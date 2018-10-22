真是太有趣了
哈囉大家好。由於這是魔法風雲會的25週年，所以我覺得撰寫一個趣味問答專欄來測試你們對於這遊戲多年來所累積的知識應該很有趣。我會先問30個趣味問題（每年一個加上一些額外的），然後我會給出答案讓你們看看成績如何。讓我們開始吧！
第1題 – 提案
當Richard Garfield（和Mike Davis）第一次聯絡威世智想要賣遊戲時，該遊戲並不是魔法風雲會。這個Richard原本提出，然後威世智之後會推出的遊戲是什麼？
- Filthy Rich
- The Great Dalmuti
- RoboRally
- Twitch
第2題 – 宣布
威世智在第一次提到他們即將上市的集換式紙牌遊戲的新聞稿裡面並沒有稱呼該遊戲為魔法風雲會。它叫做什麼？（它之後會成為某張魔法風雲會牌張的名稱。）
第3題 – 推出
魔法風雲會第一次發行是在1993年暑期的某個大會裡。是哪個大會呢？
- Dragon Con
- Gen Con
- Orc Con
- Origins
第4題 – 1993
在第一版中，插畫家Mark Poole為某張雙色地提交了一張插畫，但它最後卻變成另一張牌了。是哪張牌？
第5題 – 1994
在1994暑期末時，哪張牌的數量要比其他來的多？
第6題 – 1995
全新的白色魔法力符號在冰雪時代中第一次出現。哪張牌同時具有兩種不同版本的白色魔法力符號？（該牌曾以預覽特卡推出。）
第7題 – 1996
海市蜃樓的Maro是少數幾張原本不是為了魔法風雲會牌張而畫的插畫。插畫家Stuart Griffin原本叫原畫什麼？
- 「大地之父」
- 「自然之力」
- 「綠男」
- 「森林之王」
第8題 – 1997
同盟補充包裡有幾張牌？
- 八張牌
- 十張牌
- 十二張牌
- 十五張牌
第9題 – 1998
下列何者不是在機飛版中第一次推出的？
- 丟硬幣
- 衍生生物
- 全圖地
- 在規則敘述中提到多人遊戲
第10題 – 1999
遠古遺產是第一個具有下列何者的系列？
- 收集號碼
- 牌張上印有版權日期
- 稀有度符號
- 牌張的特卡版本
第11題 – 2000
大戰役系列中所有的增幅咒語插畫上都會有完整或部分的什麼東西？
- 聯盟符號
- 非瑞克西亞符號
- 鵬洛客符號
- 晴空號
第12題 – 2001
哪張奧德賽的牌原本是為了從未推出的機飛版2而畫的？
第13題 – 2002
絕境是某個顏色（黑色）在系列中佔有最高比例的系列。在143張牌中，黑色的百分比是多少？
- 28%（40張牌）
- 32%（45張牌）
- 35%（50張牌）
- 38%（55張牌）
第14題 – 2003
萬馬千軍引進了哪個常青關鍵字？
- 敏捷
- 連擊
- 閃現
- 警戒
第15題 – 2004
某些人認為神河群英錄有306張牌，其他人則認為它有307張。為什麼？
- 一張牌有兩個插畫
- 當時的初學者遊戲被認為是系列的一部份，其中有一張獨特機制的牌
- 第二刷修改了錯字
- 我們為了大獎賽別製作了一張神河群英錄的特卡
第16題 – 2005
哪個傳奇生物是拉尼卡公會城小說的主角？
- 阿固寇斯
- 撒芙兒
- 札戴克
- 狼血托西密
第17題 – 2006
在時間漩渦中，包含了時間轉移牌張之後有多少非常青的關鍵字或異能機制？
- 七個
- 九個
- 十一個
- 十三個
第18題 – 2007
下列何者是預知未來裡來自未來的牌張中第一張被「重印」的？
第19題 – 2008
扣掉預知未來裡來自未來的牌不算，阿拉若斷片引進了不少東西。下列何者不是它首創的？
- 具有有色魔法力費用的神器
- 每個補充包裡面都有基本地
- 秘稀牌
- 鵬洛客開始出現在每個標準的系列中
第20題 – 2009
哪個出現在贊迪卡的角色原本是為了鵬洛客對決電玩遊戲創造的？
- 艾歐娜
- 羅佐司
- 妮莎瑞文
- 索霖馬可夫
第21題 – 2010
在秘羅地創痕推出之前，魔法風雲會裡有多少張牌可以給玩家中毒指示物？
- 九張
- 十二張
- 十五張
- 十八張
第22題 – 2011
依尼翠哪張雙面牌的設計不是由特定的經典恐怖故事或電影啟發的？
第23題 – 2012
下列哪個圖像沒有出現在再訪拉尼卡的補充包上？
第24題 – 2013
哪種生物類別組合沒出現在兵臨古城中？
- 鱷魚蛙
- 人類流漿
- 獨眼巨人戰士
- 精靈參謀
第25題 – 2014
哪些塞洛斯神是雙胞胎？
- 雅睿歐斯和克羅芬斯
- 厄睿柏斯和赫利歐德
- 伊洛安斯和墨癸斯
- 卡拉美特拉和刻拉諾斯
第26題 – 2015
在韃契龍王中有個生物和韃契可汗的生物幾乎一樣，只是有個小小的微調。這微調是什麼？
- 插畫中加了點東西
- 改變了生物類別
- 增加了一點力量
- 一點普通魔法力改為有色魔法力
第27題 – 2016
在卡拉德許中，一張牌上最多有幾個能量指示物？
- 九個
- 十一個
- 十四個
- 十六個
第28題 – 2017
到2017年底為止，你可以在多少不同的系列補充包中開出全圖地？
- 六個
- 七個
- 八個
- 九個
第29題 – 2018
如果你想要獲得多明納里亞的斯奎牌張中手握的同樣神器，那你需要購買哪個系列？
- 啟示錄
- 暴風雨
- 瑪凱迪亞
- 天命之戰
第30題 – 魔法風雲會的成功
魔法風雲會目前以幾種語言推出？
- 十種
- 十一種
- 十二種
- 十三種
在回答了全部30題之後，請點擊這裡來查看答案。
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問題1的答案 – c. RoboRally
威世智原本的CEO Peter Adkison非常喜歡RoboRally，但當時的威世智無法製作該遊戲的要素零件，因為公司還只是個小小的角色扮演公司。Peter有影印機和插畫家的門路，所以他跟Richard說他可以製作卡牌遊戲。他建議一個對局時間比較短的遊戲，這樣就可以在角色扮演的間隔中遊玩了。Richard就離開並試圖做出這樣的遊戲，最後就創造了魔法風雲會。他後來帶著魔法風雲會的原型回去拜訪Peter，而Peter則超愛這個遊戲，並讓威世智來製作它。
問題2的答案 – c. Mana Clash
當Richard一開始創造這遊戲的時候，他稱它為魔法，但從法律的觀點來看這名字有點太普通了。為了解決這個問題，他們想出了一個新名稱，但Richard對新名稱就是不滿意。他和測試者還是稱這遊戲為魔法。最新的妥協就是給這名稱加個後綴，而這遊戲就成為了魔法風雲會。
問題3的答案 – b. Gen Con
第一批牌張是出現在Origins，但它們是做為展示用的，並不能賣。第一個能賣魔法風雲會牌張的大會是Gen Con，但這差點也沒有發生。在Gen Con開始前，Carta Mundi已經寄出了第一批的魔法風雲會（約6000張牌），但這些都已經賣給經銷商了。另一批貨則是要等到每個人都離開Gen Con才會寄到。幸運的是，他們設法安排了一批從西雅圖到密爾瓦基（當時Gen Con在此舉辦）的貨物。不過該批貨物在大會於星期四開始時還沒到達。它終於在星期五出現了，而魔法風雲會則會成為該大會的寵兒，寄到的所有貨物全部銷售一空。Peter當時還在波音工作。他從Gen Con回去之後就辭掉了工作，開始在威世智全職工作。
問題4的答案 – a. 天堂鳥
Mark提交了插畫。Richard看到時覺得那隻鳥太搶眼了，但蠻喜歡這張圖的，所以為這隻鳥設計了一張全新的牌。有趣的是，這些年來，我一直聽聞這張雙色地是Tropical Island，但我今年年初終於在拉斯維加斯大獎賽見到了Mark Poole，而我從他那邊得知這張雙色地實際上卻是Volcanic Island（注意看島嶼冒出的煙）。這又是個全新的趣味問答問題。
問題5的答案 – a. Atog
為什麼是Atog呢？在1994年的暑期末時，印量最多的系列是第三版。（傳承於六月推出，但還沒追上當年四月推出的第三版。）由於在談印量最多的牌時只會看普通牌，所以我們只需要看普通牌。第三版的所有普通牌都曾出現在其他的系列裡。Atog出現於古文明之戰、 Erg Raiders出現於阿拉伯之夜，而其他的則是在第一版和第二版。由於每個魔法風雲會擴充系列的印量都會比前一個要來的大，所以古文明之戰的牌張會比阿拉伯之夜或是第一版和第二版的牌張要來得多。傳承還是有三張從機制來說出現在第一版的牌（Barbary Apes是灰棕熊、Headless Horseman是枯萎殭屍，而Raging Bull則是 Gray Ogre），但他們的名字都改變了，所以不算是同一張牌。
問題6的答案 – c. Prismatic Ward
我不確定為何選擇Prismatic Ward做為預覽特卡（以今天的標準來說很奇怪），但它是，所以它就是唯一印有兩種不同白色魔法力符號的牌張。
問題7的答案 – c. 「綠男」
當時的美術總監是個叫做Sue-Ann Harkey的女性。她在某個大會看到並愛上一幅英國畫家Stuart Griffin的作品，所以她詢問是否可以購買該作品的版權，而他也允諾了。然後在海市蜃樓時她也為該作品找到歸宿，即自然的精靈Maro。這張牌最後是以我命名的，所以我購買了這幅畫，而它也和我其他兩幅魔法風雲會的原畫一起掛在我家裡（機飛版的Jester's Sombrero和Look at Me, I'm the DCI）。根據維基百科，綠男是個「由樹葉圍繞或是構成的臉的塑像。樹枝或藤蔓可能會從嘴巴、鼻孔，或是臉上其他的部位長出，而這些枝節則可能會長有花朵或是水果。」這圖像在英國的酒吧和客棧裡很常見。
問題8的答案 – c. 十二張牌
這些年來，魔法風雲會的補充包曾以各種大小售出。早期的小補充包裡面只有八張牌。機飛版的補充包只有十張牌。就我所知，同盟是唯一補充包裡只有十二張牌的魔法風雲會系列。從下個系列的海市蜃樓開始，所有的補充包都統一為十五張牌（除了特定的補充產品和多媒體產品之外）。
問題9的答案 – a. 丟硬幣
全圖地、衍生生物，和在規則敘述中提到多人遊戲都是從機飛版開始的。不過丟硬幣呢，則是在多年前的阿拉伯之夜上的三張牌出現的（Bottle of Suleiman、Mijae Djinn，和Ydwen Efreet）。
問題10的答案 – d. 牌張的特卡版本
特卡是從遠古遺產開始的。版權從傳承開始，而收集號碼和稀有度符號則是從出瑞斯記開始。
問題11的答案 – a. 聯盟符號
聯盟是由多明納里亞的所有住民所組成，用意是要阻止非瑞克西亞的侵略。這就是他們的符號：
它出現在所有的增幅咒語上，代表的是他們和非瑞克西亞人的戰爭。我們這些年來發現將機制和插畫中特定的元素呼應讓我們在設計後期非常難以增加或移除機制，所以我們已經不這麼做了。
問題12的答案 – a. Atogatog
我認為有個會吃其他Atog的Atog領主很好笑，所以當我在製作機飛版2時，我設計了Atogatog。該系列被取消了，但卻是在所有的插畫都完成之後。在奧德賽的開發時，該系列的設計帶領Randy Buehler要我設計一循環的鄰色 Atog。我將他們和Atogatog一起提交了。我告訴他由於我們已經有插畫了，所以如果將它放進檔案中我們就能省下插畫費用了。
問題13的答案 – a. 28%（40張牌）
我在2016年遊戲開發大會的演說「二十年，二十個教訓」（你們可以到Twenty Years, Twenty Lessons" 這裡觀看錄影，以及這裡、這裡，和這裡閱讀我的文章）的教訓之一就是「你不需要改變太多來改變所有的東西」。143張牌系列的五分之一是29張牌，所以即使這個「黑色」的系列只有40張黑色牌（比平常多十一張）也能展現小改變如何能讓人感覺很巨大。
問題14的答案 – b. 連擊
連擊是某個人在第一次「You Make the Card」中提交的機制。不幸的是，我們已經遺失了他的名字。它不適合原本提交的綠色生物，但我們挺喜歡它的，所以在我們覺得可以的時候就用上了，即萬馬千軍中。敏捷在多年前的第六版中出現、閃現會在多年後的時間漩渦出現，而警戒則是在數年後的神河群英錄中出現。
問題15的答案 – a. 一張牌有兩個插畫
Brothers Yamazaki有兩個插畫，各代表兄弟之一。這個小玩意兒最後讓我們花了比預期中還要多的錢，因為它讓我們得加入一整張額外的印單。如果我們事先就知道的話，那我們應該是不會這麼做的。
問題16的答案 – a. 阿固寇斯
阿固寇斯是拉尼卡的巡警，並且是小說中提供主要觀點的角色。
問題17的答案 – d. 十三種
時間漩渦，在主系列和時間轉移的印單中總共有十三種非常青的關鍵字（購回、返響、側面攻擊、返照、增幅、瘋魔、變身、狂暴、次元幽影、轉瞬、風暴、延緩，和門檻）。閃現雖然是第一次出現在這個系列裡，但它現在已經是常青了所以我沒算它。
問題18的答案 – a. 波維爾凶漢
波維爾凶漢第一次出現是在晨光。 Mistmeadow Skulk是闇影荒原（和Graven Cairns的初印一起）、Phosphorescent Feast是暮光，而奈西安駿馬則會在多年後的塞洛斯中出現。洛溫在預知未來中有提到，但並沒有重印牌。金牧地擾敵兵在Goldmeadow Lookout上有提到（會派出金牧地擾敵兵衍生物），而Tarmogoyf的提醒敘述則提到了鵬洛客和部族，兩個會在洛溫中登場的新牌張類別。
問題19的答案 – d. 鵬洛客開始出現在每個標準的系列中
阿拉若斷片是第一個神器有有色魔法力費用、補充包裡有基本地、以及秘稀牌張的系列，但卻沒有每個系列都有鵬洛客。阿拉若斷片環境的最後一個系列阿拉若新生裡並沒有鵬洛客。每個標準系列裡都有鵬洛客要到贊迪卡才會開始。
問題20的答案 – c. Nissa Revane
當我們在設計原本的鵬洛客對決電玩遊戲時，裡面有三副套牌和現有的鵬洛客陣容不搭，所以我們給這遊戲設計了三個全新的鵬洛客－妮莎、拉爾，和奇奧拉。我們的計畫是，如果他們受歡迎的話，那我們就會在之後的系列中為他們找個家。妮莎甚至出現在遊戲的盒子上。
我們在製作贊迪卡時決定這會是妮莎的家鄉時空。
問題21的答案 – a. 九張
之前有九張能產出中毒指示物的牌：傳承的Pit Scorpion和Serpent Generator、闇黑的Marsh Viper、海市蜃樓的Crypt Cobra和Sabertooth Cobra、憧憬的Suq'Ata Assassin 、同盟的Swamp Mosquito，以及預知未來的Snake Cult Initiation和Virulent Sliver。家鄉的Leeches讓你移除中毒指示物。秘羅地創痕會給這列表加上20張牌，將這數字增至三倍。
文雅學者/嗜殺蠻漢是直接由化身博士啟發的、 幽禁少女/瀆聖邪鬼是我們版本的著魔孩童，而掘密師/昆蟲變體則是由出錯的科學實驗啟發的。盧德維的實驗對象/盧德維的憎恨獸使用的是典型的恐怖空間（創造了不該創造的東西的科學家），但它並不是依某個特定故事設計的。
問題23的答案 – a. 瀚力韻集
再訪拉尼卡補充包上的五個圖像為柯羅札公會法師； 新布拉夫公會法師；龍智者尼米捷； 銳茲瑪第公會法師；和維圖加基公會法師。
瀚力韻集也是瑟雷尼亞，看起來也很相似，但它並不是維圖加基公會法師。
問題24的答案– c. 獨眼巨人戰士
鱷魚蛙是鱷蛙。人類流漿是首號實驗體。精靈參謀是歐節達鬼影議會。這裡沒有獨眼巨人戰士。要塞獨眼巨人是個獨眼巨人士兵。
問題25的答案 – c. 伊洛安斯和墨癸斯
伊洛安斯和墨癸斯是雙胞胎，兩者代表的是戰爭的不同面向。
問題26的答案 – a. 插畫中加了點東西
這題要問的生物是尖頂遊掠者. 這是它在韃契可汗的版本：
而這則是韃契龍王的版本：
我們喜歡這個某個生物並不特別在乎時間線改變的點子—事情基本上維持不變。所以在韃契龍王中我們重印了同樣一張牌，只是要求插畫家加入了一些龍。
問題27的答案 – c. 十四個
乙太炬亂匠最多，有十四個。乙太風祖怪有十一個，而野地築師有九個。這系列中沒有牌有十六個能量符號。
問題28的答案 – d. 九個
至2017年為止總共有九個系列有包含全圖基本地：機飛版、機飛版第二代、贊迪卡、天地醒轉、再戰贊迪卡、守護者誓約、阿芒凱、幻滅時刻，和Unstable。
問題29的答案 – b. 暴風雨
握著Squee's Toy的斯奎，第一次出現於暴風雨。在故事裡斯奎偶然地啟動了他的玩具（他並不知道玩具實際能做什麼），然後在Death Pits of Rath拯救了大家。
問題30的答案 – b. 十一種
魔法風雲會目前以十一種語言出現：簡體中文、繁體中文、英文、法文、德文、義大利文、日文、韓文、葡萄牙文、俄文，和西班牙文。
現在來加總你們的正確答案，看看你們表現如何吧：
- 答對1–9題： 對於魔法風雲會的趣味問答你還有很多要學習。
- 答對10–15題：你很明顯有在注意細節。
- 答對16–20題：你開始展現了魔法風雲會的趣味問答潛能。
- 答對21–24題：還不錯。你的魔法風雲會趣味問答能力不俗。
- 答對25–27題：非常好。你讓我印象深刻。
- 答對28–29題：你的魔法風雲會趣味問答技巧太驚人了。
- 答對30題：我膜拜你。
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請在下週回來看我回答你們關於烽會拉尼卡的問題。
直到下次，希望你在遊玩時也能吸收所有的魔法風雲會趣味問答。