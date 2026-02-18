Dónde jugar a Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
¡Abraza el poder del ooze con Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles! Recuperamos décadas de historia de Las Tortugas Ninja para el juego de cartas intercambiables más importante del mundo ¡y ahora puedes lanzarte a la acción en tu tienda de juegos local y más allá!
Como parte de nuestra tortugenial homenaje a estos cuatro héroes intrépidos, vamos a organizar un montón de eventos casuales y competitivos en los establecimientos más cercanos a ti. ¡Prepárate para conseguir cartas promocionales increíbles y domina el poder tortuga como nunca antes! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará el 6 de marzo de 2026 y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.
Presentación de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
(Del 27 de febrero al 5 de marzo)
¡Prepárate para mutar el 27 de febrero de 2026 con el inicio de los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles! Domina las nuevas cartas y mecánicas de la colección junto a otros jugadores de Magic. En cada evento de este tipo recibirás un Pack de Presentación que contiene lo siguiente:
- 6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles
- 1 carta rara o rara mítica foil tradicional
- 1 caja guardamazo
- 1 dado Spindown
Con el contenido del Pack de Presentación, construirás un mazo y te enfrentarás a los demás participantes. Es una manera estupenda de iniciar tu viaje en Magic o de enseñar a un amigo. Esta misma semana publicaremos una guía sobre los eventos Presentación de la colección, así que no le quites el ojo a DailyMTG para saber más. Por ahora, ponte en contacto con tu tienda de juegos local para inscribirte en su Presentación.
Magic Academy
(Del 6 de marzo al 16 de abril)
Para ser ninja hace falta fuerza, sí, pero también conocimiento, ¡y puedes adquirirlo en los eventos Magic Academy! En estas actividades, aprenderás todo lo necesario para empezar a jugar. Y para darle un toque extra de poder tortuga, cada tienda de juegos de Norteamérica recibirá una copia de Turtle Team-Up, la nueva experiencia cooperativa de Magic, para usarla durante los eventos de Magic Academy.
Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar en Magic. Durante el evento aprenderás las reglas básicas del juego, como el orden de los turnos, el funcionamiento del combate o cómo lanzar hechizos. Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego.
¡Pregunta los detalles de los eventos Magic Academy en tu tienda de juegos local!
Standard Showdown
(Del 6 de marzo al 16 de abril)
¡Las tortugas llegan a Estándar! Llévate tu mazo favorito de Estándar a los eventos Standard Showdown de tu tienda de juegos local para tener la oportunidad de alcanzar la gloria en Magic. Son un poco más competitivos que una Presentación, pero sin la acción ninja de alto nivel de eventos más grandes.
Además, ¡hay una carta promocional electrizante para quienes participen! Quien gane cada evento del Standard Showdown recibirá una carta promocional Lightning Bolt sin borde con ilustración de Fahmi Fuzi hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información sobre sus eventos Standard Showdown.
Commander Night de Gigante de dos cabezas
(Del 6 de marzo al 16 de abril)
Únete a tus hermanos caparazudos en las Commander Nights de Gigante de dos cabezas, donde el formato más popular de Magic muta a su versión bicéfala, ¡y sin usar el ooze! En este evento, deberás formar equipo con otro jugador que elijas (o se te emparejará con otro asistente) para juegos casuales de varios jugadores.
Los participantes recibirán una carta promocional Courier of Comestibles sin borde con ilustración de Andrea Tentori Montalto hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Es posible que las tiendas locales entreguen otros premios, así que ponte en contacto con la tuya para saber más.
Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles en Richmond, Virginia
(Del 6 al 8 de marzo)
Las Tortugas se lanzan a la competición con el Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles en Richmond, Virginia, donde el formato Construido Estándar acaparará los focos del 6 al 8 de marzo. Estos torneos abiertos invitan a todo el mundo para competir y ganar gigantescos premios en metálico, invitaciones al Pro Tour y cartas promocionales especiales que te llegarán al caparazón.
Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles cuenta con 50 000 USD en premios. Además, cada jugador que se inscriba en el evento principal recibirá una carta promocional Super Shredder no foil con ilustración de Chris Seaman. Los 128 mejores jugadores del evento principal también recibirán copias foil tradicionales de dicha carta promocional. Además, los 8 mejores jugadores del evento principal obtendrán invitaciones al Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, que se celebrará en la MagicCon: Ámsterdam del 17 al 19 de julio de 2026.
¿Crees que tienes lo que hace falta para librar duelos con los reptiles en Richmond? ¡Inscríbete ya en Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles!
Commander Party
(Del 13 al 19 de marzo y del 3 al 9 de abril)
¡Acude a los eventos Commander Party de tu tienda de juegos local y reparte leña con las tortugas! Gracias a las dos rondas de eventos con extra de queso, del 13 al 19 de marzo y del 3 al 9 de abril, tendrás muchas ocasiones de acudir a la fiesta más caparazuda de los sumideros. Trae tu mazo de Commander favorito o adquiere una copia del mazo Turtle Power! y prepárate para ponerte a jugar con gente nueva y viejos amigos.
-
▲ Click to Reveal Bonus Effects
-
Además, queremos añadir una deliciosa capa de diversión con una buena dosis de habilidades especiales. Comenzarás con una pizza misteriosa en juego. ¡Equípasela a tus criaturas o cómetela para ganar vidas! Cuando tu tortuga repartidora haga daño de combate a un oponente, mostrarás más efectos de bonificación del mazo Pizza misteriosa, lo que le dará un buen regusto (y poder) a tu mazo.
Los participantes de esta fiesta con pizza recibirán la carta promocional Courier of Comestibles mencionada anteriormente hasta agotar existencias. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para enterarte de cómo participar en esta diversión pizzera.
Magic presenta: ¡Llega la hora de las tortugas!
(Del 27 de marzo al 16 de abril)
No le quites ojo al reloj, ¡porque llega la hora de las tortugas a tu tienda de juegos local! Magic presenta: ¡Llega la hora de las tortugas! combina el formato Draft de dos en dos con un emblema temático especial de Las Tortugas Ninja que otorgará bonificaciones a tus Tortugas, Ninjas y Mutantes. Nos encantaría darle una también a los adolescentes, pero ese tipo de criatura (todavía) no existe.
0003_MTGTMT_BrlssFlx: Spicy Oatmeal Pizza
Los jugadores (hayan mutado o no) que no pierdan ninguna ronda del evento recibirán una carta promocional Spicy Oatmeal Pizza sin borde con ilustración de Fajareka Setiawan. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Si quieres más información sobre estos eventos, pregunta en tu tienda de juegos local.
Regional Championship Qualifiers
(Hasta el 22 de marzo)
La ronda actual de los Regional Championship Qualifiers (RCQ) ya está en curso, y los jugadores están acudiendo a su tienda de juegos local para conseguir estas cartas promocionales ratoniles. Todos los participantes de los RCQ recibirán la carta promocional Flowerfoot Swordmaster no foil con ilustración de Ampreh, y la gente que logre los mejores puestos también recibirá una copia no foil de la carta promocional Manifold Mouse con ilustración de Neo.G. Los jugadores que se clasifiquen para el Regional Championship también se llevarán una copia foil tradicional de la carta promocional Manifold Mouse. Las cartas promocionales solo estarán disponibles hasta agotar existencias, así que, si quieres saber más, ponte en contacto con el organizador de tu RCQ.
Aquí encontrarás más información al respecto. Esta ronda de eventos terminará el 22 de marzo, así que no pierdas tu oportunidad de llevarte estas cartas con unos ratones duras de roer.
Regional Championship Qualifiers de 2026–2027
(Del 4 de abril al 2 de agosto)
¡La emoción competitiva de Magic continúa con una nueva ronda de eventos Regional Championship Qualifier! A partir del 4 de abril y hasta el 2 de agosto, quienes participen en estos eventos tendrán la oportunidad de clasificarse para una futura ronda de Regional Championships y recorrer el camino hacia la gloria de Magic. Todos los participantes en un RCQ durante este periodo recibirán una carta promocional Ancient Stirrings no foil con ilustración de SimzArt, y la gente que logre los mejores puestos también recibirá una copia de la carta promocional no foil Sowing Mycospawn con ilustración de Nathan Jurevicius. Los jugadores que se clasifiquen para el Regional Championship también se llevarán una copia foil tradicional de la carta promocional Sowing Mycospawn. Las cartas promocionales solo estarán disponibles hasta agotar existencias, así que, si quieres saber más, ponte en contacto con el organizador de tu RCQ.
En las tiendas de la WPN, los formatos de estos eventos serán Construido de Modern y Limitado, y los eventos más grandes que se consideren clasificatorios específicos podrán organizarse en otros formatos. Aquí encontrarás más información sobre esta ronda de RCQ.
Tanto si es tu primera aventura fuera de los sumideros como si tus habilidades ninja dejarían por los suelos a Splinter, Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles ofrece eventos para todo el mundo. Reúne a tu propio grupo unido y temible ¡y prepárate para juegos de Magic repletos de acción!
Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará el 6 de marzo de 2026 y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.