我在四週前和你們說明了Great Designer Search 3（尋找偉大設計師活動3，GDS3）的第一項測驗（申論考試）。然後在兩週前和三週前說明了第二項測驗（多選題考試）。這表示今天要說明第三項、同時也是最後一項測驗－設計考試。我會讓你們看看考試的題目，然後說明我會如何解答它們。

這次總共有7,800人參與GDS3。3,085人通過第一項測驗並受邀參與第二項測驗。75分中獲得73分以上的有94人，而這些人則進入了第三項測驗。（三人獲得滿分。）

先讓你們看看設計測驗吧。

對測驗3，即設計考試，你需要設計十張符合以下條件的牌張：

所有牌張都必須要是雙色，而以下列出的十種雙色組合都得出現。 下列所有五種牌張類別（生物、結界、瞬間、鵬洛客，和巫術）都得出現兩次，並不得出現在同樣的顏色上。 每種稀有度（普通、非普通、稀有，和秘稀）得出現在至少兩張牌上。 提交時請以設計品質排列，將你認為最好的設計排在最前面、最差的擺在最後。

牌張必須以下列格式提交：

名稱（稀有度）

魔法力費用

牌張類別 – 副類別

力量 / 防禦 [若不是生物則忽略]

規則敘述

以下兩個舉例為牌張格式的示範（一個生物、一個咒語）：

實驗室研究（普通）

1綠藍

生物 – 鳥 / 大象 / 突變體

3/3

飛行，踐踏

這應該會痛（非普通）

3黑紅

巫術

牌名對目標生物造成3點傷害。該生物的操控者棄兩張牌。

魔法力的簡寫如下：

W = 白

U = 藍

B = 黑

R = 紅

G = 綠

數值 = 一般魔法力的數值（比如說2就是兩點一般魔法力）

以下為雙色咒語的魔法力排序（你必須為每個組合都設計一種）：

WU：白藍

UB：藍黑

BR：黑紅

RG：紅綠

GW：白綠

WB：白黑

UR：藍紅

BG：黑綠

RW：白紅

GU：藍綠

你提交此表單的期限為2018年二月4日星期日的11:59 pm PT之前。祝好運！

然後我寄了一些追加指示給這94位參與測驗的人：

這些設計都是要給尚未定義的標準系列使用的，並不是給其他賽制（指揮官、詭局、 機飛 系列等等）。

系列等等）。 他們被指示不能設計全新的關鍵字 / 異能機制。（不過可以在不命名的情況下寫出來。）他們唯一能用的機制是常青（飛行、先攻、敏捷等等）或是非永久性機制（混血、雙面牌、連體牌等等）。他們不能使用舊環境的關鍵字 / 異能機制。

牌張會被單獨評估，表示這些設計和彼此不需要有關連。

他們不能以文字來解釋自己的設計。這些牌張必須要能直接表達他們的想法。

他們可以加入創意要素。所有東西都必須要有名字和費用，但創意並不會被評估。

在我解釋要如何處理這種測驗之前，我想要先解釋這些測驗是為何這樣設計的。設計考試的目的是要讓我們看到一些東西：

設計者能設計酷炫的牌張嗎？ 設計者能在限制之內設計嗎？ 設計者能指出設計問題並解決它嗎？

這測驗的運作方式是，我們會給玩家很大的彈性，然後加入限制他們設計的條件。舉例來說，這會在早期給他們許多自由來展現他們之前設計的東西，然後強迫他們展現自己也能在限制之下設計。如同你們上回看到的，這測驗能讓我們看出他們會如何處理設計問題，以及他們在受到限制時的能力又是如何。前兩份Great Designer Search（尋找偉大設計師活動）的設計考試是我做的，但這份則是Erik Lauer做的。因為我們要做很多評分，所以我們將牌張限制為十張。我們認為十張牌足夠讓他們展現能力，同時又不會太多讓我們能給這94份試題評分。

對有興趣的人來說，我會先給設計考試評分。然後我會回去讀在設計考試中分數不錯的人的申論答案。我會用申論考試將人選縮減，讓其他R&D的人也可以閱讀它們，包括所有的評審、以及要管理優勝者的人。我們會用這個方式取出八強。（你們會在三月九日見到他們。）

考試開始

在我示範我會如何回答這份試題之前，我得先聲明一下：這裡提到的牌張都是特地為這篇文章設計的。它們之前並不存在，也和我目前處理的工作沒有關聯，所以別在這些牌張設計中尋找任何魔法風雲會未來的暗示。

回到設計測驗吧。所以我們到底要如何處理這樣的測驗呢？你第一件要做的事情就是處理我稱為「格柵」的東西。所有的設計都有個架構，而這架構則會決定你必須要做的選擇，所以你要做的前幾件事就是列出選擇，這樣你才會知道要設計什麼。以普通的魔法風雲會來說，這需要你做一個設計骨架出來。（我在我的「Nuts & Bolts」專欄中有詳細探討過這個。）對這個試驗來說，這表示要列出每個顏色組合的牌張類別。

先讓我們列出十個牌張空格（這裡使用的順序是我們列出的方式）：

白藍 –

藍黑 –

黑紅 –

紅綠 –

白綠 –

白黑 –

藍紅 –

黑綠 –

白紅 –

藍綠 –

總共有五種牌張類別（生物、結界、瞬間、鵬洛客，和巫術），每種都得出現兩次然後不能出現在同一種顏色上。舉例來說，這就是說如果我們將白藍牌定為生物的話，那白黑、白紅，和白綠就不能是生物了。在我們開始做選擇之後，它就會開始影響其他的東西了。所以我會先列出哪些顏色組合會有哪些牌張類別。

我會先看看我是否有些引以為傲的設計。我曾經做過酷炫的雙色設計嗎？如果我在空閒時曾設計了不少牌的話，那這答案應該是肯定的。依據你設計的數量，以及其中包含的牌張類別，你就可以開始填滿格柵了。我得一再重複這些牌張設計都是這裡想出來的，不過先假設我已經有一些點子可以使用好了。我會先假設我有個酷炫的黑綠生物、紅綠結界，和白藍瞬間。

為了讓我自己更清楚，我要做一個表單。

生物 結界 瞬間 鵬洛客 巫術 白藍 藍黑 黑紅 紅綠 白綠 白黑 藍紅 黑綠 白紅 藍綠

現在我要用我「已經擁有」的牌張開始填滿這個表單。

生物 結界 瞬間 鵬洛客 巫術 白藍 X X ✓ X X 藍黑 X X 黑紅 X X 紅綠 X ✓ X X X 白綠 X X X 白黑 X X 藍紅 X X 黑綠 ✓ X X X X 白紅 X X 藍綠 X X X

一旦我填滿了一組顏色配對之後，它就有兩個功能：第一，它會給一種牌張類別打勾並且為該顏色組合消除其餘的牌張類別，即一排水平的X。第二，它會消除該牌張類別第二張牌的其他選項，因為我們一旦選擇了一種組合之後就得消除其他和它有相同顏色的組合，所以會有斜向的一排X。列出這些之後我們的第一個決定就出現了。瞬間的另外一個選項只有一種，即黑紅，所以我們就將它填入吧。

生物 結界 瞬間 鵬洛客 巫術 白藍 X X ✓ X X 藍黑 X X 黑紅 X X ✓ X X 紅綠 X ✓ X X X 白綠 X X X 白黑 X X 藍紅 X X 黑綠 ✓ X X X X 白紅 X X 藍綠 X X X

我們下一個困難是生物和結界。我們的第一個生物是黑綠，所以剩下的兩個選項是藍紅和白紅。我們第一個結界是紅綠，所以剩下的兩個選項是藍黑和白黑。我決定做個藍紅生物和白黑結界。

生物 結界 瞬間 鵬洛客 巫術 白藍 X X ✓ X X 藍黑 X X X 黑紅 X X ✓ X X 紅綠 X ✓ X X X 白綠 X X X 白黑 X ✓ X X X 藍紅 ✓ X X X X 黑綠 ✓ X X X X 白紅 X X X 藍綠 X X X

我們現在只剩下四種顏色組合還沒有東西：藍黑、白綠、白紅，和藍綠。其中兩個必須要是鵬洛客然後兩個巫術，但它們的顏色都不能重複，所以我們只有一種方法能分配組合。白綠和白紅的牌張類別必須不同，藍黑和藍綠也是。藍綠和白綠不得重疊，所以這表示藍黑要搭白綠而白紅則是搭配藍綠。我唯一的選擇就是哪邊要使用哪種牌張類別。我決定要將鵬洛客給白紅和藍綠，然後巫術給藍黑和白綠。

生物 結界 瞬間 鵬洛客 巫術 白藍 X X ✓ X X 藍黑 X X X X ✓ 黑紅 X X ✓ X X 紅綠 X ✓ X X X 白綠 X X X X ✓ 白黑 X ✓ X X X 藍紅 ✓ X X X X 黑綠 ✓ X X X X 白紅 X X X ✓ X 藍綠 X X X ✓ X

完成之後是長這樣：

白藍 – 瞬間

藍黑 – 巫術

黑紅 – 瞬間

紅綠 – 結界

白綠 – 巫術

白黑 – 結界

藍紅 – 生物

黑綠 – 生物

白紅 – 鵬洛客

藍綠 – 鵬洛客

不過我們還沒結束，因為還得加上一個分層。這測驗要求我們必須要使用四種稀有度（普通、非普通、稀有，和秘稀）。每種都必須要出現在至少兩張牌上。雖然這個測驗沒說你不能用同一種稀有度四次，但我還是傾向使用兩種兩次，然後其他兩種三次。

指派稀有度的方法之一就是先等看看你設計的是怎樣的牌張，然後在使用後消去，但我認為先定好目標比較有幫助。我喜歡說的話就是「限制能孕育創意。」擁有一個比較專注的目標讓你能更朝該目標前進。因此我會先給每張牌分配稀有度，這樣我在設計時如果於別的稀有度中碰到什麼很酷的東西的話，那我還是可以替換它們的。

我會這樣分配我的稀有度。兩個鵬洛客必須要是秘稀。我還想展現我設計非鵬洛客秘稀的能力，所以另一個空格也要是秘稀，顏色則是兩個鵬洛客都沒有的顏色。另外，我還要分配每組除了鵬洛客以外的牌張類別在不同的稀有度裡。最後，為了將我的設計散開，我要將稀有度分配在不同的顏色裡，這樣我就不會設計兩個普通的紅色咒語了。目前的結果是這樣：

白藍 – 瞬間（普通）

藍黑 – 巫術（稀有）

黑紅 – 瞬間（非普通）

紅綠 – 結界（非普通）

白綠 – 巫術（非普通）

白黑 – 結界（秘稀）

藍紅 – 生物（稀有）

黑綠 – 生物（普通）

白紅 – 鵬洛客（秘稀）

藍綠 – 鵬洛客（秘稀）

很明顯地，我沒辦法完美達成我的目標。顏色有點重複，但在達成其他目標的情況下這是無法避免的。預先計畫讓我可以清楚明白目的是什麼。我得強調想出這點的重要性，因為這個測驗很容易把你卡死，逼你得放棄其他的設計。

下一步就是要做些調查，看看哪些牌曾在哪些空間做過。要記得的是，這設計考試的目標就是要突顯自己，所以你不會想要做出曾經設計過的東西。我這裡只會列出其中一張，但如果我有參與的話我十張都會這麼做。

讓我們先來看看普通的白藍瞬間吧。（對，我知道我上面有說我有個很酷的白藍牌，但我沒有，我這個測驗一張牌都沒有。應試者應該會有些他們能用、之前就設計好的牌。要注意的是我們要求這些設計都是由他們本人單獨想出來的。）

原來在魔法風雲會的整個歷史中只有七張白藍的普通瞬間，其中兩個使用的還是混血魔法力。就我個人來說，這個任務我會避免使用混血魔法力。我知道想要不做些不同的事情來突顯自己是很難的，但是混血的設計空間很有限，所以找出沒用過的東西非常困難，尤其是在普通。我希望你們能設計酷炫的牌張來突顯自己，而不是壓迫這考試的極限。當我指派系列的任務時，我希望我的設計者不用完全遵守，但在本質上不能偏離太多。

這七張牌裡面有三張基本上是反擊咒語，其中兩張能獲得生命。兩張是回手咒語。一張是生物灌大咒語。最後的則是閃爍咒語。

我第一個直覺就是要看看是否能找出之前沒做過的普通設計空間。幸好我在上個暑期製作了這個很棒的工具：機制的顏色派文章。

哪些異能在白色和藍色中都是主要的呢？

先從白色開始吧：

逐令僧侶的類似效應（當這張牌進戰場時，放逐目標生物 / 永久物直到這張牌離開戰場。）

阻擋額外的生物（此生物每次戰鬥可以阻擋額外N個生物。）

將此回合進墳場的生物 / 永久物拿回。

不能被攻擊（生物不能攻擊你。）

不會輸去此局遊戲，對手也不能贏。

消滅目標攻擊或阻擋的生物

消滅此回合對你或你操控的生物造成傷害的目標生物

消滅目標橫置的生物

消滅目標力量4或以上的生物

消滅所有生物

消滅力量4或以上的所有生物

+N/+N（在靈氣上）

-N/+N（在咒語上）

-N/+N（在靈氣上）

+0/+N（在生物上）

+0/+N（在咒語上）

+0/+N（在靈氣上）

給你所有生物+N/+N，一次性

給你所有生物+0/+N，一次性

給你所有生物+N/+N，持續

給你所有生物+0/+N，持續

傷害防止（防止以回合對目標生物 / 玩家造成的N點傷害。）

傷害轉移（防止以回合對目標生物 / 玩家造成的N點傷害。如果傷害以此方式防止，這張牌對目標生物 / 玩家造成等量的傷害。）

守軍

對目標攻擊或阻擋的生物造成N點傷害

連擊

結界消滅

「咒術師」異能（當你施放結界時，抽一張牌。）

從墳場放逐牌

先攻

「Flicker」（放逐目標生物 / 永久物，然後將它在擁有者的操空下進戰場－該生物 / 永久物偶爾會在回合結束時回來。）

飛行

結界友善

「Gaseous Form」（此生物不會造成也不會受到傷害。）

不滅

獲得生命

繫命

「擾咒」（說出一個咒語。只要此牌在戰場上時該咒語就不能施放。）

和平主計類似的效應（被結附的生物不能攻擊或阻擋。）

阻止特定行為（你的對手此回合不能施放咒語。）

保護

將結界從手上放進戰場

將鵬洛客從手上放進戰場

將目標結界從墳場移回手上

更改規則

橫置生物

付稅

衍生物產生

「導師」一個結界（從牌庫中找個結界並放到手上。）

「導師」一個鵬洛客（從牌庫中找個鵬洛客並放到手上。）

警戒

「軍閥」（此生物的力量和防禦等同於你操控的生物量。）

我們要做的第一件事就是消除沒辦法出現在瞬間上的東西、不能出現在普通上的效應，或上述七張牌已經使用過的效應。

阻擋額外的生物（此生物每次戰鬥可以阻擋額外N個生物。）

消滅此回合對你或你操控的生物造成傷害的目標生物

消滅目標橫置的生物

消滅目標力量4或以上的生物

-N/+N（在咒語上）

+0/+N（在咒語上）

給你所有生物+N/+N，一次性

給你所有生物+0/+N，一次性

傷害防止（防止以回合對目標生物 / 玩家造成的N點傷害。）

結界消滅

繫命

將目標結界從墳場移回手上

橫置生物

衍生物產生

現在來做藍色的：

「回手」（將目標生物 / 永久物移回擁有者手上。）

「回手」到牌庫（將生物 / 永久物放到擁有者的牌庫頂或是牌庫頂特定的張數之下。）

不能被阻擋

抽牌

濾牌（ 檢視牌庫頂的N張牌，放N張到手中然後將剩下的以任意順序放到牌庫底。）

變更地（目標地變成你選擇的基本地類別。）

變更顏色（目標 / 此生物變成你選擇的顏色直到回合結束。）

永久複製永久物

反擊咒語

反擊目標起動 / 觸發異能

+N/-N（在生物上）

-N/+N（在生物上）

-N/-0（在生物上）

-N/-0（在咒語上）

-N/-0（在靈氣上）

給對手的所有生物-N/-0，一次性

「好奇」（當此生物向對手造成戰鬥傷害時，抽一張牌。）

閃現

「閃爍」（放逐目標生物 / 永久物，然後將它在擁有者的操空下進戰場—該生物 / 永久物偶爾會在回合結束時回來。）

飛行

「凍結」生物（橫置目標生物。該生物在其操控者的下個重置步驟不得重置。）

神器友善

瞬間和巫術友善

辟邪

「虛影異能」（當此生物成為咒語或異能的目標時，將它犧牲。）

增加指示物和 / 或衍生物

「鎖死」（被結附的生物不得重置。）

檢視對手的手牌

「掠奪」（抽一張牌然後棄一張牌。）

「操弄時間」（結束此回合。）

「瑪洛」異能（此生物的力量和防禦等同於你的手牌數量。）

「磨牌」（目標玩家將其牌庫頂的N張牌放進他的墳場。）

移動結界 / 指示物

從牌庫頂使用牌張

靈技

將手牌裡的神器放進戰場

將目標墳場裡的神器移回手上

將目標墳場裡的瞬間移回手上

占卜

複製咒語（複製目標瞬間或巫術咒語。你可以為複製選擇新的目標。）

咒語轉移目標（改變具有單一目標咒語的目標。）

永久偷竊永久物

轉換力量 / 防禦

「Time Walk」（在此回合之後進行額外的一回合。）

「轉變」（目標生物變成指定的顏色 / 牌張類別，並具有N力量和N防禦。）

「導師」一個神器（從牌庫中找張神器牌並放到手上。）

「導師」一個瞬間或巫術（從牌庫中找張瞬間或巫術牌並放到手上。）

「Twiddle」（橫置或重置目標生物 / 永久物。）

重置生物

重置本身

「輪」（所有玩家棄掉所有受牌並且抽N張牌。）

更改字樣（將規則敘述裡的某個字改成同組裡的另一個字。）

以下是我們移除了不適合瞬間或普通牌，以及出現在上列那七張牌上的異能之後的結果：

不能被阻擋

抽牌

濾牌（ 檢視牌庫頂的N張牌，放N張到手中然後將剩下的以任意順序放到牌庫底。）

-N/-0（在生物上）

給對手的所有生物-N/-0，一次性

（當此生物向對手造成戰鬥傷害時，抽一張牌。）

「凍結」生物（橫置目標生物。該生物在其操控者的下個重置步驟不得重置。）

辟邪

檢視對手的手牌

「掠奪」（抽一張牌然後棄一張牌。）

「磨牌」（目標玩家將其牌庫頂的N張牌放進他的墳場。）

靈技

將目標墳場裡的神器移回手上

將目標墳場裡的瞬間移回手上

占卜

「轉變」（目標生物變成指定的顏色 / 牌張類別，並具有N力量和N防禦。）

「Twiddle」（橫置或重置目標生物 / 永久物。）

重置生物

我會從這些清單中篩選出我認為最有趣的要素。

白色

消滅目標力量4或以上的生物

給你所有生物+N/+N，一次性

結界消滅

（賦予）繫命

橫置生物s

衍生物產生

藍色

不能被阻擋（目標生物此回合不能被阻擋）

抽牌

濾牌（ 檢視牌庫頂的N張牌，放N張到手中然後將剩下的以任意順序放到牌庫底。）

「凍結」生物（橫置目標生物。該生物在其操控者的下個重置步驟不得重置。）

「掠奪」（抽一張牌然後棄一張牌。）

「磨牌」（目標玩家將其牌庫頂的N張牌放進他的墳場。）

占卜

「旋動」（橫置或重置目標生物 / 永久物。）

我們有不少兩個顏色的主要效應還沒在白藍的普通瞬間上用過。在我開始混搭異能之前，我會先快速看看設計過的白藍非普通，因為我們很有可能想出一個和之前做過的非普通類似的普通牌。在查詢之後，我發現總共有十二張牌，其中有一些的效應要小心處理。

我時間不夠和你們談論整個考試。不過，我還是要指出不見得每個多色的牌張都是要由兩個效應組合在一起的。（我之前寫過一篇關於多色設計，叫做「Midas Touch」的文章，裡面探討了多色牌張的各種不同種類。不過，我們設計的是普通牌，所以它會限制我們能做的設計。我尋找的和彼此有協同效應的白色和藍色效應。要讓兩個顏色在一張雙色牌上感覺都有出現，然後讓整體感覺是個單一的個體，而不是兩個異能的組合也是很重要的。

如果我們是為實際系列設計牌張的話，那現在就是我們要思考這顏色組合在系列中有什麼功用的時候了。我們會將設計的方向轉往加強已經存在於系列中的主題上。由於這個設計考試要求我們設計獨立的牌張，所以這就不是我們現在需要煩惱的東西了。

會吸引我注意力的是這個。我喜歡這咒語給我所有的生物+1/+1。之前的白藍牌張取向都和要更多生物無關，所以我想將白藍推往一個新方向。這異能是白色的，所以我需要某個藍色的異能來搭配它。由於我的目的是要鼓勵更多生物，我就想要一個計算我有多少生物的效應。普通的白藍牌張沒有任何抽牌，所以我想做這個。由於這是個普通，所以我不能抽太多牌，因此我打算做一個「衝動」效應（檢視牌庫頂的X張牌然後選一張放手上）。

策略性先制

2白藍

瞬間

你操控的所有生物獲得+1/+1直到回合結束。

檢視你牌庫頂的X張牌，其中X為你操控的生物數量。將其中一張放進手上然後將剩下的以任意順序放到牌庫底。

一旦設計了牌張之後，我就必須要重新評估我的條件了。這是白色的嗎？是。藍色？是。瞬間？是。普通嗎？呃，不盡然。我設計了一個非普通而不是普通。這裡發生太多事情了，也可能變成一個挺大的效應。這個意思是，我可以重新設定我的格柵讓我做一個非普通的白藍牌，或是我設計另一張牌。

在設計考試進行時，我會慢慢鎖定牌張，這樣我調整格柵的彈性就會越來越低。我要試圖設計一個普通牌。

我再次以白色效應開始，因為它的效應選擇比較有限。那「消滅目標力量4或以上的生物」呢？什麼藍色的效應能和這個搭配呢？我不會使用抽牌，因為如果太少的話感覺會像是普通的抽一張，而這是純白可以做的，太多的話又不像普通牌了。那如果使用磨牌效應呢？白藍比較偏向控制，所以結合生物去除和磨牌可能很棒。

我們需要找個方法讓兩個效應有點關聯。我這裡要使用的方法是讓兩個效應都在乎同一個東西。白色的效應在乎力量，那讓藍色的效應也在乎力量好了。

忘卻強者

1WU

瞬間

消滅目標力量4或以上的生物。該生物的操控者將其牌庫頂的N張牌放進他的墳場，其中N等同於該生物的力量。

殺掉一個大生物，然後磨對手至少四張牌。這看起來挺酷的。讓我們來看看條件吧。白色？是。藍色？是。瞬間？是。普通？是。好，這沒問題了。

現在我們要使用同樣的方式處理其他的九張牌。我會額外注意的一點就是要盡量避免使用同樣的效應。這對於抽牌或是獲得生命等非常基本的效應來說不太重要，但我會想要讓每張牌都有各自的空間，這也代表限制會在我設計更多牌張之後越來越緊縮。

為了幫助我這麼做，我會在做任何設計之前先調查然後編列我的選項（除了哪些我決定圍繞考試的之外）。知道白藍比白紅更不好設計可能會在之後讓我避免陷入窘境。

一旦我完成了所有的設計之後，下一步就是要測試牌張了。我們讓每個設計可以和一個測試者（當然也不能透露任何消息）合作。測試很重要，因為沒有比實際使用牌張更能徹底給予牌張設計更大的壓力測試的方法了。它也能大大地幫助你設定牌張的費用。

最後的就是命名了。參與者所設計的牌的「創意要素」（這是創意團隊負責的部份）並不會被評分，但是名字還是能在整體上推銷牌張的概念，並且能連接感覺無關的東西，讓他們更像是一個完整的整體，而這對你的設計來說是很重要的。

而這些呢，我的朋友，就是我會如何處理設計考試的方法。當然我還有許多細節沒提到。顏色、牌張類別、稀有度等等－每個都有它們的設計需求，而且也需要以不同的方式設計，但我的專欄字數還是有限的。

如同以往，我很想聽聽關於這個專欄和設計考試的回饋。你們可以寄電子郵件給我或是透過我的社交媒體帳號（推特、Tumblr、Google+，或是Instagram）來聯絡我。

我會在下週討論我之前認為討論過，但是在查詢之後卻沒有找到的主題：我會討論要如何為每個稀有度設計。

直到下次，我希望你們目前為止還喜歡Great Designer Search 3（尋找偉大設計師活動3），並且希望你們會在三月九日星期五回來看看第一場「秀」，我們會在其中介紹八強的應試者和其他評審。我們會評審他們的設計考試並且給予他們第一個挑戰。來看看吧！