Mentre ti prepari a esplorare Le Caverne Perdute di Ixalan, porta con te una collezione di pedine per il tuo viaggio nelle profondità! Puoi trovare 35 pedine con illustrazione completa, 1 emblema,1 segnalino perforato bifronte, 1 carta-guida bifronte vuota su cui poter scrivere e le carte-guida Il Monarca e la Benedizione della Città nei prodotti di Le Caverne Perdute di Ixalan.

Nelle buste per draft troverai 18 pedine con illustrazione completa, una carta-guida vuota su cui poter scrivere e un segnalino perforato bifronte con i segnalini +1/+1, stordimento e finale. Nelle buste dell’espansione troverai le stesse pedine con illustrazione completa, il segnalino perforato, la carta-guida vuota e in aggiunta due pedine con illustrazione completa dalla Collezione Jurassic World (REX). Nelle Collector Booster puoi trovare le stesse pedine in versione pedina bifronte foil, comprese le 2 pedine di REX. (Le Collector Booster non contengono né i segnalini perforati né le carte-guida vuote.)

Potrai trovare le pedine anche nei mazzi Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan. In questa espansione, nei mazzi Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan sono disponibili le carte-guida Il Monarca e la Benedizione della Città, 15 pedine con illustrazione completa e 1 emblema, più 10 pedine bifronte in ogni mazzo in linea con il tema dei contenuti.

Ti aspetta una nuova avventura nelle profondità di Le Caverne Perdute di Ixalan! L’espansione uscirà il17 novembre 2023, ma puoi già preordinarla presso il tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque si vendano i prodotti di Magic.

Pedine delle buste di Le Caverne Perdute di Ixalan

Copy Angelo Soldato Gnomo

Vampiro (bianco) Tritone (anti-malocchio) Pipistrello

Fungus Pirata Scheletro Dinosauro (rosso)

Dinosauro (verde) Uovo di Dinosauro Dinosauro Fungus

Golem Spirito Demone Vampiro

Gnomo Mappa Tesoro

Dinosauro (REX) Tesoro (REX)

Carta segnalino perforato bifronte Carta-guida CB vuota

Pedine del mazzo Commander di Le Caverne Perdute di Ixalan

Pedine di Forza, Ciurma

1 pedina Ragavan // Tesoro

2 pedine Guerriero Salamandra // Tesoro

2 pedine Guerriero Salamandra // Polimorfo

1 pedina Mappa // Pirata Scheletro

2 pedine Copia // Pirata Scheletro

1 pedina Il Monarca (carta guida) // Pirata

1 pedina Benedizione della Città (carta guida) // Pirata

Gira Ragavan // Tesoro Gira Guerriero Salamandra // Tesoro Gira Guerriero Salamandra // Polimorfo

Gira Mappa // Pirata Scheletro Gira Copia // Pirata Scheletro

Gira Il Monarca (carta guida) // Pirata Gira Benedizione della Città (carta guida) // Pirata

Pedine di Riti di Sangue

1 pedina Vampiro (bianco) // Demone Vampiro

2 pedine Vampiro (bianco-nero) // Demone Vampiro

2 pedine Vampiro (nero) // Demone Vampiro

2 pedine Pipistrello // Vampiro (bianco)

1 pedina Sangue // Vampiro (bianco)

1 pedina Emblema (Sorin, Signore di Innistrad) // Vampiro (bianco)

1 pedina Benedizione della Città (carta guida) // Vampiro (bianco)

Gira Vampiro (bianco) // Demone Vampiro Gira Vampiro (bianco-nero) // Demone Vampiro Gira Vampiro (nero) // Demone Vampiro

Gira Pipistrello // Vampiro (bianco) Gira Sangue // Vampiro (bianco)

Gira Emblema (Sorin, Signore di Innistrad) // Vampiro (bianco) Gira Benedizione della Città (carta guida) // Vampiro (bianco)

Pedine di Esploratori dell'Abisso

1 pedina Uccello // Tritone

1 pedina Bestia // Tritone

1 pedina Lucertola Rana // Tritone

2 pedine Cinghiale // Tritone

2 pedine Cinghiale // Tritone (Anti-malocchio)

1 pedina Mappa // Tritone (Anti-malocchio)

2 pedine Copia // Tritone (Anti-malocchio)

Gira Uccello // Tritone Gira Bestia // Tritone Gira Lucertola Rana // Tritone

Gira Cinghiale // Tritone Gira Cinghiale // Tritone (Anti-malocchio)

Gira Mappa // Tritone (Anti-malocchio) Gira Copia // Tritone (Anti-malocchio)

Pedine di Accelerosauro

1 pedina Elefante // Dinosauro

5 pedine Bestia Dinosauro // Dinosauro

2 pedine Copia // Dinosauro

1 pedina Il Monarca (carta guida) // Dinosauro

1 pedina Benedizione della Città (carta guida) // Dinosauro

Gira Elefante // Dinosauro Gira Bestia Dinosauro // Dinosauro Gira Copia // Dinosauro

Gira Il Monarca (carta guida) // Dinosauro Gira Benedizione della Città (carta guida) // Dinosauro

Le Caverne Perdute di Ixalan esce il 17 novembre 2023 e puoi preordinare i prodotti oggi stesso nel tuo negozio di zona, online su Amazon e ovunque sia venduto Magic.