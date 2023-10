La busta dell’espansione e la busta per draft vengono combinate in un nuovo tipo di busta, chiamata busta di gioco. In questo articolo spiego il motivo di questa novità, descrivo il contenuto delle nuove buste di gioco e rivelo i dettagli del loro ingresso in Magic.

Come sono nate le buste di gioco?

Questa storia risale al 2018. Studio X (la parte dell’azienda responsabile del formato da tavolo di Magic) elabora una marea di dati sui giocatori, sulle cose che preferiscono di Magic e su quelle che non funzionano. Ogni tanto, troviamo un dato che ci spinge a ripensare il modo in cui sviluppiamo Magic. Questa volta il dato era il seguente: la maggior parte dei giocatori che aprono una busta non la usano per un formato Limited (cioè Draft o Sealed). Allora ci siamo detti: “E se ci fosse un altro tipo di busta più divertente da aprire senza le limitazioni imposte dalle partite in Limited?” Questa domanda ha portato alla creazione della busta dell’espansione. È uscita con Rinascita di Zendikar. Poco prima del lancio, ho scritto un articolo per presentartela. Quella che fino ad allora era la busta predefinita è stata quindi rinominata busta per draft.

Un breve inciso. Esiste anche la Collector Booster. Chi acquista le Collector Booster le adora e non abbiamo nessuna intenzione di modificarle (beh, in generale, sono concepite per adattarsi all’espansione a cui vengono abbinate, quindi in realtà si evolvono nel tempo). L’argomento di oggi sono le buste dell’espansione e le buste per draft. Quindi, nel resto dell’articolo, non parlerò delle Collector Booster, ma non perché me ne sia dimenticato. Semplicemente, non c’è molto da dire in proposito perché non sono coinvolte in nessun cambiamento importante.

Le buste dell’espansione hanno riscosso un enorme successo. I giocatori hanno apprezzato l’opportunità di ricevere più carte rare, di avere uno slot foil garantito, di poter aprire una carta dalla Lista, di ricevere una carta con illustrazione e così via. Avevamo creato una busta più divertente da aprire e la reazione del pubblico è stata chiara: preferivano acquistare quella. Al punto che sono iniziati a sorgere dei problemi, di cui ora parlerò.

Problema 1: le buste dell’espansione hanno messo in ombra le buste per draft.

Le buste dell’espansione sono diventate la scelta preferita dai giocatori, e non di poco, devo dire, ma in modo significativo. In pratica, ogni volta che i giocatori potevano scegliere cosa acquistare, la maggior parte delle volte sceglievano le buste dell’espansione. Il problema è che le buste dell’espansione non sono pensate per il gioco in Limited. Quindi, ad esempio, se un negozio aveva solo delle buste dell’espansione, non poteva organizzare draft. In alcuni dei nostri mercati più piccoli non possiamo stampare due diversi tipi di buste, quindi abbiamo dovuto sceglierne una sola. Poiché le buste dell’espansione vendevano meglio, la scelta è ricaduta su di loro, ma vuol dire che in quei mercati non si poteva giocare draft (o partite in Sealed). Molti giocatori hanno provato a utilizzare le buste dell’espansione per il gioco in Limited, non avendo alternative, ma, poiché non sono concepite per partite di questo tipo, il risultato è un gioco in Limited che lascia alquanto a desiderare.

Problema 2: causa problemi di inventario.

Per farla breve, i negozi gestiscono i prodotti di Magic in questo modo. Comprano il prodotto A e lo vendono. Quindi usano il ricavato per acquistare il prodotto B. Vendono il prodotto B e poi usano il ricavato per acquistare il prodotto C. Se per qualche motivo non vendono tutte le copie di un prodotto, queste rimangono in magazzino anziché venire convertite in denaro da investire nel prodotto successivo. Se succede spesso, i problemi per i negozi sono enormi (nota: questo concetto di base vale anche per i distributori, ossia le aziende che acquistano Magic da noi e lo vendono ai negozi).

In passato, un negozio aveva a disposizione solo una busta per ogni espansione di Magic, quindi comprava quella. Adesso, ogni espansione esce sia con buste dell’espansione che con buste per draft. La maggior parte dei clienti preferisce le buste dell’espansione, ma per il gioco in Limited, che tiene viva la community e può generare introiti aggiuntivi per un negozio, c’è bisogno di buste per draft. Quante ne servono di ciascuna? Se ricevi troppe buste dell’espansione e non abbastanza buste per draft, non potrai organizzare eventi in Limited e il negozio perde denaro. Se ricevi troppe buste per draft e non abbastanza buste dell’espansione, esaurirai i prodotti che i clienti vogliono comprare e anche così il negozio perde denaro.

Problema 3: ha portato all’abbandono delle buste per draft.

Il secondo problema ha aggravato il primo. La disponibilità di due diversi tipi di busta stava causando tensione e, di conseguenza, i negozi preferivano acquistare le buste dell’espansione. È vero, questo andava a scapito del gioco in Limited, ma se era quello il costo da pagare per restare in attività, non potevano fare altro. Facciamo molte previsioni in Studio X e, a detta dei nostri collaboratori, con il tempo probabilmente le buste per draft avrebbero smesso di esistere. Il mercato non voleva proprio due tipi di buste di base.

Il gioco in Limited, in particolare il Draft, è una parte fondamentale dell’ecosistema di Magic. Come ho spiegato prima, è un aspetto importante dell’attività in negozio. È un grande stimolo per lo sviluppo di una community. I Prerelease utilizzano il formato Limited per permettere ai giocatori di testare l’espansione. È cruciale, a lungo termine, per far tornare i giocatori. I nostri dati mostrano che più a lungo giochi, più è probabile che il Limited occupi una parte importante della tua esperienza di gioco. Uno dei punti di forza di Magic è che ci sono diversi modi per goderselo. Molti giocatori potrebbero non avere alcun interesse per le partite in Limited, ma i milioni di appassionati che giocano in questo formato lo ritengono fondamentale per potersi divertire. La scomparsa delle buste per draft, e di conseguenza del gioco in Limited, sarebbe un grosso problema per i giocatori e per i negozi.

Problema 4: causa confusione sul mercato.

Avere due prodotti simili, ma non identici, genera una serie di inconvenienti. Prima di tutto, il pubblico li confonde. Qualcuno potrebbe comprare una busta per draft quando in realtà voleva comprare una busta dell’espansione, o viceversa. Io stesso, in più occasioni, ho aperto una busta per giocare in Limited ma mi sono poi reso conto che stavo aprendo per sbaglio una busta dell’espansione. E non è un problema soltanto dei giocatori. Ho sentito molte storie di negozi che ordinano un tipo di busta e ne ricevono un altro (a dire il vero, potrebbe essere una questione di problemi di inventario piuttosto che di confusione).

Avere due tipi diversi di buste regolari significa che dobbiamo comunicare il doppio delle informazioni su come viene assemblata e cosa contiene ciascuna busta. Ad esempio, possono esserci carte presenti in un tipo di busta ma non nell’altro. Se ci aggiungi le varianti e tutto il resto, la questione può diventare molto complicata da comunicare e comprendere.

Problema 5: rende meno desiderabili alcune buste di Magic.

Supponiamo che un negozio stia organizzando un evento con in palio delle buste dell’attuale espansione. Una parte del pubblico vorrebbe che i premi siano buste dell’espansione, perché hanno intenzione di aprirle il prima possibile. Altri vogliono che siano delle buste per draft, perché vogliono usare questi premi per draftare di più. Di solito, per semplicità nelle comunicazioni e per ragioni di inventario, il proprietario del negozio preferisce mettere in palio un solo tipo di busta. L’esistenza di due tipi diversi genera conflitti, dato che ai giocatori potrebbe non piacere ricevere il “tipo sbagliato” di busta.

I giocatori non si considerano necessariamente giocatori di buste dell’espansione o di buste per draft. Sono giocatori di Magic e vogliamo che siano contenti di ogni busta di Magic che ricevono, a prescindere dal fatto che l’acquistino da soli, che la vincano come premio o che la ricevano in regalo.

Problema 6: chi comprava buste non riceveva tutte le cose migliori.

In un ecosistema che prevede sia buste dell’espansione sia buste per draft, i clienti non godono dell’esperienza completa. O acquistano delle buste dell’espansione e non giocano ai formati Limited, o acquistano delle buste per draft e si perdono cose interessanti, come la possibilità di ricevere più carte rare. Perché non possono approfittare di entrambe?

Per tutti questi motivi, Studio X ha capito che era necessario un cambiamento. La risposta era semplice, ma metterla in pratica è stato complicato. Dovevamo tornare a un solo tipo di busta di base, che abbiamo deciso di chiamare busta di gioco. Il nostro obiettivo era di combinare l’esperienza di gioco di una busta per draft con la divertente esperienza di apertura di una busta dell’espansione. La domanda era una: come possiamo farlo?

Dato che le buste dell’espansione erano gli oggetti più popolari, abbiamo deciso di affrontare il problema cercando di capire come renderle giocabili. Questi sono i principali inconvenienti che abbiamo riscontrato:

Inconveniente 1: non c’erano abbastanza carte.

Una busta dell’espansione contiene 12 carte giocabili (più una carta con illustrazione e una carta pedina). Una busta per draft contiene 15 carte giocabili. Per renderla giocabile in Limited, dovevamo aumentare il numero totale di carte giocabili nella busta. Abbiamo unito la carta con illustrazione e la carta pedina nello stesso slot e aggiunto due carte giocabili.

Inconveniente 2: i colori non erano bilanciati.

La prima volta che abbiamo lanciato le buste dell’espansione, abbiamo introdotto le cosiddette carte collegate, ossia un legame tematico tra le singole comuni e non comuni in una parte della busta. Potevano essere creature dello stesso tipo, o presentare un elemento creativo simile, o essere semplicemente giocate bene insieme. Le carte collegate ci hanno impedito di bilanciare i colori, ma poiché le buste dell’espansione non venivano giocate in Limited, non era un grosso problema. E poi, tra tutte le caratteristiche delle buste dell’espansione, questa era quella meno apprezzata dai giocatori, secondo i nostri sondaggi. Le comuni e le non comuni collegate sono sparite e, tra le altre cose, per rendere giocabile la busta c’era bisogno di bilanciare i colori, che è quello che abbiamo fatto con le buste di gioco.

Inconveniente 3: la frequenza delle rarità doveva cambiare.

Le buste per draft, normalmente, contengono 10 comuni, 3 non comuni e 1 rara o rara mitica (questi numeri non includono le foil, che non sono presenti in tutte le buste). Le buste dell’espansione contengono 3-6 comuni, 3-6 non comuni e 1-4 rare e/o rare mitiche. Per non rinunciare al divertimento delle buste dell’espansione, avevamo bisogno di una certa variazione negli slot, quindi non potevamo definire un numero esatto di rarità per una particolare busta, ma dovevamo aumentare la quantità delle comuni. Volevamo anche mantenere la probabilità di rare e/o rare mitiche a 1-4, poiché è il motivo principale per cui ai giocatori piacciono le buste dell’espansione. Approfondirò tutti i dettagli quando analizzerò il contenuto della nuova busta di gioco.

Inconveniente 4: dovevamo cambiare il modo in cui creavamo le espansioni.

Il modo in cui progettiamo le espansioni dipende fortemente dal modo in cui le confezioniamo nelle buste. Cambiare il criterio as-fan delle rarità (ossia il numero di carte per ogni rarità che puoi aspettarti di trovare quando apri una busta), introdurre una maggiore variazione negli slot, aggiungere più carte “esterne”: sono tutti provvedimenti che influiscono sullo svolgimento del gioco dell’espansione e quindi ci impongono di cambiare il modo in cui progettiamo l’espansione. Di tutti i cambiamenti, questo è stato il più grande. Ci ha obbligato a ripensare come viene realizzata un’espansione di Magic. Il team di Ricerca e Sviluppo ci ha dedicato molto tempo (entrerò nei dettagli di come è cambiata la struttura del design quando arriveremo alle anteprime di Delitti al Maniero Karlov).

Adesso che ho descritto che cosa abbiamo cambiato, voglio parlare dettagliatamente di cosa sarà incluso nella nuova busta di gioco. (Di seguito elencherò alcuni dati sulla composizione delle buste di gioco, ad esempio la frequenza con cui vedrai determinate carte o rarità o se determinati tipi di carte compaiono in determinati slot. Questi dati saranno corretti per Delitti al Maniero Karlov, la prima occasione in cui ti imbatterai nelle buste di gioco, ma potrebbero cambiare da un’espansione all’altra. In altre parole, le buste di gioco seguiranno questo schema generale per gli slot, ma con dettagli che possono variare tra le diverse espansioni. Continueremo a pubblicare le informazioni sui contenuti dei prodotti e delle buste per le nuove uscite, in genere intitolati “Collezionare [nome dell’espansione]”.)

Slot 1-6: comuni

Queste sono tutte carte comuni dall’espansione principale. Nelle buste dell’espansione, avevi la possibilità di ricevere fino a 6 comuni, ma con il compromesso di non poter ricevere ulteriori non comuni, rare e rare mitiche. Queste non saranno carte collegate, a differenza di alcune buste dell’espansione. In questo slot avrai comunque l’opportunità di ottenere comuni delle buste divertenti.

Slot 7: comune/carta della Lista

La maggior parte delle volte (7 su 8, ovvero l’87,5%), questo slot sarà per una settima comune, ma 1 volta su 8 (il 12,5%) riceverai una carta dalla Lista. L’idea alla base della filosofia della Lista è che si tratta di un gruppo di carte selezionate per rendere più entusiasmante l’apertura delle buste, senza dover necessariamente giocare in formato Standard.

In passato, la Lista conteneva principalmente ristampe di carte più vecchie. Le buste di gioco andranno ad alterare cosa può esattamente trovarsi nella Lista. Ad esempio, al momento del lancio delle buste di gioco, la Lista includerà i cosiddetti Special Guest: 10 imperdibili ristampe a cui possiamo assegnare nuove illustrazioni e che saranno legate tematicamente all’espansione in cui si trovano. Quello che facciamo con gli Special Guest cambierà da un’espansione all’altra (anche se Le Caverne Perdute di Ixalan non avrà buste di gioco, gli Special Guest debuttano con quell’espansione, quindi dovresti già avere un’idea dell’aspetto che avranno.

Oltre agli Special Guest, ci saranno 40 carte che sono ristampe senza nuove illustrazioni. Di queste, 30 saranno comuni o non comuni e 10 saranno rare o rare mitiche, il che rappresenta un calo rispetto alle 300 carte contenute nelle iterazioni precedenti della Lista.

Queste sono le probabilità di ricevere carte da questo slot nella prima busta di gioco:

87,5% – Una comune dall’espansione principale

9,38% – Una normale ristampa comune o non comune dalla Lista

1,56% – Una normale ristampa rara o rara mitica dalla Lista

1,56% – Una carta Special Guest dalla Lista

Slot 8-10: non comuni

Questi slot dedicati alle non comuni sono esattamente come nella busta dell’espansione. Saranno sempre delle non comuni dall’espansione principale. Ci sono altre opportunità di ricevere delle non comuni in altri slot, ma questi tre te le assicurano sempre. Queste, come le comuni, non saranno carte collegate, a differenza di alcune buste dell’espansione. Inoltre, sempre come le carte comuni, in questo slot avrai l’opportunità di ottenere delle versioni delle buste divertenti.

Slot 11: rara/rara mitica

Questo slot era presente sia nelle buste dell’espansione che nelle buste per draft. È la tua rara o rara mitica garantita dall’espansione principale. Sarà una carta rara 6 volte su 7 e una rara mitica 1 volta su 7. Può anche essere una variante rara o rara mitica delle buste divertenti.

Slot 12: terra

Questo slot conterrà sempre una terra base o comune dall’espansione principale (Delitti al Maniero Karlov avrà terre base). Sarà una foil il 20% delle volte e una non foil il restante 80%.

Slot 13: slot jolly non foil

Questa può essere praticamente qualsiasi carta dall’espansione principale. Può avere qualsiasi rarità ed esiste la possibilità che sia una variante delle buste divertenti. In ogni caso, sarà una non foil. Tieni presente che la busta dell’espansione aveva due slot jolly non foil mentre la busta di gioco ne ha solo uno.

Slot 14: slot jolly foil

Esattamente come lo slot precedente, ma con la garanzia che la carta sarà in versione foil.

Slot 15: slot non giocabile

Questo slot può contenere diverse cose. Può essere una pedina, un ausilio di gioco, una carta promozionale o una carta con illustrazione. Se si tratta di una pedina o di un ausilio di gioco, spesso conterrà del testo promozionale sul retro (supponendo che l’ausilio di gioco non sia bifronte). Le carte promozionali di MTG Arena di solito contengono del testo pubblicitario su entrambi i lati. La carta con illustrazione può essere una variante con l’autografo dell’artista o il simbolo dei Planeswalker impresso in oro.

Queste sono le probabilità di trovare ciascuno di questi elementi nello slot:

65% – Pedina/ausilio di gioco/carta promozionale

30% – Carta con illustrazione

5% – Carta con illustrazione autografata

Adesso che abbiamo esaminato la composizione della busta di gioco, voglio confrontarla con la busta dell’espansione e la busta per draft per mostrarti le differenze.

Differenze rispetto alle buste dell’espansione

2 carte giocabili in più

Nessuna comune o non comune collegata

1 jolly non foil in meno

1 oggetto non giocabile in meno (la pedina e le carte con illustrazione erano in slot diversi nella busta dell’espansione)

Solo 1 possibilità su 3 di avere una carta con illustrazione (le buste dell’espansione avevano sempre una carta con illustrazione)

Differenze rispetto alle buste per draft (considerando la composizione predefinita senza una carta foil, poiché in precedenza le buste per draft contenevano una foil più o meno una volta su tre)

La possibilità di aprire fino a 4 carte rare o rare mitiche

1 carta giocabile in meno

3 carte comuni in meno

1 jolly non foil in più

1 jolly foil in più

1 possibilità su 8 di avere una carta dalla Lista (la Lista non appariva nelle buste per draft)

Circa 1 possibilità su 3 di avere una carta con illustrazione (le carte con illustrazione non apparivano nelle buste per draft)

Quando arriveranno le buste di gioco?

Le buste di gioco faranno la loro prima comparsa con Delitti al Maniero Karlov, quindi non ci saranno in Le Caverne Perdute di Ixalan e Ravnica Remastered. Stiamo annunciando il prodotto in anticipo perché la novità avrà un certo impatto sugli ordini piazzati dai negozi. Le buste di gioco avranno lo stesso prezzo delle buste dell’espansione. Le confezioni di buste di gioco, tuttavia, conterranno 36 buste come le confezioni delle buste per draft (poiché due confezioni sono esattamente sufficienti per tre draft da 8 giocatori). Poiché ci sono sei buste in più rispetto a quelle attualmente disponibili nelle confezioni di buste dell’espansione, ricorda che il prezzo di una confezione di buste di gioco sarà, di conseguenza, più alto.

Come ogni nuovo annuncio, anche questo provocherà delle domande, quindi ho pensato di dedicare un po’ di tempo a rispondere a quelle che mi aspetto di ricevere.

La busta di gioco renderà il draft meno divertente?

Il team di Ricerca e Sviluppo pensa di no. Abbiamo lavorato sodo per anni per cercare di capire quale effetto avrà la busta di gioco sul draft e abbiamo adattato di conseguenza il modo in cui creiamo le espansioni. Delitti al Maniero Karlov è stato concepito e bilanciato pensando alle buste di gioco. Dovrò imparare qualcosa per poter iniziare a usare il nuovo sistema? Certo, ma Magic è in costante evoluzione, quindi siamo piuttosto bravi ad adattarci.

Se in media le buste di gioco hanno più carte rare/rare mitiche, vuol dire che ci saranno più bombe nei formati Limited?

Ci saranno più carte di livello di potenza mitico e raro mitico, ma il team di Ricerca e Sviluppo sta modificando la creazione delle espansioni esattamente per venire incontro a questa novità (assicurandosi che i giocatori abbiano più risposte a rarità inferiori). Tutti i nostri test di gioco si sono svolti in quest’ottica e hanno generato partite molto gradevoli.

Perché ci sono solo 14 carte giocabili?

L’introduzione della busta di gioco ha rappresentato un’occasione per ripensare il modo in cui creiamo una busta. Le buste hanno sempre avuto 15 carte (per la maggior parte, almeno) perché è quello che ha scelto di fare Richard Garfield con Alpha, anni prima che la creazione di buste per draft esistesse. Abbiamo sperimentato con diverse quantità di carte giocabili per busta e abbiamo scoperto che 14 erano quelle che permettevano meglio di avere l’esperienza di gioco che volevamo. Uno dei motivi per cui abbiamo ridotto il numero di comuni nelle buste dell’espansione è che volevamo rispondere a una lamentela frequente tra i giocatori, secondo i quali troppe carte non venivano utilizzate. Tra le altre cose, la transizione verso le buste di gioco ha previsto la creazione di comuni meno inutilizzabili in Draft, il che ha reso la quindicesima carta meno necessaria.

Partecipare agli eventi Limited costerà di più?

Probabilmente sì; le buste di gioco costano quanto una busta dell’espansione, non una busta per draft, quindi ci sarà un leggero aumento nel costo degli eventi Limited. Anche il valore previsto della busta è salito, però, perché offre l’opportunità di ricevere rare o rare mitiche addizionali. Quindi sì, pagherai un po’ di più, ma probabilmente potrai goderti queste buste un po’ di più. Il rapporto tra carte rare/rare mitiche e denaro speso rimarrà lo stesso.

L’importante è giocare

E questo è tutto quello che ho da dire sulle buste di gioco, almeno per ora. Non vedo l’ora di ricevere i tuoi commenti sull’articolo di oggi o direttamente sulle buste di gioco. Puoi scrivermi un’e-mail o contattami tramite i miei account social (X (già Twitter), Tumblr, Instagram e TikTok). Fammi sapere che cosa ne pensi!

Unisciti a me la settimana prossima per il lancio dell’anteprima delle carte di Le Caverne Perdute di Ixalan.

Nel frattempo, spero che tu ti diverta ad aprire buste e giocare in Limited con le nuove buste di gioco.