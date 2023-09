Vogliamo usare le buste dorate e le carte ricompensa individuali (CRI) per le vittorie giornaliere e per Midweek Magic per attrarre i giocatori interessati a entrambi i formati per bilanciare i loro interessi. Dunque queste CRI conterranno solo carte legali in Standard e in Alchemy. Non includeranno carte dalle uscite di Alchemy per ogni espansione né le carte di Magic più vecchie di Standard che non sono più legali in Alchemy.

L’unica eccezione è che le buste dorate conterranno ancora espansioni autonome di Alchemy (come Il Signore degli Anelli: Racconti della Terra di Mezzo), ma in misura minore se non sono l’espansione più recente.