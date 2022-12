Cinque settimane fa abbiamo raggiunto l'articolo numero settecento della rubrica "Making Magic" (che ha avuto inizio nel gennaio del 2002). Ogni cento settimane, vi propongo un articolo nel quale analizzo tutti gli articoli e do una valutazione da una a cinque stelle. I motivi sono due. Per prima cosa, permette alle persone che li hanno letti tutti di rinfrescare i ricordi e magari rileggerne qualcuno da un altro punto di vista. Poi, offre ai lettori che potrebbero non avere il tempo di leggere articoli di settecento settimane la possibilità di ricevere un consiglio su quali potrebbero essere i primi da leggere.

Questo articolo è il settimo di questo tipo. Questi sono stati i primi sei:

· "Quota cento"

· "Quota duecento"

· "Quota trecento"

· "Quota quattrocento"

· "Quota cinquecento"

· "Quota seicento"

Come sempre, questa è la mia idea delle cinque stelle:

Non ce ne sono di migliori. La vera crème de la crème. Se volete recuperare qualche articolo del passato, questi sono quelli da leggere di sicuro.

Non uno dei migliori in assoluto, ma comunque di elevata qualità.

Uno degli articoli da cui partire. Nulla di spettacolare, ma niente male.

Se siamo fortunati, una lettura piacevole. Se siamo sfortunati, un esperimento fallito.

L'unico vero motivo per leggere questo articolo è per poter dire di averli letti tutti. Quel giorno non ero ispirato.

Ogni volta che scrivo uno di questi articoli, le persone mi chiedono sempre perché ci sono così pochi articoli con voti bassi. Per iniziare, io voglio avere un metro di giudizio uniforme per tutti questi articoli. Ho scritto e pubblicato articoli di qualità più bassa in passato, quindi non posso semplicemente rimuovere la categoria di qualità più bassa e modificare il metro di giudizio. Poi, se mi accorgo che un articolo che sto scrivendo ha una qualità inferiore a quella rappresentata dalle tre stelle, lo riscrivo finché non è soddisfacente. Mi capita di riscrivere un articolo anche se è paragonabile a quelli a tre o quattro stelle, perché il mio obiettivo è di scrivere sempre articoli con una qualità da cinque stelle. Infine, è normale che svolgere lo stesso lavoro per settecento settimane porti a un miglioramento. Penso di essere, in media, in grado di scrivere oggi articoli di qualità superiore rispetto a tredici anni fa.

Detto, ciò, partiamo con l'elenco.

Settimana 601 (15 luglio 2013)—"Quota seicento"

Questo è l'articolo riassuntivo precedente. È molto simile a quello che state leggendo; se l'articolo di oggi vi piace, potete dare un'occhiata anche a questo.

Settimana 602 (22 luglio 2013)—"Garfield of Play"

Ero appena tornato dal cinquantesimo compleanno di Richard Garfield e ho deciso che era giunto il momento di dedicare un intero articolo al creatore di Magic. In questo articolo trovate racconti e insegnamenti di progettazione dall'uomo che considero il mio maestro di progettazione di giochi. Potrete anche scoprire qualcosa in più su Richard Garfield... e sugli orsi polari.

Settimana 603 (29 luglio 2013)—"Where in the Worlds?"

Siamo giunti a una nuova settimana dedicata al Magic mondiale (ne abbiamo una ogni anno) e ho deciso di scrivere un articolo contenente curiosità sui Campionati Mondiali. Se vi piacciono i tornei di alto livello e siete interessati alla storia dei Campionati Mondiali, questo articolo fa per voi.

Liliana Vess | Illustrazione di Aleksi Briclot

Settimana 604 (5 agosto 2013)—"Twenty Things That Were Going to Kill Magic"

Questo articolo è stato pubblicato nella settimana dedicata al ventesimo anniversario del gioco e il sito web ha offerto una serie di articoli relativi al numero venti. Ho pensato che sarebbe stato divertente parlarvi delle venti controversie più grandi della storia del gioco. Ve le descrivo una per una, vi racconto ciò che abbiamo fatto e quali sono stati gli effetti. Questo è un ottimo articolo relativo alla storia, che presenta i più grandi cambiamenti di tutti i tempi. Un aspetto interessante è che ho scelto un titolo ironico, che ha fatto arrabbiare un buon numero di giocatori.

Settimana 605 (12 agosto 2013)—"Un-Seen"

Molti anni fa ho progettato un'espansione chiamata Unglued 2 (non ha mai avuto un vero nome) che è finita in un cassetto e non è mai stata stampata. Questo articolo descrive vari progetti, comprendenti anche l'illustrazione finale, per offrire ai giocatori uno scorcio di un'espansione che non è mai stata stampata.

Settimana 606 (19 agosto 2013)—"Design 104"

Nei primi anni ho scritto una serie chiamata "Design 101", in cui tengo lezioni di progettazione per i progettisti di carte di Magic. Era da molto che non scrivevo un articolo di quella serie, quindi ho pensato che fosse giunto il momento. Questo articolo vi fa anche conoscere il seguito del mio libro preferito (A Whack on the Side of the Head by Roger von Oech), chiamato A Kick in the Seat of the Pants.

Settimana 607 (26 agosto 2013)—"Stato della progettazione 2013"

Ogni anno scrivo un articolo nel quale analizzo la progettazione dell'anno precedente e spiego ciò che ha funzionato e ciò che non ha funzionato. In questo articolo vi parlo della progettazione del blocco Ritorno a Ravnica. Questi articoli contengono l'analisi più critica della nostra attività di progettazione, quindi sono una lettura obbligata per chiunque sia interessato alla progettazione di Magic.

Settimana 608 (2 settembre 2013)—"A Theros by Any Other Name, Part 1"

Sono iniziate le anteprime di Theros ed è giunta l'ora di raccontarvi la storia della progettazione di Theros. Se vi è piaciuto (o se non vi è proprio piaciuto) Theros e volete sapere come è stato creato, vi consiglio di leggere questo articolo.

Settimana 609 (9 settembre 2013)—"A Theros by Any Other Name, Part 2"

Questa è la seconda parte dell'articolo sulla progettazione di Theros. Questo articolo è dedicato al legame tra l'espansione e le divinità: la meccanica devozione e la tematica degli incantesimi.

Settimana 610 (16 settembre 2013)—"A Theros by Any Other Name, Part 3"

Questo terzo articolo sulla progettazione di Theros parla della creazione delle meccaniche per gli eroi e per i mostri.

Volere degli Dei | Illustrazione di Mark Winters

Settimana 611 (23 settembre 2013)—"Theroses Are Red (and White, Blue, Black, and Green), Part 1"

Questa è la prima parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Theros. Questa espansione ha più riferimenti esterni di quasi tutte le altre espansioni, quindi questo articolo potrebbe offrirvi interessanti informazioni sulla provenienza delle carte.

Settimana 612 (30 settembre 2013)—"Typecasting"

Ho scritto una commedia relativa alla selezione degli incantesimi come tematica di Theros. I personaggi siamo io e tutti i tipi di carta. Se vi piace quando do vita ai concetti di Magic, questo articolo è adatto a voi.

Settimana 613 (7 ottobre 2013)—"Theroses Are Red (and White, Blue, Black, and Green), Part 2"

Questa è la seconda parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Theros. Vi parlo anche della mia carta preferita dell'espansione, Salvataggio dall'Ade.

Settimana 614 (14 ottobre 2013)—"Drawing Attention"

In questo articolo vi parlo di un aspetto del gioco, pescare le carte, e poi analizzo a fondo il suo ruolo nella progettazione e il modo in cui lo usiamo nei diversi colori. Se volete comprendere meglio la progettazione delle carte di Magic, dovete proprio leggerlo.

Settimana 615 (21 ottobre 2013)—"Hero Complex"

Siamo alla settimana dedicata a eroismo, quindi questo articolo spiega nel dettaglio come abbiamo realizzato la meccanica eroismo e come è cambiata durante la progettazione (e anche lo sviluppo).

Settimana 616 (28 ottobre 2013)—"Your Wish Is My Commander"

Questo articolo tratta la progettazione dei mazzi Commander 2013. Vi presento il team di progettazione e vi descrivo la progettazione. Se siete appassionati di Commander, è una bella lettura.

Settimana 617 (4 novembre 2013)—"Unanswered Questions: Theros"

Questo è un articolo nel quale rispondo alle domande relative all'ultima espansione. Questo articolo è stato dedicato a Theros.

Settimana 618 (11 novembre 2013)—"Building a Better Monster"

Siamo alla settimana dedicata a mostruosità, quindi vi descrivo di cosa ha bisogno un mostro, dal punto di vista della tematica e della meccanica. Questo articolo parla anche delle cinque creature più emblematiche, una per colore (bianco—Angelo, blu—Sfinge, nero—Demone, rosso—Drago e verde—Idra), e di come le abbiamo scelte.

Settimana 619 (18 novembre 2013)—"Finding the One, Part 1"

Io e mia moglie avevamo appena festeggiato il nostro quindicesimo anniversario, quindi ho scritto un articolo diviso in due parti sul nostro corteggiamento. Questo è un altro articolo della serie "Rosewater Files", in cui inserisco argomenti molto personali nella progettazione di Magic.

Settimana 620 (25 novembre 2013)—"Finding the One, Part 2"

Questa è la seconda parte dell'articolo sul corteggiamento tra me e mia moglie. L'articolo finisce con la mia proposta di matrimonio a Rio de Janeiro, durante il viaggio per il secondo Magic Invitational (al tempo chiamato Duelist Invitational).

Predatore di Mogis | Illustrazione di Chase Stone

Settimana 621 (2 dicembre 2013)—"I Second that Devotion"

Siamo alla settimana dedicata a devozione, quindi vi racconto di come ho ripreso una meccanica che non funzionava (cromia) e l'ho trasformata in qualcosa che ha avuto un grande successo.

Settimana 622 (9 dicembre 2013)—"Live Like a Gamer"

Questo sarebbe stato l'ultimo articolo del 2013, quindi ho deciso di scrivere qualcosa che avrei voluto scrivere da tempo. Avevo dato un consiglio utile a un amico e ho pensato che avrei scritto un articolo per dare lo stesso consiglio al mondo intero. Ha avuto successo ed è uno dei miei preferiti nell'elenco di oggi.

Settimana 623 (16 dicembre 2013)—NULLA

Ci siamo presi una settimana di vacanza per permettere a Magic Online di pubblicare un'intera settimana di contenuti.

Settimana 624 (23 dicembre 2013)—"Living in Synergy"—RISTAMPA

Ogni dicembre ci concediamo due settimane di riposo e riproponiamo due tra i migliori articoli. Il primo è sempre il mio articolo preferito dell'anno sulla progettazione. In questo articolo vi parlo dell'importanza della sinergia e del suo effetto sulla progettazione dei giochi.

Settimana 625 (30 dicembre 2013)—"Communications Theory"—RISTAMPA

Questa è stata la mia scelta del migliore articolo del 2013. In questo articolo vi racconto ciò che ho scoperto al college e come si applica alla progettazione di Magic. Questo articolo ha portato a una serie di tre podcast (gli episodi #60—Comfort, #61—Surprise e #62—Completion) ed è stata una delle opere che ho scritto che hanno avuto maggiore influenza. Vi consiglio proprio di leggerlo.

Settimana 626 (6 gennaio 2014)—"Advanced Planning"

In questo articolo vi parlo di una delle più grandi innovazioni della progettazione degli ultimi cinque anni. Nell'articolo viene chiamata "pianificazione anticipata", ma ora la chiamiamo "progettazione preliminare". Si è dimostrata così utile che anche altre parti del team di Ricerca e Sviluppo hanno dato inizio ai loro processi preliminari. Questo articolo descrive come è stato ideato questo nuovo processo e spiega come l'abbiamo utilizzato a quel tempo. Vi devo dire che ha avuto una grande evoluzione rispetto a quando ho scritto questo articolo (interessante argomento per un futuro articolo).

Settimana 627 (13 gennaio 2014)—"The Born Identity"

Le anteprime di Figli degli Dei avevano avuto inizio, quindi ho iniziato anch'io a parlare della progettazione dell'espansione. Ho presentato il team di progettazione e poi ho descritto nel dettaglio le molte difficoltà che ha dovuto affrontare.

Settimana 628 (20 gennaio 2014)—"Born Legacy"

Questo è il secondo articolo sulla progettazione di Figli degli Dei. Tratta la progettazione delle meccaniche dell'espansione.

Settimana 629 (27 gennaio 2014)—"Born to be Compiled, Part 1"

Questa è la prima parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Figli degli Dei.

Settimana 630 (3 febbraio 2014)—"Born to be Compiled, Part 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 631 (10 febbraio 2014)—"Being Inspired, Part 1"

Siamo nella settimana dedicata all'ispirazione, quindi sono partito dal blocco Theros e ho analizzato tutti i blocchi, scoprendo da dove era venuta l'ispirazione per la progettazione del blocco, andando indietro nel tempo. Questa prima parte va indietro nel tempo fino al blocco Ravnica originale.

Settimana 632 (17 febbraio 2014)—"Being Inspired, Part 2"

La seconda parte inizia con il blocco Campioni di Kamigawa e va fino al primo blocco, Era Glaciale (d'accordo, tecnicamente il primo blocco reale è Mirage, ma Era Glaciale ha avuto più di un'espansione nello stesso mondo, con almeno qualche collegamento tra le meccaniche).

Settimana 633 (24 febbraio 2014)—"À La Mode"

Siamo alla settimana dedicata a tributo, quindi ho analizzato tutte le meccaniche che prevedevano la scelta di modi. Se vi piacciono i miei articoli ricchi di informazioni sulla storia della progettazione di Magic, allora questo fa per voi.

Settimana 634 (3 marzo 2014)—"Elementi pratici di base: Iterazione"

Ogni anno scrivo un articolo chiamato "Elementi pratici di base", nel quale offro consigli con elevato contenuto tecnico a chi vuole progettare le proprie carte. Questo articolo tratta l'utilizzo delle iterazioni. Anche se non avete intenzione di progettare le vostre carte, questo articolo vi spiega un aspetto fondamentale della progettazione di Magic (e, direi, anche di tutti gli obiettivi creativi).

Settimana 635 (10 marzo 2014)—"Twist of Fate"

Siamo alla settimana dedicata al destino e analizziamo un ciclo di Figli degli Dei. In questo articolo analizzo tutti i predecessori che hanno portato alla creazione del ciclo Fatidico. Questo è un altro articolo sulla storia della progettazione di Magic per gli appassionati di storia.

Settimana 636 (17 marzo 2014)—"Come scrivere un articolo"

Io scrivo molti articoli del tipo "Come fare a". Avrei voluto scrivere questo articolo per anni, ma non l'avevo mai fatto. Alla fine, l'ho scritto. Questo è il mio articolo su come scrivere articoli. Se siete interessati a scrivere articoli, vi consiglio di dare un'occhiata a questo.

Settimana 637 (24 marzo 2014)—"Modern Gods"

Siamo alla settimana dedicata agli dei, quindi ho raccontato la progettazione e lo sviluppo degli Dei. Ciò che rende speciale questo articolo è il fatto che io abbia preso Eliod, il Dio bianco di Theros, e abbia descritto tutte le iterazioni che la carta ha subito, dalla progettazione iniziale alla stampa. Questo è ciò che più si avvicina a un film dedicato alla creazione di una carta di Magic.

Settimana 638 (31 marzo 2014)—"Lenticular Design"

Se mi chiedete quale articolo relativo alla progettazione io abbia scritto che ha avuto il più grande impatto sulla progettazione dei giochi oltre a Magic, probabilmente sceglierei il mio primo articolo di analisi psicologica dei giocatori ("Timmy, Johnny, and Spike"). Ma è possibile che questo articolo un giorno lo superi. In questo articolo vi parlo di un grande cambiamento della mia concezione della progettazione, che mi ha probabilmente influenzato più di qualsiasi altro elemento in questi venti anni dedicati a Magic.

Settimana 639 (7 aprile 2014)—"The Incredible Journey, Part 1"

Le anteprime di Viaggio verso Nyx hanno avuto inizio, quindi vi presento il team di progettazione e inizio a parlarvi delle difficoltà della creazione di una terza espansione piccola di un blocco e di come hanno avuto effetto sulla progettazione di Viaggio verso Nyx.

Settimana 640 (14 aprile 2014)—"The Incredible Journey, Part 2"

Questo è il secondo articolo sulla progettazione di Viaggio verso Nyx. In questo articolo vi parlo delle molte difficoltà di creazione della seconda meccanica dell'espansione e di come è stata realizzata non nella fase di progettazione, bensì in quella di sviluppo.

Settimana 641 (21 aprile 2014)—"Journey to the Center of the Set, Part 1"

Questa è la prima parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Viaggio verso Nyx.

Apparizione dei Boccioli | Illustrazione di Min Yum

Settimana 642 (28 aprile 2014)—"Twinkle, Twinkle Little Star"

Siamo alla settimana dedicata a costellazione, nella quale rispondo alle domande dei lettori relative alla meccanica costellazione.

Settimana 643 (5 maggio 2014)—"Journey to the Center of the Set, Part 2"

Questa è la seconda parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Viaggio verso Nyx.

Settimana 644 (12 maggio 2014)—"In My Day…"

Siamo nella settimana di anteprima di Vintage Masters, quindi vi parlo degli aspetti del gioco che non sono più con noi, dalle interruzioni alle regole che definivano quando le terre dovessero essere tappate per ottenere mana.

Settimana 645 (19 maggio 2014)—"Conspiracy Talk"

Siamo alla settimana dedicata a Conspiracy, nella quale vi presento il team di progettazione e rispondo a un sacco di domande su Conspiracy, un'espansione di Magic di tipo molto diverso. Questo articolo contiene anche un mio Vine (e di uno dei progettisti di Conspiracy) con più di un quarto di milione di visualizzazioni.

Settimana 646 (26 maggio 2014)—"Conspiracy Talk"—RISTAMPA

Era il Memorial Day (negli Stati Uniti), quindi non c'è stato nessun articolo della serie "Making Magic" e abbiamo riproposto quello della settimana precedente.

Settimana 647 (2 giugno 2014)—"Two Truths and a Lie"

La mia figlia più piccola ha scoperto il gioco "Due verità e una bugia" e abbiamo giocato a casa. Quel gioco ha ispirato un articolo di progettazione in cui gioco con tutti voi.

Primoc Psicoforzato | Illustrazione di Jeff Miracola

Settimana 648 (9 giugno 2014)—"Building a Better Mousetrap"

Siamo giunti alla settimana dedicata a Vintage Masters, quindi vi parlo della progettazione in un ambiente chiuso, partendo da carte esistenti. Se siete interessati a progettare il vostro Cube, date un'occhiata a questo articolo.

Settimana 649 (16 giugno 2014)—"Un tocco magico"

Questo è probabilmente il miglior articolo dei cento che vi propongo oggi... e non l'ho neanche scritto io. Un giorno, sul mio blog (Blogatog), le persone hanno iniziato a parlare di come Magic abbia influenzato positivamente le loro vite. Quei racconti mi hanno emozionato al punto che ho chiesto alle persone di mandarmi i loro racconti, in un massimo di duecento parole. Ho scelto le mie storie preferite e le ho pubblicate. L'articolo ha alcuni momenti forti ed è lungo ma, se non l'avete letto, ve lo consiglio caldamente. Vi farà sorridere, magari anche piangere e vi offrirà elementi in più per scoprire il valore del nostro gioco.

Settimana 650 (23 giugno 2014)—"Days of Core, Part 1"

Siamo giunti alla prima settimana di anteprima di Magic 2015, nella quale vi presento il team di progettazione e inizio a descrivervi la progettazione dell'espansione. Vi parlo anche dei progettisti esterni che abbiamo invitato a creare carte per Magic 2015.

Settimana 651 (30 giugno 2014)—"Days of Core, Part 2"

Questa è la seconda parte dell'articolo sulla progettazione di Magic 2015. Vi racconto la sovrapposizione tra l'espansione e il gioco digitale Duels of the Planeswalkers e di alcune meccaniche dell'espansione.

Settimana 652 (7 luglio 2014)—"La creazione delle carte, parte 1"

Questa è la prima parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Magic 2015.

Settimana 653 (14 luglio 2014)—"La creazione delle carte, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 654 (21 luglio 2014)—"A ogni costo"

Siamo giunti alla settimana dedicata a convocazione, quindi vi parlo delle meccaniche di riduzione dei costi e dei molti modi per progettarle. Se vi piace quando tratto un argomento in profondità, questo articolo fa per voi.

Settimana 655 (28 luglio 2014)—"Vi racconto una storia"

Sono stato invitato a presentare un discorso al Walt Disney Imagineering riguardo alle difficoltà di integrazione tra storia e progettazione dei giochi. La presentazione è andata così bene che ho voluto scrivere un articolo.

Settimana 656 (4 agosto 2014)—"La realizzazione dei nemici"

Siamo giunti alla settimana dei predatori, quindi vi descrivo come sono state create le carte di alcuni famosi malvagi di Magic.

Settimana 658 (11 agosto 2014)—"Atti di distruzione"

Nella settimana dedicata ad Annihilation vi racconto ciò che ogni colore è in grado di compiere quando ha desiderio di distruggere.

Settimana 659 (18 agosto 2014)—"Stato della progettazione 2014"

Un altro articolo della serie "Stato della progettazione". Questa volta analizzo la progettazione del blocco Theros.

Settimana 660 (25 agosto 2014)—"Metamorfosi"

Magic stava per andare incontro a un grande cambiamento, quindi ho scritto un articolo per spiegare a tutti quali cambiamenti erano in arrivo e i loro perché. La reazione del pubblico mi ha sorpreso, perché non avevo mai assistito a una reazione così positiva a un annuncio di cambiamento. Questo è probabilmente l'articolo più storico dei 100 di oggi.

Settimana 661 (1 settembre 2014)—"Khan e le caratteristiche, parte 1"

Nella prima settimana di anteprima di I Khan di Tarkir vi racconto la lunga e contorta storia delle sue origini.

Settimana 662 (8 settembre 2014)—"Khan e le caratteristiche, parte 2"

Questa è la seconda parte della storia della progettazione di I Khan di Tarkir. In questo articolo vi parlo di come sono stati creati i clan e di come metamorfosi è stata aggiunta all'espansione.

Settimana 663 (15 settembre 2014)—"Pro e “Khantro”, parte 1"

Questa è la prima parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di I Khan di Tarkir.

Settimana 664 (22 settembre 2014)—"Pro e “Khantro”, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Cercare l'Orizzonte | Illustrazione di Min Yum

Settimana 665 (29 settembre 2014)—"Sopravviveremo"

Siamo giunti alla settimana dedicata agli Abzan, quindi ho invitato i tre colori degli Abzan (il Bianco, il Nero e il Verde) nella stessa stanza e ho posto loro alcune domande. Ho utilizzato questa formula per tutte le cinque settimane dedicate alle terne di colori nemici. Nonostante mi piaccia come idea, devo ammettere che questo formato è risultato un po' ripetitivo, quindi non vi consiglio di leggere i cinque articoli di fila.

Settimana 666 (6 ottobre 2014)—"Regolazione del volume"

In questo articolo vi parlo un concetto importante della progettazione chiamato volume. Questo articolo aiuta a capire il contesto di varie idee di cui vi ho parlato.

Settimana 667 (13 ottobre 2014)—"Gioco di squadra"

Questa è la settimana dedicata ai formati multiplayer, quindi analizzo la progettazione di alcune carte ottime in quei formati. Vi presento anche il team di progettazione di I Khan di Tarkir, dato che mi sono dimenticato di farlo nelle settimane di anteprima.

Settimana 668 (20 ottobre 2014)—"Le prime impressioni"

Nella settimana che "Non Appare Come Ciò Che Sembra" vi parlo delle prime impressioni sbagliate. Vi spiego cosa ritengo porti alle prime impressioni sbagliate e come un progettista può gestire questo tipo di problema.

Settimana 669 (27 ottobre 2014)—"Comandante in carica"

Nella settimana di anteprima di Commander (edizione 2014) vi descrivo la progettazione dell'espansione e vi spiego come questa edizione di Commander abbia potuto avere Planeswalkers come comandanti.

Settimana 670 (3 novembre 2014)—"Pensiero astuto"

Nella settimana dedicata ai Jeskai intervisto il Blu, il Rosso e il Bianco.

Settimana 671 (10 novembre 2014)—"Un- Tesoro Mai Visto 2: Electric Bugaloo"

Ai lettori è piaciuto il mio articolo su Unglued 2 dell'anno prima, quindi ho scritto un seguito con altre carte e altre illustrazioni dell'espansione che non è mai stata stampata.

Illustrazione di Zoltan Boros & Bonnie Bruenderman

Settimana 672 (17 novembre 2014)—"Arrivare per primi"

Siamo alla settimana dedicata ai Mardu. È quindi ora di intervistare il Rosso, il Bianco e il Nero.

Settimana 673 (24 novembre 2014)—"8 racconti e mezzo"

Nella settimana dedicata ai Top 8 ho creato otto elenchi di Top 8. Questo articolo è stato ispirato da un articolo che avevo scritto molti anni fa per la settimana dedicata ai Top 10, ten Top 10 lists.

Settimana 674 (1 dicembre 2014)—"Tutto il mondo è un palcoscenico"

È di nuovo la settimana dedicata al Magic mondiale e vi presento alcuni racconti relativi ai Campionati Mondiali (dal 1996 al 1999) e del mio lavoro come produttore video. Questo articolo analizza il Campionato Mondiale da una posizione vantaggiosa di cui potreste non aver mai sentito parlare.

Settimana 675 (8 dicembre 2014)—"Dimmi quando"

Nel corso degli anni ho scritto una serie di articoli con domande e risposte (da Twitter) con le domande che iniziavano tutte con la stessa parola. Per questo articolo, la parola è stata "Quando".

Settimana 676 (15 dicembre 2014)—"Lenticular Design"—RISTAMPA

Nel periodo dell'anno degli articoli migliori ho scelto questo come miglior articolo di progettazione dell'anno.

Settimana 677 (22 dicembre 2014)—"Un tocco magico"—RISTAMPA

Il miglior articolo dell'anno è stato, ovviamente, quello che non ho scritto io.

Settimana 678 (29 dicembre 2014)—"I capricci di Riforgiare il Destino, parte 1"

La prima settimana di anteprima di Riforgiare il Destino è iniziata prima della fine del 2014. In questo articolo vi presento il team di progettazione e vi svelo la meccanica manifestare, compreso il processo della sua creazione.

Settimana 679 (5 gennaio 2015)—"I capricci di Riforgiare il Destino, parte 2"

Questo è il secondo articolo sulla progettazione di Riforgiare il Destino, nel quale vi descrivo le difficoltà della creazione di un'espansione centrale che ha il ruolo di perno tra due espansioni grandi.

Settimana 680 (12 gennaio 2015)—"I racconti del Destino, parte 1"

Questa è la prima parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Riforgiare il Destino.

Settimana 681 (19 gennaio 2015)—"I racconti del Destino, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Settimana 682 (26 gennaio 2015)—"Ricominciare dall'inizio"

Siamo alla settimana dedicata ai viaggi nel tempo, quindi ho finalmente potuto scrivere un articolo che avevo in mente per anni, nel quale viaggio indietro nel tempo e parlo con Richard Garfield di ciò che io avrei costruito in maniera diversa, se potessimo ricominciare dall'inizio con Magic. Questo articolo ha avuto molto successo. Ho successivamente registrato un podcast.

Settimana 683 (2 febbraio 2015)—"Costi quel che costi"

Nella settimana dedicata ai Sultai, ho intervistato il Nero, il Verde e il Blu.

Evocazioni Spirituali | Illustrazione di Johann Bodin

Settimana 684 (9 febbraio 2015)—"Manifestare il destino"

Nella settimana dedicata a manifestare rispondo a un sacco di domande sulla meccanica.

Settimana 685 (16 febbraio 2015)—"Re e altro"

Nella settimana dedicata a re, presidenti e khan vi parlo della progettazione di alcune carte che rappresentano condottieri, da Chicken a la King a Sol'kanar, il Re delle Paludi.

Settimana 686 (23 febbraio 2015)—"Ciò che non uccide rafforza"

Nella settimana dedicata ai Temur ho invitato il Verde, il Blu e il Rosso per l'ultima intervista alle terne di colori nemici.

Settimana 687 (2 marzo 2015)—"Immaginate Draghi, parte 1"

Nella prima settimana di anteprima di Draghi di Tarkir vi presento il team di progettazione, vi descrivo i tanti problemi che il team ha dovuto risolvere nella fase di progettazione e vi svelo megamorfosi.

Settimana 688 (9 marzo 2015)—"Immaginate Draghi, parte 2"

Nella seconda settimana di anteprima di Draghi di Tarkir vi parlo di come abbiamo scelto le cinque meccaniche per i clan.

Settimana 689 (16 marzo 2015)—"Il fascino draconico, parte 1"

Questa è la prima parte dei racconti sulla progettazione delle singole carte di Draghi di Tarkir.

Settimana 690 (23 marzo 2015)—"Il fascino draconico, parte 2"

E questa è la seconda parte.

Marchio Runico Temur | Illustrazione di Ryan Alexander Lee

Settimana 691 (30 marzo 2015)—"Elementi pratici di base: Le tre fasi della progettazione"

È di nuovo il momento di un articolo della serie "Elementi pratici di base". In questo articolo spiego come la progettazione sia suddivisa in tre parti e come queste parti vadano a comporre l'intero processo di progettazione. Anche se non siete appassionati della serie "Elementi pratici di base", questo articolo ha molte informazioni del dietro le quinte su come realizziamo Magic.

Settimana 692 (6 aprile 2015)—"Condividiamo"

Abbiamo spesso una settimana dedicata a una tematica di cui vi ho già parlato. Siamo nella settimana dedicata ai draghi, di cui ho già scritto, quindi ho deciso di prendere la tematica e di modificarla un po'. In Draghi di Tarkir, abbiamo "condiviso" i draghi tra tutti i colori, anche se i draghi sono le creature emblematiche del rosso. In questo articolo vi parlo del concetto di condivisione delle caratteristiche tra i colori, perché lo usiamo e come usarlo correttamente.

Settimana 693 (13 aprile 2015)—"Il Comando di Maro"

Siamo giunti alla settimana dedicata ai comandi, quindi ho scritto questo articolo con lo stile dei comandi. Il problema è stato che la struttura dell'articolo si è dimostrata molto più difficile del previsto, quindi l'articolo non ha avuto l'impatto sperato. Se leggete questo articolo. Scegliete due modi e poi leggete quei due modi in ordine, il primo prima del secondo. Questo è stato un articolo a quattro stelle con un'esecuzione a due stelle (e un insegnamento per me: iniziare a lavorare solo su ciò che può essere portato a termine), quindi ho indicato tre stelle come media.

Settimana 694 (20 aprile 2015)—"La progettazione parallela"

Nella settimana dedicata a sfruttare vi spiego che questa meccanica è stata molto simile a una meccanica che avevamo creato per Assalto e che non abbiamo mai utilizzato e su come spesso in progettazione due persone o team possano progettare le stesse meccaniche o le stesse carte. Questo articolo spiega come la progettazione parallela, come la chiamiamo noi, possa avvenire molto spesso.

Settimana 695 (27 aprile 2015)—"Venti fatti che forse non sapete di Tempesta"

Nella settimana dedicata a Tempest Remastered ho avuto nostalgia dei miei primi progetti e vi ho raccontato un sacco di fatti che poche persone sanno dell'espansione.

Settimana 696 (4 maggio 2015)—"Una ricerca nel passato"

Siamo giunti alla settimana di anteprima di Modern Masters 2015, quindi vi presento il team di progettazione e vi parlo della sua creazione.

Settimana 697 (11 maggio 2015)—"Qui, Quo, Qua... e Que"

Ho avuto una settimana libera e ho deciso che era giunto il momento di raccontare finalmente la storia dell'espansione del blocco I Khan di Tarkir che nessuno potrà mai vedere. Questo articolo tratta Phooey, l'espansione che abbiamo realizzato come prova per vedere cosa sarebbe successo se metamorfosi avesse avuto un costo di due mana invece di tre.

Mistica Forgiapietra | Illustrazione di Mike Bierek

Settimana 698 (18 maggio 2015)—"Le nostre chiacchiere sul Modern"

Nella settimana dedicata al formato Modern rispondo alle domande sulla progettazione delle carte del formato Modern.

Settimana 699 (25 maggio 2015)—"Sei racconti per sei continenti"

Nella settimana di Magic in tutto il mondo vi racconto sei storie, ognuna da un continente diverso (Magic deve ancora farmi arrivare nel continente antartico). Vi parlo di giocatori che si ammalano, della creazione di un nuovo formato Draft, del dominio di Finkel, del dominio di Phyrexia e di ciò che succede quando due giocatori dalla dubbia reputazione si incontrano nei quarti di finale di un Pro Tour.

Settimana 700 (1 giugno 2015)—"L'origine (non proprio così) segreta di Maro"

Nella settimana dedicata alle origini di Magic vi racconto come sono finito a lavorare su Magic. Questo articolo contiene collegamenti a tutti gli articoli che trattano la mia vita personale quindi, se non li avete letti, partite da questo e cliccate su tutti i link.

Settecento candeline

Ogni volta che mi siedo per scrivere uno di questi articoli di riepilogo mi stupisco del fatto che siano passate altre cento settimane e di quanti articoli io abbia dimenticato... finché non li vedo e non mi dico "Vero, ora ricordo di averlo scritto". Ho appena calcolato che, nel 2022, se non ho sbagliato i conti, scriverò un articolo dal titolo "Quota mille". Accidenti, il mio primo articolo non mi sembra così tanto nel passato.

Come sempre, voglio ringraziare tutte le persone dietro le quinte che lavorano su questa rubrica. Io sono il volto visibile, ma c'è un intero team che si dà un gran da fare per farvi leggere questi articoli. Uno speciale ringraziamento a Mike McArtor, editore della maggior parte dei miei articoli, che ci ha lasciati quest'anno, troppo presto. Mike, ci mancherai.

Come sempre, sono interessato alle vostre opinioni. Quale è stato per voi il migliore articolo di questi cento? Quale è stato il peggiore? Le mie valutazioni sono giuste o sbagliate? Fatemi sapere. Potete mandarmi una mail o contattarmi attraverso uno dei miei social media (Twitter, Tumblr, Google+ e Instagram).

Ci rivediamo tra una settimana, quando diventerò polpaccioso.

Nel frattempo, che possiate prendervi una pausa e riflettere su tutto ciò che siete riusciti a creare finora.

"Drive to Work #240—Pro Tour con Melissa DeTora"

In un raro episodio di "Drive from Work", chiacchiero del Pro Tour con la mia compagna di viaggio Melissa DeTora.

"Drive to Work #241—Ritorno di Avacyn, parte 1"

Questo podcast è il primo di una serie di quattro sulla progettazione di Ritorno di Avacyn.