La risposta è il Lhurgoyf di Era Glaciale. Era Glaciale è stata progettata da un gruppo che ora viene chiamato “I playtester della East Coast” (Skaff Elias, Jim Lin, Dave Petty e Chris Page). In quel periodo erano i team di progettazione a dare il nome alle loro carte e a scriverne i testi narrativi. La mia ricerca mi porta a credere che sia stato uno tra Skaff e Jim a scrivere il testo narrativo originale (durante una riunione di progettazione di Era Glaciale, di cui nessuno ha più un ricordo chiaro), ma Darla Kennerud (una degli editori di Magic in quel periodo) ebbe l’idea di presentare la frase come l’ultima pronunciata da Saffi, la sorella di Hans.

Era Glaciale è stata pubblicata nell’estate del 1995. In quel periodo non lavoravo ancora a tempo pieno per Wizards. Ero un libero professionista e svolgevo vari ruoli per la società. Uno di questi lavori era una rubrica nella quale presentavo dei rompicapo per The Duelist (la mia rubrica si chiamava Magic: The Puzzling). I rompicapo dovevano essere relativi a carte dell’ultima espansione e dovevano essere preparati in anticipo, quindi ricevevo quello che veniva chiamato "godbook", che era una stampa in anteprima di tutte le carte dell’espansione. Significa che la prima volta che ho visto Era Glaciale è stato quando ho aperto una busta che ho ricevuto da Wizards. Mi ricordo che il testo narrativo del Lhurgoyf mi era piaciuto molto, ma non potevo parlarne con nessuno, perché dovevo tenere riservate tutte le informazioni delle carte non ancora pubblicate. Il mio amore per quel testo narrativo ha poi trovato modi per esprimersi.

La prima volta che ho potuto inserire un riferimento in un testo narrativo di una carta di Magic è stata durante la realizzazione di Fortezza, nel periodo in cui facevo parte del team di scrittura dei testi narrativi. Avevo progettato una variante del Lhurgoyf chiamata Redivivo (era una creatura nera, aveva volare, contava solo il proprio cimitero ed era */* invece di */*+1, ma era la mia nuova versione del Lhurgoyf). Ho inserito quello che per me era un testo narrativo divertente ("No, di nuovo!" —Hans). Nella mia testa c’era l’idea di un Hans che, diversamente dalla sorella, era riuscito a sfuggire all’originale Lhurgoyf, per poi trovarsi di fronte una creatura simile dopo alcuni anni. Mi immaginavo che questa fosse una situazione frequente per Hans. Non so come Hans, un abitante di Dominaria, potesse essere finito sul piano di Rath, ma ho pensato che il riferimento fosse abbastanza divertente da far passare in secondo piano quel dettaglio. (Al giorno d’oggi non lo faremmo.) In ogni caso, per dargli un tocco di stile, il Redivivo è stato ristampato in Leggende di Commander con il testo narrativo della frase di Hans.

Facciamo un salto in avanti di molti anni, a quando stavo lavorando su Spirale Temporale. Stavamo cercando delle creature leggendarie "profonde” per cui realizzare delle carte e ho proposto di utilizzare alcuni personaggi che erano apparsi solo come riferimenti nei testi narrativi. Due dei risultati di questa idea sono stati Norin il Diffidente e questa carta:

Non avendo molto a disposizione, ho deciso che Saffi sarebbe stata in grado di sacrificare se stessa per salvare un’altra creatura, come il fratello Hans, che sapevamo essere sopravvissuto in base al testo narrativo del Redivivo. Alcuni anni dopo, durante la progettazione di Unhinged, ho realizzato la carta "Ach! Hans, Run!" che era una carta realizzata dall'idea ai dettagli partendo da quel nome.

L’idea era di spingere le persone a gridare "Acc! Hans, fuggi! È . . . ". Alla fine è stata realizzata rosso-verde perché sono i colori che corrispondono alle meccaniche che avevo scelto. La carta mostra anche un Hans, sebbene non possiamo dire se si tratti del vero Hans del Lhurgoyf o semplicemente una persona chiamata Hans. (Genitori del multiverso, se volete chiamare vostro figlio Hans, fate attenzione.)

Ora sappiamo che si trattava in realtà di un Hans diverso, perché Leggende di Commander ci ha finalmente permesso di realizzare una carta per l’Hans reso famoso dal Lhurgoyf. La carta è davvero sfiziosa e ci aiuta a ottenere creature extra con cui attaccare, sebbene inizino sempre attaccando Hans.

Questa è la storia di come un testo narrativo ha fornito l’ispirazione di tre carte e mezza.