Nel tentativo di condividere di più su MTG Arena e su come il nostro team lavora al nostro amato gioco, abbiamo pensato che sarebbe una buona idea parlare dello stato del gioco più di una volta all’anno. Perciò, ti diamo il benvenuto a MTG Arena: Stato del gioco 2025, edizione primavera.

Oggi parleremo delle uscite recenti e future, affronteremo la filosofia economica di MTG Arena e vedremo come ciò influenzi il nostro approccio al 2025. Scopriamo subito i dettagli.

Uscite recenti di Magic

Aetherdrift

La nostra prima uscita dell’anno ha presentato una moltitudine di meccaniche nuove e classiche in una corsa mortale attraverso il Multiverso. Cavalcature, Veicoli e Piloti hanno guidato l’assalto mentre i giocatori accendevano i loro motori ed esaurivano le opzioni gareggiando per la gloria e l’ambita Scintilla d’Etere.

Anche Alchemy: Aetherdrift ha portato alcune nuove fantastiche carte, tra cui una ciurma di Pirati, una moltitudine di artefatti potenti, una paio di Melme, un Pilota e un Alce. Alchemy: Aetherdrift incarna perfettamente il nostro obiettivo di offrire carte divertenti ed entusiasmanti adatte a molti tipi di giocatori. Dai nuovi giocatori che hanno giocato solo a Magic digitale, ai veterani stagionati che si deliziano con la nostalgia di spade potenti e scimmie leggendarie.

Obiettivi

Oltre a Aetherdrift, abbiamo terminato il nostro sistema degli obiettivi principali. Ricordiamo che gli obiettivi sono stati progettati per incoraggiare l’esplorazione, soddisfare una vasta gamma di tipi di giocatori e assicurarsi che tutti possano esprimere se stessi. Due mesi dopo il loro lancio, siamo entusiasti delle risposte dei giocatori. Siamo felicissimi ogni volta che sui nostri social appare una nuova storia di un obiettivo.

Ora che è stato lanciato ed è disponibile per tutti, stiamo osservando come i giocatori interagiscono con il sistema e useremo quei dati per capire come muoverci in futuro con gli obiettivi. Come spesso accade, non siamo riusciti a consegnare tutto ciò che volevamo al lancio, quindi abbiamo già una lista di miglioramenti su cui stiamo lavorando, ma le vostre interazioni ci aiuteranno a perfezionare e dare priorità agli aspetti a cui stiamo lavorando. Come sempre, facci sapere la tua opinione sui social network.

Un Compagno Vile

Quando mi è stato chiesto nel video dello stato del gioco di novembre quale fosse la mia funzionalità preferita del 2024, la mia risposta è stata semplice: Dwayne. Porta davvero tanta gioia.

Per il 2025, gli obiettivi sono in testa, ma la competizione è diventata molto più serrata con l’uscita della scorsa settimana. Se te lo fossi perso, ho convinto il Vile Dwayne a tornare per un’altra apparizione di un giorno, ma dovrai andare nel negozio di MTG Arena prima delle 10:00 PT del 9 aprile.

Tarkir: La Dracotempesta

Fresca di stampa digitale, Tarkir: La Dracotempesta è uscita oggi su MTG Arena! Siamo molto entusiasti di tornare nei cieli draconici di Tarkir, dove i clan consultano i loro spiriti drago, interpretano i presagi e affrontano tempeste con una forza capace di distruggere i piani.

0004_MTGTDM_CommBord: Felothar the Steadfast 0010_MTGTDM_CommBord: Zurgo Stormrender

E continua a seguirci, perché tra poche settimane le dracotempeste si intensificheranno con l’uscita di Alchemy: Tarkir. Abbiamo evocato qualcosa di davvero speciale insieme a questa uscita di Alchemy: le dieci carte protagoniste di Commander di Tarkir: La Dracotempesta con cui potenziare i tuoi mazzi Brawl.

Se giochi regolarmente (cioè nell’ultima settimana), potresti aver notato l’assenza di download quando hai avviato MTG Arena per giocare a Tarkir: La Dracotempesta oggi. Questo perché abbiamo un nuovo processo di lancio dell’espansione che si articola in due parti: prima una prepatch, poi l’uscita effettiva dell’espansione. La prepatch fornisce il download principale una settimana prima della data di uscita. Questo permette ai giocatori di scaricare l’aggiornamento in qualsiasi momento nella settimana precedente al lancio, così da poter visualizzare le carte, importare i mazzi e accedere senza dover aspettare il giorno del lancio.

Questo ci dà inoltre una settimana per affrontare eventuali correzioni di bug critici o miglioramenti generali ben prima che i giocatori inizino a draftare e aprire le buste dell’ultima espansione. Lanci di qualità superiore sono grandi vittorie sia per i giocatori che per i nostri team di ingegneri, e questa sarà un’ottima base su cui costruire mentre continuiamo a evolverci nel modo in cui portiamo la gioia di Magic a tutti, ovunque.

In arrivo

Miglioramenti alle ristampe

0055_MTGRVR_Main: Quasiduplicate

Abbiamo lanciato MTG Arena con alcuni sistemi di base per la collezione e la protezione duplicati, basandoci sulla nostra comprensione del mondo mentre stavamo sviluppando il gioco. Una costante in Magic è il suo continuo cambiamento, quindi nel corso del tempo abbiamo aggiornato questi sistemi per soddisfare meglio le esigenze dei giocatori e il funzionamento del collezionare su MTG Arena.

Questo ha incluso l’aggiornamento del funzionamento della protezione duplicati, il modo in cui vengono visualizzate le diverse versioni, la possibilità di aggiungere stili ai preferiti, l’allineamento della rarità delle carte Special Guest alle loro rarità storiche e altro ancora. Entro la fine di maggio, lanceremo il nostro prossimo miglioramento per le ristampe. Darò maggiori dettagli quando saremo più vicini alla data, ma ecco due dei cambiamenti principali:

Sconta correttamente i mazzi nel Negozio in base ai nomi delle carte, così la versione nel mazzo e quella nella collezione di un giocatore non devono essere identiche.

Consente ai giocatori di utilizzare qualsiasi versione di una stampa nella loro collezione come stile per tutte le versioni. Ad esempio, se hai quattro copie di Opzione da Ixalan e una copia da Fondamenti di Magic: The Gathering, puoi usare la versione di Fondamenti come stile senza crearne altre tre di Fondamenti

Magic: The Gathering®—FINAL FANTASY™

Siamo entusiasti che questa iconica espansione arrivi su MTG Arena e ne parleremo più approfonditamente presto. Il team ha lavorato duramente per rendere questa un’uscita digitale straordinaria, e non vediamo l’ora di condividere tutto ciò che abbiamo in serbo.

Socializzazione

94559_PIO: Call the Gatewatch

La nostra prossima funzionalità importante riguarda l’esplorazione di modi per migliorare la socializzazione in MTG Arena, colmando meglio il divario tra il gioco digitale e quello da tavolo. L’obiettivo è consentire ai giocatori di creare gruppi e community migliori in base al loro stile di gioco, così che quando accedono a MTG Arena, abbiano maggiori opzioni in linea con le loro priorità. Inoltre, ci piacerebbe che questi giocatori potessero collegare il gioco digitale al gioco nei negozi di zona, offrendo un ecosistema davvero integrato.

Anche se mi piacerebbe fornire esempi concreti, siamo ancora nella fase iniziale di esplorazione di questo progetto, quindi voglio essere cauto e non creare aspettative che potrebbero poi essere deluse perché il percorso su cui ci stabiliremo potrebbe essere diverso dai nostri attuali concetti astratti. Ci sono molte variabili da considerare nella nostra pianificazione del futuro, ma puoi aspettarti molte più informazioni nella seconda metà del 2025 man mano che quei piani si concretizzano.

Filosofia dell’economia di MTG Arena

0001_MTGOTJ_Epilogue: Collector's Cage

L’economia di MTG Arena è sempre un tema centrale e, dato che è passato un po’ di tempo dall’ultima volta che ne abbiamo parlato, abbiamo pensato che fosse un buon momento per condividere come definiamo quell’economia, cosa riteniamo stia funzionando bene e cosa significa per il futuro. L’obiettivo di oggi è fornire un contesto intorno alle decisioni che prendiamo e permetterti di avere delle aspettative per il futuro.

Filosofia

In generale, definiamo “economia” il modo in cui i giocatori giocano e costruiscono collezioni. Il nostro motto resta “un Magic veloce e divertente, per chiunque e ovunque”, e questo guida il nostro approccio in tutto ciò che facciamo. Anche se consideriamo tutti i giocatori su MTG Arena come giocatori di Magic, sappiamo che ognuno ha le proprie motivazioni ed esigenze.

Cerchiamo di soddisfare le esigenze di quanti più giocatori possibili, il che richiede di gestire motivazioni contrastanti affrontando vari limiti. Cerchiamo di comprendere le esigenze che un determinato tipo di giocatore potrebbe avere, i pro e i contro delle possibili soluzioni, e poi scegliere quella che riteniamo soddisfi al meglio le necessità sia del giocatore sia della salute a lungo termine di MTG Arena.

Nel valutare possibili cambiamenti, abbiamo alcuni pilastri fondamentali:

Tutti i giocatori devono avere accesso a tutti gli elementi principali del gioco esclusivamente giocando, ma spendere denaro può accelerare tale accesso.

I giocatori non paganti dovrebbero essere in grado di aggiornare i propri mazzi attuali o costruirne di nuovi giocando costantemente tra le uscite delle espansioni. Generalmente non ci si aspetta che i giocatori che non spendono mai soldi completino ogni espansione o costruiscano ogni possibile combinazione di mazzi.

Vogliamo incoraggiare modelli di gioco salutari che permettano ai giocatori di giocare quanto desiderano, concentrandosi sui tipi di gioco che trovano divertenti.

Il nostro obiettivo è costruire collezioni, non distruggerle, quindi il sistema non prevede un sistema di scambio o distruzione di carte.

Vogliamo costruire una struttura di supporto che renda felici i giocatori e permetta a MTG Arena di prosperare per anni a venire.

Sebbene questi pilastri aiutino a guidare le nostre decisioni, vale la pena sottolineare che all’interno di ciascuno di essi esiste una sana tensione. Ad esempio, ogni giocatore ha la propria idea di quando vuole spendere denaro o di cosa sia un modello di gioco sano, e queste idee possono differire da quelle del team di MTG Arena.

Cerchiamo sempre di offrire un prodotto, una funzionalità o un programma che soddisfi le esigenze dei giocatori, ma a volte non ci riusciamo. Quando è così, per noi non è che il punto di partenza per provare fino a quando non troviamo qualcosa che funzioni nel gioco, altrimenti lo abbandoniamo e cerchiamo qualcosa di nuovo. Attraverso questo processo, continueremo a far evolvere e crescere MTG Arena per gli anni a venire, anche se potrebbe non avvenire sempre così rapidamente come tutti vorremmo.

Cosa sta funzionando bene?

Gran parte della nostra attenzione negli ultimi anni si è concentrata sul migliorare il modo in cui i giocatori orientati a Constructed acquisiscono carte e sull’introdurre nuovi modi per aiutare i giocatori, in particolare coloro che non sono interessati al Draft, a ottenere le carte necessarie per costruire mazzi. Ciascuna di queste soluzioni è rivolta a diversi tipi di giocatori.

Le buste mitiche aiutano i completisti a ottenere le carte rare mitiche mancanti.

I giocatori più competitivi possono aggirare la casualità delle buste acquistando i bundle jolly.

Le buste dorate significano che acquistare buste dal Negozio di MTG Arena è un ottimo modo per costruire una collezione senza dover dedicare tempo, abilità o interesse a draftare.

è un ottimo modo per costruire una collezione senza dover dedicare tempo, abilità o interesse a draftare. Cerchiamo di migliorare continuamente i nostri mazzi precostruiti, dal tipo di mazzi offerti al miglioramento della presentazione e al modo in cui trattiamo le collezioni dei giocatori.

Abbiamo modificato il modo in cui gestiamo le ristampe che appaiono come carte Special Guest, in modo che i giocatori possano crearle a rarità più in linea con le altre stampe.

Pensiamo di essere a un buon punto, ma continueremo a evolvere il modo di collezionare dei giocatori mentre ne monitoriamo i comportamenti e valutiamo ciò che funziona e ciò che non funziona, e parlerò di alcuni dei nostri prossimi obiettivi qui sotto.

Una collezione non è molto utile se non hai luoghi in cui giocare le tue carte, quindi continuiamo a supportare vari tipi di giocatori attraverso nuovi formati, da Alchemy a Timeless e tutto ciò che sta in mezzo. Dall’introduzione dell’economia, abbiamo raddoppiato il numero di formati disponibili per i giocatori. Ora l’obiettivo è garantire che i formati offerti siano diversi e supportino una vasta gamma di stili di gioco.

Di seguito, puoi vedere la relativa frequenza di gioco di dei formati Constructed dall’inizio del 2024, diverse settimane dopo l’introduzione di Timeless:

La frequenza di gioco dei formati è sana e più o meno in linea con ciò che ci aspetteremmo. Standard continua ad essere il formato principale ed è stato molto attivo dopo Bloomburrow. Quando Standard funziona bene, il cambio di ritmo offerto da Alchemy non è così necessario, quindi vediamo un calo proprio al lancio di Bloomburrow. Brawl ha superato Historic come nostro secondo formato più popolare, in parte grazie al lancio di Timeless e in parte perché Brawl è davvero divertente.

Cosa ci aspetta?

Mentre MTG Arena entra nel suo settimo anno, siamo generalmente soddisfatti della nostra economia di base. Le modifiche degli ultimi anni hanno affrontato molti dei problemi più grandi, in particolare riguardo alla disparità di valore tra le carte ottenute attraverso il Draft e l’apertura di buste, ma ci sono ancora alcune aree su cui dobbiamo lavorare.

Innanzitutto, abbiamo diverse opportunità per migliorare la nostra offerta di eventi. Gli Arena Direct sono stati estremamente popolari, ma sono abbastanza nuovi da farci ancora scoprire problemi che dobbiamo risolvere. Pur ritenendo di aver compiuto progressi significativi, la stagione fiscale ha portato nuove sfide che stiamo affrontando e che porteranno ad alcune modifiche strutturali per tenere conto delle differenze tra i giocatori statunitensi e internazionali. Ci aspettiamo di terminare presto questi cambiamenti e li condivideremo appena saranno pronti.

Oltre agli Arena Direct, riteniamo che anche gli eventi Constructed possano beneficiare di un aggiornamento. Quando li abbiamo modificati alcuni anni fa, l’obiettivo era offrire ai giocatori di Constructed l’opportunità di convertire l’oro in gemme attraverso il gioco, cosa che hanno fatto bene. Il prossimo passo sarà fornire una maggiore separazione tra il gioco classificato e il gioco degli eventi per dare a ciascuna modalità la propria identità e uno scopo ben definito, ma la tempistica per queste modifiche è ancora in sospeso.

Continueremo anche a esplorare modi che ti permettano di interagire con i tuoi formati preferiti e scoprirne di nuovi. Le vendite dei mazzi dei campioni hanno aperto un nuovo modo sia per migliorare le collezioni sia per permettere ai giocatori di entrare subito nel gioco, e continueremo a rendere il processo più chiaro, a rispettare meglio le vostre collezioni (in particolare le diverse edizioni) e a provare nuove idee in questo ambito. Questi mazzi sono stati molto popolari tra i giocatori di Brawl, quindi vogliamo partire da questo successo offrendo altre carte fantastiche per il formato, sia nei mazzi che attraverso altri canali.

Non c’entra nulla, ma è passato un po’ dalla nostra ultima uscita di Anthology, quindi abbiamo iniziato a discutere su quale potrebbe essere la prossima e se sarà simile alle versioni precedenti o se proveremo qualcosa di nuovo (cosa che probabilmente sarà necessaria per qualsiasi formato che non abbia ancora avuto un’uscita di Anthology). Al momento non abbiamo alcun piano per espansioni remastered, quindi le Antologie sono buoni strumenti per aggiungere carte ai formati senza rotazione.

96369_Y25-DFT: Naktamun Shines Again

Abbiamo anche aggiunto un game designer al nostro team, il cui obiettivo principale è concentrarsi su Alchemy e sul supporto ai formati digitali, anziché dividere progettazione e bilanciamento delle funzioni di Alchemy tra diversi membri del team. Il nostro obiettivo originale per Alchemy era un formato digitale vario e in evoluzione. Anche se sta andando abbastanza bene per quanto riguarda diversità e digitale, riteniamo che ci sia spazio per apportare modifiche più spesso, e avere un designer dedicato ci aiuterà a raggiungere questo obiettivo.

Infine, Standard è cambiato parecchio. Passare a una rotazione triennale e aggiungere Fondamenti ci ha dato una base ampia e stabile su cui costruire, seguendo gli stessi ritmi delle uscite normali di Magic, e le espansioni di Mondi Altrove forniranno al formato più carte che mai. Riteniamo che questi due fattori facciano un buon lavoro nel bilanciarsi a vicenda e non abbiamo intenzione di apportare cambiamenti significativi.

In base a come abbiamo costruito l’economia di MTG Arena, ci aspettiamo che la maggior parte dei giocatori possa continuare a giocare e a costruire le proprie collezioni come hanno sempre fatto. Il pass di maestria fornirà lo stesso valore, anche se le stagioni sono leggermente più brevi. I giocatori di draft saranno generalmente in grado di giocare lo stesso numero di draft di sempre, ma i formati disponibili ruoteranno più rapidamente. Se costruisci o mantieni un paio di mazzi ogni stagione, ogni nuova espansione dovrebbe fornire degli aggiornamenti per i mazzi che possiedi già o ispirarti a creare un mazzo completamente nuovo, ma il numero di mazzi giocabili che hai non dovrebbe cambiare in modo significativo. I giocatori che sono completisti o che desiderano avere accesso a ogni carta importante probabilmente avranno gli stessi vincoli e preoccupazioni che hanno ora. Indipendentemente dal tipo di giocatori a cui appartieni, esamineremo i dati dei giocatori e lavoreremo per risolvere eventuali problemi che potrebbero emergere man mano che vediamo come si evolve questo Standard più grande e potente nel tempo.

Per riassumere

Wow! Anche se ho cercato di dire solo l’essenziale, è stato piuttosto impegnativo, quindi grazie per essere arrivati fino a qui. Se non fosse chiaro, il 2025 si preannuncia come un anno fantastico per Magic e MTG Arena, e non vediamo l’ora di condividerlo con tutti voi. Siete voi a rendere possibile tutto questo. E adesso chiedo scusa, ma devo tornare al mio draft di Tarkir: La Dracotempesta.

Grazie, ci vediamo al prossimo aggiornamento,

Il produttore esecutivo Chris Kiritz, Magic Digital