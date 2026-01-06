Los elementales más temidos de Magic y maldiciones de lo más perversas están a tus órdenes con estos mazos de Commander de Lorwyn eclipsado. Lorwyn eclipsado cuenta con dos mazos de Commander listos para jugar con poderosas mecánicas de la colección principal: evocar y perjudicar.
Mazo de Commander
Danza elemental
Mazo de Commander
Maldición perjudicadora
Cada mazo de Commander de Lorwyn eclipsado contiene lo siguiente:
- 1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar
- 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde
- 1 comandante destacado foil tradicional con ilustración sin borde
- 98 cartas no foil, incluidas 10 nuevas en Magic
- 10 fichas de dos caras o contadores destroquelables
- Danza elemental incluye 10 fichas de dos caras
- Maldición perjudicadora incluye 10 fichas de dos caras y 1 tarjeta de contadores destroquelables
- 1 tarjeta de referencia
- 1 caja guardamazo
A continuación puedes ver las listas de estos mazos de Commander y ojear la colección completa cuando se haya revelado en la galería de cartas de Lorwyn eclipsado.
Rodéate de belleza con Cenizeida o maldice a tus oponentes con la Tía Ool: elijas lo que elijas, ¡te lo pasarás en grande en los juegos de Commander! Lorwyn eclipsado se lanzará el 23 de enero de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.
Danza elemental
0001_MTGECL_CommBord: Ashling, the Limitless
0003_MTGECL_CommBord: Mass of Mysteries
Ashling, the Limitless
Mass of Mysteries
Elemental Spectacle
Springleaf Parade
Jubilation
Impulsivity
Lamentation
Belonging
Subterfuge
Rain-Slicked Copse
Sodden Verdure
Abundant Countryside
Endurance
Fury
Haunting Voyage
Avenger of Zendikar
Cavalier of Thorns
Greenwarden of Murasa
Selvala, Heart of the Wilds
Titan of Industry
Muldrotha, the Gravetide
Omnath, Locus of Rage
Yarok, the Desecrated
Omnath, Locus of the Roil
Timeless Lotus
Shatter the Sky
Hoofprints of the Stag
Slithermuse
Descendants' Fury
Blasphemous Act
Cream of the Crop
Kindred Summons
Bane of Progress
Realmwalker
Return of the Wildspeaker
Faeburrow Elder
Vernal Sovereign
Horde of Notions
Maelstrom Wanderer
Jegantha, the Wellspring
Chromatic Lantern
Primal Beyond
Raging Ravine
Exotic Orchard
Flamekin Village
Path to Exile
Mulldrifter
Reality Shift
Shriekmaw
Shimmercreep
Flamebraider
Crib Swap
Secluded Courtyard
Sol Ring Lorwyn
Command Tower Lorwyn
Arcane Signet Lorwyn
Distant Melody
Incandescent Soulstoke
Eclipsed Flamekin
Foundation Breaker
Garruk's Uprising
Risen Reef
Fellwar Stone
Unclaimed Territory
Ancient Ziggurat
Frontier Bivouac
Sandsteppe Citadel
Savage Lands
Opulent Palace
Seaside Citadel
Jungle Shrine
Smokebraider
Ingot Chewer
Fertile Ground
Abundant Growth
Kodama's Reach
Cultivate
Path of Ancestry
Thriving Grove
Thriving Heath
Thriving Isle
Opal Palace
Thriving Bluff
Thriving Moor
2 Plains [23m3KhvkmH8DiNDKxeZTx5]
2 Island [6uSquXhfBFOHYdbSNsTeCx]
2 Swamp [sQRENlBNiYLPfY21RGaAG]
2 Mountain [1nv2BWttSoZQhPiMUt1ZJL]
8 Forest [2KIdA9XU57N7fEiOycbQtG]
Echa un vistazo a todas las cartas del mazo Danza elemental en la galería de cartas de Lorwyn eclipsado (aquí puedes ver las fichas del mazo).
Fichas de Danza elemental
- 2 fichas de Guerrero rinoceronte // Elemental (0009)
- 2 fichas de Elemental (0010) // Copia
- 1 ficha de Elemental (0002) // Planta
- 1 ficha de Elemental (0002) // Copia
- 1 ficha de Copia // Metamorfo
- 1 ficha de Copia // Planta
- 1 ficha de Tesoro // Metamorfo
- 1 ficha de Tesoro // Copia
0006a_MTGECL_TknComm: Rhino Warrior Token // Elemental Token (Red-Green)
0010a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (Green-White) // Copy Token
0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Plant Token
0002a_MTGECL_TknComm: Elemental Token (White) // Copy Token
0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Shapeshifter Token
0001a_MTGECL_TknComm: Copy Token // Plant Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Shapeshifter Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Copy Token
Maldición perjudicadora
0002_MTGECL_CommBord: Auntie Ool, Cursewretch
0004_MTGECL_CommBord: The Reaper, King No More
Auntie Ool, Cursewretch
The Reaper, King No More
Wickersmith's Tools
Sinister Gnarlbark
Eventide's Shadow
Aberrant Return
Dread Tiller
Grave Venerations
Oft-Nabbed Goat
Village Pillagers
Puca's Covenant
Ferrafor, Young Yew
Tree of Perdition
Vernal Fen
Festering Thicket
Necroskitter
Ignoble Hierarch
Nesting Grounds
Massacre Girl, Known Killer
Grave Titan
Vraska, Betrayal's Sting
The Scorpion God
Liliana, Death Wielder
Chimil, the Inner Sun
Carnifex Demon
Puppeteer Clique
Dusk Urchins
Black Sun's Zenith
Painful Truths
Persist
Midnight Banshee
Chain Reaction
Archfiend of Ifnir
Channeler Initiate
Hapatra, Vizier of Poisons
Glissa Sunslayer
Everlasting Torment
Assassin's Trophy
Grim Poppet
Canyon Slough
Sheltered Thicket
Exotic Orchard
Smoldering Marsh
Cinder Glade
Dragonskull Summit
Rootbound Crag
Woodland Cemetery
Lasting Tarfire
Burning Curiosity
Hoarder's Greed
Blowfly Infestation
Fire Covenant
Sol Ring (Shadowmoor)
Arcane Signet (Shadowmoor)
Command Tower (Shadowmoor)
Cathartic Reunion
Skinrender
Soul Snuffers
Incremental Blight
Infernal Grasp
Evolution Sage
Devoted Druid
Flourishing Defenses
Harmonize
Putrefy
Binding the Old Gods
Kulrath Knight
Contagion Clasp
Savage Lands
Ifnir Deadlands
Night's Whisper
Wickerbough Elder
Terminate
Commander's Sphere
Cathartic Pyre
Evolving Wilds
Terramorphic Expanse
Path of Ancestry
Riveteers Overlook
Rakdos Carnarium
Gruul Turf
Golgari Rot Farm
8 Swamp
4 Mountain
6 Forest
Echa un vistazo a todas las cartas del mazo Maldición perjudicadora en la galería de cartas de Lorwyn eclipsado (aquí puedes ver las fichas y cartas de ayuda del mazo y aquí puedes ver las tarjetas de contadores destroquelables).
Fichas y contadores destroquelables de Maldición perjudicadora
- 3 fichas de Zombie // Guerrero elfo
- 2 fichas de Tesoro // Espantapájaros
- 2 fichas de Víbora // Espantapájaros
- 1 ficha de Saprolín // Espantapájaros
- 1 ficha de Saprolín // Monarca (carta de ayuda)
- 1 ficha de Saprolín // Veneno (carta de ayuda)
- 1 tarjeta de contadores destroquelables
0003a_MTGECL_TknComm: Zombie Token // Elf Warrior Token
0010a_MTGECL_ToknBstr: Treasure Token // Scarecrow Token
0008a_MTGECL_TknComm: Snake Token // Scarecrow Token
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Scarecrow Token
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // The Monarch (Helper)
0007a_MTGECL_TknComm: Saproling Token // Poison Counter (Helper)
0003a_MTGECL_PnchOutCntrs: Counters
Explora tus facetas de Lorwyn y Páramo Sombrío y prepárate para Lorwyn eclipsado. Los mazos de Commander Maldición perjudicadora y Danza elemental, junto con el resto de productos de Lorwyn eclipsado, ya se pueden reservar en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.