la loro magia.

PIXELSNOWLANDS.JPG

PixelSnowLands.jpg è disponibile in versione non foil, foil tradizionale e foil in rilievo.

Contenuto:

1 Snow-Covered Plains

1 Snow-Covered Island

1 Snow-Covered Swamp

1 Snow-Covered Mountain

1 Snow-Covered Forest

Prezzo:

Non foil: 29,99$ / 34,99€* / 29,99£* / CN¥ 238,00 / SG$ 43,88

Foil tradizionale: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

Foil in rilievo: 39,99$ / 44,99€* / 39,99£* / 318,00 CN¥ / 58,88 SG$

*IVA inclusa

Daremo una seconda vita ad alcune prove di stampa di Secret Lair trasformandole nelle piattaforme che troverai nelle confezioni di PixelSnowLands.jpg! Questi fogli di prova vengono prodotti in quantità limitata per calibrare i colori e la qualità dell’immagine prima di dare il via alla stampa in serie. Stiamo testando questa iniziativa per ridurre i rifiuti industriali che produciamo riutilizzando le prove di stampa come componenti di imballaggio di Secret Lair.

Nevica! Nevica, gente! Non ami anche tu uscire e lasciare che il primo fiocco di neve si posi sulla tua ling... PERCHÉ QUESTA NEVE È COSÌ APPUNTITA? È FATTA DI PIXEL! È AFFILATISSIMA! RITIRIAMO TUTTO!

Dopo un’attenta rivalutazione, crediamo che la cosa migliore sia ammirare questo meraviglioso panorama innevato dell’artista Jubilee da lontano, come per esempio su una carta di Magic. Queste sono alcune delle terre neve base più sorprendenti che abbiamo mai stampato, e sono esattamente ciò che cerchi per portare qualsiasi mazzo o collezione al livello superiore. Lascia perdere le palle di neve, però. Fidati di noi.

HEADS I WIN, TAILS YOU LOSE

Gira

Gira

Gira

Gira Gira

Contenuto:

1 Zndrsplt, Eye of Wisdom borderless reversibile foil

1 Okaun, Eye of Chaos borderless reversibile foil

1 Propaganda borderless reversibile foil

1 Stitch in Time borderless reversibile foil

1 Krark’s Thumb borderless reversibile foil

45 ristampe foil addizionali (vedi la lista del mazzo completa)

50 ristampe non foil

1 moneta super speciale

2 comandanti da copertina

10 pedine bifronte

1 portamazzo

1 ruota segnapunti vita

1 inserto strategico

1 carta-guida

Prezzo:

$ 99,99 / € 115,99* / £ 99,99* / CN¥ 788,00 / SG$ 145,88

*IVA inclusa

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere due (2) bustine a tema Heads I Win, Tails You Lose in MTG Arena (potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena).

** Il riscatto in MTG Arena non è disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

CHE DIAVOLO SUCCEDE QUI?

Siamo entusiasti di presentare il primissimo mazzo Commander di Secret Lair. Esatto, per un tempo limitato potrai portare a casa un mazzo unico di 100 carte ricolmo di foil, dieci esemplari di nuove illustrazioni super speciali (distribuite in cinque carte, poi lo spieghiamo), e un sacco di altre meraviglie come una speciale moneta da lanciare e una ruota segnapunti vita.

CARTE REVERSIBILI? COSA DIAMINE SAREBBERO?

Le carte reversibili sono un nuovo ritrovato della tecnologia di Magic che siamo entusiasti di presentarti. È un concetto relativamente semplice, ma che si traduce in carte dall’aspetto favoloso. Sono carte bifronte che hanno una carta con le stesse funzioni su ogni lato. I due lati, però, hanno illustrazioni diverse. Puoi cambiare il lato mostrato quando lanci la magia, oppure deciderne uno preferito. Puoi persino lanciare una moneta per scegliere! Non è altro che un ulteriore modo per esprimere la tua personalità quando giochi.

OTTIMO! COSA FA IL MAZZO?

Questo mazzo viene dal deposito segreto di Gavin Verhey ed è una bomba da giocare. Di seguito, riportiamo due parole dello stesso Gavin:

“Adoro Zndrsplt e Okaun da quando li ho creati in Battlebond, e questo mazzo Commander della mia collezione personale li porta al centro dell’attenzione! Sembra così adorabile e innocente... Ma poi, quando inizi a sferrare attacchi letali, è troppo tardi per fermare i tuoi lanci di moneta da regno del terrore.

“I primi turni vanno passati a costruire la tua solida base di mana ed Equipaggiamenti, e a giocare delle carte di poco conto per lanciare la moneta. Poi puoi iniziare a schierare i tuoi comandanti! Di solito, suggerisco di iniziare con Znrsplt, così puoi cominciare a lanciare monete e pescare carte. I tuoi avversari penseranno che è una cosa carina e si metteranno a ridere. ‘Guarda che buffo questo mazzo che ti fa lanciare le monete! Ah ah.’

Ed è allora che saprai di averli ingannati. Schiera Okaun, il killer del mazzo. Se hai degli Equipaggiamenti, agghindalo come si deve! Dovrai solo lanciare tre monete vincenti per uccidere con Okaun usando il danno del comandante, e forse anche di meno, se hai l’Equipaggiamento giusto. Io una volta ho inflitto più di 10.000 danni da attacco con un solo Okaun! I tuoi avversari proveranno a rimuoverlo, ma le tue contromagie servono proprio a questo. Se ci sono creature sulla tua strada, puoi lasciartele alle spalle con carte che ti garantiscono l’imbloccabilità. Oppure, se vuoi davvero lasciare di stucco gli avversari, usa Chandra’s Ignition, così il tuo Okaun con 10.000 di forza (o giù di lì) potrà uccidere tutti in un colpo solo!

Se hai domande sul funzionamento del mazzo, fammi sapere su Twitter @gavinverhey. Buon divertimento!”

NON-FOIL SECOND SECRETVERSARY BUNDLE

Contenuto:

1 Secret Lair x Arcane

1 Secret Lair x Arcane: Lands

1 Welcome to Castle Dracula

1 The Dracula Lands

1 Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost

1 Crocodile Jackson’s Monstrous Menagerie

1 Far Out, Man

1 PixelSnowLands.jpg

Prezzo:

199,99$ / 234,99€* / 199,99£* / 1.588,00 CN¥ / 291,88 SG$

*IVA inclusa

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere una (1) bustina a tema Welcome to Castle Dracula

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere tre (3) bustine a tema Far Out, Man

(Le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena.)

** Il riscatto in MTG Arena non è disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

Goditi tutte queste delizie non foil sapientemente riunite in un singolo bundle. Un po’ come quando vai a una festa e non sai di preciso chi saranno gli invitati: conosci il padrone di casa tramite amici di amici e sai che andate d’accordo, ma non hai la certezza di quali dei suoi amici siano anche tuoi amici, e soprattutto se questi amici non siano in realtà degli strambi amanti del bob su lava o delle gare di mondatura del mais... Ma poi, alla fine scopri che sono tutte brave persone, appassionate di cose normali come il normalissimo bob su neve o delle gare a chi mangia più popcorn. Non è niente male, insomma!

FOIL SECOND SECRETVERSARY BUNDLE

Contenuto:

1 Secret Lair x Arcane Foil Edition

1 Secret Lair x Arcane: Lands Foil Edition

1 Welcome to Castle Dracula Foil Edition

1 The Dracula Lands Foil Edition

1 Fblthp: Completely, Utterly, Totally Lost Foil Edition

1 Crocodile Jackson’s Monstrous Menagerie Foil Etched Edition

1 Far Out, Man Foil Edition

1 PixelSnowLands.jpg Foil Edition

1 PixelSnowLands.jpg Foil Etched Edition

Prezzo:

299,99$ / 334,99€* / 299,99£* / 2.388,00 CN¥ / 436,88 SG$

*IVA inclusa

Riscatto in MTG Arena**:

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere una (1) bustina a tema “Welcome to Castle Dracula”

Un (1) codice utilizzabile una volta per ottenere tre (3) bustine a tema Far Out, Man

(Le bustine potrebbero essere disponibili in seguito per l’acquisto in MTG Arena.)

** Il riscatto in MTG Arena non è disponibile nelle seguenti regioni: Cina, Hong Kong, Macao, Singapore, Taiwan e Vietnam.

Festeggia con un grande bundle di foil favolose! Questo bundle contiene ogni singolo drop disponibile in versione foil (sia tradizionale che in rilievo, dove possibile). È un po’ come quando vai a una festa e sai già che ci sarà da mangiare, e ti aspetti degli snack leggeri. Sai, no, qualche salatino, delle patatine, magari della frutta secca se il padrone di casa vuole abbondare. Ma, in questo caso, gli snack sono degni di un ristorante stellato: finger food di lusso, tartine di caviale, ostriche e frutta esotica. Insomma, da leccarsi i baffi.

THE BUNDLE BUNDLE

Contenuto:

1 Foil Second Secretversary Bundle

1 Non-Foil Second Secretversary Bundle

Prezzo:

479,99$ / 544,99€* / 479,99£* / 3.688,00 CN¥ / 698,88 SG$

*IVA inclusa

Per i fan di Secret Lair che non vogliono lasciarsi sfuggire niente. Questo bundle contiene ogni singolo drop, sia foil che non foil. In pratica, è l’equivalente di andarsene dalla festa con diciassette buste di omaggi.

Attenzione: questo bundle NON contiene il mazzo Commander Heads I Win, Tails You Lose. Se vuoi un bundle che include quel mazzo, dai un’occhiata a The Bundled Bundle Bundle qui sotto!

THE BUNDLED BUNDLE BUNDLE

Contenuto:

1 Foil Second Secretversary Bundle

1 Non-Foil Second Secretversary Bundle

1 mazzo Commander Heads I Win, Tails You Lose

Prezzo:

549,99$ / 599,99€* / 549,99£* / 4.288,00 CN¥ / 800,88 SG$

*IVA inclusa

Per i fan di Secret Lair che non vogliono lasciarsi sfuggire niente, e vogliono anche di più. Questo bundle contiene ogni singolo drop, sia foil che non foil, e contiene ANCHE una copia del mazzo Commander Heads I Win, Tails You Lose! È più o meno l’equivalente di andarsene dalla festa con diciassette buste di omaggi E ANCHE una torta enorme che sarebbe rimasta intatta per almeno un’altra ora.

C’è molto da digerire per il secondo Secretversary di Secret Lair, ma ce la puoi fare. Troverai tutto all’indirizzo secretlair.wizards.com tra le 9:00 del 29 novembre e le 9:00 del 23 dicembre (ora del Pacifico) prima che gli sbirri spengano le luci e tutto diventi solo un ricordo confuso!