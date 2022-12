Vi Incontrate in una Taverna

Salve! Abbiamo un po’ di cose di cui parlare, tra cui nuove informazioni sul debutto di Magic nel mondo di D&D con Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms, diversi miglioramenti generali e progetti futuri.

Prendi posto al tavolo e iniziamo.

Contatta un altro piano

Da diversi anni abbiamo sempre lanciato un Set Base in estate, ma questa volta le cose andranno diversamente. Quest’anno partiremo alla volta di Faerûn con Avventure nei Forgotten Realms. In altre parole, introdurremo il mondo di Dungeons & Dragons in Magic: The Gathering: troverai tutto quello che ti aspetteresti normalmente da una qualsiasi espansione di Magic, come nuove meccaniche, carte potenti e un fantastico ambiente Limited. Inoltre, se hai mai giocato a D&D o ne hai anche solo sentito parlare, riconoscerai diversi suoi elementi molto amati: dungeon, draghi, dadi e una serie di novità e vecchi amici.

Dungeon

Addentrarsi nei dungeon è un elemento classico di molte campagne di D&D, e Avventure nei Forgotten Realms introdurrà anche quest’aspetto nel mondo di Magic. Questa espansione presenta i dungeon come un nuovo tipo di carta di Magic. Si tratta di carte che non vengono inserite nel tuo mazzo o sideboard. Entrano invece in gioco quando una carta ti dice di “esplorare il dungeon”.

In questa espansione sono inclusi tre dungeon, accompagnati da altre carte che fanno riferimento a questi. Sul computer, puoi passare con il mouse sopra a una carta e cliccarci sopra con il tasto destro per accedere alle opzioni del dungeon. Sui dispositivi mobili, puoi toccare e tenere premuto sulla carta per visualizzare una lista dei dungeon, proprio come avviene per le carte in una pila di mutazione.

Se non ti trovi già all’interno di un dungeon, quando dovrai “esplorare il dungeon” sceglierai di entrare in uno dei tre dungeon dell’espansione:

Inizierai dall’ingresso, la prima stanza in alto, attivando l’abilità innescata di tale stanza. Scendendo sempre più in profondità all’interno del dungeon, spesso potrai scegliere quale stanza ed effetto innescato affrontare successivamente:

E così via, finché non raggiungerai la fine del dungeon, completandolo. Se dovrai esplorare di nuovo un dungeon, potrai decidere di visitare lo stesso di prima o selezionarne un altro. Per scoprire di più sull’esplorazione dei dungeon, dai un’occhiata al nostro articolo dedicato.

Molte carte all’interno dell’espansione offrono più modi di esplorare dei dungeon o ottenere dei bonus completandoli, offrendo così ai giocatori più approcci strategici:

Ovviamente, i dungeon sono famosi per i temibili avversari che li popolano, e tra i più terrificanti figurano i...

Draghi

I draghi sono un altro elemento fondamentale in qualsiasi avventura di D&D, oltre a essere una componente classica di Magic. Avventure nei Forgotten Realms vanta un gran numero di draghi, dai più leggendari, come Morte d’Ebano, ai più classici, come il Drago Rosso e la Regina dei Draghi, Tiamat.

La preordinazione e il pass di maestria ti permetteranno di ottenere una serie di draghi da compagnia cromatici.

Dadi

Anche se dungeon e draghi sono elementi emblematici di D&D, i dadi sono amati e temuti dai giocatori più di ogni altra cosa. Per la prima volta nella storia delle carte a bordo nero, Avventure nei Forgotten Realms introduce un d20 in Magic.

Nell’espansione sono presenti diverse carte che avranno un effetto variabile sulla base di cosa otterrai tirando un dado a venti facce (d20). Ciascuna di queste carte presenta una tabella per descrivere gli effetti legati ai diversi risultati, che spesso includono un bel bonus per chi riesce a ottenere un 20 naturale. Ovviamente, sarà MTG Arena a occuparsi del lancio dei dadi e delle tabelle, così potrai concentrarti sui risultati, ma puoi leggere tutti i dettagli qui, se ti interessa.

Scoperta

Le partite di D&D sono legate a doppio filo con la narrazione di una storia, e l’espansione Avventure nei Forgotten Realms introduce diverse novità per far sì che anche le carte possano raccontare delle storie avvincenti.

Ad esempio, le terre base sono accompagnate da testi narrativi che aprono la via a nuove avventure o richiamano alla mente dei luoghi familiari:

Per essere certi che potrai goderti tutto questo in MTG Arena, abbiamo modificato l’aspetto dei testi narrativi. Se una carta non presenta nessun testo delle regole, il testo narrativo verrà ora visualizzato direttamente sulla carta.

Inoltre, diverse carte presentano delle parole narrative nelle loro abilità o opzioni. Tali parole non hanno alcun impatto sulle meccaniche, ma richiamano degli elementi o abilità conosciute, oppure semplicemente contribuiscono a delineare una determinata atmosfera.

Il mondo di Faerûn vanta una storia molto ricca, con tanti personaggi che i fan hanno imparato a conoscere nel corso di storie, campagne o altri giochi. Avventure nei Forgotten Realms introduce dozzine di questi volti noti nel mondo di Magic, permettendoti di combattere a fianco di vecchi amici (e nemici!) o di conoscerne di nuovi.

Persino lo stile delle carte sarà familiare ai fan di D&D, con il look delle creature che richiama le classiche illustrazioni del Manuale dei Mostri o la grafica delle terre che fa riferimento ai moduli di avventura originali:

(Sì, quella a sinistra è una terra!) Tutti questi stili saranno disponibili su MTG Arena e compariranno in diversi eventi e pacchetti del negozio, come sempre.

Il Mazzo (orizzontale) delle Meraviglie

Oltre ad Avventure nei Forgotten Realms, abbiamo continuato a impegnarci per rendere più intuitivo il gioco e introdurre miglioramenti generali, soprattutto per i dispositivi mobili.

Il principale miglioramento introdotto da questa espansione è il fatto che ora il Deck builder’s Toolkit orizzontale funziona anche sui dispositivi mobili, consentendoti di visualizzare il tuo mazzo secondo la modalità a pile che già conosci:

Abbiamo implementato anche una nuova interfaccia per aggiungere o rimuovere delle carte dal Deck builder’s Toolkit orizzontale nelle modalità Constructed. Anziché rimuovere una sola copia di una carta, ora cliccando su una carta si aprirà un’interfaccia che ti permetterà di aggiungere o rimuovere più copie della stessa. Puoi anche trascinare la carta fuori dal mazzo (solo su PC) per rimuovere tutte le sue copie in un colpo solo.

Questa interfaccia viene visualizzata solo quando ha senso aggiungere delle carte liberamente: la vedrai quindi nel formato Constructed normale, ma negli eventi Limited o Singleton funzionerà solo sulle terre. In questi casi, un singolo clic continuerà a rimuovere la carta come avviene al momento.

Vi Imbattete in una Radura

Oltre al Deck builder’s Toolkit, abbiamo continuato a migliorare l’esperienza degli utenti su dispositivi mobili facilitando l’accesso alla modalità controllo totale (ora è possibile tenere premuto sull’avatar o sull’elenco delle fasi) e aumentando leggermente la dimensioni delle carte della mano e durante il draft su tablet. Grazie a un grande impegno dietro alle quinte per migliorare le prestazioni, siamo inoltre riusciti ad attivare le ombre per i dispositivi mobili più potenti.

Abbiamo aggiunto per tutti i dispositivi un nuovo pulsante “Annulla blocco”. Questo viene visualizzato quando dichiari delle creature bloccanti in combattimento, e funziona allo stesso modo di “Annulla attacchi”, offrendo un modo pratico per annullare tutto ciò che hai già assegnato e rivedere la tua strategia.

Abbiamo introdotto inoltre dei piccoli miglioramenti, come l’aggiornamento del sistema “Aggiungi terre” per gestire in modo corretto i mazzi da 100 carte. Per ulteriori informazioni, vedi le note della patch collegate all’uscita di Avventure nei Forgotten Realms.

Druido del Circolo dei Sogni

Per concludere, vogliamo condividere con te alcune nostre idee per il futuro e delle note sulle modifiche in arrivo.

Midweek Magic: un nuovo modo di godersi FNM at Home per MTG Arena

Abbiamo lanciato FNM at Home nel marzo 2020, onde offrire ai giocatori di tutto il mondo un modo alternativo per restare in contatto con i propri negozi di zona. Desideravamo mantenere vivo il divertimento del Friday Night Magic, anche quando non era possibile partecipare di persona agli eventi. Fortunatamente, il gioco dal vivo è tornato disponibile in molte sedi, con sempre più negozi che offrono eventi FNM.

Tenendo a mente tutto ciò, vogliamo che l’FNM torni a essere un’esperienza in negozio esclusiva, ma vorremmo anche continuare a divertirci insieme a tutti i giocatori con l’evento FNM a casa di MTG Arena.

Così abbiamo deciso di aggiornare il nostro evento FNM at Home, che si terrà tutti i martedì e mercoledì, prolungandone leggermente la durata per permettere a più giocatori di partecipare, e ribattezzandolo Midweek Magic. Manterrà la stessa struttura: non saranno necessarie iscrizioni e si potranno ottenere due CRI (carte ricompensa individuali). Inoltre, sarà comunque possibile contattare il proprio negozio di zona preferito per ottenere un codice, online o (dove possibile farlo in sicurezza) di persona. Potrai quindi partecipare a questi divertenti eventi MTG Arena, ma anche vivere il FNM con i tuoi amici in negozio.

Il primo Midweek Magic si svolgerà il 13 luglio.

Pioneer Masters in pausa

Il formato Historic ha goduto di una rapida crescita e diversi cambiamenti nel corso dell’ultimo anno, diventando davvero unico e avvincente. Siamo felici delle particolarità di Historic, e vorremmo continuare a sviluppare quest’aspetto.

Purtroppo, la nostra programmazione non ci consente di concentrarci su questo e supportare appieno Pioneer allo stesso tempo. Verranno apportate delle modifiche a Pioneer come parte dello sviluppo di Historic, ma al momento abbiamo sospeso i lavori per quanto riguarda le espansioni Pioneer Masters. Non prevediamo uscite per Pioneer Masters per il prossimo anno. Abbiamo piani ben definiti per queste espansioni, ma al momento ci concentreremo su Historic in altri modi.

Preparazione alla rotazione

Avventure nei Forgotten Realms sarà anche l’ultima espansione prima della rotazione in Standard di settembre. Quando Innistrad: Caccia di Mezzanotte arriverà su MTG Arena a settembre, le quattro espansioni più vecchie usciranno dal formato Standard, lasciando posto a un modo tutto nuovo di giocare.

Il Trono di Eldraine, Theros: Oltre la Morte, Ikoria: Terra dei Behemoth e il Set Base 2021 resteranno legali solo nel formato Historic. Rinascita di Zendikar, Kaldheim, Strixhaven: Scuola dei Maghi, Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms e Innistrad: Caccia di Mezzanotte resteranno invece legali in Standard.

Come sempre durante la rotazione, MTG Arena andrà incontro a diverse modifiche per aiutare i giocatori nella transizione. Con la prossima uscita, cambieremo i mazzi bicolore ottenuti dalla sfida Colore in modo che restino legali a seguito della rotazione. (I giocatori che hanno già completato la sfida Colore riceveranno questi mazzi il mese prossimo, oltre alle carte necessarie per usarli.)

Apriremo inoltre le code di gioco delle partite singole normali e classificate per il formato Standard 2022. Le espansioni Standard più vecchie verranno rimosse: solo quelle da Rinascita di Zendikar in poi saranno legali. Queste modalità ti offriranno un’ottima opportunità per vedere in anteprima come sarà il formato Standard a seguito della rotazione, o semplicemente per provare qualcosa di nuovo. Tutto ciò avrà inizio con l’uscita di Avventure nei Forgotten Realms, proseguendo fino alla rotazione in Standard di settembre.

Abbiamo molto altro da dirti sulla rotazione, e vedrai queste informazioni sia all’interno del gioco che più avanti a luglio, con tutte le novità sul futuro di MTG Arena.

In chiusura

Per il momento è tutto. Avventure nei Forgotten Realms ti aspetta con i suoi dungeon, draghi, dadi e molto altro: una nuova esperienza nel mondo di Magic come non ne hai mai viste prima d’ora. Torneremo presto per parlarti delle ultime novità, ma fino ad allora potrai tenerti al passo con le notizie di MTG Arena seguendo i nostri annunci.