Wizards of the Coast

Sei pronto a scendere nelle antiche caverne e a esplorare il mondo sotterraneo di Ixalan? Allora mettiti al sicuro con questi mazzi! Ecco i sette mazzi da 60 carte incentrati sulla storia di Le Caverne Perdute di Ixalan! Ricordati di dare un’occhiata a questi mazzi storia su MTG Arena a partire dal 23 novembre e prova cinque dei mazzi in un testa a testa precostruito.

Huatli, Poetessa dell’Unità | Illustrazione di: Ledania

Dettagli evento festival per i mazzi storia di Le Caverne Perdute di Ixalan

Date : dalle 8:00 del 23 novembre alle 8:00 del 29 novembre PT (UTC -8:00)

: dalle 8:00 del 23 novembre alle 8:00 del 29 novembre PT (UTC -8:00) Formato : Standard precostruito: gioca con uno qualsiasi tra i sette mazzi e cambia quanto vuoi.

: Standard precostruito: gioca con uno qualsiasi tra i sette mazzi e cambia quanto vuoi. Quota d’iscrizione : 2.500 oro o 500 gemme

: 2.500 oro o 500 gemme Struttura : gioca quanto vuoi fino al termine dell’evento.

: gioca quanto vuoi fino al termine dell’evento. Ricompense:

Vittorie Ricompense 5 Stile della carta Huatli, Poetessa dell’Unità 4 Stile della carta Kellan, Viaggiatore Audace 3 Stile della carta Portatore dell’Ultimo Dono 2 Stile della carta Trono Vagante 1 Stile della carta Fauce del Terrore Scuotiterra

Fauce del Terrore Scuotiterra Trono Vagante Portatore dell’Ultimo Dono

Kellan, Viaggiatore Audace Huatli, Poetessa dell’Unità // Ruggito del Quinto Popolo

Mazzi storia per l’evento festival

Dimostro Affetto con i Dinosauri

(Gruul)

Questo mazzo si sviluppa intorno al nuovo legame formatosi tra Huatli e Saheeli dopo che questa venne abbandonata sul piano in seguito all’invasione di Phyrexia. Huatli affronta le profondità con l’aiuto dei dinosauri di Ixalan e anche di alcuni nuovi amici metallici, gentilmente forniti da Saheeli e dai suoi intricati metalli. Questo mazzo è pensato per accumulare rapidamente mana e schierare quanti più Dinosauri possibile, schiacciando le creature dell’avversario e vincendo grazie alla forza dei rettili!

2 Huatli, Poet of Unity 2 Thrashing Brontodon 3 Saheeli's Lattice 1 Poetic Ingenuity 2 Trumpeting Carnosaur 3 Dinotomaton 2 Restless Ridgeline 3 Armored Kincaller 4 Belligerent Yearling 4 Triumphant Chomp 4 Ixalli's Lorekeeper 1 Hulking Raptor 2 Burning Sun Cavalry 1 Scytheclaw Raptor 2 Earthshaker Dreadmaw 9 Forest 9 Mountain 2 Itzquinth, Firstborn of Gishath 4 Cavern of Souls

Un Sole per Mille Lune

(Boros)

L’amato cugino di Huatli, nonché guerriero nobile, si è spento nel massacro causato dalla crociata fanatica di Vitor e l’unico conforto è che sotto la superficie di Ixalan l’Impero del Sole ha scoperto le proprie radici. Gioca con Inti e i guerrieri degli Oltec, noti come le Mille Lune, nella loro lotta contra la nuova orda di vampiri demoniaci e la piaga micotica del Micotiranno. Questo mazzo si incentra sull’attaccare e TAPpare per creare pedine e far crescere le creature con i segnalini +1/+1. Punta alla vittoria attaccando con le tue forze, oppure rendile così forti da farle diventare irraggiungibili per l’avversario!

3 Market Gnome 3 Abrade 2 Clay-Fired Bricks 2 Thousand Moons Smithy 2 Adaptive Gemguard 3 Tinker's Tote 2 Volatile Wanderglyph 2 Anim Pakal, Thousandth Moon 2 Unstable Glyphbridge 2 Warden of the Inner Sky 2 Thousand Moons Infantry 2 Helping Hand 2 Inti, Seneschal of the Sun 2 Caparocti Sunborn 11 Plains 11 Mountain 2 Hidden Courtyard 1 Threefold Thunderhulk 2 Guardian of the Great Door 2 Spring-Loaded Sawblades

Nuovo Mondo, Nuovi Amici

(Abzan)

Quello è Kellan? Sì. L’avventuriero mezzo fata si ritrova su Ixalan nel mezzo della corsa verso il Nucleo. Unisciti a lui mentre porta avanti la sua avventura su Ixalan cercando di scappare dai goblin, di affrontare i vampiri e di stringere nuove amicizie. Questo mazzo si incentra sull’uso della meccanica Esplorare e interagisce con le nuove terre Caverna per potenziare le tue creature e cercare nel mazzo ciò di cui hai bisogno. È giunto il momento di avventurarsi nelle caverne di Ixalan!

2 Kellan, Daring Traveler 4 Forest 2 Thousand Moons Crackshot 5 Plains 2 Quicksand Whirlpool 4 Spelunking 2 Hidden Nursery 2 Restless Prairie 2 Poison Dart Frog 3 Twists and Turns 2 Hidden Necropolis 2 Hidden Courtyard 2 Pit of Offerings 2 Get Lost 2 Vanguard of the Rose 2 Glowcap Lantern 1 Swamp 4 Forgotten Monument 4 Miner's Guidewing 4 Bat Colony 2 Kinjalli's Dawnrunner 3 Gargantuan Leech 2 Cosmium Confluence

Amici Miceti

(Golgari)

Il Micotiranno si è risvegliato ed è pronto a nutrirsi! Fonditi con i funghi e inizia a conquistare il pianeta! Pregno di funghi inquietanti e goblin affamati, questo mazzo punta a popolare il tuo cimitero, creare pedine, costruire un esercito sempre più grande e soprattutto a sfamare il Micotiranno.

2 The Mycotyrant 2 Akawalli, the Seething Tower 2 Squirming Emergence 4 Deathcap Marionette 2 Stinging Cave Crawler 3 Stalactite Stalker 3 Skullcap Snail 2 Fungal Fortitude 2 Hidden Nursery 2 Broodrage Mycoid 2 Synapse Necromage 2 Defossilize 2 Chupacabra Echo 2 Cavern of Souls 3 Hidden Necropolis 11 Swamp 7 Forest 3 Dead Weight 1 Tarrian's Journal 2 Souls of the Lost 1 The Skullspore Nexus

Alleati di Bronzo

(Izzet)

Per cosa vive un pirata se non per montagne di tesori? Beh, il vero tesoro per Malcolm e Braghe sono le loro vite! Unisciti al dinamico, coordinato ed esplosivo duo mentre cercano di capire come farsi strada in profondità, sotto al mare blu che hanno sempre conosciuto. Crea Tesori e usali per potenziare la tua ciurma! Questo mazzo adora vivere una vita rapida e spericolata, creando e spendendo pedine a piacere per sconfiggere cattivi, pescare carte e potenziare creature.

2 Malcolm, Alluring Scoundrel 2 Breeches, Eager Pillager 2 Unlucky Drop 2 Brazen Blademaster 2 Enterprising Scallywag 2 Goblin Tomb Raider 2 Subterranean Schooner 2 Hidden Cataract 8 Mountain 1 Sunfire Torch 2 Rumbling Rockslide 2 Chart a Course 1 Captain Storm, Cosmium Raider 2 Waylaying Pirates 2 Pirate Hat 1 Diamond Pick-Axe 3 Cavern of Souls 9 Island 3 Spyglass Siren 4 Staunch Crewmate 1 Brass's Tunnel-Grinder 2 Plundering Pirate 2 Hidden Volcano 1 The Belligerent

Mazzi storia non inclusi nell’evento

È un Pezzo da Museo?

(Jeskai)

Su richiesta di Saheeli, Quintorius Kand si è recato a Ixalan, mettendo alla prova la sua scintilla di Planeswalker. Con la conoscenza accumulata su Strixhaven, Quintorius aiuta l’Impero del Sole a scoprire la propria storia e, nel farlo, scopre dell’altro sul misterioso Impero della Moneta perso nel tempo. Lungo il percorso, impara l’importanza dell’integrità e chi dovrebbe essere a raccontare la storia di Ixalan. Questo mazzo si incentra sull’uso della meccanica Scoprire per lanciare carte senza pagare e costruire un tabellone di creature e artefatti in grado di creare combinazioni interessanti che portano a condizione di vittoria schiaccianti.

2 Buried Treasure 2 Curator of Sun's Creation 2 Abuelo, Ancestral Echo 2 Restless Anchorage 2 Oltec Archaeologists 2 Matzalantli, the Great Door 2 Oteclan Landmark 2 Abuelo's Awakening 2 Chart a Course 2 Sage of Days 2 Council of Echoes 2 Confounding Riddle 2 Ancestral Reminiscence 2 Didact Echo 2 Self-Reflection 2 Ancestors' Aid 3 Master's Guide-Mural 1 Quintorius Kand 2 Digsite Conservator 8 Island 6 Mountain 8 Plains

Caduta dell’Irrequieto

(Orzhov)

Vitor è tornato con l’obiettivo di trovare il suo vero dio. Il suo amore per i santi della Legione del Vespro si è spento. Segue il diario di Tarrian verso Aclazotz, l’antico pipistrello dio chiuso nel Nucleo di Ixalan. Seguilo nel suo pellegrinaggio, nelle sue crociate e fino alla sua sconfitta. Questo mazzo diventa più forte con ogni amico e nemico caduto, facendo il possibile per sacrificare pedine e artefatti per creare un gioco forte e trovare una potente rimozione!