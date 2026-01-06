Los elementales más temidos de Magic y maldiciones de lo más perversas están a tus órdenes con estos mazos de Commander de Lorwyn eclipsado. Lorwyn eclipsado cuenta con dos mazos de Commander listos para jugar con poderosas mecánicas de la colección principal: evocar y perjudicar.

Mazo de Commander

Danza elemental Mazo de Commander

Maldición perjudicadora

Cada mazo de Commander de Lorwyn eclipsado contiene lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 1 comandante destacado foil tradicional con ilustración sin borde 98 cartas no foil, incluidas 10 nuevas en Magic

10 fichas de dos caras o contadores destroquelables Danza elemental incluye 10 fichas de dos caras Maldición perjudicadora incluye 10 fichas de dos caras y 1 tarjeta de contadores destroquelables

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

A continuación puedes ver las listas de estos mazos de Commander y ojear la colección completa cuando se haya revelado en la galería de cartas de Lorwyn eclipsado.

Rodéate de belleza con Cenizeida o maldice a tus oponentes con la Tía Ool: elijas lo que elijas, ¡te lo pasarás en grande en los juegos de Commander! Lorwyn eclipsado se lanzará el 23 de enero de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Danza elemental

0001_MTGECL_CommBord: Ashling, the Limitless 0003_MTGECL_CommBord: Mass of Mysteries

Ashling, the Limitless Mass of Mysteries Elemental Spectacle Springleaf Parade Jubilation Impulsivity Lamentation Belonging Subterfuge Rain-Slicked Copse Sodden Verdure Abundant Countryside Endurance Fury Haunting Voyage Avenger of Zendikar Cavalier of Thorns Greenwarden of Murasa Selvala, Heart of the Wilds Titan of Industry Muldrotha, the Gravetide Omnath, Locus of Rage Yarok, the Desecrated Omnath, Locus of the Roil Timeless Lotus Shatter the Sky Hoofprints of the Stag Slithermuse Descendants' Fury Blasphemous Act Cream of the Crop Kindred Summons Bane of Progress Realmwalker Return of the Wildspeaker Faeburrow Elder Vernal Sovereign Horde of Notions Maelstrom Wanderer Jegantha, the Wellspring Chromatic Lantern Primal Beyond Raging Ravine Exotic Orchard Flamekin Village Path to Exile Mulldrifter Reality Shift Shriekmaw Shimmercreep Flamebraider Crib Swap Secluded Courtyard Sol Ring Lorwyn Command Tower Lorwyn Arcane Signet Lorwyn Distant Melody Incandescent Soulstoke Eclipsed Flamekin Foundation Breaker Garruk's Uprising Risen Reef Fellwar Stone Unclaimed Territory Ancient Ziggurat Frontier Bivouac Sandsteppe Citadel Savage Lands Opulent Palace Seaside Citadel Jungle Shrine Smokebraider Ingot Chewer Fertile Ground Abundant Growth Kodama's Reach Cultivate Path of Ancestry Thriving Grove Thriving Heath Thriving Isle Opal Palace Thriving Bluff Thriving Moor 2 Plains [23m3KhvkmH8DiNDKxeZTx5] 2 Island [6uSquXhfBFOHYdbSNsTeCx] 2 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG] 2 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL] 8 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]

Echa un vistazo a todas las cartas del mazo Danza elemental en la galería de cartas de Lorwyn eclipsado (aquí puedes ver las fichas del mazo).

Fichas de Danza elemental

2 fichas de Guerrero rinoceronte // Elemental (0009)

2 fichas de Elemental (0010) // Copia

1 ficha de Elemental (0002) // Planta

1 ficha de Elemental (0002) // Copia

1 ficha de Copia // Metamorfo

1 ficha de Copia // Planta

1 ficha de Tesoro // Metamorfo

1 ficha de Tesoro // Copia

0006a_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token // Elemental Token (Red-Green) 0010a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (Green-White) // Copy Token 0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Plant Token 0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Copy Token 0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Shapeshifter Token 0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Plant Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Shapeshifter Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Copy Token

Maldición perjudicadora

0002_MTGECL_CommBord: Auntie Ool, Cursewretch 0004_MTGECL_CommBord: The Reaper, King No More

Auntie Ool, Cursewretch The Reaper, King No More Wickersmith's Tools Sinister Gnarlbark Eventide's Shadow Aberrant Return Dread Tiller Grave Venerations Oft-Nabbed Goat Village Pillagers Puca's Covenant Ferrafor, Young Yew Tree of Perdition Vernal Fen Festering Thicket Necroskitter Ignoble Hierarch Nesting Grounds Massacre Girl, Known Killer Grave Titan Vraska, Betrayal's Sting The Scorpion God Liliana, Death Wielder Chimil, the Inner Sun Carnifex Demon Puppeteer Clique Dusk Urchins Black Sun's Zenith Painful Truths Persist Midnight Banshee Chain Reaction Archfiend of Ifnir Channeler Initiate Hapatra, Vizier of Poisons Glissa Sunslayer Everlasting Torment Assassin's Trophy Grim Poppet Canyon Slough Sheltered Thicket Exotic Orchard Smoldering Marsh Cinder Glade Dragonskull Summit Rootbound Crag Woodland Cemetery Lasting Tarfire Burning Curiosity Hoarder's Greed Blowfly Infestation Fire Covenant Sol Ring (Shadowmoor) Arcane Signet (Shadowmoor) Command Tower (Shadowmoor) Cathartic Reunion Skinrender Soul Snuffers Incremental Blight Infernal Grasp Evolution Sage Devoted Druid Flourishing Defenses Harmonize Putrefy Binding the Old Gods Kulrath Knight Contagion Clasp Savage Lands Ifnir Deadlands Night's Whisper Wickerbough Elder Terminate Commander's Sphere Cathartic Pyre Evolving Wilds Terramorphic Expanse Path of Ancestry Riveteers Overlook Rakdos Carnarium Gruul Turf Golgari Rot Farm 8 Swamp 4 Mountain 6 Forest

Echa un vistazo a todas las cartas del mazo Maldición perjudicadora en la galería de cartas de Lorwyn eclipsado (aquí puedes ver las fichas y cartas de ayuda del mazo y aquí puedes ver las tarjetas de contadores destroquelables).

Fichas y contadores destroquelables de Maldición perjudicadora

3 fichas de Zombie // Guerrero elfo

2 fichas de Tesoro // Espantapájaros

2 fichas de Víbora // Espantapájaros

1 ficha de Saprolín // Espantapájaros

1 ficha de Saprolín // Monarca (carta de ayuda)

1 ficha de Saprolín // Veneno (carta de ayuda)

1 tarjeta de contadores destroquelables

0003a_MTGECL_TknComm: Zombie Token // Elf Warrior Token 0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token 0008a_MTGECL_TknComm: Snake Token // Scarecrow Token 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Scarecrow Token 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // The Monarch (Helper) 0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Poison Counter (Helper)

0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters

Explora tus facetas de Lorwyn y Páramo Sombrío y prepárate para Lorwyn eclipsado. Los mazos de Commander Maldición perjudicadora y Danza elemental, junto con el resto de productos de Lorwyn eclipsado, ya se pueden reservar en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.