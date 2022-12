Il racconto precedente: Tiranni

Popolo della Città Alta!

È mio grave compito informarvi che Brago, re di Paliano, non è più tra noi. La sua morte ha traumatizzato la città in tutti questi anni; il suo lascito spirituale ha donato gioia e sollievo a tutti noi. Ora ci ha abbandonati definitivamente e si troverà per sempre oltre il velo. Il suo lungo regno è giunto al termine e il suo spirito ha finalmente ottenuto l’eterno riposo che merita.

Nella sua benevola saggezza, il nostro re ha nominato un successore con la volontà e la forza di portare la pace nella sua amata città. Sua erede designata, riconosciuta dal sacro ordine di Custodi come suo vero successore, presto giuramento di applicare le leggi di Paliano, di mantenere l’ordine nella città e di fare in modo che la giustizia venga applicata repentinamente e in modo imparziale. Sono conscia di non poter essere una degna erede di un uomo il cui impegno verso questa città è andato oltre la vita stessa, ma mi auguro che, con la benedizione dei Custodi, sarò in grado di guidare la nostra città verso una nuova era di prosperità.

Il trasferimento dei poteri è sempre complicato e ancor di più quando la fine del regno di un monarca giunge in modo imprevisto. Anche i servitori della corona fedeli e solerti possono ritrovarsi impreparati e non riuscire a servire un nuovo monarca nello stesso modo in cui servivano il precedente. In questo momento, la posizione di Capitano della Guardia è vacante. I soldati di questa città faranno ora riferimento a me. Il capitano precedente si è ritirato con i ringraziamenti della nostra città e una generosa pensione da parte del trono che potrà utilizzare come supporto per il resto dei suoi giorni.

In assenza di un erede naturale, Brago ha reso note le sue volontà riguardo al trono. Sfortunatamente, non tutti gli ex vassalli del re rispettano i suoi desideri finali. Coloro che potrebbero voler utilizzare questa transizione come un pretesto per una ribellione sono avvisati del fatto che il tradimento non verrà accettato, come è sempre stato, e porterà a severissime punizioni, mentre la lealtà verrà sontuosamente ricompensata. Che la fortuna possa sorridere su Paliano!

Illustrazione di Kieran Yanner

—Proclama di sua maestà, Regina Marchesa, Rosa Nera, prima della sua stirpe; capo del concilio, garante del governo, unica sovrana della Città Alta, vera erede al trono di Paliano, con tutti i relativi privilegi.