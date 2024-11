Fondamenti di Magic: The Gathering è l’espansione di Magic per antonomasia, con carte da tutto il Multiverso in una sola emozionante uscita. Con carte che saranno legali in Standard almeno fino al 2029, questa espansione è perfetta per immergersi nel gioco di carte collezionabili numero uno al mondo.

Illustrazione di: PINDURSKI

Non sarebbe un’espansione di Magic se non fosse accompagnata da delle nuove pedine sorprendenti. Queste pedine con illustrazione completa sono perfette per tenere traccia della tua partita. Sebbene non siano necessarie per la tua esperienza di gioco, sono uno strumento extra a disposizione dei giocatori di Magic.

In Fondamenti di Magic: The Gathering, ci sono 23 pedine e 2 emblemi (creati da Kaito, Infiltrato Astuto e Vivien Reid) nelle buste di gioco e nei Collector Booster. Ci sono altre 8 tipologie di pedine incluse nella Collezione Iniziale che non si trovano nelle buste di gioco e Collector Booster di Fondamenti

0002_MTGFDN_BToken: Cat Token (2/2) 0025_MTGFDN_BToken: Vivien Reid (Emblem)

Inoltre, le pedine all’interno delle buste di gioco, Collector Booster e Collezione Iniziale di Fondamenti sono bifronte, mentre solo nei Collector Booster le troverai in versione foil bifronte. Un modo divertente per aggiungere un tocco di stile e utilità alle tue pedine.

Puoi scoprire tutte le pedine nella Galleria immagiin delle carte di Fondamenti, ilo modo più semplice per esplorare tutte le pedine e le carte dell’espansione. Se vuoi, puoi scoprire altri dettagli sulle carte con illustrazione qui e ammirarle nella galleria immagini delle carte.

Fondamenti di Magic: The Gathering arriva il 15 novembre 2024, segnando l’inizio di una nuova era di Magic. I prodotti di Fondamenti sono ora disponibili per il preordine nel tuo negozio di zona, presso i rivenditori online come Amazon e ovunque siano venduti prodotti di Magic.