L’ultimo anno ha visto numerosi cambiamenti fra i nostri formati, e l’anno che verrà ne promette molti altri. Solo alcuni mesi fa, Historic e Timeless sono stati ridefiniti da Orizzonti di Modern 3, poi Standard ha ricevuto la sua prima rotazione come formato di tre anni. Per concludere l’anno, Fondamenti di Magic: The Gathering regalerà a Standard delle carte emozionanti che rimarranno legali per molti anni, mentre Pioneer Masters concluderà il viaggio di Explorer verso l’agonistico Pioneer. Continua la lettura per scoprire di più su cosa abbiamo in mente per ciascun formato e parte di ciò che abbiamo in serbo per il futuro.

Panoramica

La tabella qui sotto mostra all’incirca un mese della relativa frequenza di gioco per almeno sei dei formati principali. Riporta i dati che vanno dalla fine di Bloomburrow fino al lancio di Duskmourn: La Casa degli Orrori ed è rappresentativa dello stato del gioco generale.

Standard è di gran lunga il formato più popolare. I suoi giocatori diminuiscono leggermente man mano che il ciclo di vita dell’espansione avanza (il grafico comincia a metà ciclo di Bloomburrow) e riprende quando esce una nuova espansione (l’impennata alla fine è l’uscita di Duskmourn: La Casa degli Orrori), ma l’andamento del gioco è sempre così. Poi c’è Historic, seguito da Brawl, entrambi molto vicini in termini di giocatori. Alchemy è chiaramente quarto, mentre Explorer e Timeless hanno entrambi circa la metà dei giocatori di Alchemy.

È abbastanza simile alla versione dell’anno scorso, con alcuni cambi degni di nota: Standard è leggermente più popolare dell’anno scorso, Brawl è più popolare, mentre Timeless è nuovo per questo grafico.

Formati di MTG Arena

La cosa più ovvia che risulta da questa tabella è che abbiamo un sacco di formati differenti su MTG Arena. Sebbene alcuni siano più popolari di altri, ciascuno di questi formati rappresenta numerosi giocatori e partite ogni giorno, e ciascuno di essi è il formato preferito di qualche giocatore. Se da un lato dedichiamo più risorse di sviluppo ai formati più popolari, vogliamo far sì che accadano cose emozionanti e interessanti in tutti i formati.

In generale, vogliamo che ogni formato sia bilanciato, diverso e divertente. Il bilanciamento è importante affinché si abbia la sensazione di poter vincere e che le decisioni prese durante la partita contino. Diversità significa sia sfidare un gruppo di avversari più ampio, il che è piacevole, ma anche che i giocatori stessi abbiano a disposizione un gran numero di mazzi e archetipi da giocare. E il divertimento è sempre essenziale. Dopotutto, tutti i giocatori perderanno circa metà delle partite che giocano, per cui vogliamo assicurarci che lo svolgersi di ogni incontro sia interessante e divertente.

Il bilanciamento, la diversità e il divertimento sono importanti in ogni formato, però ciascuno di essi valuta tali fattori in modo leggermente diverso e potrebbe riorganizzarli secondo un ordine di importanza differente. Per esempio, la diversità è un fattore chiave per Historic, in cui vogliamo assicurarci che i giocatori abbiano a disposizione la varietà di mazzi più ampia possibile con cui divertirsi. Un formato amatoriale come Brawl, invece, mette al primo posto il divertimento. Ogni formato viene progettato tenendo a mente un tipo di giocatore specifico e questo ci aiuta a concentrarci sullo sviluppo e a prendere la giusta direzione per la crescita dei formati.

Formati da tavolo analogici

Per molti dei giocatori di MTG Arena è importante giocare a Magic esattamente come se lo giocassero dal vivo. Magari giocano a Magic da molto tempo, hanno ricche collezioni di carte fisiche di Magic oppure, in generale, preferiscono avere la stessa esperienza del gioco da tavolo, ma nel Magic digitale. Qualunque sia la loro motivazione, sappiamo che rispecchiare la stessa esperienza del Magic fisico è importante per questi giocatori ed è questo il motivo per cui manteniamo in Explorer e Standard una modalità di gioco che corrisponda fedelmente a quella del gioco da tavolo.

Explorer

Explorer è la nostra casa per un gioco fedele al gioco da tavolo e senza rotazione. È stato progettato per piacere ai fan di Pioneer o a chiunque cerchi un formato più grande senza rotazione da giocare su MTG Arena e dal vivo.

Anche se Explorer non ha ogni carta presente in Pioneer, ci va abbastanza vicino. Molti dei mazzi di punta di Pioneer sono completamente giocabili e il metagame di Explorer al meglio delle tre partite vede numerosi Rakdos Prowess, Izzet Phoenix, Azorius Control e Selesnya Angels, proprio come Pioneer. Inoltre, faremo un grande passo in avanti con l’uscita di Pioneer Masters a dicembre.

Quando annunciammo il formato Explorer poco più di due anni fa, dicemmo di voler includere tutte le carte di cui i giocatori avrebbero avuto bisogno per giocare con mazzi di Pioneer competitivi e un sufficiente numero di carte rimanenti per permettere ai giocatori di costruire i mazzi di Pioneer che preferivano.

Con l’uscita di Pioneer Masters, pensiamo di aver raggiunto quell’obiettivo. Abbiamo esaminato attentamente le partite di Pioneer nei Pro Tour, nelle Qualificazioni regionali, in Magic Online e in molte altre fonti per assicurarci di registrare le carte utilizzate dai giocatori, e le abbiamo inserite tutte in Pioneer Masters.

I recenti Campionati Regionali di Pioneer ci hanno dato l’occasione giusta per verificarlo. Fra Brasile, Stati Uniti, Giappone e altri Paesi, avevamo registrato 1473 carte uniche nei mazzi principali e nei sideboard. Dopo l’uscita di Pioneer Masters, MTG Arena le avrà tutte, fatta eccezione per 29 carte. Delle 176.664 copie totali delle carte registrate, solo 95 di esse fanno parte delle carte mancanti, il che significa che MTG Arena supporterà il 99,95% delle carte di Pioneer usate nei Campionati regionali.

Abbiamo detto sin dall’inizio che Explorer sarebbe stata la prima tappa del viaggio e che avremmo abbandonato quel nome una volta che tutti i mazzi di Pioneer che i giocatori vogliono giocare sarebbero stati disponibili. Noi pensiamo di aver raggiunto quel momento, ma anche voi giocate un ruolo importante nel rispondere a questa domanda. Per cui, nei mesi a venire, osserveremo il meta di Pioneer, il meta di Explorer, i nostri dati di gioco e ascolteremo ciò che i giocatori ci diranno per vedere se abbiamo soddisfatto le aspettative. Siamo enormemente interessati a sapere cosa ne pensi.

Standard

Standard è il formato di MTG Arena più longevo ed è sempre stato il nostro formato più popolare a oggi. Lo calibriamo appositamente per i giocatori che desiderano un’esperienza Magic fedele al gioco da tavolo, ma, come prevedibile, è popolare con un pubblico più ampio.

Standard è protagonista di emozionanti cambiamenti, di cui il più grande è in arrivo con Fondamenti di Magic: The Gathering. Poiché quest’ultima espansione sarà legale in Standard fino ad almeno il 2029, sarà una nuova colonna portante del formato per tutti i giocatori. Inoltre, è stata creata per essere un’ottima espansione atta a emozionare i nuovi giocatori con quella profondità allettante che Magic ha da offrire.

Questo dà a MTG Arena una fantastica opportunità per mettere a punto come ci siamo approcciati finora ai nuovi giocatori e, per i prossimi sei mesi o giù di lì, adatteremo la nostra esperienza per nuovi giocatori a Fondamenti di Magic: The Gathering, compreso l’indirizzare i nuovi giocatori di MTG Arena verso Standard come modalità di gioco predefinita.

Di recente, Standard ha ricevuto la sua prima rotazione dopo molto tempo e la sua prima rotazione di sempre come formato di tre anni. Se, nel complesso, stiamo vedendo molta diversità ed equilibrio, in particolare in partite al meglio di tre, ultimamente ci siamo mossi per emettere un divieto solo in partite al meglio di uno su Leyline della Risonanza. Questo non è uno strumento che utilizziamo spesso, perché, all’apparenza, va contro gli obiettivi del formato. È scritto proprio qui, all’inizio di questa sezione: Standard è rivolto ai giocatori che desiderano un’esperienza Magic fedele al gioco da tavolo, per cui un divieto simile sembrerebbe rendere meno fedele la cosa.

Ma i giocatori online preferiscono chiaramente e maggiormente giocare a partite singole. Diamo le stesse opzioni in tutti i nostri formati e con risultati simili: a prescindere dal formato, la maggior parte dei giocatori preferisce giocare a partite singole. Questo significa che dobbiamo trovare un compromesso, a volte. In questo caso, crediamo che bandire Leyline della Risonanza nelle partite singole renda la modalità di gioco più vicina alle partite al meglio di tre, in cui la carta non risulta attualmente un fattore significativo.

In futuro potremmo incorrere in situazioni simili. Probabilmente, un ambiente Standard più grande le renderà più comuni. Comunque sia, faremo molta attenzione a Standard su MTG Arena, fornendo una fantastica esperienza a quei giocatori che ricercano un Magic il più fedele possibile al gioco da tavolo.

Formati digitali

I pattern di gioco digitali sono diversi dai pattern di gioco fisici. Per esempio, se da un lato sono relativamente pochi i giocatori che disputano 50 partite di Magic dal vivo ogni settimana, questo è abbastanza comune su MTG Arena. L’alto tasso di gioco si traduce nel dare la priorità alle cose in modo leggermente diverso. La diversità di formati diventa ancor più importante, per esempio, perciò i giocatori hanno comunque una diversificazione fra i loro avversari e si sentono come se avessero una vera scelta nel tipo di mazzo che vogliono giocare.

Questo spiega parzialmente perché utilizziamo strumenti diversi per bilanciare i formati digitali, come il ribilanciamento delle carte. Solitamente, bandire una carta e basta comporta l’eliminazione di almeno un mazzo dall’ambiente, e in altre occasioni di molteplici mazzi. Il ribilanciamento, se fatto bene, ci permette di mantenere sani e giocabili le carte e gli archetipi che piacciono ai giocatori, solo a un livello di forza più appropriato.

Alchemy

Alchemy è il nostro formato digitale a rotazione ed è stato creato per fornire un meta fluido e diversificato. È rivolto a quei giocatori che giocano numerose partite ogni settimana, per cui la varietà è particolarmente importante.

Nel complesso, la varietà in Alchemy ha retto bene. Mentre il mazzo di punta di Standard è rimasto piuttosto inalterato nel corso dell’ultimo anno, il mazzo più popolare di Alchemy è cambiato ogni tre, quattro mesi.

Il monocolore rosso è forte in Alchemy, come lo è in Standard, e poiché è possibilmente troppo forte, a breve apporteremo dei cambiamenti. Oltre a questo, continuiamo a vedere tanta diversità nei mazzi che vengono giocati. Nelle partite singole di Alchemy, i tre mazzi migliori costituiscono soltanto il 12% circa del metagame, che è la metà del 24% di Standard.

Un argomento molto discusso in Alchemy quest’anno è stata Saccheggiare. Sebbene i nostri dati non abbiano mai mostrato che il mazzo era troppo potente, per un certo periodo è stato molto vicino all’essere troppo popolare. Ora la situazione si è calmata un pochino e, nel complesso, siamo abbastanza contenti del ruolo svolto da Saccheggiare. Si tratta di una meccanica interessante che ha dato vita a un mazzo tematico divertente e apprezzato da molti giocatori, mantenendo comunque un tasso di vittorie molto equo. Questo è l’obiettivo che più o meno ci prefiggiamo per ogni nuova meccanica di un’espansione. Potrebbe esserci una carta che potrebbe essere stata messa a punto un po’ troppo, ma riteniamo che la meccanica funzioni bene.

Infine, con l’uscita di Fondamenti di Magic: The Gathering e l’aver reso Standard il nostro formato per nuovi giocatori, concentreremo l’attenzione di Alchemy sulle esigenze di quei numerosi giocatori principalmente digitali che amano la varietà e il ritmo dei cambiamenti originariamente previsti per il formato. Come menzionato nell’articolo dello stato del gioco, abbiamo ancora del lavoro da fare dietro le quinte per migliorare le nostre capacità in quell’ambito, ma siamo emozionati dalle opportunità offerte da Alchemy.

Historic

Il nostro formato digitale principale senza rotazione è Historic, uno spazio in cui ci concentriamo a mantenere la più ampia varietà di mazzi possibili con opzioni bilanciate e divertenti per i giocatori. Come tutti i nostri formati digitali, è rivolto a un gran numero di giocatori, per cui la diversità è importante.

L’uscita di Orizzonti di Modern 3 lo scorso luglio è stata una bella scossa per il formato e per qualche tempo ha intaccato il bilanciamento e la diversità. Il mazzo Energia di Boros originale era chiaramente troppo forte per il formato e ben presto è divenuto anche sovra rappresentato. Dopo aver ribilanciato numerose carte del mazzo, siamo rimasti molto soddisfatti del risultato. Il mazzo Energia di Boros ribilanciato è ancora uno dei mazzi più forti e più giocati di tutto il formato, ma anziché predominare, stavolta è alla pari con molti altri mazzi potenti, come Elfi mono-verde, Maghi Izzet e alcune versioni di monocolore bianchi.

È a questo che puntiamo con ogni ribilanciamento: lasciare il mazzo forte e valido, ma a un livello equo. Non siamo sempre in grado di centrare l’obiettivo, ma ogni volta impariamo qualcosa di più.

Historic è il formato più diversificato di MTG Arena e attualmente è il più diversificato di sempre. I tre mazzi migliori sono di poco al di sotto del 5% del metagame, indicando che le persone stanno giocando un’ampia gamma di mazzi diversificati. Ci aspettiamo che Pioneer Masters contribuisca al formato senza arrecare grandi disturbi.

Timeless

Timeless è il formato in cui diamo la priorità alla varietà più ampia possibile di carte e di esperienze Magic che si possono fare su MTG Arena. Al momento, ogni carta presente su MTG Arena è legale e solamente tre di esse sono limitate. Ci sembra ancora assurdo che un formato in cui puoi giocare con quattro Riti Oscuri in un mazzo non sia ancora collassato, ma quando ogni mazzo è pieno di folli trucchetti, in qualche modo funziona. Timeless resta uno spazio in cui nulla è equo, eppure tutto è bilanciato.

Come Historic, anche Timeless ha subito qualche scossa con Orizzonti di Modern 3, ma non nel modo in cui ci si aspettava. Prima del lancio, tutti erano preoccupati del fatto che Timeless sarebbe stato invaso da Rakdos Scam e pitch elementali, ma alla fine, sono stati un innocuo gattino da un mana e alcuni amici vivaci a dare del filo da torcere alla gran parte dei mazzi di Timeless più giocati in Mostra e Dimostra. In fin dei conti, Orizzonti di Modern 3 sembra essere stato molto benefico per Timeless, portando a un metagame più ampio e diversificato. La varietà di mazzi giocati è davvero sorprendente, soprattutto per un formato con così poche regole.

Brawl

Sebbene Brawl non sia più il nostro formato più giovane, continua a crescere rapidamente. L’anno scorso, il gioco era vicino ad Alchemy, ma adesso si piazza al di sotto di Historic in termini di frequenza di gioco. Anche se il rapporto con quest’ultimo è stato abbastanza stabile per un po’, non ci sorprenderemmo se l’anno prossimo Brawl finisse per superare Historic.

Brawl è un formato amatoriale in stile Commander, il cui scopo è lasciare che i giocatori usino la più ampia varietà di comandanti possibile. Vogliamo che i giocatori siano in grado di giocare qualsiasi comandante desiderino e di disputare partite eque, ma interessanti.

Dare ai giocatori delle partite che siano eque indipendentemente dal comandante scelto significa che dobbiamo dare un’occhiata al tuo mazzo, capire quanto è forte e poi abbinarti rapidamente con qualcuno di pari forza. È una bella sfida, una che richiede dei compromessi, ma noi ci impegniamo costantemente per affrontarla al meglio, in particolare per quanto riguarda la rapidità di risposta alle nuove carte e ai cambiamenti nel meta. Ma in generale, siamo molto contenti di come sta funzionando il sistema. Nella maggior parte dei casi, offriamo rapidamente partite eque e divertenti per qualsiasi comandante che un giocatore vuole usare.

Poiché questo è un formato in crescita, continueremo a esplorare altri modi per sostenere i giocatori che lo giocano adesso o desiderano iniziarlo. Abbiamo visto risultati positivi con le vendite di mazzi precostruiti e pensiamo che ci siano più opportunità per creare contenuti, nello specifico per i giocatori di Brawl, in una miriade di modi.

Conclusione

L’obiettivo principale di MTG Arena è “un Magic veloce e divertente, per chiunque e ovunque” (maggiori informazioni nell’articolo Stato del gioco) e quel “chiunque” significa che abbiamo una moltitudine di giocatori diversi che vogliamo sostenere. È un obiettivo ambizioso. Abbiamo progettato la distribuzione dei principali formati che supportiamo in modo da coprire il maggior numero di giocatori possibile, ma sappiamo che ci saranno sempre dei giocatori che vorrebbero il nostro supporto verso altri formati o carte. Riteniamo che l’attuale distribuzione dei formati offra una buona varietà di opzioni, soprattutto con i nuovi contenuti che ciascuno di essi riceverà nel prossimo anno, ma continueremo sempre a cercare altri modi per portare più Magic a più persone e in più luoghi.