Ritratti inquietanti di vampiri senza età. Paesaggi illuminati dalla pallida luce lunare. Scene di battaglie all'ultimo sangue nella città di Thraben. Questi sono tutti tratti caratteristici del piano di Innistrad, e tutti saranno ritratti nelle carte con illustrazione di Innistrad Remastered!

0012a_MTGINR_ACFront: Zealous Conscripts Art Card 12/25 0025a_MTGINR_ACFront: The Gitrog Monster Art Card 25/25

Le carte con illustrazione compaiono nel 15% delle buste di gioco di Innistrad Remastered. Mostrano 1 di 25 illustrazioni dell'espansione, e il 2,5% delle buste di gioco contengono carte con illustrazione che presentano impresa in oro la firma dell'artista o il simbolo dei Planeswalker.

Puoi scoprire come collezionare le carte con illustrazione e tanto altro in Collazionare Innistrad Remastered o scoprire tutte le fantastiche illustrazioni nella Galleria immagini delle carte di Innistrad Remastered . Ricorda che le carte con illustrazione senza impressione in oro hanno la stessa illustrazione ma senza la firma dell'artista o il simbolo dei Planeswalker.

Innistrad Remastered esce in tutto il mondo il 24 gennaio 2025 e puoi preordinare le buste di gioco e i Collector Booster già da ora nel tuo negozio di zona, online da rivenditori come Amazon e ovunque siano venduti i prodotti di Magic: The Gathering.