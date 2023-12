Wizards of the Coast

Per la prima volta in assoluto, giocando con i mazzi Commander precostruiti presso il tuo negozio WPN di zona potrai poi utilizzare quei comandanti per i tuoi mazzi Brawl su MTG Arena.

Durante l’evento Commander Party di Le Caverne Perdute di Ixalan, i giocatori che parteciperanno con il proprio account Wizards presso un negozio Wizards Play Network (WPN) riceveranno nella posta in arrivo del gioco quattro carte Creatura Leggendaria su MTG Arena che potranno essere utilizzate come comandante giocando nel formato Brawl. Nel Commander Party di Le Caverne Perdute di Ixalan, i giocatori muoveranno le pedine lungo una mappa in una corsa verso il centro del piano! L’evento si svolge tra il 15 e il 17 Dicembre perciò assicurati di contattare il tuo negozio di zona per ulteriori dettagli.

Le carte di MTG Arena incluse sono:

1 Ammiraglio Cuor di Bronzo, l'Inaffondabile

1 Clavileño, Primo dei Benedetti

1 Pantlaza, Favorito dal Sole

1 Xolatoyac, la Marea Sorridente

Per usufruire della promozione, i giocatori devono partecipare all’evento Commander Party di Le Caverne Perdute di Ixalan presso un negozio Wizards Play Network tra il 15 e il 17 Dicembre. I giocatori devono registrarsi all’evento utilizzando il proprio account Wizards collegato al proprio account di MTG Arena.

Le quattro carte creatura leggendaria elencate qui sopra saranno inviate ai giocatori aventi diritto nella posta in arrivo di MTG Arena durante il corso del mese. Assicurati quindi di visitare il tuo negozio WPN di zona per partecipare al Commander Party di Le Caverne Perdute di Ixalan e ottenere carte in MTG Arena.

