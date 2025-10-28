Adéntrate en un mundo lleno de poderosos maestros de los elementos y de historias entrañables con Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™. Al igual que Aang aprendió a dominar los cuatro elementos, tú también puedes dominar lo más elemental de Magic: The Gathering con la caja de principiante de esta colección. En ella conseguirás todo lo necesario para aprender a jugar a Magic, así que es el regalo perfecto para cualquier maestro que quiera emprender su viaje.

Caja de principiante de

Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

Cada caja de principiante contiene lo siguiente:

10 medios mazos temáticos de Jumpstart Dos (2) de estos medios mazos de Jumpstart son mazos para aprender a jugar y están diseñados para jugarse el uno contra el otro Cada medio mazo incluye 20 cartas. ¡Mezcla dos y a jugar!

5 fichas no foil

2 tapetes con tablero de juego

2 guías para aprender a jugar

2 tarjetas de referencia

2 dados Spindown

1 folleto de referencia

La caja de principiante incluye diez medios mazos temáticos de Jumpstart. Dos de ellos (Tutorial de Aang y Tutorial de Zuko) tienen un orden específico para el tutorial de la caja de principiante. ¡No los barajes! En vez de eso, juega con ellos usando su orden inicial y sigue la guía para aprender a jugar que trae la caja.

0265_MTGTLA_BBNumber: Aang, Air Nomad 0287_MTGTLA_BBNumber: Zuko, Avatar Hunter

¿Te gustaría repetir el tutorial o volver a ordenar esos medios mazos? Entonces, fíjate en que todas las cartas de los mazos Tutorial de Aang y Tutorial de Zuko están numerados en la parte inferior izquierda. Para volver a ordenar un medio mazo, pon la carta “Tutorial de Aang 20” o “Tutorial de Zuko 20” boca abajo en el fondo, seguida de las cartas “Tutorial de Aang 19” o “Tutorial de Zuko 19”, y así sucesivamente. Las primeras cartas de los medios mazos deberían ser la “Tutorial de Aang 1” y la “Tutorial de Zuko 1”.

Hay dos medios mazos de cada color de Magic. Después de aprender los fundamentos, prueba a mezclar dos de ellos para descubrir el Magic multicolor. Más abajo encontrarás las listas de cartas de estos medios mazos.

Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang se lanzará en todo el mundo el 21 de noviembre de 2025. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Listas de mazos de la caja de principiante de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

A continuación puedes ver el contenido de cada medio mazo, organizado según los tipos de cartas. También puedes ver esas cartas en la galería de la colección.

0002_MTGTLA_BBTheme: Aang Tutorial Theme Card

8 Plains Aardvark Sloth Razor Rings Path to Redemption Appa, Aang's Companion Sledding Otter-Penguin Aang, Air Nomad Katara, Heroic Healer Momo, Rambunctious Rascal Aang's Defense Sokka, Wolf Cove’s Protector Tundra Wall Wolf Cove Villager

0008_MTGTLA_BBTheme: Zuko Tutorial Theme Card

Dragon Moose Explosive Shot Run Amok Fire Nation's Conquest Komodo Rhino Zuko, Avatar Hunter Zhao, the Seething Flame Iroh, Firebending Instructor Zuko's Offense Fire Nation Soldier 8 Mountain Capital Guard Warship Scout

0001_MTGTLA_BBTheme: Allies Theme Card

Kyoshi Warrior Guard Jeong Jeong’s Deserters Glider Kids Avatar Enthusiasts Allied Teamwork Aang, the Last Airbender Suki, Kyoshi Warrior Rabaroo Troop Master Piandao Mechanical Glider Path to Redemption Airbending Lesson Thriving Heath 7 Plains

0004_MTGTLA_BBTheme: Waterbending Theme Card

Flying Dolphin-Fish Otter-Penguin Katara, Bending Prodigy Sokka, Lateral Strategist Cat-Owl Flexible Waterbender Giant Koi The Terror of Serpent's Pass Watery Grasp Bender's Waterskin Deny Entry Waterbending Lesson Thriving Isle 7 Island

0003_MTGTLA_BBTheme: Spells Theme Card

First-Time Flyer Master Pakku Rowdy Snowballers Iguana Parrot Turtle-Seals Geyser Leaper Serpent of the Pass Barrels of Blasting Jelly Abandon Attachments It'll Quench Ya! Lost in the Spirit World Water Whip Thriving Isle 7 Island

0005_MTGTLA_BBTheme: Attacking Theme Card

Purple Pentapus Corrupt Court Official Merchant of Many Hats Pretending Poxbearers Fire Nation Ambushers Hei Bai, Spirit of Balance Lion Vulture Beetle-Headed Merchants Cat-gator Heartless Act Epic Downfall Dai Li Indoctrination Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGTLA_BBTheme: Counters Theme Card

Gilacorn Elephant-Rat Long Feng, Grand Secretariat Dai Li Indoctrination Fire Nation Engineer Earth Village Ruffians Hog-Monkey Buzzard-Wasp Colony Fire Nation Sentinels Azula Always Lies Feed the Swarm Ozai's Cruelty Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGTLA_BBTheme: Firebending Theme Card

Deserter's Disciple Fire Sages Yuyan Archers Vindictive Warden Loyal Fire Sage Zuko, Exiled Prince Fire Nation Archers Rough Rhino Cavalry Mongoose Lizard Lightning Strike How to Start a Riot Roku's Mastery Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGTLA_BBTheme: Big Creatures Theme Card

Turtle-Duck Raucous Audience Frog-Squirrels Ostrich-Horse Match the Odds Eel-Hounds Hippo-Cows Saber-Tooth Moose-Lion Flopsie, Bumi's Buddy Mechanical Glider Hog-Monkey Rampage Seismic Tutelage Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGTLA_BBTheme: Earthbending Theme Card

Rebellious Captives Haru, Hidden Talent Earth Village Ruffians Toph, the Blind Bandit Earth Kingdom Soldier Earthbending Lesson Badgermole Bumi, Eclectic Earthbender Rocky Rebuke Explore Pillar Launch Earth Rumble Thriving Grove 7 Forest

