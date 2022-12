A settembre ha inizio un nuovo anno di Magic, e il formato Standard riparte da zero. Allo scopo di mantenere la freschezza del formato, le espansioni rimaste in Standard per più di un anno vengono rimosse per fare spazio a un nuovo blocco di espansioni di Magic. Ecco cosa succederà a settembre 2021:

Sappiamo che l’idea delle rotazioni può generare preoccupazione, specialmente nei nuovi giocatori. Ricorda però che potrai sempre giocare con le espansioni rimosse: resteranno infatti legali in Historic. Inoltre cercheremo di accompagnarti durante la transizione, e quest’articolo sarà un’ulteriore risorsa per rispondere ai tuoi dubbi.

8 luglio: Uscita di Avventure nei Forgotten Realms

Standard 2022

Mentre il formato Standard sarà ancora lo stesso di sempre, potrai iniziare a prendere confidenza con le novità giocando nelle code Standard 2022. Saranno incluse solo le espansioni che resteranno in Standard dopo la rotazione: Rinascita di Zendikar, Kaldheim, Strixhaven: Scuola dei Maghi e Dungeons & Dragons: Avventure nei Forgotten Realms.

Troverai una versione normale e una classificata, entrambe a partita singola, a partire dall’uscita di Avventure nei Forgotten Realms.

Ricompense mazzi sfida Colore

Le ricompense per la sfida Colore includeranno dieci nuovi mazzi multicolore anziché quelli attuali, e i nuovi mazzi saranno legali in Standard a seguito della rotazione. Potranno essere usati negli eventi Standard 2022, quindi potrai iniziare a rimpolparli con la tua collezione esistente per partire in quarta una volta avvenuta la rotazione di settembre. I giocatori esistenti che hanno già superato la sfida Colore sono discussi di seguito.

Draft veloci

Dall’uscita di Avventure nei Forgotten Realms, i Draft veloci includeranno le espansioni che resteranno in Standard dopo la rotazione di settembre, e la metà di essi si baserà su Avventure nei Forgotten Realms, come di consueto. Potrai quindi tranquillamente partecipare ai Draft, dato che le tue carte non verranno escluse in breve tempo.

Carte ricompensa individuali

Le carte ricompensa individuali per i bonus vittorie giornaliere e gli eventi basati sul formato Standard saranno limitate a queste quattro espansioni. Le espansioni escluse a seguito della rotazione saranno invece rappresentate dalle carte ricompensa individuali degli eventi focalizzati su Historic.

Inizio agosto: aggiornamenti del gioco

Mazzi omaggio

Con l’uscita di inizio agosto, i giocatori esistenti riceveranno tutti e dieci i mazzi multicolore utilizzati per le ricompense della sfida Colore. I mazzi potranno subire alcune modifiche sulla base dei dati raccolti a seguito dell’uscita delle versioni iniziali. Se non avrai le carte necessarie per usare uno qualsiasi di questi mazzi, le riceverai nel tuo account.

Avvisi creazione

Se tenterai di creare delle carte che stanno per essere escluse da Standard, riceverai un messaggio di avviso che ti ricorderà la loro imminente esclusione e ti verrà chiesto se vorrai creare comunque tali carte. Potrai sempre crearle per usarle in Historic, ovviamente: si tratterà solo di un promemoria.

Uovo del rinnovamento

Nel tuo profilo comparirà quello che abbiamo battezzato l’“uovo del rinnovamento”: un modo per ricordarti quanto dovrai aspettare prima di ricevere le tue ricompense per il rinnovamento. Consulta le informazioni riportate di seguito per ulteriori dettagli.

Inizio settembre: uscita di Innistrad: Caccia di Mezzanotte

Rotazione

Come mostrato nel grafico qui sopra, le seguenti espansioni usciranno dal formato Standard: Il Trono di Eldraine, Theros: Oltre la Morte, Ikoria: Terra dei Behemoth e il Set Base 2021. Tutte e quattro queste espansioni resteranno legali in Historic. Alla sua uscita, Innistrad: Caccia di Mezzanotte sarà legale sia in Standard che in Historic.

Ricompense per il rinnovamento

L’uovo del rinnovamento si schiuderà e potrai ottenere le ricompense per il rinnovamento!

Innanzitutto, riceverai dieci carte ricompensa individuali (CRI): nove rare e una rara mitica. Quattro di queste rare apparterranno ciascuna a una diversa espansione che rimarrà in Standard (Rinascita di Zendikar, Kaldheim, Strixhaven: Scuola dei Maghi e Avventure nei Forgotten Realms), mentre le altre cinque rare e la rara mitica proverranno da Innistrad: Caccia di Mezzanotte.

Inoltre, con lo schiudersi dell’uovo del rinnovamento, sbloccherai buste di Innistrad: Caccia di Mezzanotte e CRI non comuni (che potrebbero essere cambiate in carte più rare). Potrai ottenerle accumulando punti esperienza nel tuo cammino verso la maestria.

Queste CRI e buste dovrebbero aiutarti a iniziare la tua collezione di Innistrad: Caccia di Mezzanotte e prepararti a gareggiare nel nuovissimo ed emozionante ambiente Standard!

Modifiche ai campi di battaglia

I campi di battaglia basati sulle espansioni che saranno escluse non verranno più usati nelle partite Standard e inizieranno a essere adottati nelle partite Historic. Il campo di battaglia di Innistrad: Caccia di Mezzanotte inizierà a essere usato nelle partite Standard.

Magic è in continua evoluzione

Il continuo evolversi di Magic è la sua più grande forza, e la rotazione annuale, con il rinnovamento dell’ambiente Standard, ne è una parte importante. Ci auguriamo che ora ti sia più chiaro cosa ci aspetta e come cercheremo di accompagnarti in questa nuova avventura. Buon divertimento!