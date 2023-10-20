马科姆向上看了看，环顾四週，最后眼神落在一隻长满蘑菰的恐龙身上。他想起了在洞窟的战斗，露出了微笑。

马科姆说：「先让我试试，把耳朵摀起来。」

布里奇照做后，马科姆深吸一口气，开始唱起了歌。

智蕈暴君的眼睛纷纷闭上，马科姆身旁的人则全都呆住不动了，他继续唱，一边抓起布里奇的手带着他往通往水域的出口跑去。他们经过更多一动不动的身影，甚至掠过了那些彷彿凝结的毒蕈树。马科姆想到，会不会是因为他离智蕈暴君很近，才让魔法影响到了全部的「菌落」，就像是这个生物呼唤它的傀儡群一样。

马科姆找到了那条通道，并庆幸自己带着肩灯，因为那些发光的真菌正逐渐暗淡下来。布里奇一边跟着他，双手仍摀着耳朵。马科姆不确定自己的魔法能持续多久，但他一直唱到他们已进到岩石的深处仍不敢停，期望魔法对那些怪物的效力能够延续到他跟布里奇都安全为止。

一道可怕而且从好多张嘴同时发出的的尖叫声在背后响起。他真的需要停止抱有希望。

「快跑」，马科姆大叫，接着死命的往前冲刺。

布里奇跑了起来，轻松的跟上马科姆的步伐。绿色萤光在他们身周爆发开来，一大群真菌生长缭绕着，在他们经过时涌来。他不敢往后看，深怕一慢下来就会被追上。

水的气味和感觉越来越明显，前方隐约传来一道蓝色而非绿色的光，还散佈着一些魔法刺刺的感觉。是川流使，但似乎不仅于此，还有某种更古老而强大的东西。

隧道在一个不算深的悬崖前嘎然而止，底下是一片连他也感应不到尽头的大海。离他不远处则有一座闪着黄晕的城市依河而建，并一路延伸至深处。人鱼或在水里游动或在岸上来回走着，有些守卫向上指着他和布里奇，其他人则继续做着自己的事，对即将来到的入侵一无所知。

「敌人来袭！」马科姆大叫，并在声音里灌入魔力，好让声音能传出去。他抓着布里奇朝着城市的方向跃向水面。

智蕈暴君的军队从隧道里喷涌而出。马科姆终于冒险向后瞄了一眼，彷彿市中心里每一个被感染的居民都跟着他们的脚跟来到这里，在沙滩上跌跌撞撞的走着或以笨扭的姿态掉进水里。但他们的数量还远远不及那些已腐烂了一半的恐龙、猫人以及行走的蕈菰，其中一些手里挥舞着武器，另一些则在採集着魔力。更糟糕的是，洞窟顶端的开口还喷射出许多飞行的恐龙和巨型蝙蝠，他们因为身上长满了真菌，而有点难以浮在空中。

战斗的纷乱将此处原有的平静摧毁殆尽。人鱼们拔出武器、催动盔甲里的魔法、拿出玉石图腾并召唤元素生物，驱赶入侵的真菌。行走的火堆喷射出团团火焰，庞大的水龙捲则在空中击落敌人，让他们一个接着一个坠落而亡。

在一座和烈阳帝国相似的金字塔顶端，一扇门通向另一个应许了不可思议的天空的空间，只要马科姆和布里奇能到得了那里 …

由Piotr Dura作画

一位人鱼战士逼近马科姆，并挥动着顶端饰有玉石的法杖。马科姆立即停下脚步。

「你是什麽人？」她问

「马科姆．李，听候您的差遣」，马科姆一边说一边鞠了个躬。「这位是我的伙伴，布里奇。」

布里奇动了动帽子示意。

「海盗」，人鱼说道，一边厌恶的将嘴撇向一边。「我是妮坎琪，你们把什麽邪恶的生物带到我们的岸边来？」

马科姆说：「他自称智蕈暴君，会把人变成蘑菰。」

妮坎琪思索着，鳍在身后拍动。「这一定就是烈阳帝国的人提到的危险，我们要警告黄金门后的人，这个危险比他们以为的还近。」

如果警告他们代表要通过那扇门逃离的话，马科姆已经准备好要遵循指令了。他跟布里奇说：「来吧，我们去警告他们。」

布里奇露出了一个露齿的微笑以表贊同，一边拔出他的三把剑：两手各一把，最后一把则用尾巴捲起，接着两人一起闯过战场，闪躲着酣战的人们，马科姆则准确的朝着传说中开阔的天空走去。

维托

到我身边来 …

阿洛佐兹呼唤维托的声音从没有如此清晰过。他在伸手不见五指的浓雾掩护下，领着暮影军团剩下的吸血鬼走过驻防地的宽广道路。虽然巴洛梅破坏了他血祭的计画，但他最终一定会对黑蔷薇之棘进行復仇的。被他吞噬的圣体之力在他体内涌动，让他忍不住想要更多。

浓雾里传来人们的声音，夹杂着不安、恫吓的声音，以及明显的恐惧。克莱维诺和其他士兵找到了其中几个人，让他们陷入永远的沉默，带着嚐到鲜血的狂喜，狼吞虎嚥的饱餐一顿。圣塔理安的话语就像被维托追击的人的心跳，在维托的心里迴盪着。

软弱的人有福了，因他们必成强者之餐。

平和的人有福了，因为他们必毫无挣扎的屈从。

无慈悲心的人有福了，因其不再需要怜悯。

一道红色的光芒出现在浓雾中，走向维托。他将骑士枪放低，准备攻击。

神祕人轻声说：「维托奎哈诺德帕萨蒙，我是来带你去见阿洛佐兹的。」

这会是陷阱吗？应该没有人敢这麽做。

「我准备好了」，维托一边说，用标准动作举起他的骑士枪。

他们离开了驻防地、踩踏受到精心照顾的田地并走过独立的农舍，当中的居民因恐惧而相拥在一起，最后终于进到一座臭气冲天的沼泽深处。四周长满树瘤的树枝上，垂挂着如同老人鬍鬚一般的苔藓，而维托的皮肤就和这些苔藓一样苍白。他们的靴子在深及脚踝的泥土里嘎吱作响，泥里散发着腐坏的蛋及糜烂的臭味。所有曾经为这块土地带来生气的动物、他们的叫声和歌声，都在这里化作寂静，彷彿中了魔咒一般。越来越多人加入，或带或穿发着淡淡红光的水晶，逐渐形成了一个行伍。浓雾在树与树之间蔓延，让太阳也成了衰弱的鬼魂，这群人就在这股雾的掩翳下行进，无人知晓。有些人还拖着眼神呆滞的囚犯，应该是即将献给阿洛佐兹的祭品。

「你是谁？」维托问。

那个人答到：「我们是阿洛佐兹的僕人，从我们的主人被封印之时开始，就一直膜拜他，等待着他再临之日到来。」

维托在听到封印一词时，踉跄了一下。他一直以为阿洛佐兹只是在等待时机，是一个更伟大计画的一部分，而不是被困在这永昼之地。吸血鬼之父，竟被困在牢笼里。

但紧接着，一股自豪之情就盖过了这一闪而逝的迟疑。他是神的器皿，是救世主。他将实现圣塔理安的理想，超越那个令人失望的圣依莲达。一个全新而纯粹的时代将在图瑞琮大陆展开，由他来领导信众。

维托不知道自己在沼泽里走了多久。有那麽一刻，他有点讶异他的敌人竟没有发现他，骑着他们的蝙蝠飞过天际。这片雾从远处看来一定很明显。但阿洛佐兹的作为何等奥秘，维托相信他的神会确保他这个神选之人能够成功。

他还来不及问还要走多久才到，浓雾便散开了，一个洞穴的入口显现在他们眼前。这个地点毫不起眼，曝露在外的石头上也没有任何的记号或标誌，没有导向神庙的阶梯，也没有用金银珠宝装饰的大门或通道。任何一个时空的任何一个地方都可能有这样的洞穴，但维托知道低调也是这个洞穴强大的原因之一。

维托已经把帮他走出地底洞窟的魔法蜡烛弄丢了。阿洛佐兹僕人身上的红光为他领路，一开始先穿过一个可能是天然形成的廊道，接着走入侧边的一个隧道，从当中一些机巧的设计可以知道此处是人工开凿的。东西腐坏的臭味满溢在这个空间里，彷彿这里是堆放垃圾或尸骸的地方，而不是供俸神祗的神殿。

他期待看到阿洛佐兹在一个与其尊贵相衬的神庙里接受众人膜拜，而他的敌人将因他们的傲慢而受苦。

隧道在一扇奇异的门前终止，门被维托无法辨识的符号和铭文环绕，中间是一个开孔。带他到这里的人从袍子拿出一个东西，一块内里闪烁着光芒的粉红色水晶。

「这是钥匙。」说毕将其交给维托。「把它放进去，证明你值得这个殊荣 …或者灰飞烟灭。」

维托对自己的价值没有丝毫怀疑，于是接过水晶放入孔洞里。

一圈石头箍住了他的手臂，使他无法移动。水晶的粉红色光芒变得耀眼，同时带来一股灼热的疼痛，就像他的拳头打进了太阳里。维托咬紧牙关，直到他的獠牙刺透了他的双唇，鲜血流下他的下巴。随着他最近一次吸取的生命力不断从身上流失，注入到孔洞里，那股感觉慢慢从灼热变成冰冷，直到他开始颤抖，比上次他缺血时都还要更虚弱。他的膝盖就快要支撑不住，但他强逼着自己打直膝盖，承载着自己的体重。他不会让阿洛佐兹失望，永远不会。

那股疼痛和压力突然消失无踪，维托也将手臂抽出。深红色的光芒在环绕门上的凋符扩散开来，接着大门在深沉的轰隆声中向两旁滚动而去。

引导他的人说：「你可以进入圣殿了。」

矗立在眼前的，是一座真正神庙的正面，神庙的柱子比维托高出了四倍。一群蝙蝠从入口飞入，彷彿在庆祝他的到来。他站着等他们飞过，接着往前走，克莱维诺和其他人如仪队一般跟在他的身后。

由Cristi Balanescu作画

经过一座小小的前厅后，是一间宽阔的梯形神殿，四周环绕着好几层的座位。刻在牆上的凋符，将聚集的众人笼罩在一片血红色的光芒，一千个苍白的脸庞转过头来看着维托走入。维托将塔理安之枪举得更高，往下走向他的命运，走向房间正中央的那个人。

「到我身边来」，那个声音说到，维托如今已对这个声音已比自己的名字还要熟悉了。

阿洛佐兹。

蝠神蜷伏在地上，双翼包裏着身躯，镶着粉色水晶的黄金锁鍊重重缠绕着他。他的身体是棕色的，和乾涸的陈年血渍相同，双翼有些金色，在与身下石头摩擦到的地方有些破损。脖子上有一个骷髅的项圈，头上戴着一个金黑色的皇冠，向所有看向他的人宣告他无庸置疑的神格。

一隻血红的眼睛用目光刺向维托，让他不自觉的以崇敬之心跪下。

维托低声说到：「我的主人，我来了。」声音里充斥着澎湃的情绪。

阿洛佐兹发出沙沙声，并深吸一口气，接着说：「来自地表的入侵者将我从沉眠中吵醒，因此，我召你们前来，我的暗夜子民。我的升天之日已到来。」

「我们将飞升」，聚集的宇金食者吟诵着。

阿洛佐兹接着说到：「第五世纪将在我们手里终结，奇密理之光亦将熄灭，唯有我的黑暗是唯一。你们，我的选民，将随侍我侧，荣耀永生者的重生。现在献上你们的祭品。」

维托左边的洞穴传来一阵呜咽声，那些被拖着走过沼泽的人们就被囚禁在此，像在市集里的羊群一样挤成一团。维托起身走向他们，并示意他的士兵们随他一起。

维托用轻柔的声音说：「不要害怕死亡，你们的血将为阿洛佐兹带来力量、荣光和永恆的帝国，永生永世。」

一个接着一个，这些囚犯被送到了蝠神跟前。在蝠神尽情享用囚犯的精华时，维托敬畏的别过了目光。囚犯的尸体被拖开后，接着扔进一个坑里，身上残留的一丝血液代表着他们逝去的生命。每死一个囚犯，蝠神邪恶的眼睛就更加明亮，像昏暗房间里的一座灯塔。

没多久，献祭就完成了。阿洛佐兹先缩起身子，接着发出一阵刺耳的长啸后，倏地站起并用力拉扯綑绑他的锁鍊。锁鍊上的粉色水晶疯狂的闪烁着，接着便暗淡成和蝠神的眼睛一样的红色。一大股魔力突然爆发开来，冲击着房里的所有人，黄金锁鍊断裂成数十段。伴随着一个有力的耸肩，阿洛佐兹将锁鍊甩开，四散在地上。他站直身子并张开双翼，维托便再次因敬畏而跪下。

阿洛佐兹用一种奇特的声音说：「过来，领受我的祝福。」

维托率先来到蝠神的跟前，匍匐下跪，说到：「我是值得的。」

「那麽你将与我订立永生的誓盟。」

阿洛佐兹弯下身，直到他的气息吐在维托的脸上，那气息就像血的气味混和了腐朽中的花所散发的甜腻味道。蝠神的獠牙不断伸长且变得尖锐，接着以迅雷不及掩耳的速度深深刺入维托的颈项和身躯。维托放声尖叫，痛感从他的胸口一路蔓延到四肢百骸，一种血液从不曾带来的灼热感窜入他的血管。他的肌肉不断抽搐，骨头霹啪作响且不断变形，眼前满是黑点跳动，几乎就要晕了过去。阿洛佐兹的獠牙抽离了他的身体，而他隐约感觉到四周的人也都受到了祝福，一个接着一个。

由Antonio José Manzanedo作画

魔法渐渐消退，维托皱了皱眉，不习惯周遭突然充斥各种吸引他注意的声音和味道。水晶幽微的红光也如同火炬一般光亮，彷彿房间里的其他颜色都被滤掉。曾经一尘不染的袍子，在阿洛佐兹的仪式和他自己的转变过程中破裂，此刻只剩残布挂在他变大的身躯上。他把新长出的耳朵转向克莱维诺，而克莱维诺也已完成变身，一双圆珠一般的眼睛看向维托。

在原先吸血鬼跪着的位置上，现在站着新的生物，外表就和他们的主人一样。他们重新拾起自己的盔甲和武器，只是如今的的手已成了骇人的利爪。维托展开双翼，长长的獠牙从他变大的嘴巴中突出。

「来吧」，阿洛佐兹说，同时直冲天际，从神殿顶端的开口离开了这个房间。

维托没有任何迟疑的跟上，他的战友也紧跟其后。他们穿过一条黑暗的隧道，隧道因他们的齐声叫喊及其回声而变得光亮，远方针尖大小的光点逐渐扩大，为他们展露了外面的世界。他们从洞穴飞出，如同一支部队，准备为赐予他们力量的蝠神而战。第一道闪耀的阳光刺痛了维托的双眼，但他很快就适应了。大地在他眼前展开，佈满鲜明的黑色、骨白色和雾灰色。气流在他们的周身旋绕，带来各种熟悉或不熟悉的气味：沼泽的强烈腐败味、动物的麝香、充满水气的云，以及前方人类和蝙蝠混合的味道。他们不断向上飞，直到他们到达了太阳外围，佈满粉红金属的弧形轨道位置。

阿洛佐兹盘旋着，直直盯着阳光，眼睛再次放光，同时开始低声对着世界核心闪耀的太阳，说到：「奇密理，轮到你体验一下被困在囚笼里的感觉了。我会将你宝贵的欧尔特克尽数吞噬，就像我吞噬他们的先祖一样，如同我吞噬你那软弱的神之后裔，将生与死之间的幕帐关上一样。最后，我会为第五世纪画上句号，我的子民将为这个时空带来第六世纪。」

他将巨大的双翼大大伸展开来，接着非常使劲的慢慢收拢，尤如他正在搬动某个奇重无比的物品般。

环绕在太阳周遭的金属开始变动，一片一片转动并连接起来，就像有人在把破碎的容器拼凑起来一样。确实也是如此：阿洛佐兹正催动他的力量，重新将碎裂的球体组合起来，用以囚禁奇密理。

由Campbell White作画

这座囚笼的阴影投射到了大地上，将图瑞琮大陆笼罩在比黑夜还深的黑暗之中。维托经过改造的双眼，因这些改变而显得兴奋，他可以听到和看到这片景色的丰富质地。

伴随着一声刺耳的喘息，阿洛佐兹合上了他的双翼然后坠地，撞击声如雷鸣般响亮。维托降落在他的身旁，蝠神一边挣扎着起身，一边怒目注视着几道从金属之牆洩露而出的残存阳光。

阿洛佐兹说：「更多，我还需要更多祭品。带祭品来给我。」

维托答：「谨遵指示」，接着向集合的暮影军团尖声发出指令，他们的应答声响遍群山，直撼时空的根基

薇塔

看着日光暗淡，薇塔极力压抑自己恐慌的心情，背嵴上的冷汗直流。

她骑着蝙蝠飞向笼罩着千月军驻防地、沼泽和山的那片迷雾。他们一直在搜索村子和外围区域，想要找到逃脱的吸血鬼而没有注意到时间。过程中，他们发现许多欧尔特克人都躲在自己的家里，紧挨着彼此，街上有打斗的痕迹。一开始他们也不确定要往哪个方向前进，接着一大群生物从洞穴直冲而出，领头的是一个约有三至四个人併肩站在一起大小的蝙蝠：阿洛佐兹。

薇塔起初还以为跟着他的怪物是别的蝙蝠，但从望远镜，她看到了另一番景象：他们都是吸血鬼，不知怎的被改造了，变成和他们的邪神相似的丑陋生物，但却仍穿戴着盔甲和手持武器。暮影军团直奔宇金礁，在外围停下。欧尔特克人还来不及追上他们，阳光就开始消逝，像是有人把提灯盖上外罩一般。

与非瑞克西亚的战争也是如此，敌军抹去日光，将白昼变为黑夜。来自同伴和友人的尖叫变成了啜泣、恳求和祷告，接着归于无声。她在翻腾汹涌的回忆浪潮里尽力自持，如航行在暴风雨里的船隻，尽力不让自己翻复。

华特莉骑着自己的蝙蝠，飞到她的身边。她身上的烈阳三相碎片照亮了她的脸庞，和当时在暗无天日的洞窟里一样。

华特莉大声说：「吸气，小战士！今日的胜利将属于我们。」

现在还有今日可言吗？这都不重要了。她的感觉挥散不去，她已经听过太多人说过同样的话，而他们往往活不过下一个小时。

为首的骑士从她的座骑上大声说到：「有人在修復奇密理的牢笼，我们一定要阻止叛神，不然奇密理又将再次被封印。」

薇塔不想再战斗，不想跟所谓的「神」、被阳光遗弃的吸血鬼，或任何人战斗了。但她会好好打这场仗，眼前这场，她被迫加入的战争。而她将赢得胜利。

由Raoul Vitale作画

骑士领队头盔上的水晶闪烁着光芒，彷彿一个粉红色的星群，其他蝙蝠骑士的水晶亦闪闪发光。底下，在陆地上，在驻防地和村庄里、城镇和独立小屋里，人们纷纷召来光亮。独立的火焰和火炬、跳动的光芒和稳定不动的光束。薇塔还不太认识这些欧尔特克人，但从他们拒绝屈服于暗影的坚毅里，她体会到一种亲近感。

「还是觉得我们应该不要打扰图瑞琮吗？」卡帕罗提对着华特莉大声问。

她答：「这里不是图瑞琮」，深色的双眼带着冷漠，「即便如此，只要我们追上这些怪物，他们就别想再看到自己的家乡了。」

因提打趣的说道：「这才是我们认识且喜爱的战士诗人啊，杀入战场前为我们吟唱一首诗吧。」

卡帕罗提翻了一个白眼，但薇塔努力的听着每一句话，不想要因为身旁呼啸的风声而漏了任何一个字。

华特莉望向远方，接着迎向薇塔的目光，开始以响亮而坚决的声音吟诵。

薄雾不能使我们畏惧

暴风雨也停不下我们的步履

黑夜降临又有何惧

烈阳三相伴吾胜利

「为烈阳三相！」卡帕罗提大叫，烈阳帝国的众人也跟着大喊。欧尔特克的蝙蝠骑士吹动了一声昂扬的哨声，让薇塔的后颈忍不住打了一个颤。

一阵可怕的尖叫声从暮影军团的方向传来，一些蝙蝠开始失控的飞行或猛冲，险些让骑士摔落。薇塔的坐骑也发出尖叫接着俯冲而下，薇塔觉得自己的胃快要翻涌而出，但仍试图重新掌控自己的座骑。

吸血鬼怪物纷纷飞向欧尔特克的军队。

巨大的蝙蝠翅膀让这些奇异的生物得以飞行，圆珠似的眼睛从枯瘦而苍白的脸庞向外瞪视，还有着扁平的鼻子和巨大的耳朵。有些怪物仍戴着自己的头盔，有些则配着板甲。从破碎的斗篷和奇普可以知道，他们有些应曾是欧尔特克人。随着骑士的先锋部队开始和他们正面交锋，这群怪物再次尖叫，长矛和亮粉色的魔法不断与长剑和病态的红色波浪相撞。

一个暮影军团的人冲向了薇塔，不断挥动手里的剑。薇塔也抽出自己的剑，同时摩擦魔法石，将剑化为长矛。她按兵不动，等待着时机，专注的判断着速度和距离。就在那隻吸血鬼蝙蝠几乎要打到她时，她催动座骑，往下略降，同时向上攻击。她的长矛在敌人的翅膀上划出一道深长的伤口，而敌人则在尖叫声中坠落地面。

不远处，华特莉在追击一对宇金食者蝙蝠，一个千月军的战士正和一隻怪物战斗着，那隻怪物所持的高大长枪看来有些眼熟。薇塔打算从侧面进攻，但另一隻吸血鬼却向她逼近。她将蝙蝠转向以避开来人的剑，接着惊险躲过另一个从她的盲区发出的攻击。她不悦地咕哝了一声，拉着座骑向上飞去以俯视观察战场。宇金礁形成的漩涡漂浮在她四周，如雨滴般细小的水晶碎片随之起伏飘盪。若不是这片云雾里还掺杂同伴和敌人的鲜血，这应该会是幅美丽的景色。

阴暗的想法在她脑里浮出，永远都是这样，天空中、石头上、河流里，海的浮沫里，永远都会有鲜血。

一道金色的闪光吸引了她的目光，在太阳的馀光中闪动。山底的门，他们进入这片新国度时穿越的门。有人从门后飞出，又是吸血鬼蝙蝠？不对，是塞连？薇塔几乎可以肯定她认得这个塞连。

紧跟在他身后，又有一股绿绿黑黑的东西涌出。真菌生物，跟她和烈阳帝国的战士们在地下河旁的弃城里遭遇到的，是同一种生物。好几百个，不，可能有上千个。

全都朝着驻防地的方向涌入。

薇塔咕哝着说：「真是祸不单行。」

马科姆

户外的空气并未如马科姆所预期的为他带来慰藉，虽然在空气停滞的洞穴里走了这麽久之后，这里的空气已相对甜美。追兵紧跟在后，不断投掷孢子炸弹和抛出真菌绳，把人綑绑在地。更糟糕的是，虽然这片新国度看来很迷人，但从两旁一路延伸到整个天空，看起来似乎已有另一场战役在进行中。

马科姆拉开自己与这群有意识的蘑菰之间的距离，以便照看布里奇。这个鬼怪的三把刀刃不断迴旋和挥砍，像收割机在割着农作一样，但如果再没有援军现身的话，他很快就要支持不住了。

马科姆越是飞近位于新国度中心，那个奇怪的有着罩子的太阳，就越能感受到气流在变慢，彷彿有魔法让空气变得疲倦似的。他的羽毛稍稍变得蓬松，四肢的重量也略为减轻，那差异几乎感受不到，但他还是察觉到了。这令人难以置信的现象，就像飞蛾扑火或鱼游向鱼饵一般，吸引着他。

在漂浮的粉色金属所形成的环礁带里，骑着蝙蝠的人正在和蝙蝠人对战？而且蝙蝠人还穿着暮影军团的盔甲？马科姆眨眨眼，困惑的看着这一切。从某些骑士的盔甲和他们带着的光来看，他们应该是烈阳帝国的人，但他们怎麽找到这个地方的？而且为什麽？

其中一个骑士吸引了他的注意：一张他在绝涛城看过的脸，或者说，他认得那个武器和眼罩。她已从对战的中心位置离开，现在正朝着他的方向盯着。马科姆朝他急冲过去，她也朝着马科姆飞来。两人分别击退路途中偶尔遭遇的蝙蝠翼吸血鬼，最后终于会合。

松了一口气的马科姆说：「薇塔，这里发生什麽事了？」

「要我来说的话，」薇塔刚一开口又停住了。「不行，发生太多事了，我简单说就是，吸血鬼变身成蝙蝠怪物，而他们的邪神囚禁了太阳。你呢？」

「一颗巨无霸蘑菰到处感染人，把人变成他的傀儡，目的是要佔领整个时空。」

薇塔哼了一声。「我们应该把事情串在一起，你觉得那个蘑菰能感染神吗？」

「不要知道比较好。」马科姆说，他的羽毛因为不安而颤抖了一下。

薇塔于是说：「跟我来，我们得要去警告宰相，以免她还不知道这件事。」

薇塔带着马科姆往上，不，是往下，到一群穿着奇异服饰的人面前，当中还有一个吸血鬼和两个没见过的人。外来时空者，就跟从前的瓦丝卡和杰斯一样，马科姆猜着。另外还有几个受诅咒的非瑞克西亚人。

其中一个外来时空者立即小跑步过来，一个戴着护目镜的象族。这个象族上气不接下气的大叫着：「薇塔！上面的情况还好吗？发生什麽事了？这位朋友是谁？」

薇塔露齿而笑。「昆特，这位是马科姆．李。到处都乱成一团，还有一大群会走路的蘑菰从黄金门那边涌入。」

昆特似乎正把事情想过一遍。「一大群是多少？」

「要多少蘑菰能形成一座森林？」马科姆答到。

另一个尖耳朵的年轻男子问：「蘑菰？有毒吗？」

马科姆冷笑了一声。「比那个糟多了，他们野心勃勃。」

女吸血鬼叹了一口气。「圣者保守我们不受野心侵蚀。」

有个人走了过来，是一位头戴华美头饰且倚着权杖的女人，她说到：「真是个冲突不断的时刻。我是宰相阿卡，你似乎为我们带来了更多麻烦。」

马科姆说：「这并非我本意，我到此原是为了解决发生在我同伴身上的离奇事件，但很不幸的，我找到答案了。他说你们称他为智蕈暴君。」

宰相噘起了嘴唇。「舍妹正在动员千月军，准备进行防御，但如果要同时处理这件事和阿洛佐兹，我们的兵力就会被分散。」她向一位站在旁边的士兵示意，士兵跑过来敬了个礼。「用高塔再发出一个紧急召集令，集合所有能动员的园丁。」

马科姆松了一口气。事情还没结束，但至少他和布里奇不用再单打独斗了。」

布里奇，糟了。

马科姆说：「薇塔，你能帮我个忙，去接一个人吗？」

维托

这场战役将被写入阿洛佐兹的新经文，生生世世永垂不朽。

维托躲过了一位欧尔特克蝙蝠骑士的魔法攻击，接着用他的长枪刺穿她的腹部。鞍具让她不至于从座骑上跌落摔死。血的气味让空气变得鲜甜，维托得意的尖叫起来。

在他週边，随着祭品转化宇金礁的力量，让其受到阿洛佐兹的控制，粉色尘埃的光芒也逐渐黯淡下来。不久之后，蝠神将会完成他的未竟之业，而核心世界的狡诈阳光也将熄灭。

他的士兵无情的追击着敌人，在空中穿梭来去，击杀人类和蝙蝠。克莱维诺起初还有排出阵形，但战斗很快就变成了疯狂的混战。长剑对抗着长矛，獠牙和爪子将魔法撕裂。被改造过后的生物轮流享用着活人，并将人类带回给阿洛佐兹。维托刚刚击杀的骑士也没能逃过这个命运，一隻身上还挂着披风碎片的高大吸血鬼，将她的鞍具撕碎，把她从座骑上拖了下来。她的尖叫声逐渐隐没在黑暗中，维托则继续攻击下一个敌人。

克莱维诺飞了过去，和一位魁梧的烈阳帝国战士持剑交战，那位战士用的是一根两端带有刀刃的长杖。长杖将克莱维诺的头盔打飞，克莱维诺惊险躲过第二个砍击。这一击原可能会划开他的喉咙，现在却将他的耳朵切成了两半。但不知是克莱维诺感觉不到痛，还是这对他来说根本不痛不痒，因为他立即展开新一轮更加残暴的攻击。

维托还来不及插手，又有一名战士来到他的眼前，配有一个盾牌和一柄宽大的长剑。他记得川流使曾经介绍过他：因提，是烈阳帝国的总督。在这里迎来他的死亡也算死得其所了，因为阿洛佐兹将会熄灭阳光

「为了阿洛佐兹的力量和荣耀！」维托吼叫到，冲向这个自投罗网的人。

因提的盾将维托的长枪格挡开来，接着挥剑朝维托的脖子刺去。维托往后滑行，让这一击扑了个空，没有造成任何伤害，接着再度用长枪向前一刺，但又被挡开。他们在空中不断绕着彼此打转，是日与影、火与烟的对战。烈阳总督将他的盾牌移开，露出腰带上的光芒，维托一时之间无法视物，因此嘶叫着退开

「不喜欢烈阳三相的力量吗，吸血的傢伙？」因提嘲讽着，接着乘胜追击连连挥砍，却没有注意到克莱维诺正悄悄飞向他。

维托露出了他不久前才变长的獠牙。「我的神早已把比你强上许多的力量赐给了我，你这个弱者。」

「那是什麽？」因提问。

「飞翔之力。」维托用长枪向下刺出有力的一击，直直刺进因提座骑的头颅。那隻蝙蝠一抖，晃了一下，接着开始下坠，而因提还被鞍具上的带子套在鞍具上。

因提着急的要解开将他繫在座骑上的闩扣，却因此露出了破绽。克莱维诺在他的身后盘旋，接着用一隻巨大的爪子抓住了因提的头。

维托说：「荣光归于阿洛佐兹」，克莱维诺折断了因提的颈子，一人一蝠纷纷落入黑暗。

「因提！」不远处传来一声尖叫。战士诗人骑着她的座骑，朝着他下坠的战友俯冲而下。

维托紧跟上，她，也是个绝佳的祭品。