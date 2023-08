Wizards of the Coast

Guadagna ESP di MTG Arena quando giochi in eventi WPN in negozio a settembre!

A settembre, l’avanzamento della tua maestria dell’espansione e del tuo pass di maestria di MTG Arena si estende al di fuori del reame digitale e nei negozi di zona.

Durante il mese di settembre, i giocatori che partecipano a eventi con i propri account Wizards in un negozio del Wizards Play Network (WPN) riceveranno 1000 ESP in MTG Arena direttamente nella casella di posta in gioco. Questo include gli evendi di Terre Selvagge di Eldraine come Prerelease, Open House e Friday Night Magic, e tanto altro! I giocatori possono ricevere 1000 ESP per evento fino a quattro volte durante il mese di settembre, per un totale di 4000 ESP.

Per essere idonei, i giocatori devono partecipare a un evento di Magic a settembre in un negozio del Wizards Play Network. I giocatori devono usare il loro account Wizards collegato al loro account di MG Arena.

L’ESP sarà inviata ai giocatori idonei direttamente nelle loro caselle di posta in gioco di MTG Arena. Quindi ricordati di visitare il tuo negozio WPN di zona, giocare in eventi e guadagnare al contempo qualche livello nel tuo pass di maestra!

Il tuo account di MTG Arena e dove giocare

Hai bisogno di un account di MTG Arena? Iscriviti e gioca gratis su PC, iOS o Android!

Non conosci un negozio WPN dove giocare a Magic: The Gathering? Dai un’occhiata a Locator.Wizards.com per trovare il negozio più vicino a te.

Dettagli importanti: