Nel 30% delle Buste dei Mondi di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed, disponibili in preordine presso il tuo negozio di zona e rivenditori online come Amazon, potrai trovare una carta con illustrazione raffigurante 1 delle 20 opere d’arte dell’espansione. In un ulteriore 5% delle Buste dei Mondi la carta con illustrazione include l’autografo dell’artista o il simbolo dei Planeswalker impressi in oro.

Scopri di più sulle Buste dei Mondi, e le cose fantastiche che puoi trovare al loro interno, su Collezionare Magic: The Gathering – Assassin’s Creed e scopri le carte con illustrazione nella Galleria immagini delle carte di Magic: The Gathering – Assassin’s Creed (le versioni senza dettaglio in oro hanno la stessa illustrazione ma senza l’autografo dell’artista o il simbolo dei Planeswalker).