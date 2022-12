Jules Robins

Ancor prima di terminare la prima busta del primo draft di playtest di Gavin, avevo le idee ben chiare: volevo lavorare su questa espansione. Le mie due attività preferite in Magic sono il draft e la costruzione dei mazzi Commander e, ancor prima di iniziare a lavorare in Wizards of the Coast, avevo iniziato a creare il mio cube di Commander. Riuscire a mettere insieme tutti gli elementi si è rivelato molto più difficile di quanto ci potessimo immaginare, ma, grazie all’energia inesauribile e alla dedizione di molte persone, siamo riusciti a plasmare un prodotto di cui vado molto fiero e mi auguro che piaccia anche a tutti voi. Un ringraziamento speciale ai miei colleghi della progettazione dell’espansione, che hanno svolto un lavoro eccellente, risolvendo problemi con un numero enorme di requisiti molto complicati e con nuovi approcci per la realizzazione dei loro compiti.

Hugo Anquier

Hugo ha iniziato a lavorare in Wizards con uno stage estivo da 10 settimane, che è stato il modo in cui ho iniziato anche io in Wizards. Essendo un progettista con esperienza in giochi non di carte collezionabili, ha potuto offrire molte idee da nuovi punti di vista e ha dato un grande contribuito con interessanti mini-giochi in grado di offrire stili di gioco speciali ai comandanti.

Dave Humphreys

Dave è un responsabile di progettazione dell’espansione di grande esperienza, che si è recentemente occupato di Dominaria, Guerra della Scintilla e Ikoria: Terra dei Behemoth. Ha offerto un punto di vista di elevato valore ad aspetti grandi e piccoli, dagli aggiustamenti alle carte per evitare interazioni indesiderate alla scoperta di schemi di gioco che risultavano troppo presenti durante le partite. Oltre a ciò, ha fornito alle carte un’ottima capacità di stimolare l’immaginazione dei giocatori, aiutandoci a dare quel tocco in più ai progetti che avevano bisogno di piccoli miglioramenti.

Brandon Kreines

Questa è stata la prima esperienza di Brandon in un team di progettazione (prima era un amministratore di sistemi di business) e le sue doti hanno stupito tutti, al punto che due anni dopo è diventato un produttore di giochi per il nostro intero processo di progettazione e revisione meccanica dei giochi! Oltre a generare un continuo flusso di nuove idee per le carte, Brandon ha proposto miglioramenti ai nostri processi per affrontare gli aspetti più importanti, come la creazione di una struttura e di un sistema di valutazione per determinare quanto si combinassero bene i diversi partner.

Ken Nagle

Ken è un esperto progettista con un debole per la creazione di nuove idee per le carte e con una capacità di affrontare i problemi da un punto di vista diverso da chiunque altro. Questa sua dote si è rivelata molto importante per il nostro lavoro riguardo ai dettagli del draft. Quando ci siamo ritrovati con una durata del draft eccessiva, con ultime scelte delle buste poco interessanti e le stesse carte che facevano il giro del tavolo troppo spesso, si è reso conto che avremmo potuto risolvere tutti i problemi in un colpo solo, draftando due carte invece di una.

Adam Prosak

Lavorando insieme ad Adam, ho imparato molto su some si guida il lavoro sulle espansioni da draft, in quanto Adam è stato il responsabile di Orizzonti di Modern e ha continuato a offrire la sua esperienza e la sua intuizione a ruoli invertiti. Adam ha puntato la sua attenzione e la sua esperienza su varie questioni, dal modo di distribuzione e combinazione delle tematiche al significato dell’equilibrio nel Limited in un ambiente in cui i comandanti sono in grado di modificare l’efficacia di ogni carta e con le dinamiche del formato multiplayer che non favoriscono il giocatore che sta vincendo.

Paul Cheon

Paul ha avuto il ruolo di rappresentante della progettazione del gioco per la maggior parte della progettazione dell’espansione (poi è stato assegnato al team eSports). Ci ha fornito molte ottime procedure di lavoro, tra cui metodi per bilanciare gli ambienti di draft e, insieme ad Adam, soluzioni per le difficili domande di come avremmo dovuto adattarci a un Limited di Commander multiplayer. La sua presenza è stata molto importante per la gestione della forza delle leggende non comuni, in modo che le stesse carte potessero essere delle scelte divertenti sia per il Commander Constructed che per il Limited.

Sam Stoddard

Sam è famoso per la sua capacità di creare una enorme quantità di carte in un breve tempo; penso che abbia ricostruito l’intero archivio di Fedeltà di Ravnica da zero almeno due volte; anche al nostro team è riuscito a donare questa rapidità. Non era raro iniziare una riunione con un elenco di carte che non funzionavano bene e terminarla con vari nuovi progetti proposti da Sam che sarebbero poi diventati fondamenti dell’espansione.