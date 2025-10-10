¡Lucha junto con las tortugas en una trepidante aventura de Magic para varios jugadores! Como parte de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles, estrenamos un nuevo mazo de Commander. Con cartas nuevas inspiradas en las andanzas de las tortugas en el reino digital, Turtle Power! tiene todo lo que puede pedir un fan de Las Tortugas Ninja.

0001_MTGTMT_CmdrFace: Leonardo, the Balance 0002_MTGTMT_CmdrFace: Donatello, the Brains 0003_MTGTMT_CmdrFace: Splinter, the Mentor 0004_MTGTMT_CmdrFace: Raphael, the Muscle 0005_MTGTMT_CmdrFace: Michelangelo, the Heart 0006_MTGTMT_CmdrFace: Heroes in a Half Shell

El mazo tiene como comandante principal a Leonardo, the Balance, pero ya sabemos que el ingrediente secreto de esta banda es el trabajo en equipo. “Camarada - Seleccionar personaje” te permite tener dos comandantes con esta habilidad, así que elige tus dos criaturas legendarias favoritas que la tengan y deja que su unión de fuerzas hable por sí sola.

Mazo de Commander

Turtle Power!

Cada copia del mazo de Commander Turtle Power! incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 5 comandantes destacados foil tradicionales con ilustraciones sin borde 94 cartas no foil

10 fichas de dos caras o contadores destroquelables

1 caja guardamazo

Haremos pública la lista completa del mazo de Commander Turtle Power! cuando se aproxime el lanzamiento de la colección. Por ahora, puedes explorar la galería de la colección para ver las cartas que desvelamos recientemente.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles se lanzará en todo el mundo el 6 de marzo de 2026. La colección, incluido el mazo de Commander Turtle Power!, ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, en Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.