Dai un’occhiata alle ultime carte svelate dei mazzi Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo™ qui sotto. Per vedere ancora più carte, visita la galleria immagini de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo e la galleria immagini delle varianti.

Le carte con il numero di collezione dal 348 al 377 sono carte Reami e Reliquie che si trovano nelle Collector Booster in versione non foil e nelle confezioni di buste per draft, dell’espansione e Collector Booster come carte bonus foil. Le carte con il numero di collezione dal 378 al 407 sono carte Reami e Reliquie che si trovano nelle Collector Booster.

Inoltre, le carte con il numero di collezione dall’81 all’84 sono comandanti da copertina dai mazzi Commander de Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo. Queste sono stampate con un trattamento in rilievo su un cartoncino spesso: perfette per sfoggiare il tuo comandante ma non si possono usare nel gioco sanzionato.

Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo esce il 23 giugno e sarà disponibile nel tuo negozio di zona, online su Amazon e presso tutti gli altri rivenditori di Magic.

VERDE

Il Grande Monolito

MULTICOLORE

Éowyn, Fanciulla Combattente

Frodo, Hobbit Avventuroso

Galadriel, Regina Elfica

Sauron, Signore degli Anelli

Sam, Aiutante Leale

Radagast, Stregone delle Terre Selvagge

ARTEFATTO

Rarità di Nubepietra

Ponte Intrappolante

L'Ozolito

Anelli dell'Allegro Focolare

Lancia delle Tenebre

Sol Ring (Elven)

Sol Ring (Dwarven)

Sol Ring (Human)

TERRA

Tomba Antica

Acquitrino di Bojuka

Boseiju, Che Protegge Tutti

Grotta delle Anime

Tempio Abbandonato

Via del Ritorno

Minamo, Scuola sul Bordo dell'Acqua

Lande Desolate

Yavimaya, Culla della Crescita

