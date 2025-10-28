Contenido de la caja de principiante de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™
Adéntrate en un mundo lleno de poderosos maestros de los elementos y de historias entrañables con Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™. Al igual que Aang aprendió a dominar los cuatro elementos, tú también puedes dominar lo más elemental de Magic: The Gathering con la caja de principiante de esta colección. En ella conseguirás todo lo necesario para aprender a jugar a Magic, así que es el regalo perfecto para cualquier maestro que quiera emprender su viaje.
Cada caja de principiante contiene lo siguiente:
- 10 medios mazos temáticos de Jumpstart
- Dos (2) de estos medios mazos de Jumpstart son mazos para aprender a jugar y están diseñados para jugarse el uno contra el otro
- Cada medio mazo incluye 20 cartas. ¡Mezcla dos y a jugar!
- 5 fichas no foil
- 2 tapetes con tablero de juego
- 2 guías para aprender a jugar
- 2 tarjetas de referencia
- 2 dados Spindown
- 1 folleto de referencia
La caja de principiante incluye diez medios mazos temáticos de Jumpstart. Dos de ellos (Tutorial de Aang y Tutorial de Zuko) tienen un orden específico para el tutorial de la caja de principiante. ¡No los barajes! En vez de eso, juega con ellos usando su orden inicial y sigue la guía para aprender a jugar que trae la caja.
¿Te gustaría repetir el tutorial o volver a ordenar esos medios mazos? Entonces, fíjate en que todas las cartas de los mazos Tutorial de Aang y Tutorial de Zuko están numerados en la parte inferior izquierda. Para volver a ordenar un medio mazo, pon la carta “Tutorial de Aang 20” o “Tutorial de Zuko 20” boca abajo en el fondo, seguida de las cartas “Tutorial de Aang 19” o “Tutorial de Zuko 19”, y así sucesivamente. Las primeras cartas de los medios mazos deberían ser la “Tutorial de Aang 1” y la “Tutorial de Zuko 1”.
Hay dos medios mazos de cada color de Magic. Después de aprender los fundamentos, prueba a mezclar dos de ellos para descubrir el Magic multicolor. Más abajo encontrarás las listas de cartas de estos medios mazos.
Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang se lanzará en todo el mundo el 21 de noviembre de 2025. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.
Listas de mazos de la caja de principiante de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang
A continuación puedes ver el contenido de cada medio mazo, organizado según los tipos de cartas. También puedes ver esas cartas en la galería de la colección.
