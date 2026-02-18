¡Abraza el poder del ooze con Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles! Recuperamos décadas de historia de Las Tortugas Ninja para el juego de cartas intercambiables más importante del mundo ¡y ahora puedes lanzarte a la acción en tu tienda de juegos local y más allá!

Como parte de nuestra tortugenial homenaje a estos cuatro héroes intrépidos, vamos a organizar un montón de eventos casuales y competitivos en los establecimientos más cercanos a ti. ¡Prepárate para conseguir cartas promocionales increíbles y domina el poder tortuga como nunca antes! Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará el 6 de marzo de 2026 y ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier establecimiento donde se venda Magic.

Presentación de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

(Del 27 de febrero al 5 de marzo)

¡Prepárate para mutar el 27 de febrero de 2026 con el inicio de los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles! Domina las nuevas cartas y mecánicas de la colección junto a otros jugadores de Magic. En cada evento de este tipo recibirás un Pack de Presentación que contiene lo siguiente:

Pack de Presentación de

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles



6 sobres de juego de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles

| 1 carta rara o rara mítica foil tradicional

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Con el contenido del Pack de Presentación, construirás un mazo y te enfrentarás a los demás participantes. Es una manera estupenda de iniciar tu viaje en Magic o de enseñar a un amigo. Esta misma semana publicaremos una guía sobre los eventos Presentación de la colección, así que no le quites el ojo a DailyMTG para saber más. Por ahora, ponte en contacto con tu tienda de juegos local para inscribirte en su Presentación.

Magic Academy

(Del 6 de marzo al 16 de abril)

Para ser ninja hace falta fuerza, sí, pero también conocimiento, ¡y puedes adquirirlo en los eventos Magic Academy! En estas actividades, aprenderás todo lo necesario para empezar a jugar. Y para darle un toque extra de poder tortuga, cada tienda de juegos de Norteamérica recibirá una copia de Turtle Team-Up, la nueva experiencia cooperativa de Magic, para usarla durante los eventos de Magic Academy.

Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar en Magic. Durante el evento aprenderás las reglas básicas del juego, como el orden de los turnos, el funcionamiento del combate o cómo lanzar hechizos. Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego.

¡Pregunta los detalles de los eventos Magic Academy en tu tienda de juegos local!

Standard Showdown

(Del 6 de marzo al 16 de abril)

¡Las tortugas llegan a Estándar! Llévate tu mazo favorito de Estándar a los eventos Standard Showdown de tu tienda de juegos local para tener la oportunidad de alcanzar la gloria en Magic. Son un poco más competitivos que una Presentación, pero sin la acción ninja de alto nivel de eventos más grandes.

0002_MTGTMT_BrlssFlx: Lightning Bolt

Además, ¡hay una carta promocional electrizante para quienes participen! Quien gane cada evento del Standard Showdown recibirá una carta promocional Lightning Bolt sin borde con ilustración de Fahmi Fuzi hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información sobre sus eventos Standard Showdown.

Commander Night de Gigante de dos cabezas

(Del 6 de marzo al 16 de abril)

Únete a tus hermanos caparazudos en las Commander Nights de Gigante de dos cabezas, donde el formato más popular de Magic muta a su versión bicéfala, ¡y sin usar el ooze! En este evento, deberás formar equipo con otro jugador que elijas (o se te emparejará con otro asistente) para juegos casuales de varios jugadores.

0004_MTGTMT_BrlssFlx: Courier of Comestibles

Los participantes recibirán una carta promocional Courier of Comestibles sin borde con ilustración de Andrea Tentori Montalto hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Es posible que las tiendas locales entreguen otros premios, así que ponte en contacto con la tuya para saber más.

Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles en Richmond, Virginia

(Del 6 al 8 de marzo)

Las Tortugas se lanzan a la competición con el Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles en Richmond, Virginia, donde el formato Construido Estándar acaparará los focos del 6 al 8 de marzo. Estos torneos abiertos invitan a todo el mundo para competir y ganar gigantescos premios en metálico, invitaciones al Pro Tour y cartas promocionales especiales que te llegarán al caparazón.

0001_MTGTMT_BrlssFlx: Super Shredder

Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles cuenta con 50 000 USD en premios. Además, cada jugador que se inscriba en el evento principal recibirá una carta promocional Super Shredder no foil con ilustración de Chris Seaman. Los 128 mejores jugadores del evento principal también recibirán copias foil tradicionales de dicha carta promocional. Además, los 8 mejores jugadores del evento principal obtendrán invitaciones al Pro Tour Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, que se celebrará en la MagicCon: Ámsterdam del 17 al 19 de julio de 2026.

¿Crees que tienes lo que hace falta para librar duelos con los reptiles en Richmond? ¡Inscríbete ya en Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles!

Commander Party

(Del 13 al 19 de marzo y del 3 al 9 de abril)

¡Acude a los eventos Commander Party de tu tienda de juegos local y reparte leña con las tortugas! Gracias a las dos rondas de eventos con extra de queso, del 13 al 19 de marzo y del 3 al 9 de abril, tendrás muchas ocasiones de acudir a la fiesta más caparazuda de los sumideros. Trae tu mazo de Commander favorito o adquiere una copia del mazo Turtle Power! y prepárate para ponerte a jugar con gente nueva y viejos amigos.