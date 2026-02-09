Estándar

No hay cambios.

Pioneer

No hay cambios.

Modern

No hay cambios.

Legacy

No hay cambios.

Vintage

No hay cambios.

Pauper

No hay cambios.

Alquimia

Konia, bestiamiga rescatadora se reajustó.

Val, supervisora naufragada se reajustó.

La Hilallamas asombrosa se reajustó.

El Liderahordas del pantano se reajustó.

La Conjuración cargada se reajustó.

Atrapatormentas se reajustó.

La Veroparlante sangrienta se reajustó.

El Espectracador se reajustó.

El Ascuamigo valiente se reajustó.

Ethrimik, enemigo imaginado se reajustó.

El Merodeador de la red se reajustó.

El Prototipo X-8 se reajustó.

El Fragmentado surcaurdimbre se reajustó.

Histórico

El Templo eldrazi está prohibido.

Ajani, paria de los nacatl está prohibido.

La Rotación de cosechas está prohibida.

El Erudito del tesoro perdido está prohibido.

El Mago de la luna es legal.

La Heraldo de los mares es legal.

La Fuerza del vigor es legal.

La Fuerza de la negación es legal.

La Resistencia es legal.

La Recuperación forestal es legal.

El Agente de la traición es legal.

Intemporal

La Necropotencia está restringida.

Brawl

No hay cambios.

¡Hola, jugadores!

Soy Carmen Klomparens, diseñadora sénior del equipo de diseño de juego de Magic, ¡y me gustaría dar la bienvenida a todo el mundo al primer anuncio de cartas prohibidas y restringidas de 2026! En nuestro último anuncio de 2025 vimos cambios en Estándar, Pioneer, Legacy, Pauper y en varios formatos de MTG Arena, y también anunciamos un cambio en el ritmo de los anuncios de cara a este año. Nos quedó claro que no teníamos las suficientes ocasiones para actuar cuando un formato necesitaba ajustes mediante la lista de cartas prohibidas. Nuestro objetivo siempre fue procurar que Magic sea lo más divertido posible y cuidar nuestros formatos según lo necesiten, y las oportunidades de este año nos permitirán centrarnos en mantener ese objetivo. Con ello en mente, me gustaría insistir en que creemos que estos anuncios son oportunidades para poder hacer cambios, pero no es un indicativo de que vayamos a hacer ajustes siete veces este año. Queremos que los jugadores se sientan tranquilos cada vez que adquieran cartas para cada formato y que sepan que pueden jugar con ellas y pasárselo bien. Resulta complicado encontrar un equilibrio entre una actualización frecuente de la lista de cartas prohibidas y evitar el espectro amenazante de las posibles prohibiciones, y nos gustaría dar las gracias a la comunidad por su paciencia mientras trabajamos con ese objetivo en mente.

Estándar

Escrito por Jadine Klomparens

No hay cambios.

El Estándar actual es mucho más sano que hace tres meses, cuando se publicó nuestra última actualización de la lista de cartas prohibidas y restringidas. Ahora volvemos a un Estándar sin un mazo dominante claro en el que muchas estrategias distintas tienen una oportunidad real de alzarse con la victoria cualquier fin de semana. Hace poco, el Pro Tour de Lorwyn eclipsado puso de relieve la increíble diversidad del formato, en cuyo top 8 hubo siete mazos distintos.

3 Doomsday Excruciator 3 Harvester of Misery 2 Intimidation Tactics 4 Restless Reef 1 Archenemy's Charm 2 Deadly Cover-Up 4 Deceit 2 Winternight Stories 11 Swamp 2 Multiversal Passage 3 Bitter Triumph 4 Superior Spider-Man 1 Undercity Sewers 4 Requiting Hex 3 Stock Up 4 Watery Grave 4 Gloomlake Verge 3 Insatiable Avarice 2 Torpor Orb 4 Duress 1 Cruelclaw's Heist 2 Shoot the Sheriff 3 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Negate

1 Willowrush Verge 2 Earthbender Ascension 1 Thunder Magic 2 Forest 2 Spider-Sense 3 Burst Lightning 3 Starting Town 4 Consult the Star Charts 1 Wistfulness 1 Analyze the Pollen 3 Icetill Explorer 4 Fabled Passage 3 Island 3 Mountain 2 Spell Snare 2 Thornspire Verge 1 Into the Flood Maw 3 Sear 2 Ba Sing Se 4 Mightform Harmonizer 4 Stock Up 3 Escape Tunnel 2 Steam Vents 4 Full Bore 1 Surrak, Elusive Hunter 1 Essence Scatter 1 Sear 2 Spell Pierce 3 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Quantum Riddler 2 Heritage Reclamation 1 Sandman, Shifting Scoundrel 1 Songcrafter Mage

Sin embargo, el éxito y la variedad de los mazos de Estándar del Pro Tour de Lorwyn eclipsado van más allá del top 8, ya que muchos arquetipos tuvieron buenos resultados el fin de semana a pesar de no pasar el corte. La inventiva de los jugadores del Pro Tour a la hora de construir mazos queda más que patente, ya que muchas de los mejores listas se crearon expresamente para el Pro Tour.

4 Sunderflock 6 Island 4 Eddymurk Crab 4 Opt 4 Burst Lightning 1 Bounce Off 4 Winternight Stories 2 Multiversal Passage 1 Spell Pierce 1 Into the Flood Maw 3 Spell Snare 4 Hearth Elemental 2 Abandon Attachments 4 Riverpyre Verge 1 Spider-Sense 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 4 Sleight of Hand 3 Glacial Dragonhunt 1 Disdainful Stroke 1 Get Out 2 Hydro-Man, Fluid Felon 2 Annul 2 Ral, Crackling Wit 1 Spider-Sense 1 Abrade 2 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 1 Broadside Barrage

2 Swamp 4 Starting Town 1 Greasewrench Goblin 3 Inti, Seneschal of the Sun 3 Iron-Shield Elf 4 Mountain 4 Multiversal Passage 4 Monument to Endurance 4 Moonshadow 2 Bitter Triumph 4 Marauding Mako 3 Tersa Lightshatter 4 Blazemire Verge 4 Flamewake Phoenix 4 Bloodghast 1 Sunspine Lynx 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 3 Requiting Hex 2 Pyroclasm 2 Vengeful Possession 3 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 3 Sunspine Lynx

¡Y el formato sigue evolucionando! Desde su lanzamiento, la Cría de tejón topo ha eclipsado Estándar, y muchos jugadores se preguntan si le habría quitado el título de villano del formato a Vivi Cauldron. No hay duda de que los mazos con la Cría de tejón topo dominaron el panorama de Estándar. Sin embargo, y por segunda vez, como se vio en el World Championship 31 y en el Pro Tour de Lorwyn eclipsado, los jugadores profesionales demostraron que existen muchas herramientas distintas para vencer a los arquetipos con la Cría de tejón topo.

1 Craterhoof Behemoth 1 Forest 3 Mockingbird 4 Starting Town 2 Shimmerwilds Growth 4 Temple Garden 1 Keen-Eyed Curator 4 Llanowar Elves 1 Seam Rip 4 Badgermole Cub 4 Gene Pollinator 1 Brightglass Gearhulk 4 Breeding Pool 4 Nature's Rhythm 1 Superior Spider-Man 4 Multiversal Passage 3 Hushwood Verge 1 Champion of the Weird 1 Explosive Prodigy 2 Spider Manifestation 1 Soul-Guide Lantern 2 Botanical Sanctum 3 Formidable Speaker 4 Quantum Riddler 1 Disdainful Stroke 1 Shimmerwilds Growth 2 Ouroboroid 2 Seam Rip 2 Oko, Lorwyn Liege 1 Meltstrider's Resolve 2 Spider-Sense 2 Soul-Guide Lantern 1 Insidious Fungus 1 Doorkeeper Thrull

En el Pro Tour de Lorwyn eclipsado, los mazos de la Cría de tejón topo representaron alrededor del 40 % del metajuego del primer día, aunque registraron un porcentaje de victorias en enfrentamientos contra mazos distintos por debajo del 50 %. Este desequilibrio entre el índice de juego y el porcentaje de victorias es una señal bastante clara de que el metajuego seguirá mutando. Por lo tanto, los mazos con la Cría de tejón topo se adaptarán de forma que puedan ganar más contra los nuevos mazos, y los mazos que registraron un mayor porcentaje de victorias venciéndolos desviarán su atención a los demás contrincantes. Queda mucho por explorar hasta que el formato logre un equilibrio pleno.

Es imposible saber cómo avanzarán las cosas ahora, pero el metajuego actual de Estándar parece sano. Los cinco colores ofrecen buenos resultados, y los macroarquetipos agresivos, intermedios, de control y de combo encuentran mazos lo bastante fuertes como para competir en el Pro Tour, aunque no es perfecto. El azul está presente en más mazos de lo que nos gustaría, y demasiadas partidas terminan muy pronto debido a una presencia elevada de mazos rápidos de combo impulsados por tutores y cartas muy buenas que te permiten profundizar en el mazo. Sin embargo, Estándar cumple ahora mismo uno de sus grandes objetivos: en el formato hay un mazo para cada jugador en el macroarquetipo de Magic que prefiera.

El año pasado, Estándar no dio la talla en muchas ocasiones por el mismo motivo: la falta de respuestas adecuadas para cartas y estrategias poderosas. Queremos que haya mazos fuertes en el formato, pero también que se pueda pelear contra ellos. Ya sea atacando la mano sin parar con Engaño, reiniciando el campo de batalla con la Bandada frustradora, la Detonación ígnea, Artema o el Encubrimiento mortal, gestionando las amenazas individuales con hechizos de remoción y contrahechizos o bloqueando por completo estrategias con Descanse en paz o el Orbe de torpor, los mazos más exitosos del Estándar actual hacen hincapié en la interacción. Ahora mismo, el nivel de poder y la presencia generalizada de interacción en Estándar se alinean mucho mejor con nuestra idea del formato.



Por último, quiero hablar del auge de los "mazos temáticos de colección", es decir, mazos que recibieron mucho apoyo con una sola colección y se construyeron en torno a una de sus temáticas. Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™ introdujo dos de ellos en Estándar: Izzet Lessons y de Aliados, mientras que Lorwyn eclipsado fue la puerta de entrada de mazos de Elementales al formato.

5 Island 4 Gran-Gran [A4sKJx4ZC4A9Oy6p3DtDB] 2 Three Steps Ahead 1 Agna Qel'a 4 Combustion Technique 3 Mountain 2 Spell Snare 3 Iroh's Demonstration 1 Multiversal Passage 4 Firebending Lesson 4 Monument to Endurance 4 Accumulate Wisdom 4 Abandon Attachments 2 It'll Quench Ya! 4 Riverpyre Verge 4 Artist's Talent [68DOtlHaYq5HJ4FtiBeNd5] 4 Steam Vents 4 Spirebluff Canal 1 Soul-Guide Lantern 1 Flashfreeze 1 Annul 1 Slagstorm 1 Torpor Orb 2 Sear 2 Ral, Crackling Wit 2 Quantum Riddler 2 Soul-Guide Lantern 1 Spell Pierce 1 Negate 1 Broadside Barrage

Los mazos temáticos de colección siempre existieron en las colecciones de Magic, pero recientemente quisimos trabajar de forma más activa en ellos. Nuestro objetivo con estos mazos es que los jugadores a los que les gusta mucho una colección concreta tengan una buena puerta de entrada a Estándar. Ahora bien, el elevado nivel de poder de estos ejemplos no es nuestro único objetivo con estos mazos temáticos. Queremos que tengan distintos niveles de poder, incluidos varios mazos notablemente fuertes, aunque la mayoría de ellos deberían estar en un rango en el que puedan alcanzar en ocasiones el top 8 de un torneo sin llegar ser el mazo que vencer a largo plazo. Por ejemplo, Lorwyn eclipsado también le da cabida a los mazos de Trasgos, aunque estas criaturas no tengan tanto éxito como los Elementales en el Estándar de alto nivel.

Creemos que Estándar está en su mejor momento cuando hay mucho espacio de maniobra y cosas que descubrir, de manera que los mazos más fuertes muestren a menudo sinergia entre colecciones. Ahora mismo, Estándar tiene muchos arquetipos de esta naturaleza, además de varios mazos temáticos fuertes, y es estupendo ver la creatividad en general a la hora de crear nuevas listas. Tenemos muchas ganas de ver cómo sigue evolucionando el formato.

Pioneer

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

En cierto modo, Pioneer sigue teniendo un sabor agridulce. El pasado noviembre intervinimos en el formato, en parte porque el metajuego en MTG Arena era desolador, a pesar de que en Magic Online y en las mesas parecía bastante sano. Desde entonces, la situación del metajuego mejoró, aunque todavía no es perfecta. Las variantes de Izzet Prowess, ya sea con Vivi Ornitier o en su versión Lessons, ocupan el trono del metajuego con un porcentaje de victorias elevado en MTG Arena, aunque su éxito no sea tan grande proporcionalmente en Magic Online. Sí, leyeron bien: mencioné Lessons a la hora de hablar del estado de Pioneer.

4 Monastery Swiftspear 4 Slickshot Show-Off 3 Emberheart Challenger 4 Accumulate Wisdom 4 Stormchaser's Talent 4 Monstrous Rage 3 Torch the Tower 2 Boomerang Basics 2 Abandon Attachments 2 Burst Lightning 1 Into the Flood Maw 4 Cori-Steel Cutter 3 Experimental Synthesizer 4 Mountain 4 Spirebluff Canal 4 Steam Vents 4 Riverpyre Verge 3 Shivan Reef 1 Stormcarved Coast

El mazo está teniendo cierto éxito en Magic Online, pero, a decir verdad, otros mazos no se quedan atrás. Azorius Control, Selesnya Collected Company, los mazos de Colmilloveloz en sus varias vertientes y unos cuantos mazos negros intermedios avivados por el Anexo impío ofrecen buenos resultados en los eventos Challenge competitivos. Seguiremos supervisando la evolución del formato, pero ahora mismo parece que aún goza de buena salud, y los jugadores disfrutan de él y de su variedad de estrategias y colores.

Modern

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

¡Modern es fantástico! Sé que no soy imparcial, pero el formato está en un buen momento. Como resumen de los últimos dos meses, el año pasado vimos un top 8 del Pro Tour de El Confín de la Eternidad con siete mazos distintos. El arquetipo que se alzó con la victoria en el evento, Tameshi Belcher, fue perdiendo popularidad y porcentaje de victorias desde entonces, a medida que el formato se fue ajustando. En cambio, Boros Energy llegó al evento en el punto de mira y tuvo un porcentaje de victorias increíblemente modesto. Estos resultados se trasladaron en cierta medida a los siguientes Regional Championships, aunque el mazo recobró fuerzas hacia el final de la temporada. Durante dicha temporada, también hubo un mazo rompedor que entró como un vendaval: Jeskai Blink.

1 Thundering Falls 1 Elegant Parlor 3 Phelia, Exuberant Shepherd 4 Flooded Strand 4 Arid Mesa 2 Ephemerate 3 Scalding Tarn 1 Lightning Bolt 1 Hallowed Fountain 2 Arena of Glory 1 Mountain 3 Teferi, Time Raveler 1 Island 4 Consign to Memory 1 March of Otherworldly Light 4 Ragavan, Nimble Pilferer 2 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 1 Wrath of the Skies 4 Phlage, Titan of Fire's Fury 3 Prismatic Ending 4 Solitude 2 Fable of the Mirror-Breaker 2 Plains 1 Steam Vents 4 Quantum Riddler 1 Surgical Extraction 2 Subtlety 3 Mystical Dispute 1 Force of Negation 1 Ghost Vacuum 4 Obsidian Charmaw 2 Wrath of the Skies 1 Celestial Purge

En los meses posteriores al final de la temporada de Regional Championships de Modern, Boros Energy aumentó su popularidad gracias a su éxito competitivo, mientras que Jeskai Blink redujo su presencia en el metajuego. Todavía se ven unos cuantos clásicos del formato que disfrutan de una o dos semanas de protagonismo en Magic Online hasta que el metajuego se ajusta y otro mazo ocupa su lugar como campeón del formato. A nuestro parecer, es un indicativo de un formato sano, capaz de corregirse y de permitir que tengan cabida muchos patrones de juego y estrategias con las que los jugadores pueden lograr la victoria.

Más emocionante todavía resulta que los jugadores encuentren hueco para cartas nuevas en Modern, como Wan Shi Tong, bibliotecario, el Orador formidable u otras, a pesar de tener un metajuego bastante estable.

2 Cling to Dust 4 Consult the Star Charts 4 Counterspell 4 Fatal Push 4 Field of Ruin 4 Flooded Strand 1 Force of Negation 4 Island 1 Kaito, Bane of Nightmares 1 Logic Knot 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 3 Sheoldred's Edict 1 Spell Pierce 3 Spell Snare 4 Subtlety 1 Swamp 3 Undercity Sewers 4 Wan Shi Tong, Librarian 3 Watery Grave 4 Break the Ice 4 Consign to Memory 1 Damnation 1 Harbinger of the Seas 3 Mystical Dispute 1 Nihil Spellbomb 1 Toxic Deluge

1 Swamp 4 Badgermole Cub 4 Agatha's Soul Cauldron 1 Grist, the Hunger Tide 2 Boseiju, Who Endures 4 Delighted Halfling 1 Dryad Arbor 1 Strangleroot Geist 4 Malevolent Rumble 3 Walking Ballista 1 Underground Mortuary 4 Yawgmoth, Thran Physician 4 Verdant Catacombs 3 Overgrown Tomb 4 Young Wolf 3 Spymaster's Vault 3 Dredger's Insight 1 Endurance 2 Forest 3 Green Sun's Zenith 4 Windswept Heath 2 Formidable Speaker 1 Ignoble Hierarch 4 Fatal Push 2 Thoughtseize 1 Murderous Cut 1 Vexing Bauble 1 Scavenging Ooze 1 Outland Liberator 1 Soulless Jailer 1 Grist, the Hunger Tide 1 Force of Vigor 1 Fulminator Mage 1 Mai, Scornful Striker

Ahora mismo, parece que Modern se encuentra en un buen momento, con un metajuego consolidado y un flujo constante de contenido de nuevos lanzamientos. Estamos deseando ver cómo sigue creciendo el formato.

Legacy

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

Legacy tuvo cambios importantes en los últimos meses. La última vez que hablamos del formato, Dimir Reanimator campaba a sus anchas, y tomamos la dura decisión de prohibir Sepultar para bajarle un poco los humos. En aquel anuncio, también prohibimos a Nadu, Sabiduría Alada en el formato con el objetivo de que otras estrategias de criaturas tuvieran más espacio de maniobra. Desde entonces, las cosas cambiaron bastante. El mazo más jugado del formato sigue teniendo el Mar subterráneo como su mayor contendiente:

2 Barrowgoyf 1 Bloodstained Mire 4 Brainstorm 1 Brazen Borrower 3 Daze 4 Fatal Push 1 Flooded Strand 4 Force of Will 1 Island 2 Kaito, Bane of Nightmares 1 Misty Rainforest 3 Murktide Regent 4 Orcish Bowmasters 4 Polluted Delta 4 Ponder 1 Scalding Tarn 1 Snuff Out 1 Swamp 4 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Thoughtseize 1 Undercity Sewers 4 Underground Sea 1 Verdant Catacombs 4 Wasteland 1 Barrowgoyf 3 Consign to Memory 2 Dauthi Voidwalker 2 Engineered Explosives 1 Feed the Cycle 2 Force of Negation 1 Grafdigger's Cage 1 Hydroblast 1 Snuff Out 1 Toxic Deluge

Incluso antes de la prohibición de Sepultar, las versiones Dimir combinaban cartas imprescindibles en azul como Reflexionar, la Inspiración súbita, la Fuerza de voluntad u Ofuscar con algunas de las amenazas individuales más poderosas para proteger a Tamiyo, estudiante inquisitiva, a los Maestros arqueros orcos y a Kaito, Fin de las Pesadillas. El mazo emplea una estrategia al estilo "proteger a la reina": desarrolla una o dos amenazas y emplea el resto de sus recursos en hacerse con el control del juego mientras que esos permanentes dificultan la victoria de los oponentes. Nos consta que este mazo es el enemigo público número uno tras las últimas prohibiciones. Sin embargo, creemos que su porcentaje de victorias y los patrones de juego que fomenta son apropiados para Legacy.

Ahora bien, Dimir Tempo no es lo único que cambió en el formato en los últimos meses. Estamos viendo cómo aumenta la presencia de mazos Lands, variantes de Death and Taxes, variantes con azul de Affinity y mazos con Cuna de Gaia más justos a una velocidad nada alarmante. Confiamos en la dirección que está tomando Legacy ahora mismo y esperamos que la reciente variedad de arquetipos continúe desarrollándose en los próximos meses.

Vintage

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

Hace un par de meses estábamos contentos con la forma que estaba tomando el metajuego de Vintage del North American Eternal Weekend, y desde entonces, la perspectiva sigue siendo positiva. A pesar de que Lurrus del Nido de Ensueño fue la primera carta que más se vio en gran parte de los juegos, los arquetipos con esta carta son bastante variados y constituyen un metajuego sano. Un ejemplo claro de esta variedad puede verse en la final del Asian Vintage Championship del Eternal Weekend a finales de año:

1 Swamp 1 Mox Sapphire 1 Merchant Scroll 4 Force of Will 3 Fatal Push 1 Wan Shi Tong, Librarian 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 1 Nihil Spellbomb 1 Snapcaster Mage 1 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Mystical Dispute 1 Treasure Cruise 4 Wasteland 1 Mox Pearl 4 Orcish Bowmasters 1 Strip Mine 4 Force of Negation 1 Island 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 1 Verdant Catacombs 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 2 Spell Pierce 1 Mishra's Bauble 1 Brainstorm 1 Dig Through Time 4 Polluted Delta 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Lorien Revealed 1 Dress Down 1 Urza's Saga 1 Nihil Spellbomb 1 Mystical Dispute 1 Snuff Out 2 The Tabernacle at Pendrell Vale 2 Consign to Memory 1 Long Goodbye 2 Null Rod 2 Grafdigger's Cage 1 Dismember 1 Sheoldred's Edict 1 Lurrus of the Dream-Den

2 Flooded Strand 1 Mox Sapphire 4 Force of Will 4 Underground Sea 1 Mox Jet 1 Ancestral Recall 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Scalding Tarn 1 Mental Misstep 1 Treasure Cruise 1 Vampiric Tutor 1 Thassa's Oracle 1 Island 3 Flusterstorm 3 Force of Negation 1 Tamiyo, Inquisitive Student 1 Gitaxian Probe 1 Time Walk 4 Dark Ritual 2 Polluted Delta 1 Gush 1 Undercity Sewers 4 Psychic Frog 1 Unable to Scream 3 Mishra's Bauble 1 Dig Through Time 1 Brainstorm 4 Doomsday 1 Demonic Tutor 1 Black Lotus 1 Daze 2 Mindbreak Trap 1 Consign to Memory 1 Snuff Out 1 Steel Sabotage 3 Unable to Scream 1 Soul-Guide Lantern 1 Thoughtseize 4 Leyline of the Void 1 Lurrus of the Dream-Den

Es fácil ver las similitudes de estos mazos: Lurrus del Nido de Ensueño, bases de maná dimir, las cartas restringidas que decidieron jugar, etcétera. Sin embargo, los planes de juego que desarrollan son tangencialmente distintos, e incluso varían a la hora de elegir piezas de las Nueve Poderosas. Con tantas versiones distintas de macroarquetipos como Initiative, Dredge y Shops, todos ellos con éxito en el formato, y la diversidad de arquetipos a la hora de elegir si incluir Lurrus (no te quitamos ojo, Resultado paradójico), Vintage parece un formato muy divertido para elegir un mazo, jugarlo y ajustarlo.

Pauper

Escrito por Gavin Verhey

No hay cambios.

Estamos vigilando el formato de cerca a raíz de la prohibición de la Marea alta. Su impacto fue reducido aunque positivo, pero permitió recuperar espacio en el sideboard y contribuyó a la vuelta de mazos que tenían mal emparejamiento contra la Marea alta.

Aunque estamos pendientes de otros mazos, como los rojos con la Picoteadora furtiva o las variantes con el Espía de la balaustrada, lo que más espacio ocupa en nuestro radar son los mazos monoazules con el Terror tolariano. Estos mazos siguen ofreciendo buenos resultados, pero hay muchas formas de desbaratar su plan de juego.

Aunque la estrategia es fuerte, no tiene la presencia ni el nivel de éxito necesarios para prohibirla ahora mismo. Sin embargo, si su popularidad sigue en aumento, es posible que tengamos que actuar en algún momento.

Seguiremos vigilando el mazo conforme avanza el año.

Alquimia

Escrito por Daniel Xu

Konia, bestiamiga rescatadora se reajustó.

Val, supervisora naufragada se reajustó.

La Hilallamas asombrosa se reajustó.

El Liderahordas del pantano se reajustó.

La Conjuración cargada se reajustó.

Atrapatormentas se reajustó.

La Veroparlante sangrienta se reajustó.

El Espectracador se reajustó.

El Ascuamigo valiente se reajustó.

Ethrimik, enemigo imaginado se reajustó.

El Merodeador de la red se reajustó.

El Prototipo X-8 se reajustó.

El Fragmentado surcaurdimbre se reajustó.

A medida que entramos en 2026, el metajuego de Alquimia es diverso y bastante dinámico, incluso tras la pausa con el contenido exclusivamente digital tras el lanzamiento de Alquimia: El Confín de la Eternidad. Las superestrellas de Estándar, la Cría de tejón topo y las cartas azules y rojas de Lecciones, encontraron hueco rápidamente en el formato, donde compiten contra veteranos del formato como Temur Dragons y White-Blue Birds por el podio del metajuego. Aunque estamos satisfechos en general con el formato y emocionados por ver cómo se ajusta con Alquimia: Lorwyn, tenemos que hacer dos reajustes que abordan problemas concretos de Alquimia e Histórico al mejor de uno.

4 Kona, Rescue Beastie 4 Cunning Azurescale 4 Marang River Regent 4 Brood Astronomer 4 Formidable Speaker 1 Indris, the Hydrostatic Surge 4 Omniscience 3 Bounce Off 3 Stock Up 3 Dispelling Exhale 2 Consult the Star Charts 6 Island 4 Forest 4 Breeding Pool 4 Willowrush Verge 2 Mistrise Village 2 Evendo, Waking Haven 2 Uthros, Titanic Godcore

La presencia de Konia, bestiamiga rescatadora resultaba frustrante en Alquimia al mejor de uno, ya que permitía a sus jugadores ganar la partida al poner en juego Omnisciencia desde la mano. Algunas cartas de Alquimia, como la Encantadora de Puerto Fontanal, Astronomista de la progenie y el Escamazur astuto, dinamizan la estrategia y la vuelven más efectiva que su análoga en Estándar. Aunque Konia es más fácil de manejar en cuanto se utilizan los sideboards, la mayoría de juegos de Alquimia son al mejor de uno, y el alto porcentaje de victorias del mazo, sumado a su plan de juego sin interacción posible, lo convierten en el terror de la clasificación. Creemos que el formato será más divertido si ralentizamos a Konia y dejamos más espacio de maniobra a los jugadores. Por ese motivo, decidimos aumentar su coste de maná a {4}{G} en los formatos digitales.

Val, supervisora naufragada genera un combo con Trelasarra, bailarina lunar en los formatos de Histórico y crean infinitas instancias de daño siempre que se dispare la habilidad de alguna de las dos cartas. Como parte de nuestra revisión de la lista de prohibiciones en Histórico (más abajo ofrecemos más información), queremos abordar la eficacia y eficiencia de este combo, que se sitúa en la cima del metajuego junto a mazos como los de Eldrazi o de energía. Al cambiar el coste de maná de Val de dos a cuatro, esperamos que siga jugándose en un entorno casual de Brawl, pero no en el competitivo de Histórico.

También traemos una serie de mejoras para cartas digitales de Alquimia: Bloomburrow, Alquimia: Duskmourn y Alquimia: El Confín de la Eternidad. Estos cambios no buscan arreglar problemas concretos del formato, sino más bien recuperar estrategias populares pero no tan efectivas. Encontrarás más información sobre estos cambios en los anuncios de MTG Arena de esta semana.

Histórico

Escrito por Daniel Xu

El Templo eldrazi está prohibido.

Ajani, paria de los nacatl está prohibido.

La Rotación de cosechas está prohibida.

El Erudito del tesoro perdido está prohibido.

El Mago de la luna es legal.

La Heraldo de los mares es legal.

La Fuerza del vigor es legal.

La Fuerza de la negación es legal.

La Resistencia es legal.

La Recuperación forestal es legal.

El Agente de la traición es legal.

Cuando nació Histórico, establecimos varias directrices para determinar qué cartas pueden prohibirse en el formato. En la práctica, Histórico buscaba ser un lugar donde los jugadores pudieran participar con cualquier carta de su colección y sentir que tenían una oportunidad de competir en partidas divertidas e interactivas de Magic. No queríamos que incurrieran en un bloqueo masivo de tierras, como sucede con la Luna de sangre, una carta que se juega mayormente para evitar que los oponentes puedan lanzar hechizos. Por su parte, los hechizos gratis tampoco contribuían a la experiencia de juego. El cambio de ritmo que provoca introducir hechizos gratis constantemente en el juego, junto con su frecuencia y potencia en formatos Eternal, hacía que fueran cartas fundamentales y poco deseables en el juego competitivo, en especial cuando los mazos más populares (Elves, Life Gain, Slivers) fomentan el juego casual. Esto sentó un precedente en la fuerza y la complejidad de los juegos de Histórico. Al participar en partidas competitivas de Histórico, sabías que tu oponente no iba a lanzar una Soledad a una de tus criaturas cuando no tenía maná. Los mazos competitivos promedio tenían una oportunidad de ganar a clásicos del formato, entre los que se incluían Mono-Green Devotion, con un nivel de poder similar al de Pioneer.

Con el tiempo, Histórico fue incorporando muchas cartas poderosas y transgresoras que cambiaron el metajuego por completo con respecto al inicio. La llegada de Horizontes de Modern 3 fue un punto de inflexión, pues se introdujeron varias estrategias competitivas que tenían el nivel de poder de Modern. Los mazos competitivos populares se mantuvieron, pero ya no podían competir contra los mejores mazos del formato en cuanto a porcentaje de victorias. A medida que los mazos se fortalecieron, también se volvieron menos interactivos. El mazo más popular para llegar al rango mítico en Histórico al mejor de uno juega Persistir para reanimar al Erudito del tesoro perdido desde el segundo turno, lo que desencadena una lluvia de hechizos que ponen fin al juego. Los otros mejores mazos también sacrifican la interacción a cambio de una consistencia y linealidad, incluso en Histórico al mejor de tres. Eldrazi, Boros Energy, Val Combo, Lotus Field Combo y, en menor medida, Auras son mazos que pueden terminar el juego pronto y sin una respuesta clara, salvo que el otro jugador desarrolle su estrategia más rápido.

4 Trelasarra, Moon Dancer 4 Val, Marooned Surveyor 4 A-Guide of Souls 4 Prosperous Innkeeper 4 Soul Warden 2 Sylvan Safekeeper 2 Birds of Paradise 2 Delighted Halfling 4 Green Sun's Zenith 4 Break Out 2 Birthing Ritual 2 Chord of Calling 4 Stomping Ground 4 Mana Confluence 3 Sacred Foundry 3 Inspiring Vantage 2 Temple Garden 2 Razorverge Thicket 2 Starting Town 1 Hushwood Verge 1 Copperline Gorge

Con estas prohibiciones, nuestro objetivo es abordar los casos de desequilibrio de poder y patrones de juego más evidentes del formato. Val Combo se arregla mediante un reajuste a Val, supervisora naufragada, y sigue los mismos principios que describimos más arriba, en el apartado de Alquimia.

Sobre las prohibiciones en Histórico

4 Sowing Mycospawn 4 Nulldrifter 4 Devourer of Destiny 2 Sire of Seven Deaths 2 Emrakul, the Promised End 2 Ugin, Eye of the Storms 4 Kozilek's Command 4 Utopia Sprawl 4 Malevolent Rumble 3 Ugin's Binding 4 Talisman of Curiosity 4 Breeding Pool 4 Eldrazi Temple 4 Ugin's Labyrinth 3 Prismatic Vista 4 Forest 1 Island 1 Shifting Woodland 1 Blast Zone 1 Sanctum of Ugin 3 Cavern of Souls 4 Consign to Memory 4 Surgical Extraction 2 Torpor Orb 2 Dismember

Eldrazi es la estrategia dominante del metajuego competitivo de Histórico en sus distintas vertientes, todas ellas impulsadas por la aceleración que proporcionan el Laberinto de Ugin y el Templo eldrazi. Esta iteración es fundamental para la consistencia y el poder de la estrategia. Nos decantamos por prohibir el Templo eldrazi, ya que el Laberinto de Ugin tiene más utilidad en el formato además de en el mazo de Eldrazi. Creemos que el mazo de Eldrazi sin el Templo eldrazi sigue siendo una estrategia razonable en Histórico sin dejar de lado otros mazos más lentos, como ocurrió entre el lanzamiento de Horizontes de Modern 3 y El Confín de la Eternidad.

4 Stadium Headliner 4 A-Ocelot Pride 4 Amped Raptor 4 Esper Sentinel 4 Ajani, Nacatl Pariah 4 A-Guide of Souls 2 White Orchid Phantom 4 Goblin Bombardment 4 A-Galvanic Discharge 2 Static Prison 2 Fragment Reality 4 Sacred Foundry 4 Needleverge Pathway 4 Sunbaked Canyon 4 Inspiring Vantage 2 Battlefield Forge 2 Plains 1 Sokenzan, Crucible of Defiance 1 Eiganjo, Seat of the Empire 2 Thraben Charm 2 Thought Partition 2 Invasion of Gobakhan 2 White Orchid Phantom 2 Seam Rip 1 Lurrus of the Dream-Den 1 Pithing Needle 1 Wrath of the Skies 1 Stone of Erech 1 Surgical Extraction

Boros Energy ocupa el foco del formato desde su lanzamiento en Horizontes de Modern 3. A pesar de los ajustes a la Descarga galvánica, a la Guía de almas y a la Manada de ocelotes, la calidad general de las cartas del mazo sigue impulsándolo hasta un porcentaje de victorias por encima del 60 % en todos los escalones de la clasificación. Creemos que la carta que más despunta individualmente es Ajani, paria de los nacatl. Al tratarse de una carta de dos manás a la que es casi imposible responder de manera eficiente, Ajani se granjea muchas victorias cuando se transforma y otras tantas más simplemente con atacar y bloquear. Aunque esta prohibición afectará a otras estrategias de mazos blancos aparte de Energy, creemos que es necesaria para reducir su poder en el formato.

4 Hidden Strings 4 Crop Rotation 1 Fae of Wishes 4 Artist's Talent 4 Pore Over the Pages 4 Stifle 4 Stock Up 4 Consign to Memory 4 Ponder 3 Lorien Revealed 3 Underworld Breach 1 Wish 4 Lotus Field 4 Mana Confluence 3 Starting Town 2 Deserted Temple 2 Island 1 Otawara, Soaring City 1 Breeding Pool 1 Hallowed Fountain 1 Waterlogged Grove 1 Steam Vents 1 Bojuka Bog 3 Divine Purge 2 Orim's Chant 2 Fragment Reality 1 Tendrils of Agony 1 Tome Scour 1 Underworld Breach 1 Jace, Wielder of Mysteries 1 Temporary Lockdown 1 Grapeshot 1 Lurrus of the Dream-Den

Al inicio, no quisimos prohibir la Rotación de cosechas en Histórico como experimento para ver si funcionaba dentro de un margen de poder razonable en el formato sin una de las mejores tierras de Magic, la Cuna de Gaia. Tras una etapa en la que impulsó el regreso de Lotus Field Combo, nos quedó claro que era necesario una prohibición en el futuro, especialmente a medida que se añaden nuevas cartas como los Abismos oscuros a MTG Arena. Las limitaciones que impone la Rotación de cosechas en el espacio de diseño de Histórico son demasiado grandes.

4 Conspiracy Unraveler 4 Scholar of the Lost Trove 2 Glasspool Mimic 1 Jace, Wielder of Mysteries 4 Otherworldly Gaze 4 Izzet Charm 4 Breach the Multiverse 4 Faithless Looting 4 Persist 4 Life // Death 4 Emergent Ultimatum 2 Expropriate 4 Mana Confluence 3 Blackcleave Cliffs 3 Spirebluff Canal 2 Darkslick Shores 2 Underground River 2 Starting Town 1 Mountain 1 Shivan Reef 1 Sulfurous Springs

Por último, no estamos satisfechos con la polarización extrema del mazo Scholar Combo, así que decidimos prohibir al Erudito del tesoro perdido para reducir la cantidad de juegos al mejor de uno que terminan de forma abrupta. Es posible que aparezca una criatura distinta que encaje bien con el plan de reanimación. En ese caso, estudiaremos de nuevo las herramientas de Histórico que permitan esta estrategia de manera eficiente. De la misma forma, esperamos que las prohibiciones que levantamos den a los jugadores opciones a las que recurrir contra estrategias de cementerio poderosas, incluso en Histórico al mejor de uno.

Sobre la retirada de prohibiciones en Histórico

Estos ajustes de legalidad contradicen parte de nuestros procedimientos habituales con el objetivo de añadir respuestas contra estrategias dominantes actuales y futuras. Aunque en la lista de prohibiciones sigue habiendo hechizos gratis que podrían ver la luz desde un punto de vista del nivel de poder, consideramos que esas cartas no cumplen un papel positivo en el metajuego y las mantenemos prohibidas por cuestiones de complejidad.

En general, las amenazas de Histórico superan a las respuestas, lo que contribuye a su condición de formato lineal y con escasa interacción en las esferas competitivas más altas. Un elemento recurrente de estos cambios es que los jugadores dispongan de herramientas claras para pararles los pies a estas poderosas estrategias. Por ese motivo, es fundamental que puedan gestionar las amenazas de manera eficiente. La Fuerza de la negación permite detener un combo o un hechizo que acabe con el juego sin acelerar tu plan de juego propio, lo que la convierte en una estupenda carta reactiva para reforzar mazos más lentos. La Resistencia tiene el mismo efecto contra combos centrados en el cementerio, pero también es una criatura que puede incluirse en el mazo principal en juegos al mejor de uno. Ahora que las prohibiciones rebajaron algunas de las mejores estrategias actuales, un mazo lineal con potencial para resultar problemático es Affinity. Como carta de sideboard, la Fuerza del vigor responde a la perfección a esta y otras estrategias similares basadas en artefactos y encantamientos con los que, en otras circunstancias, sería difícil interactuar de manera favorable.

Uno de los grandes puntos débiles del dominio de Eldrazi era la falta de opciones contra sus poderosas tierras no básicas. En Modern, por ejemplo, se emplean desde siempre cartas de odio contra tierras como la Luna de sangre, si bien en Histórico no están disponibles para combatir las estrategias de este tipo. Creemos que el Mago de la luna y la Heraldo de los mares ofrecen la cantidad justa de interacción contra mazos de tierras actuales y futuros a la par que causan un daño mínimo al panorama más casual de Histórico. Por lo general, estas criaturas son más fáciles de eliminar que un encantamiento como la Luna de sangre y, a su vez, son respuestas simples y efectivas contra estrategias centradas en tierras no básicas. Creemos que el efecto adicional de revalorizar las tierras básicas es otra ventaja en un formato Eternal.

Además, levantamos la prohibición sobre dos cartas que son reliquias de versiones anteriores a Histórico y que pensamos que son adecuadas u ofrecen un contenido positivo en el Histórico actual. La Recuperación forestal suponía un problema cuando los mejores mazos del formato se aproximaban al nivel de poder de Pioneer. Ahora, sin embargo, debe convivir con estrategias más poderosas. El Agente de la traición se prohibió en gran medida debido a su combinación con Winota, la Unidora de Fuerzas, que tampoco supone ya un problema debido a la evolución y al ajuste de nivel del formato.

De ahora en adelante, y antes que recurrir a procedimientos habituales, nuestra intención es priorizar el nivel de poder y los patrones de juego de cada carta por separado a la hora de evaluar la legalidad de nuevas incorporaciones a Histórico en MTG Arena. Las cartas que pueden contribuir a un metajuego más sano, como la Fuerza de la negación y la Resistencia, ya no se prohibirán de antemano como hasta ahora. Vigilaremos de cerca el desarrollo del formato con estos cambios y seguiremos haciendo ajustes cuando sea necesario.

Intemporal

Escrito por Arya Karamchandani

La Necropotencia está restringida.

Con el Arena Championship 10 de diciembre, Intemporal vio bastante presión a nivel competitivo, y las variantes de Mono-Black con Necropotencia se alzaron como los mazos más fuertes. La estrategia combina la interacción de hechizos baratos que interrumpen los planes de sus oponentes con aceleración de maná y poderosos combos de dos cartas como Sorin, señor sangriento altivo y Santa Elenda para cerrar rápidamente la partida. La Necropotencia permite que este mazo desarrolle sus combos de manera fiable y lo vuelve un rival invencible en lo que a ventaja de cartas se refiere. La Necropotencia tuvo un rendimiento espectacular en el Arena Championship y sigue mejorando sus resultados desde entonces.

4 Grief 4 Saint Elenda 1 Atraxa, Grand Unifier 4 Chrome Mox 4 Dark Ritual 4 Entomb 4 Fell the Profane 4 March of Wretched Sorrow 4 Reanimate 1 Demonic Tutor 1 Duress 4 Necrodominance 4 Necropotence 4 Sorin, Imperious Bloodlord 4 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 3 Swamp 2 Bleachbone Verge 3 Fragment Reality 3 Vexing Bauble 2 Duress 2 Orcish Bowmasters 2 Surgical Extraction 2 Voice of Victory 1 Iona, Shield of Emeria

Aunque queremos dar bastante manga ancha a los mazos en Intemporal, el mazo de Necropotencia es un claro ejemplo de desequilibrio de poder y requiere que intervengamos. Creemos que los mazos de combo mononegros seguirán existiendo después de este cambio, aunque su consistencia y nivel competitivo en lo que a ventaja de cartas se refiere estarán más alineados con el resto del formato. Estaremos atentos a la evolución del formato tras este cambio, en especial a los mazos con la Cantera. Sin embargo, ahora mismo ninguno de esos mazos requiere que intervengamos en Intemporal.

Brawl

Escrito por Daniel Xu

No hay cambios.

A raíz de las últimas prohibiciones de noviembre, Brawl se convirtió en un lugar mucho más hospitalario para que los comandantes de todos los niveles desarrollen y ejecuten sus planes de juego. A su vez, estuvimos probando un nuevo evento competitivo de Brawl que dé cabida a las cartas más poderosas de las 99 que no encajan en el Brawl casual, como son la Cantera, la Tumba antigua y la Custodia feroz que pululan por ahí. No te pierdas las nuevas actualizaciones en los próximos meses, ya que estamos a punto de anunciar oficialmente cómo se desarrollarán estos eventos de Brawl.