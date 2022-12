These are alternate versions of Throne of Eldraine cards. For more information on where to find them, see Mark Rosewater's article on Booster Fun. To see the normal versions of each card, check out the Throne of Eldraine Card Image Gallery.

BIANCO | BLU | NERO | ROSSO | VERDE

MULTICOLORE | ARTEFATTO | TERRA | TUTTE LE CARTE

BIANCO

Stratega di Ardenvalle

Guidamadrina degli Spiritelli

Ammazzagiganti

Unicorno Solitario

Gigante del Mantoreame

Pastore del Gregge

Scudiero della Fiammargento

Kenrith, il Re Ritornato

Contendente Acclamata

Principe Affascinante

Il Circolo della Lealtà

Per Sempre Felici e Contenti

Arconte Armonioso

Portatrice del Silenzio

Linden, la Regina Risoluta

Cavaliera Degna

BLU

Spiritella dell'Animazione

Furfante Sfrontato

Fate dei Desideri

Folletto Ipnotico

Tritona Guardasegreti

Regina dei Ghiacci

Emry, Nascosta nel Loch

Volume di Fantasie

Gadwick, il Rugoso

Lo Specchio Magico

Orologio di Mezzanotte

Riflesso dello Specchio

Rubato dalle Fate

Gargoyle di Vantressa

NERO

Cavaliere Putrimelma

Cavalcante Omicida

Ordine della Mezzanotte

Mietitore della Notte

Maestro di Spada Invaghito

Ayara, Prima di Loctevenna

Esemplare della Lancia Nera

Il Calderone dell'Eternità

Troll di Ponteschiocco

Cavaliere Giurato

Pifferaio della Colonia

Rankle, Maestro delle Beffe

Talismano della Grinfia dei Desideri

Vendetta della Strega

Pifferaio della Colonia

ROSSO

Gigante Sbriciolaossa

Spezzascudi di Bracerocca

Mercante della Valle

Cavaliere di Rocciamuraglia

Bracelama

Campione Fervente

Fuochi dell'Invenzione

Prodezza del Ferropicco

Piromante del Ferropicco

Drago Opportunista

Rapinatore dei Ricchi

Colpo Dilaniante

Torbran, Signore di Rossocolle

VERDE

Gigante dei Fagioli

Coppia di Curiosoni

Intrusa dai Riccioli d'Oro

Intagliatore di Garenponte

Bestia Innamorata

Accolita del Rosaspino

Silvantropo di Tuinvalle

Re dei Troll Gozzovigliante

Oca d'Oro

Il Grande Monolito

C'era Una Volta

Bestia dei Cimenti

Ritorno di Lingua Selvaggia

Lupo Cattivo

Protettore Figlio della Selva

Yorvo, Signore di Garenponte

MULTICOLORE

Garruk, Cacciatore Maledetto

Oko, Ladro di Corone

I Discendenti Reali

Ranger di Quercetania

Danza della Magione

Rovina Preannunciata

Fuga nelle Terre Selvagge

Anziana del Rifugio Fatato

Serpe del Lochmere

Baldoria dei Fuorilegge

Crociata Pugnotempesta

ARTEFATTO

Cannocchiale Incantato

Serpe delle Litospire

TERRA

Castello di Ardenvalle

Castello di Bracerocca

Castello di Garenponte

Castello di Loctevenna

Castello di Vantressa

Passaggio Leggendario

BIANCO | BLU | NERO | ROSSO | VERDE

MULTICOLORE | ARTEFATTO | TERRA | TUTTE LE CARTE