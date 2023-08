Wizards of the Coast

Il Sonno Stregato è arrivato,— ma fai attenzione a non addormentarti! Abbiamo quindici mazzi da condividere per Terre Selvagge di Eldraine che seguono le tue favole preferite e le storie che si svolgono nel piano di Eldraine. Questi mazzi sono un ottimo modo per imparare a conoscere la nuova espansione e divertirsi in MTG Arena!

Ogni mazzo storia è composto da 60 carte da Terre Selvagge di Eldraine. Ci saranno cinque mazzi costruiti intorno a tre colori che riprendono le storie principali e secondarie di Terre Selvagge di Eldraine, mentre altri dieci mazzi si incentreranno sugli archetipi delle fiabe che riflettono le storie secondarie del piano!

Tieni d’occhio questa pagina perché la prossima settimana aggiungeremo altri mazzi storia. Ogni nuovo mazzo metterà in evidenza un lato diverso della storia di Magic .

Ricordati di dare un’occhiata alla Galleria immagini delle carte di Terre Selvagge di Eldraine e alle Meccaniche di Terre Selvagge di Eldraine per conoscere le carte e il loro funzionamento nell’espansione.

Locanda di Estremuro | Illustrazione di Alayna Danner

Poderosi e rissosi

(Sultai)

Uno, due e tre, non abbiamo paura dei troll io e te! Danza tra le piante di fagioli con i satiri dell’Insenaltura mentre combattono contro i troll ed esplora le terre selvagge. Questo è un mazzo che punta a mettere molte creature in campo per farle combattere. Con carte come Troll Flagello dei Fauni e Trio Esuberante, puoi usare la nuova meccanica Ruolo e pedine poderose per trasformare il campo in un’arena!

Carte in evidenza:

4 Graceful Takedown 5 Swamp 4 Rootrider Faun 4 Tanglespan Lookout 3 Gruff Triplets 2 Restless Cottage 1 Faunsbane Troll 4 Return from the Wilds 10 Forest 2 Spellscorn Coven 2 Elusive Otter 4 Not Dead After All 4 Troublemaker Ouphe 2 Restless Vinestalk 5 Island 4 Beanstalk Wurm

Missioni da eroi

(Naya)

Ti è mai capitato che un signore delle fate ti chiedesse di intraprendere una straordinaria avventura per salvare il piano? A Kellan sì, e puoi unirti a lui e Rubinia nella loro missione. In questo mazzo sono presenti i nostri eroi e i loro trofei di ognuno dei potenti artefatti della strega. Usa il Ruolo Giovane Eroe per rendere più forti le tue creature quando altri partono all’avventura!

Carte in evidenza:

2 Kellan, the Fae-Blooded 3 Forest 3 Ruby, Daring Tracker 7 Mountain 2 Restless Bivouac 2 A Tale for the Ages 6 Plains 2 Break the Spell 4 Return Triumphant 3 Protective Parents 2 Crystal Grotto 2 Evolving Wilds 2 Edgewall Inn 1 Agatha's Soul Cauldron 2 Eriette's Tempting Apple 1 Hylda's Crown of Winter 4 Embereth Veteran 2 Kindled Heroism 4 Kellan's Lightblades 2 Merry Bards 2 Cut In 2 Brave the Wilds

Rissa in pista

(Boros)

Prendi la tua armatura più elegante e la tua spada migliore, è tempo di una rissa! Unisciti a Cenerella per la “celebrazione” dell’anno, una festa in cui tutti si divertono ... anche i berretti rossi. Aiuta gli invitati ad allontanare i goblin imbucati, oppure goditi il caos. Questo mazzo sfrutta la nuova meccanica celebrazione per innescare effetti se due o più permanenti entrano nel campo di battaglia in questo turno.

Carte in evidenza:

2 Ash, Party Crasher 10 Plains 2 Restless Bivouac 4 Armory Mice 2 Gallant Pie-Wielder 4 Stockpiling Celebrant 2 Pests of Honor 3 Stroke of Midnight 1 Expel the Interlopers 3 Bespoke Battlegarb 1 Food Fight 4 Cut In 4 Skewer Slinger 2 Belligerent of the Ball 2 Goddric, Cloaked Reveler 2 Evolving Wilds 2 Grand Ball Guest 10 Mountain

Cappuccetto rosso e la strega cattiva (incentrato sugli archetipi)

(Gruul)

Ti ritrovi nel bosco senza nessuno? Non preoccuparti,—ci pensa Rubinia! Rivivi la storia del legame di sangue con Rubinia che salva il suo Kellan dalla maledizione della malvagia strega Agata! Questo mazzo è fatto per creare creature forti potenziate dalle abilità dei nemici caduti: usa il Calderone dell’Anima di Agata e paga con la riduzione di costo di Agata e Rubinia e mana extra.

Carte in evidenza:

3 Ruby, Daring Tracker 1 Agatha of the Vile Cauldron 3 Agatha's Champion 1 Agatha's Soul Cauldron 2 Edgewall Inn 2 Feral Encounter 4 Territorial Witchstalker 2 Brave the Wilds 2 Leaping Ambush 2 Commune with Nature 2 Bellowing Bruiser 4 Witchstalker Frenzy 4 Witch's Mark 2 Boundary Lands Ranger 2 Hollow Scavenger 11 Mountain 13 Forest

Risveglio di pace

(Jeskai)

Will è diventato il re del reame dopo la sconfitta dei Phyrexiani. Con la sua pazienza e intelligenza porterà pace in un regno diviso. Lotta con Will, Erede della Pace e Imodane, il Piromartello per chi è ancora sveglio. Questo mazzo usa il guadagno di punti vita, gli istantanei e le stregonerie per controllare il campo di battaglia e risparmiare mana tenendo in stallo la partita fino al momento giusto!

Carte in evidenza:

2 Will, Scion of Peace 4 Heartflame Duelist 4 Tenacious Tomeseeker 2 Vantress Transmuter 2 Imodane's Recruiter 2 Imodane, the Pyrohammer 2 Succumb to the Cold 2 Gadwick's First Duel 4 Moment of Valor 2 Knight of Doves 4 Archon's Glory 2 Savior of the Sleeping 4 Cursed Courtier 2 Restless Bivouac 2 Restless Spire 11 Plains 7 Island 2 Mountain

Sonno di guerra

(Mardu)

Rowan è stata corrotta, suo fratello è debole e i genitori hanno mentito fino alla morte! Ha deciso di unirsi alla zia ritrovata per raggiungere un obiettivo: unificare e controllare Eldraine con un sonno eterno. Questo mazzo è incentrato sui Ruoli Maledetto e Perfido e sacrifica o usa i punti vita persi per rendere più forti ed economiche le carte.

Carte in evidenza:

2 Rowan, Scion of War 8 Mountain 1 Eriette of the Charmed Apple 4 Rowan's Grim Search 4 Stonesplitter Bolt 2 Restless Bivouac 2 Restless Fortress 3 Eriette's Tempting Apple 4 Twisted Fealty 2 Charming Scoundrel 4 Eriette's Whisper 2 Prophetic Prism 2 Callous Sell-Sword 2 Eerie Interference 2 Glass Casket 2 Conceited Witch 2 Ashiok's Reaper 10 Swamp 2 Plains

Pesti da panico (incentrato sugli archetipi)

(Rakdos)

Carte in evidenza:

3 Totentanz, Swarm Piper 10 Mountain 2 Lord Skitter, Sewer King 2 Edgewall Pack 2 Song of Totentanz 1 Redcap Gutter-Dweller 2 Gnawing Crescendo 4 Ratcatcher Trainee 2 Twisted Sewer-Witch 4 Voracious Vermin 3 Lord Skitter's Butcher 1 Lord Skitter's Blessing 4 Rat Out 2 Old Flitterfang 2 Edgewall Inn 2 Evolving Wilds 4 Harried Spearguard 10 Swamp

Insonni ignoti

(Orzhov)

Una mela succosa e il rimedio perfetto per l’insonnia, Eriette ti offre il medicamento del momento. Dovrai solo rinunciare al controllo del tuo corpo e dormire per sempre! Manipola i reami al fianco di Eriette e Ashiok. Sfruttando le sinergie con gli incantesimi, questo mazzo potenzia i tuoi permanenti e ostacola l’avversario.

Carte in evidenza:

2 Glass Casket 1 Eriette of the Charmed Apple 4 Neva, Stalked by Nightmares 2 Restless Fortress 2 Eerie Interference 3 Hopeless Nightmare 4 Eriette's Whisper 1 Ashiok, Wicked Manipulator 2 Eriette's Tempting Apple 3 Taken by Nightmares 2 The Witch's Vanity 4 Slumbering Keepguard 2 Cursed Courtier 2 Dream Spoilers 2 Ashiok's Reaper 2 Wicked Visitor 12 Swamp 10 Plains

Arduo apprendistato (incentrato sugli archetipi)

(Izzet)

Tra studiare magie, ordinare la biblioteca e ripulire la torre, essere un apprendista stregone è un lavoro duro. Per Johann è diventata ancora più dura: ciò che era iniziato come un ottimo modo per finire prima le faccende, si è trasformato in una torre piena di elementali caotici e distruttivi. Arduo apprendistato offre molti modi per dare alle tue creature il Ruolo Stregone, aiutandoti a controllare la carta in cima al tuo grimorio e permettendoti di lanciare potenti istantanei e stregonerie con Johann e la meccanica negoziare.

Carte in evidenza:

3 Aquatic Alchemist 10 Mountain 3 Living Lectern 4 Frolicking Familiar 2 Water Wings 3 Johann, Apprentice Sorcerer 12 Island 2 Scalding Viper 2 Restless Spire 2 The Apprentice's Folly 3 Quick Study 2 Johann's Stopgap 4 Splashy Spellcaster 4 Torch the Tower 4 Frantic Firebolt

Potere Ghiacciato di Hylda (incentrato sugli archetipi)

(Azorius)

Neve. Grandine. Cime innevate e ghiacciai. Hylda si è creata un rifugio di ghiaccio e gli intrusi dovrebbero fare attenzione a dove mettono i piedi! Con questo mazzo controlla il dominio di Hylda e congela chi osa oltrepassare. TAPpa le creature dell’avversario per avere vantaggio e mantieni alti i tuoi punti vita finché la tua tempesta di magie non porterà il nemico al tappeto per sempre!

Carte in evidenza: