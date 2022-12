Esta semana comenzaremos una serie regular de actualizaciones semanales que detallan cómo estamos trabajando para conectar a la comunidad con sus tiendas de juegos locales, cómo estamos ayudando a las tiendas y más cosas que estamos haciendo para apoyar a la comunidad Magic: The Gathering durante un tiempo en que la parte de "el encuentro" se ha vuelto difícil o imposible.

Mientras tanto, queríamos implementar un programa para comenzar a conectar las tiendas de juegos locales a sus jugadores como primer paso. Hay más por venir, pero queríamos hacer algo divertido para comenzar a forjar conexiones en línea entre tú y tu tienda local. Es por eso que esta semana iniciaremos Friday Night Magic desde Casa.

Así es como funcionará: durante los próximos tres fines de semana (y posiblemente más allá), realizaremos eventos de Friday Night Magic en Magic: The Gathering Arena, pero permitiremos que las tiendas den algunas de las recompensas al crear o utilizar comunidades en línea existentes. (No te preocupes: si tu tienda no tiene presencia en línea, hemos comenzado a trabajar con las tiendas para ayudarles a configurar servidores de Discord).

Juega en casa, conéctate con tu tienda, gana más recompensas.

Comencemos con los detalles del evento:

FNM desde Casa (en MTG Arena)

Actualizaciones de FNM en casa

Nuestra mayor prioridad sigue siendo velar por la salud y el bienestar de nuestros empleados, fans y socios, así que vamos a continuar ofreciendo apoyo a las comunidades y tiendas locales desde la distancia segura del juego en línea. Además de otras iniciativas clave, en mayo seguiremos celebrando eventos FNM en casa:

17 de abril: Ikoria: Mundo de behemots (juega en cualquier evento para optar a recibir una recompensa de tu tienda de juegos local)

24 de abril: Singleton

1 de mayo: Artesano

8 de mayo: Pauper

15 de mayo: Brawl Histórico

Como siempre, estos eventos no tendrán un costo de inscripción en el juego y otorgarán recompensas de cartas individuales (RCI) raras o raras míticas por la primera victoria y la segunda. Además, quienes se conecten con las tiendas participantes de la WPN también optarán a recibir un código promocional que puede canjearse por recompensas adicionales. A partir de la actualización de abril, este premio será un código para conseguir un sobre promocional en MTG Arena, inspirado (por supuesto) en los sobres promocionales que ganarías en las tiendas locales.

Podrás canjear un código a la semana y con cada uno conseguirás dos elementos estéticos en el juego, que incluyen estilos de cartas, avatares, protectores de cartas y mascotas. Además, esta será la primera vez que se podrán conseguir algunas de esas recompensas.

Qué: Tres eventos de FNM que brindan a todos los jugadores de MTG un lugar para jugar experiencias familiares.

Cuándo: 27 de marzo, 3 de abril, 10 de abril, cada uno durante 24 horas consecutivas de jueves hasta la medianoche del viernes (hora del Pacífico).

Quién: Cualquier persona con una cuenta de MTG Arena (¡descárgalo aquí!)

Tarifa de Entrada: ninguna

Formatos:

27 de marzo: Challenger Decks

Elige entre los cuatro Challenger Decks 2020 preconstruidos y listos para desafiar a otros. 3 de abril: Acceso Total

Construye un mazo con cualquier carta en Estándar, ya sea que esté en tu colección o no. Juega con otros, construye más mazos, juega de nuevo. Enjuaga. Repite. 10 de abril: Brawl Histórico

¡Construye un mazo de Brawl de 60 cartas con tus cartas de Estándar e Histórico, y lucha!

El objetivo con estos formatos es proporcionar formas divertidas de jugar en un ambiente similar al Friday Night Magic, ya sea que descargues MTG Arena por primera vez o hayas jugado desde la Beta abierta.

Pero para experimentar completamente estos eventos, debes conectarte en línea con tu tienda de juegos local. Así es cómo puedes hacerlo:

Cómo Obtener un Código de Recompensa de tu Tienda

Algunas tiendas tienen comunidades en línea robustas, y otras las formarán por primera vez. Si ya eres parte de una comunidad así, ¡genial! Consulta con ellos y conéctate.

Si no eres parte de la comunidad en línea de una tienda de juegos local, o si no tienen una configurada, hay dos maneras de conectarte. Una es simplemente comunicarse con tu tienda y preguntar (dales un poco de tiempo, muchos de ellos también están recibiendo esta información hoy). Otra es dirigirse a locator.wizards.com para encontrar el sitio web de tu tienda de juegos más cercana. No todas las tiendas tienen un sitio web en este momento, pero nuestros equipos están comunicándose con las tiendas para ayudarlas a configurar opciones y conectarlas a nuestro localizador de tiendas. Muchos de ellos establecerán comunidades en línea a través de Discord, WhatsApp y Facebook, por lo que es posible que debas unirte o descargar una de esas aplicaciones.

Paso a paso, así es como funciona:

Juega en el evento (gana o pierde todo lo que quieras) Toma una captura de pantalla de la página del evento. Ve a locator.wizards.com para encontrar el sitio web de tu tienda de juegos local. Únete a su canal Comparte tu captura de pantalla con un bonito mensaje en su canal La tienda te enviará un código * a través de ese canal

Los códigos otorgarán micas en MTG Arena. Se verán algo así:

* Nota: hasta agotar existencias. No todas las tiendas están participando. Límite de un código por cuenta. Compartir una captura de pantalla con tu tienda de juegos local no garantiza que recibirá un código.

Estamos distribuyendo códigos a las tiendas WPN en todo el mundo esta semana, así que conéctate y habla con tu tienda local sobre sus planes para FNM desde cASA

Un Primer Paso

Estamos trabajando mucho más para no solo conectar a los jugadores con sus tiendas y comunidades locales, sino que esperamos que este sea un primer paso sólido para sentar las bases para más en el futuro. Las tiendas locales, como muchas otras pequeñas empresas, necesitarán nuestra ayuda durante este tiempo. Apóyalos como puedas, pero también asegúrate de cuidarte al estar conectado con amigos y comunidades locales.