Con Rinascita di Zendikar farà il suo debutto un nuovo tipo di busta. Come svelato già dal titolo, si tratta della busta dell’espansione e ne parlerò in lungo e in largo nell’articolo di oggi.

Una nota veloce, prima di scendere nei dettagli. Questa busta è una novità che stiamo aggiungendo al gioco e non sostituirà nessuno degli altri prodotti attuali, che non subiranno alcuna modifica. Se ti piace già tutto com’è, puoi tranquillamente ignorare le buste dell’espansione.

Dunque, che cos’è una busta dell’espansione?

Negli ultimi anni, uno dei grandi cambiamenti nel modo di pensare del team di ricerca e sviluppo è stata l'idea di adattare i nostri prodotti al pubblico, e non viceversa. In altre parole, cerchiamo di capire cosa desidera chi acquista il nostro gioco, per poi creare prodotti che soddisfino tali esigenze.

Prendiamo ad esempio le buste di Magic. Per decenni, ne esisteva una sola versione ed era l’unico punto di accesso a ogni nuova espansione. A prescindere dal tipo di giocatore e dagli interessi che ognuno potesse avere, l’introduzione a ogni nuova espansione passava attraverso la stessa busta per tutti. Sto parlando di quella che ora chiamiamo busta per draft. Il problema di questo metodo era il seguente: qualsiasi restrizione per un gruppo di giocatori diventava una restrizione per tutti. Ad esempio, il draft riveste un ruolo fondamentale in Magic. Molte decisioni su come comporre una busta sono influenzate dal modo in cui questa si comporterà in un draft. Di conseguenza, anche i giocatori non interessati al draft subivano tali scelte, nonostante queste non migliorassero la loro esperienza con la busta. Diversi anni fa, tutto ciò ci indusse a porci la seguente domanda: “È possibile creare tipi di buste distinti in grado di entusiasmare un pubblico diverso da quello a cui sono normalmente dirette le buste per draft?”

La prima busta a vedere la luce grazie a questa linea di pensiero fu la Theme Booster. Il contenuto convergeva verso un tema specifico ed era di solito limitato a un solo colore, permettendo ai giocatori che la acquistavano di ottenere un numero più alto di carte che potessero entrare direttamente a far parte dei loro mazzi. Inoltre, enfatizzava una delle tante atmosfere in cui era avvolta l’espansione per coloro che erano interessati a un particolare aspetto del mondo.

Poi, fu la volta della Collector Booster. Stavamo aggiungendo un sacco di nuove carte da collezionare con l’iniziativa “buste divertenti” (se non sai di cosa sto parlando, fai riferimento a questa pagina) e volevamo creare una busta che aiutasse i collezionisti a trovare con più facilità quelle carte difficili da ottenere.

Con queste tre buste, pensavamo di aver concluso le modifiche che ci eravamo prefissati di apportare, finché non ci siamo trovati davanti agli occhi alcuni dati interessanti. Ci siamo accorti che ben più della metà delle buste aperte non viene usata per il gioco in Limited (ovvero Sealed e Draft). Questo significa che la maggior parte dei giocatori apre buste ottimizzate per il gioco in Limited senza però avere intenzione di giocare nei formati Sealed e Draft. Ci è sembrata un’ottima opportunità e ci siamo fatti diverse domande. “E se creassimo una nuova busta ottimizzata per rendere l’apertura il più divertente possibile? E se scartare una busta si rivelasse ancora più interessante? Dopotutto, quei dati riguardano ciò che fa la maggior parte dei giocatori. Creiamo una busta appositamente per loro”.

Ecco cosa sono le buste dell’espansione.

“Com’è possibile rendere più divertente l’apertura di una busta?”

Ecco la domanda da un milione di dollari a cui dovevamo trovare risposta. Con questo non voglio insinuare che, al momento, aprire una busta non sia divertente. Lo è. Tuttavia, le buste non sono ottimizzate per un’apertura che sia il più divertente possibile.

La cosa più importante che dovevamo tenere a mente è che questo nuovo tipo di busta non sarebbe stata una busta per draft. Non dovevamo essere vincolati da nessuna delle regole imposte dalle esigenze del formato Draft, né tantomeno dal formato Sealed. Ad esempio, non dovevamo per forza inserirvi quindici carte, né un numero predefinito di comuni, non comuni e rare o rare mitiche. Inoltre, saremmo stati liberi di sperimentare l'inserimento di carte che non erano pezzi da gioco. Avremmo potuto fare con la busta qualsiasi cosa avessimo voluto (posto, naturalmente, che contenesse carte provenienti dall’espansione).

Per capire cosa avrebbe potuto rendere più divertente l’apertura di una busta, abbiamo iniziato ad analizzare le buste per draft. Cosa rende divertente scartare una busta per draft? Trovare nuove carte è divertente, ma lo stesso si può dire per qualsiasi busta contenente nuove carte. Al di là di questo, le risposte più ovvie alla domanda sono: l’eccitazione di scoprire quale rara o rara mitica contiene la busta, o se hai finalmente trovato quella comune o non comune fondamentale per il tuo mazzo. Tuttavia, è lo slot rara che accresce la trepidazione prima dell’apertura. Esisteva forse un modo per cogliere quella sensazione ed estenderla all’intera busta, in modo da viverla più volte? Oltre a tutto questo, abbiamo analizzato la storia di Magic per capire quali modifiche avevamo apportato in passato per rendere l’apertura delle buste più divertente.

Dopo tanti esperimenti, ci siamo ritrovati con una busta contenente quattordici oggetti, di cui dodici sono carte di Magic (al contrario delle buste per draft, che presentano sedici carte, di cui quindici sono carte di Magic).

L’obiettivo che ci eravamo prefissati era la creazione di una busta la cui apertura rappresentasse un cammino da intraprendere per il giocatore. Per questo, abbiamo progettato la busta in modo da regalare diversi momenti di entusiasmo, piuttosto che uno soltanto. Per ottenere tale risultato, abbiamo suddiviso l’apertura in quattro sezioni o capitoli (Benvenuto, Fuochi d’artificio, Gran finale ed Epilogo), ognuno contenente un numero di carte che chiamiamo slot.

Per presentare la busta dell’espansione, illustrerò in dettaglio uno slot alla volta, simulando la stessa esperienza che vogliamo regalare ai giocatori. Per ogni slot, ne spiegherò il relativo contenuto.

Iniziamo dal capitolo di Benvenuto, che presenta otto slot. Il suo scopo è di accogliere il giocatore all’interno della busta.

Slot 1 – Slot carta con illustrazione

In Orizzonti di Modern abbiamo introdotto le carte con illustrazione. Si tratta di carte con illustrazione completa sulla parte frontale e informazioni sulla carta sul retro. Non sono carte di Magic giocabili, ma semplici oggetti da avere nella propria collezione.

Apprezzate da molti dei nostri giocatori (appassionati delle illustrazioni o delle storie, collezionisti, ecc.), abbiamo deciso di farle ritornare. Le buste dell’espansione di Rinascita di Zendikar avranno 81 carte con illustrazione diverse (Orizzonti di Modern, invece, ne aveva 54). Come spiegato poco fa, vogliamo che ogni slot abbia il potenziale di generare entusiasmo e, dunque, ecco come ci siamo regolati con le carte con illustrazione. Il 5% delle volte, al posto di una normale carta con illustrazione, sarà possibile trovarne una con l’autografo dell’artista impresso in oro. Ogni carta con illustrazione esiste sia in versione normale, che in versione autografata. Le illustrazioni sono una parte fondamentale di tutto ciò che rende Magic un gioco divertente, perciò siamo felici di sfruttare questa opportunità per rendere omaggio ai nostri fantastici artisti e alle loro opere. Inoltre, aggiungono un ulteriore tocco di collezionismo al gioco (e il passato ci dimostra che molti dei nostri giocatori adorano collezionare).

Slot 2 – Slot terra

Proseguendo l’esperienza immersiva del capitolo di Benvenuto, il secondo slot mette in evidenza il tipo di carta che più di tutti evoca l’atmosfera del mondo: le carte terra. Quelle predefinite per questo slot saranno carte terra base, ma potranno esserci cambiamenti a seconda dell’espansione. Rinascita di Zendikar presenta terre base con illustrazione completa, perciò abbiamo deciso di inserire terre base in questa busta dell’espansione. Il 15% delle volte, la terra in questo slot sarà foil. Il fatto che questo slot sia foil non impedisce di scartare una seconda carta foil nella busta. Ci occuperemo delle foil in uno dei prossimi slot.

Slot 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – Comuni e non comuni collegate

I successivi sei slot sono dedicati alle comuni e non comuni. In una busta per draft, comuni e non comuni hanno una percentuale specifica di apparizione. Tale percentuale ci assicura di rispettare quello che chiamiamo numero “as-fan” per il gioco in Limited, ossia il numero che indica quante carte della tematica, in media, saranno contenute in una busta dell’espansione. Inoltre, il bilanciamento tiene anche conto del colore per far sì che il draft dell’espansione funzioni a dovere. Niente di tutto questo sarà motivo di preoccupazione per le buste dell’espansione. Dunque, ecco la nostra linea d’azione. Useremo le comuni e le non comuni per mettere in mostra un aspetto fantastico dell’espansione. Questi sei slot nelle buste dell’espansione verranno raggruppati in modo tale che ogni carta della stessa rarità abbia qualcosa a che fare con la carta successiva. La connessione potrebbe essere relativa a un tipo di creatura, o magari le carte hanno sinergia tra loro, o ancora, hanno un elemento narrativo in comune. Stiamo sperimentando diverse opzioni. Cercare di scoprire quale sia la connessione alla base di questa sezione di carte è parte del divertimento quando si apre la busta.

Ci sono altri due particolari da ricordare, a proposito di questi slot. Primo: questi sono gli unici slot che garantiscono comuni e non comuni normali nella busta (anche se è possibile ottenere comuni e non comuni in altri slot). In genere, in una busta per draft è possibile trovare dieci comuni e tre non comuni. Dopo aver analizzato la ricerca, abbiamo scoperto che la maggior parte dei giocatori, quando scartano le buste, arrivano ben presto al punto in cui le comuni non hanno più importanza (per poi giungere a una sensazione analoga anche con le non comuni). Per questo motivo, comuni e non comuni sono in generale presenti in minor numero nelle buste dell’espansione rispetto alle buste per draft, ma crediamo di averle equilibrate in maniera ottimale per i giocatori (non creando carte che verrebbero rapidamente ignorate), permettendoci di inserire nella busta altri contenuti in grado di generare più impatto ed entusiasmo.

Secondo: ogni busta dell’espansione garantisce almeno una non comune in questi sei slot, ma ogni comune ha il potenziale di diventare non comune. In altre parole, in questi sei slot sarà possibile trovare da cinque comuni e una non comune, a zero comuni e sei non comuni. Di seguito sono indicate le percentuali:

Una combinazione di 5 comuni e 1 non comune ha il 35% di possibilità di apparizione.

Una combinazione di 4 comuni e 2 non comuni ha il 40% di possibilità di apparizione.

Una combinazione di 3 comuni e 3 non comuni ha il 12,5% di possibilità di apparizione.

Una combinazione di 2 comuni e 4 non comuni ha il 7% di possibilità di apparizione.

Una combinazione di 1 comune e 5 non comuni ha il 3,5% di possibilità di apparizione.

Una combinazione di 0 comuni e 6 non comuni ha il 2% di possibilità di apparizione.

Slot 9 – Lo slot che non passa inosservato

Avventuriamoci ora nel primo slot del capitolo Fuochi d’artificio. L’obiettivo di questo capitolo è di essere sensazionale ed entusiasmante. Non sai mai cosa ti può capitare di scartare in questa sezione. Lo slot numero 9 sarà sempre occupato da una carta visivamente interessante. Il significato di tale espressione varierà a seconda dell’espansione. Per le buste dell’espansione di Rinascita di Zendikar , riceverai una comune o una non comune che può essere una carta in stile vetrina, oppure una carta che rappresenta uno degli elementi più interessanti dell’espansione e di cui non abbiamo ancora parlato.

Slot 10 e 11 – Slot rarità jolly

Questi due slot sono occupati da carte che possono spaziare dalle comuni alle rare mitiche, ed è anche possibile ottenere versioni in stile vetrina di rare e rare mitiche (le comuni e non comuni in stile vetrina appaiono invece nello slot precedente). Nota: nessuno di questi due slot è il classico slot rara, perciò le carte rare o rare mitiche che puoi trovare qui sono extra. La rarità di ogni slot è indipendente, perciò potresti anche scartare due rare mitiche qui. Di seguito sono indicate le percentuali (la dicitura “rara” qui di seguito indica una rara o rara mitica):

Una combinazione comune / comune ha il 49% di possibilità di apparizione.

Una combinazione comune / non comune ha il 24,5% di possibilità di apparizione.

Una combinazione comune / rara ha il 17,5% di possibilità di apparizione.

Una combinazione non comune / non comune ha il 3,1% di possibilità di apparizione.

Una combinazione non comune / rara ha il 4,3% di possibilità di apparizione.

Una combinazione rara / rara ha l’1,6% di possibilità di apparizione.

Significa che il 23,4% delle volte (dunque poco meno di una su quattro) troverai almeno una rara o rara mitica extra nelle buste dell’espansione, e questa percentuale si riferisce soltanto agli slot jolly. È in arrivo ancora un altro modo per ottenere una rara extra.

Slot 12 – Slot rara/rara mitica

Ora ci addentriamo nel capitolo Gran finale, sinonimo di garanzia in quanto a chicche. Il primo slot è occupato da una rara o rara mitica. Questa era la parte più emozionante delle buste per draft, quindi non potevamo di certo rimuoverla. Questo slot funziona proprio come lo slot rara/rara mitica nelle buste per draft che ormai conosci.

A partire da Rinascita di Zendikar, verranno modificate le probabilità di apparizione delle rare mitiche. In passato, 1 di ogni 8 rare era una rara mitica. Da Rinascita di Zendikar in poi, le probabilità di apparizione di una rara mitica saranno di 1 ogni 7,4 rare. Lo stesso vale per le buste per draft.

Slot 13 – Slot foil

Sono tanti i giocatori che adorano le foil, perciò abbiamo deciso di riservare uno slot in cui è possibile ottenerne una in ogni busta. Questo slot può essere di qualsiasi rarità, perciò si tratta di un’altra occasione di mettere le mani su una rara o rara mitica.

Slot 14 – Carta pedina promozionale

Queste carte sono simili a quelle che trovi in una busta per draft.

Attenzione, però: abbiamo un altro asso nella manica. Il 25% delle volte, invece di una carta pedina o promozionale, potrai ricevere una carta dalla Lista. Cos’è esattamente la Lista? Beh, una delle parti più entusiasmanti di Magic è la sua storia, perciò abbiamo deciso di rispolverare uno stratagemma adottato per Spirale Temporale e Mystery Booster. Abbiamo messo assieme una lista di 300 carte interessanti dal passato di Magic. Come per Mystery Booster, queste carte saranno stampate così com’erano in origine (illustrazioni, bordi e simbolo dell’espansione inclusi), con la sola eccezione di un piccolo simbolo dei Planeswalker nell’angolo in basso a sinistra.

La Lista contiene comuni, non comuni, rare e rare mitiche che sarà possibile trovare in base a percentuali relative appropriate. Le carte che fanno parte della Lista non sono automaticamente legali in Standard. Sono legali in qualsiasi formato lo erano già. Le carte possono provenire da qualsiasi espansione lungo i 27 anni di storia di Magic. L’idea è che la Lista subisca lievi modifiche da un’espansione all’altra, in modo da inserire carte che abbiano senso con l’espansione del momento; tuttavia, la Lista resterà in gran parte invariata, il che significa che avrai tutto il tempo necessario per scoprire quali carte contiene.

Ecco una piccola anteprima di tre carte dalla Lista che faranno la loro apparizione nelle buste dell’espansione di Rinascita di Zendikar.

Come puoi notare, la Lista mette in mostra meccaniche del passato amate dai giocatori, pezzi creativi e mondi divertenti, e carte semplicemente folli che abbiamo creato. Ciò significa che, quando apri una busta dell’espansione, puoi scartare carte di Magic di ogni sorta.

Il nocciolo della questione

Dopo averla introdotta, parliamo un po’ della busta dell’espansione.

Prima di tutto, le buste dell’espansione costeranno un po’ più delle buste per draft: secondo le nostre stime, la differenza dovrebbe essere di 1 dollaro per busta, ma potrebbe variare a seconda della regione. Tuttavia, poiché la possibilità di aprire più rare per busta è molto concreta (è possibile ottenere fino a quattro rare o rare mitiche, includendo i due slot jolly, lo slot rara e lo slot foil, senza contare le carte presenti nella Lista), prevediamo che troverai lo stesso numero di rare e rare mitiche delle buste per draft per dollaro speso.

Ogni confezione conterrà 30 buste dell’espansione, invece che 36.

La busta dell’espansione è stata ideata per essere diversa dalle buste per draft e per poterle facilmente distinguere. Ecco l’aspetto che avranno le buste dell’espansione di Rinascita di Zendikar.

Le buste dell’espansione saranno disponibili inizialmente solo in lingua inglese e giapponese, ma contiamo col tempo di aggiungere le altre lingue.

Se hai ancora qualche dubbio sulle buste dell’espansione e vorresti avere la possibilità di provarne una, iscriviti a un Prerelease di Rinascita di Zendikar. I partecipanti riceveranno una busta dell’espansione, fino a esaurimento scorte.

Resta solo un’altra cosa da dire: le buste dell’espansione di Rinascita di Zendikarsono il nostro primo tentativo con questo nuovo tipo di busta. Stiamo sperimentando diverse cose che pensiamo possano piacere ai giocatori, ma il test vero e proprio avverrà quando tutti potranno averle tra le mani. Per questo ci servono le opinioni dei giocatori. Siamo assolutamente disposti ad apportare modifiche e adattamenti in base ai desideri della community. Inoltre, siamo aperti a esplorare nuove vie per rendere le buste dell’espansione un’opzione divertente per i giocatori che non hanno alcun interesse a usare le loro buste nel gioco in Limited. Sappiamo anche che il design di queste buste è ancora indietro anni luce rispetto alle buste per draft, ma siamo soltanto all’inizio. Abbiamo mosso il primo passo per creare un tipo di busta che sia il più divertente possibile da scartare. Aiutaci a raggiungere il nostro obiettivo.

Un’ultima cosa

Abbiamo già mostrato un’immagine della busta dell’espansione, tanto vale includere il resto. Ecco l’aspetto che avranno le buste dell’espansione di Rinascita di Zendikar. E sì: Jace, Nissa e Nahiri sono i tre planeswalker presenti in questa espansione.

È tutto

Bene, per oggi il tempo a disposizione è finito. Spero di aver solleticato la tua curiosità verso le buste dell’espansione e che vorrai dargli un’occhiata all’uscita di Rinascita di Zendikar nel mese di settembre. Se hai qualche commento sulle buste dell’espansione, mi piacerebbe molto ascoltarlo. Puoi inviarmi un’e-mail o contattarmi attraverso i social network (Twitter, Tumblr, Instagram e TikTok).

Fino ad allora, spero ti divertirai ad aprire buste e a giocare a Magic.