Andrew Veen

Andrew ha iniziato nel team di Ricerca e Sviluppo come progettista per diversi giochi di carte collezionabili (Kaijudo e Duel Masters), ma si è dilettato con la progettazione di Magic fino al giorno in cui lo abbiamo assunto a tempo pieno. In passato ha fatto parte dei team di progettazione di Ombre su Innistrad ed è stato il mio valido vice per Ikoria: Terra dei Behemoth. Ciò che apprezzo di più di Andrew è la capacità dei suoi progetti di prendere in considerazione così tanti aspetti che risultano importanti per chi lavora sulle fasi successive alla progettazione dell’idea. Andrew è uno di quei progettisti che hanno un’ottima comprensione di Magic dall’inizio alla fine. Per esempio, non molti progettisti dell’idea trascorrono tempo con il team di progettazione del gioco. È stato un piacere averlo nel team.

Erik Lauer

Erik ha avuto il ruolo di responsabile della progettazione dell’espansione per Rinascita di Zendikar. Il responsabile della progettazione dell’espansione fa spesso parte del team di progettazione dell’idea, in modo da comprendere su quali basi viene creata l’espansione. Erik è di solito troppo impegnato per farlo e questa è stata la prima volta in cui ho avuto il piacere di avere Erik in uno dei miei team di progettazione. Molte volte gli ho passato delle progettazioni, ma è stato raro collaborare nello stesso team, soprattutto in un team di progettazione dell’idea. Ciò che apprezzo di Erik è la sua capacità di andare a fondo e comprendere se un elemento è in grado di funzionare nella realtà, una volta inserito nella struttura del gioco. Spesso i giocatori non utilizzano le carte o le meccaniche nel modo da noi progettato ed Erik ha un talento nel comprenderlo durante la creazione.

Tom Ross

Una delle abitudini del team di progettazione è coinvolgere i giocatori professionisti per un certo periodo, per scoprire il loro punto di vista sul processo di progettazione del gioco. Nel periodo in cui Tom ha lavorato in Wizards, ho avuto il piacere di averlo come rappresentante del team di progettazione del gioco per Rinascita di Zendikar. Questa posizione fa in modo che i costi che scegliamo siano sufficientemente validi e non generino problemi durante l'attività di playtest e che le nostre creazioni possano essere equilibrate durante la progettazione del gioco. L’aspetto che mi piace di più di Tom è la sua dedizione all’analisi dei possibili scenari relativi ai problemi che dobbiamo risolvere. La sua meticolosità mi ha donato molta fiducia, effetto che lo ha reso un ottimo membro del team.

George Fan

George è il progettista di Piante contro Zombie. L’ho incontrato molti anni fa, un giorno in cui l’ho accompagnato durante una visita dell’ufficio. In occasione della Terza Grande Ricerca di Progettisti, George mi ha svelato che avrebbe voluto lavorare nel team di Ricerca e Sviluppo di Magic per sei mesi. L’ho informato che, se fosse stato davvero interessato, non avrebbe dovuto seguire l’intero processo della Grande Ricerca di Progettisti. George si è unito a noi con l’idea di rimanere sei mesi e poi è rimasto un anno. È stato un grande piacere lavorare con George e nei prossimi mesi leggerete molte storie su di lui, quando vi parlerò dei progetti su cui abbiamo lavorato insieme. Questo è stato il suo primo team di progettazione insieme a me. Erik ha dovuto abbandonare il team per dedicarsi a un altro progetto e George ha preso il suo posto. Ciò che apprezzo di più di George è l’energia positiva che è in grado di portare a ogni team di cui fa parte. È da sempre un fan di Magic e il suo piacere nel progettare le carte è davvero evidente. Rinascita di Zendikar è sicuramente migliore grazie alla sua presenza.

Mark Heggen

Mark è uno dei nostri architetti di prodotto. Il loro compito è sovrintendere la creazione di un prodotto dall’inizio alla fine e verificare che tutte le persone interessate all’interno dell’azienda siano a conoscenza delle scelte compiute dai diversi team. Di solito si tratta di una singola persona che segue l’intero processo di creazione del prodotto (nella maggior parte dei casi, la durata è di due anni) ed è importante che comprenda ciò che sta facendo ogni team che lavora sul prodotto. Per questo motivo, Mark ha chiesto di unirsi al team, in modo da farsi un’idea migliore del processo di progettazione dell’idea. Ciò che mi è piaciuto di più di Mark è che il suo punto di vista gli ha permesso di porre domande che raramente mi vengono poste. È anche un ottimo collega con cui lavorare, quindi è stata un’ottima occasione per averlo in uno dei miei team di progettazione.