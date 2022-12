O caminho para a renovação

A temporada de renovação do MTG Arena está se aproximando! Conforme chegamos mais perto desse momento de mudanças e novos começos, estaremos distribuindo presentes comemorativos a todos os nossos jogadores, além de algumas orientações para o próximo ano. Tudo isso culminará no lançamento de Dominária Unida em setembro, ocasião em que metade dos cards de Alquimia e Padrão deixarão de ser válidos, abrindo espaço para os cards que serão lançados no próximo ano.

Para ajudar você a compreender melhor o que isso significa, reunimos todas as informações que você precisa saber sobre rotação, renovação e como isso afeta o MTG Arena. Vamos dar uma olhada!

O que é rotação?

Em setembro, as coleções de Magic de 2021 rotacionarão do Alquimia e do Padrão. Essas coleções continuarão sendo permitidas nos modos de jogo sem rotação do MTG Arena, Histórico e Explorador, e nos formatos que utilizam os mesmos cards que esses formatos, como Brawl Histórico.

Enquanto isso, as coleções do ano passado continuarão sendo permitidas em seus formatos atuais, onde contarão com a inclusão de Dominária Unida primeiro e, depois, de A Guerra dos Irmãos e outras coleções lançadas no próximo ano de Magic.

O que é a renovação?

A rotação é sempre um momento de grandes alterações, especialmente para jogadores mais novos que nunca passaram por essa experiência. Para ajudar com essa transição no MTG Arena, vamos dar destaque e celebrar o processo com a temporada de renovação! Vamos distribuir presentes e atualizações especiais conforme nos aproximamos de um novo ano para Alquimia e Padrão. Continue lendo para saber mais.

7 de julho: lançamento de Alchemy Horizons: Baldur's Gate

Nossos preparativos para a rotação começam com o lançamento de Alchemy Horizons: Baldur's Gate, a última coleção principal antes do início do novo ano de cards. Embora os jogadores não precisem se preocupar com a atualização de nenhum deck por mais alguns meses, vamos apresentar em primeira mão alguns de nossos conteúdos.

Novos decks para os jogadores

Em conjunto com o lançamento de Alchemy Horizons: Baldur's Gate, vamos tirar de linha a coleção existente de decks introdutórios de duas cores e lançar uma nova coleção. Esses decks serão compostos apenas por cards de Innistrad: Caçada à Meia-noite e coleções mais recentes, para que possam continuar sendo usados em Alchemy e Padrão após a rotação.

Os novos jogadores poderão obter esses novos decks nos Desafios de Cor e nas missões. Como sempre, quando um jogador desbloqueia um desses decks pela primeira vez, ele também recebe todos os cards do deck em questão na sua coleção.

No caso de jogadores existentes, os decks simplesmente aparecerão na pasta Decks Iniciais da guia Decks. Os jogadores que obtiveram os decks para novos jogadores anteriores receberão os cards dos novos decks que ainda não receberam, garantindo que eles possam experimentar os novos decks quando quiserem.

Jump In!

Os boosters do evento Jump In! também serão repaginados para o novo ano. Os boosters com temas das coleções que rotacionarão deixarão de estar disponíveis, e os boosters restantes serão revistos para incluir apenas cards que não rotacionarão. Isso será feito juntamente com a adição de novos boosters com as novidades de Alchemy Horizons: Baldur's Gate.

Recompensas de cards

As recompensas de cards recebidas na Semana de Magic e em Jump In! incluirão apenas cards do ano mais recente. Os cards recebidos nesses eventos serão de coleções que continuarão válidas em Alquimia e Padrão após a primavera.

Draft Rápido

A partir desse ponto, os eventos de Draft Rápido serão compostos apenas de coleções de Innistrad: Caçada à Meia-noite para frente. Os jogadores de Draft Rápido receberão e jogarão apenas com cards que continuarão a ser utilizados em Alquimia e Padrão após a primavera.

Início de agosto: no jogo

Em agosto, você começará a ver conteúdos no jogo especificamente relacionados com a rotação e a renovação.

Ovo da Renovação

A partir desse ponto, os jogadores poderão ver o "Ovo da Renovação” na sua tela de Perfil. Além de servir como lembrete de que a rotação está se aproximando, o Ovo também contém recompensas especiais para ajudar você a começar o novo ano de Magic com o pé direito! Passe o mouse sobre o Ovo para ver quanto tempo falta para a rotação, quando o Ovo será aberto.

Acesse antes da rotação para garantir que você tenha seu Ovo! Para mais detalhes sobre os conteúdos do Ovo, veja abaixo.

Avisos de transação

Quando tentar comprar boosters, criar um card ou adquirir um estilo de card para um card que vai rotacionar, o jogo mostrará um lembrete de que esses cards rotacionarão em breve, e perguntaremos se você deseja continuar com a transação. É claro que, se quiser, você poderá criar ou adquirir esses cards — isso serve apenas para garantir que você esteja recebendo o que realmente deseja.

Início de setembro: lançamento de Dominária Unida

Rotação

Com o lançamento da nova coleção, as coleções a seguir serão rotacionadas:

Renascer de Zendikar

Kaldheim

Strixhaven: Escola de Magos

Dungeons & Dragons: Adventures in the Forgotten Realms

Os cards dessas coleções não poderão mais ser jogados em Alquimia ou Padrão, a menos que sejam reimpressos. Esses cards ainda serão válidos em Histórico e Explorador.

Esses formatos agora incluirão o ano anterior de coleções, além da primeira coleção do novo ano:

Innistrad: Caçada à Meia-noite

Innistrad: Voto Carmesim

Kamigawa: Dinastia Neon

Ruas de Nova Capenna

Alchemy Horizons: Baldur's Gate (apenas em Alquimia)

Dominária Unida

Recompensas de renovação

O Ovo da Renovação, que os jogadores receberam anteriormente, será aberto no início de setembro! Primeiro, você receberá dez recompensas de cards individuais para começar sua coleção pós-rotação com o pé direito. A recompensa incluirá um card raro de cada coleção não rotacionada, além de quatro raros e um mítico raro de Dominária Unida.

Além disso, serão adicionados mais cards e boosters de Dominária Unida, além de fichas para Jump In!, no seu caminho de Maestria da Coleção. Conforme for recebendo XP de Maestria durante o período da coleção Dominária Unida, você desbloqueará essas recompensas adicionais.

Um novo ano se aproxima

Todos os anos, a rotação traz mudanças novas e empolgantes. Magic como o conhecemos mudará, com novos cards e decks para experimentar. Isso é uma parte importante daquilo que torna o Magic um jogo tão marcante. Esperamos que este guia tenha ajudado você a se preparar para a temporada de renovação deste ano, com tudo que ela incluirá.

Divirta-se nesse novo ano!