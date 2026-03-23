Estándar

No hay cambios.

Pioneer

No hay cambios.

Modern

No hay cambios.

Legacy

No hay cambios.

Vintage

No hay cambios.

Pauper

No hay cambios.

Alquimia

No hay cambios.

Histórico

La Cadena alimenticia está prohibida.

Intemporal

No hay cambios.

Brawl

No hay cambios.

Consulta la lista de cartas prohibidas y restringidas ordenadas por formato.

¡Hola, jugadores!

Soy Carmen Klomparens, diseñadora sénior del equipo de diseño de juego de Magic, y estamos aquí para el segundo anuncio de cartas restringidas y prohibidas de 2026. En el primer anuncio de este año comprobamos que los formatos de 60 cartas se mantenían estables y anunciamos un serie de cambios para MTG Arena. A diferencia de los anuncios de años recientes, el de hoy se alinea bastante con el anterior, así como con nuestro enfoque actual: realizar comprobaciones con frecuencia para actuar cuando sea necesario.

Como es habitual, mañana, 24 de marzo a las 10:00 PT (17:00 UTC), tendremos la emisión de WeeklyMTG en twitch.tv/magic para hablar de los cambios. Hasta entonces, echemos un vistazo al estado de los formatos.

Estándar

Escrito por Jadine Klomparens

No hay cambios.

Estándar continúa demostrando ser un entorno diverso y saludable en los meses posteriores a nuestra última actualización de cartas prohibidas y restringidas. Seguimos comprobando cómo los mazos aumentan y descienden en popularidad y en porcentaje de victorias a medida que surgen nuevas estrategias. Por ahora, ningún mazo resulta dominante en el formato.

El panorama general de Estándar permanece igual que tras el Pro Tour de Lorwyn eclipsado: los mazos verdes con la Cría de tejón topo se mantienen a raya gracias a una variedad de mazos principalmente azules, negros y rojos con mucha remoción y una estrategia poderosa y proactiva. El formato se completa con un puñado de mazos agresivos y de combo, que intentan lograr la victoria escabulléndose entre las grietas o arrollando al resto de contendientes.

Con todo, sí que hubo un cambio enorme en los pequeños detalles del formato. La última vez que hablamos, los principales mazos con la Cría de tejón topo combinaban con muy bien con el Ritmo de la naturaleza y buscaban terminar los juegos con un gigantesco Behemot cascocráter. Sin embargo, ahora la cosa es distinta.

2 Surrak, Elusive Hunter 1 Promising Vein 4 Earthbender Ascension 4 Mightform Harmonizer 4 Esper Origins 2 Meltstrider's Resolve 3 Escape Tunnel 2 Royal Treatment 4 Sazh's Chocobo 4 Ba Sing Se 4 Llanowar Elves 4 Icetill Explorer 4 Badgermole Cub 4 Fabled Passage 14 Forest 1 Scrapshooter 2 Meltstrider's Resolve 1 Surrak, Elusive Hunter 2 Pawpatch Formation 3 Soul-Guide Lantern 4 Mossborn Hydra 2 Eumidian Terrabotanist

El mazo Mono-Green Landfall se alza con la corona del mazo más jugado con la Cría de tejón topo. Esta versión emplea esa carta de forma diferente, pues se centra más bien en derrotar a los mazos interactivos. Con una elaborada estrategia de aterrizaje y criaturas fuertes, el mazo cuenta con una amplia variedad de amenazas importantes y capaces de sobrepasar los hechizos de remoción de sus oponentes. Incluso llega a jugar el poderoso dúo de Escultista de arrastres glaciares y Armonizante vigorforme, dos pilares del mazo Temur Harmonizer que quedó en segundo puesto en el Pro Tour de Lorwyn eclipsado.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles no revolucionó el metajuego de Estándar, aunque sí trajo consigo varias herramientas nuevas para mazos consolidados. Veamos un ejemplo:

3 Swamp 3 Inti, Seneschal of the Sun 4 Starting Town 3 Mountain 4 Multiversal Passage 1 Bitter Triumph 4 Moonshadow 4 Marauding Mako 3 Requiting Hex 3 Fear of Missing Out 4 Cool but Rude 4 Blazemire Verge 4 Bloodghast 4 Flamewake Phoenix 1 Carnage, Crimson Chaos 1 Restless Vents 4 Blood Crypt 4 Bloodthorn Flail 2 Casey Jones, Vigilante 2 Hobgoblin, Mantled Marauder 1 Qarsi Revenant 1 Requiting Hex 2 Intimidation Tactics 1 Duress 1 Bitter Triumph 1 Pyroclasm 2 Soul-Guide Lantern 2 Case of the Crimson Pulse 2 Sunspine Lynx

El mazo Rakdos Rummaging ya había visto juego en Estándar y la incorporación de Rudo y sagaz contribuyó enormemente a su aumento de popularidad. Tras haber alcanzado el top 8 de la Magic Spotlight: Teenage Mutant Ninja Turtles, es probable que el mazo siga cosechando éxitos a medida que evoluciona Estándar.

Para cerrar este apartado, me gustaría reconocer que, si bien el formato se ve muy diverso desde la perspectiva del metajuego, todavía se puede mejorar. La velocidad del formato es mayor de la que esperábamos y algunos mazos ejercen demasiada presión muy rápido. El equipo de diseño de juego lleva un tiempo pensando en soluciones a este problema de cara a colecciones futuras. Seguimos mejorando el diseño de Estándar y estamos ilusionados con su futuro.

Por el momento, el formato sigue siendo muy divertido, diverso y popular. Tenemos ganas de ver cómo continúa desarrollándose con el lanzamiento de Secretos de Strixhaven el mes que viene.

Pioneer

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

Pioneer se encuentra en una situación singular. En general, el color rojo tiene más presencia de la que nos gustaría en varios arquetipos distintos, pero todos ellos se sitúan dentro de unos límites aceptables. En nuestros últimos anuncios hablamos acerca de variantes de los mazos Mono-Red Aggro, Izzet Lessons, Steel Cutter Prowess y Arclight Phoenix, aunque vemos que todos ellos tienen el éxito que cabe esperar de los mazos fuertes. Si el azul y el rojo no son tus colores, Colmilloveloz, jefa de Okiba es el pilar central de dos mazos de combo distintos centrados en el cementerio. Colmilloveloz tiene una vertiente Orzhov y una Abzan, cada una con sus fortalezas y debilidades en función de su estilo de juego.

2 Bitter Triumph 2 Bleachbone Verge 2 Brightclimb Pathway 4 Concealed Courtyard 1 Duress 4 Fatal Push 4 Fleeting Spirit 1 Geier Reach Sanitarium 4 Godless Shrine 4 Greasefang, Okiba Boss 3 Guardian of New Benalia 4 Iron-Shield Elf 4 Monument to Endurance 4 Parhelion II 2 Plains 2 Shadowy Backstreet 1 Swamp 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 The Mycosynth Gardens 4 Thoughtseize 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 2 Vanishing Verse 1 Beza, the Bounding Spring 3 Doorkeeper Thrull 1 Duress 1 Go Blank 2 High Noon 3 Pest Control 1 Sheltered by Ghosts 2 Soul-Guide Lantern 1 Vanishing Verse

La versión orzhov se establece como un mazo intermedio con un toque de combo donde el descarte es fundamental. Las distintas variantes con la Guardiana de Nueva Benalia dan un giro radical a la idea negativa de descartar cartas, ya que aquí supone una ventaja gracias al Monumento a la perseverancia y a las sinergias con el cementerio que permite Colmilloveloz. Y, por otro lado...

3 Bitter Triumph 1 Yathan Roadwatcher 1 Voice of Victory 3 Cache Grab 4 Temple Garden 1 Emptiness 4 Esika's Chariot 4 Formidable Speaker 1 Swamp 4 Greasefang, Okiba Boss 1 Lush Portico 3 Multiversal Passage 1 Overlord of the Balemurk 4 Parhelion II 1 Plains 3 Raffine's Informant 1 Skysovereign, Consul Flagship 1 Godless Shrine 1 Takenuma, Abandoned Mire 4 Concealed Courtyard 1 Brushland 1 Thundering Broodwagon 1 Boseiju, Who Endures 4 Blooming Marsh 4 Thoughtseize 3 Witherbloom Command 2 Ashiok, Dream Render 2 Duress 1 Loran of the Third Path 1 Sheoldred, the Apocalypse 1 Unlicensed Hearse 2 Vanishing Verse 3 Pest Control 3 Fatal Push

Tenemos la versión abzana de Colmilloveloz. En vez aprovechar tanto el robo y descarte de cartas de forma orgánica, el color verde permite a esta estrategia ser un mazo de combo con el cementerio, pues el Orador formidable y el Desayuno al vuelo facilitan el combo principal del mazo con mayor estabilidad.

Las dos vertientes de Colmilloveloz tienen bastante éxito, pero consideramos que forman parte de un entorno sano del formato. Según nuestros datos de MTG Arena, no hay ningún mazo concreto sobre el podio del formato que supere un diez por ciento del metajuego. En Magic Online vemos que hay varios tipos de mazos en el top 8 de los eventos Challenge. El formato tiene unos pocos mazos robustos que van a ganar de forma más fiable, pero el entorno permite a los jugadores elegir su estrategia favorita y dominarla para alzarse con la victoria con el tiempo.

Recomiendo a los jugadores que le den una oportunidad.

Modern

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

Echando la vista atrás a los formatos que no rotan, Modern sigue prosperando. La última vez que echamos un vistazo a este formato, indicamos que las cartas de las nuevas colecciones estaban dejando huella en él y recuperando antiguos arquetipos. Pues bien, un Showcase Challenge de Modern más tarde...

1 Island 1 Forest 4 Misty Rainforest 2 Polluted Delta 1 Hedge Maze 1 Undercity Sewers 2 Underground Mortuary 1 Overgrown Tomb 1 Breeding Pool 1 Watery Grave 4 Generous Ent 2 Sink into Stupor 1 Otawara, Soaring City 2 Formidable Speaker 4 Endurance 4 Shardless Agent 1 Halo Forager 4 Force of Negation 4 Overlord of the Balemurk 4 Wistfulness 2 Deceit 1 Flooded Grove 2 Curator of Mysteries 2 Street Wraith 4 Subtlety 3 Living End 1 Flare of Denial 3 Foundation Breaker 1 Flare of Denial 1 Mai, Scornful Striker 1 Damping Sphere 3 Dismember 2 Inevitable Betrayal 4 Mystical Dispute

Lorwyn eclipsado cambió por completo la forma de construir el mazo del Fin viviente: la inclusión del Orador formidable implica que el mazo ya no necesite tantas formas de lanzar el Fin viviente mediante la habilidad de cascada. El Orador cumple dos funciones, ya que llena el cementerio y busca a la Agente sin fragmento, pero también ofrece un abanico de opciones para que el mazo juegue de forma más reactiva ante las estrategias de disrupción u otros combos más rápidos. Así, su plan de juego contra cartas anticementerio es más sólido, lo que permite al mazo llevar a cabo de forma fiable la estrategia que ya veíamos en versiones anteriores, que consistía en lanzar sus gigantescas criaturas desde la mano si la partida se alargaba. Y hablando de cartas contra el cementerio: que la Pesadumbre permita poner dos criaturas en el cementerio por {U}{U} hace que se incluyan cuatro copias en el mazo principal. Sin embargo, lo mejor es su modo verde, pues te permite eliminar gran parte de las cartas contra cementerio que se incluyen en los mazos con La Saga de Urza.

En el metajuego en línea, vemos que hay una mayor representación de Boros Energy de lo que nos gustaría, pero la fluctuación que experimentó el mazo en el último año parece una evolución saludable dentro de un formato que no rota. De cara a la próxima temporada de RCQ de Modern, no le quitaremos ojo al metajuego conforme evoluciona y seguiremos vigilando la influencia del mazo Amulet Titan en el ritmo de los eventos de Modern. Insisto: creemos que Modern ahora mismo es un entorno sano y divertido, y no queremos tomar medidas salvo que debamos hacerlo. Queremos asegurarnos de que nuestro formato no rotatorio más popular tenga un gran éxito este año. Por suerte, creo que vamos por buen camino.

Legacy

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

Este formato nos sigue sorprendiendo para bien.

1 Canoptek Scarab Swarm 1 Flickerwisp 3 Thalia, Guardian of Thraben 4 White Orchid Phantom 4 Stoneforge Mystic 4 Aether Vial 1 Lion Sash 1 Phyrexian Metamorph 4 Recruiter of the Guard 4 Swords to Plowshares 4 Karakas 4 Witch Enchanter 1 Pre-War Formalwear 1 Meteor Sword 4 Solitude 4 Flagstones of Trokair 4 Wasteland 4 Ghost Quarter 4 Phelia, Exuberant Shepherd 1 Eiganjo, Seat of the Empire 4 Clarion Conqueror 2 Shadowy Backstreet 10 Plains 3 Skyclave Apparition 1 Containment Priest 1 Loran of the Third Path 1 Batterskull 1 Yorion, Sky Nomad 2 Mindbreak Trap 4 Deafening Silence 3 Disruptor Flute 3 Wrath of the Skies 1 Faerie Macabre 1 Path to Exile

Además de que Death and Taxes ganó un Showcase Challenge de Legacy este último mes, vimos que el campeón del formato, Dimir Tempo, redujo su presencia y porcentaje de victorias en el metajuego. Por otro lado, Oops! All Spells también comenzó a perder fuelle, ya que los jugadores adaptaron sus respuestas al metajuego actual de Legacy. Nos alegra en gran medida ver que los juegos de Legacy se relajan y se vuelven más equilibrados. Uno de los síntomas más evidentes de esa relajación es que Espadas en guadañas comenzó a ocupar un espacio más razonable en el formato en general. Los jugadores también empiezan a lograr victorias con otra estrategia agresiva de criaturas blancas que nos recuerda al mazo Boros Energy de Modern.

4 Ajani, Nacatl Pariah 4 Amped Raptor 4 Arid Mesa 1 Badlands 3 Cabal Therapy 1 Elegant Parlor 2 Goblin Bombardment 4 Guide of Souls 3 Hexing Squelcher 2 Karakas 4 Marsh Flats 4 Ocelot Pride 3 Orcish Bowmasters 1 Plains 2 Plateau 2 Scrubland 1 Shadowy Backstreet 1 Silent Clearing 4 Swords to Plowshares 3 Thoughtseize 3 Voice of Victory 4 Wasteland 2 Clarion Conqueror 3 Containment Priest 4 Leyline of the Void 2 Null Rod 2 Prismatic Ending 1 Pyroblast 1 Red Elemental Blast

Este mazo incluye muchas de las amenazas que tan bien conocen los jugadores de Modern, pero cuentan con el respaldo de poderosas herramientas de Legacy como son el Erial y la Terapia de la Cábala. Siendo sincera, me cuesta mucho no emocionarme al ver que la Terapia de la Cábala vuelve a las mesas de Legacy.

Dejando de lado las apreciaciones personales, parece que Legacy aún no llegó a su culmen, pero los jugadores disfrutan del camino que están recorriendo. Los primeros puestos de la clasificación varían de un torneo a otro y hay varios macroarquetipos y mazos que se turnan el podio. Tenemos muchas ganas de ver cómo se desarrolla el formato.

Vintage

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

Vintage se encuentra más o menos en el estado ideal de un formatos de Eternal. Hay pilares claramente definidos en los mazos con el Taller de Mishra, Bazaar of Baghdad, Lurrus del Nido de Ensueño, el Juramento de druidas y cartas con la habilidad de iniciativa, además de otros arquetipos. Cada semana hay varios de esos pilares que se alzan con la victoria, dependiendo de qué versiones del mazo lleven los jugadores, cómo se alinean sus cartas de odio, etcétera. A pesar de que los mejores contendientes siguen ocupando mucho espacio y porcentaje del metajuego, todavía hay margen para crear mazos y ocasiones para que otros a la sombra brillen. Además de todo esto, el año pasado vimos un flujo constante de contenido procedente de nuevos lanzamientos, lo que proporcionó a estos arquetipos nuevas herramientas para desarrollar los mazos de maneras novedosas.

Creemos que Vintage actualmente es un entorno estupendo para jugar y nos alegra ver cómo va evolucionando con el tiempo.

Pauper

Escrito por Gavin Verhey

No hay cambios.

En general, este formato sigue estando bastante sano. La junta del formato Pauper y yo estuvimos vigilándolo de cerca y, aunque el mazo con el Terror tolariano lleva un tiempo siendo uno de los mejores mazos, todavía no cruzó la línea que nos hace tomar medidas, pero sigue siendo la baraja que más nos preocupa.

Sin embargo, el panorama cambió con el lanzamiento de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles y aparecieron nuevas cartas. Entre todas ellas, dos destacan particularmente.

2 Idyllic Grange 4 Novice Inspector 4 Thraben Inspector 4 Lunarch Veteran 4 Thraben Charm 4 Raffine's Informant 3 Prismatic Strands 2 Guardians' Pledge 4 Battle Screech 3 Leonardo, Big Brother 1 Eagles of the North 17 Plains 4 Kor Skyfisher 4 Militia Bugler 4 Dust to Dust 2 Journey to Nowhere 2 Holy Light 2 Standard Bearer 3 Martyr of Sands 2 Revoke Existence

Leonardo, hermano mayor es una poderosa herramienta para los mazos agresivos que convierte las fichas en un buen montón de daño. La carta vio juego en mazos blancos agresivos e incluso dio el salto a los mazos de Elfos para cerrar los juegos tras un turno explosivo. El auge de esta carta es especialmente llamativo teniendo en cuenta que, tradicionalmente, los mazos blancos agresivos tenían ventaja contra el Terror, lo que podría cambiar el panorama del metajuego.

Utrom Monitor le dio otra herramienta a Affinity en forma de un Aeroguarda sombrío más grande y barato. El Aeroguarda sombrío se jugó ocasionalmente en Affinity, así que la carta nueva supone una mejora significativa que permite al mazo establecer una ofensiva voladora en los primeros turnos.

1 Makeshift Munitions 1 Cast Down 4 Thoughtcast 3 Krark-Clan Shaman 4 Myr Enforcer 2 Great Furnace 3 Seat of the Synod 3 Vault of Whispers 4 Ichor Wellspring 3 Galvanic Blast 3 Nihil Spellbomb 4 Drossforge Bridge 4 Mistvault Bridge 3 Silverbluff Bridge 2 Blood Fountain 4 Reckoner's Bargain 1 Hunter's Blowgun 1 Eviscerator's Insight 4 Refurbished Familiar 4 Utrom Monitor 1 Toxin Analysis 1 Chromatic Star 1 Duress 1 Hydroblast 1 Pyroblast 4 Blue Elemental Blast 4 Red Elemental Blast 1 Krark-Clan Shaman 1 Nihil Spellbomb 1 Breath Weapon 1 Toxin Analysis

Pauper es un formato repleto de cartas poderosas y atípicas, así que Utrom Monitor no rompe los esquemas. No es una carta que esperemos prohibir, salvo que las cosas se descontrolen de verdad. Sí que debo reconocer que el hecho de que esta común solo se incluya en Turtle Team-Up no es una situación ideal para una carta que, seguramente, sea un pilar del formato de aquí en adelante. Además, tampoco existe una versión foil para los jugadores a los que les gusta hacer relucir sus mazos.

Sin embargo, tenemos una buena noticia para los jugadores digitales: hablé con el equipo de Daybreak Games, encargado de Magic Online, donde se juega mucho a Pauper, y van a aumentar la probabilidad de aparición de Utrom Monitor en cofres del tesoro a partir del 1 de abril. Eso debería facilitar que los jugadores consigan la carta.

Y hablando de Magic Online, dentro de un par de días, el 25 de marzo, será el turno de brillar de Pauper en la nueva temporada de la MOCS de la plataforma. ¡Tenemos muchas ganas de seguir el metajuego y ver cómo se asienta!

Mientras escribo este artículo, aún no se celebró el primer Paupergeddon de 2026. Sin embargo, cuando se publique, ya habrá terminado el evento y sin duda queremos dedicar tiempo a analizar los resultados.

Por último, estuvimos hablando acerca de retirar la prohibición al Adorno de vinculador durante un periodo de prueba. Hace tiempo que se prohibió la carta y, desde entonces, Pauper cambió de forma drástica. A un motor de robo tan lento le costaría seguir el ritmo a muchos de los mazos actuales, y levantar la prohibición proporcionaría una herramienta más a los mazos más lentos. Dicho esto, se trataba de una carta de gran poder, así que queremos abordar el posible periodo de prueba con precaución. ¿Qué opinas? Agradecemos todos los comentarios.

Pásalo bien jugando a Pauper. ¡Tenemos ganas de saber qué piensas!

Alquimia

Escrito por Daniel Xu

No hay cambios.

Desde la última actualización, Izzet Lessons, Azorius Birds, Mono-Green Ouroboroid y las variantes de Dragones siguen dominando el competitivo de Alquimia al mejor de tres, mientras que Alquimia al mejor de uno es más diverso. En estos mazos no hay ninguna carta demasiado poderosa y el formato sigue teniendo espacio de maniobra con las cartas nuevas de Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles y las cartas reajustadas. Seguimos supervisando los mazos que combinan la Sutileza acuática con Sinh, el Castigo de Spira y Omnisciencia en Alquimia al mejor de uno, pero creemos que estas estrategias no son lo bastante sólidas como para tomar medidas ahora mismo.

Seguiremos implementando ajustes a lo largo del año. En ese aspecto, puedes esperar cambios más dinámicos a medida que se estabiliza el metajuego.

Histórico

Escrito por Daniel Xu

La Cadena alimenticia está prohibida.

Desde los cambios del último anuncio de cartas prohibidas y restringidas de febrero, estamos contentos con la respuesta del ecosistema de Histórico. Los mazos interactivos, como Jund y Dimir, ahora se encuentran entre los más fuertes al mejor de tres, y el abanico de estrategias viables es mucho más amplio que antes. Las prohibiciones que levantamos aumentaron la cantidad de respuestas del formato, lo que permite a los jugadores reaccionar adecuadamente a los mazos de combo, como Reanimator y Valakut. Aunque seguimos supervisando la influencia del Mago de la luna y de la Heraldo de los mares, el podio del metajuego se adaptó bien al incluir en las bases de maná la Vista prismática y los cicladores de tierra básica de El Señor de los Anillos: relatos de la Tierra Media. Por ese motivo, las dos criaturas con el efecto de la Luna de sangre dejaron de ser la opción principal de muchos mazos. Creemos que tuvieron el efecto deseado como opciones para sideboard que ofrecen respuestas claras y viables a tierras no básicas poderosas.

4 Avacyn's Pilgrim 4 Esper Sentinel 2 Extraction Specialist 1 Imodane's Recruiter 4 Juggernaut Peddler 4 Noble Hierarch 4 Recruiter of the Guard 4 Sigardian Evangel 1 Tajic, Legion's Valor 1 Witch Enchanter 4 Birthing Ritual 4 Food Chain 4 Cavern of Souls 3 Echoing Cavern 2 Forest 4 Mana Confluence 2 Plains 4 Prismatic Vista 4 Starting Town 1 A-Haywire Mite 4 Brutal Cathar 1 Dauntless Dismantler 1 Faerie Macabre 1 Jegantha, the Wellspring 3 Jirina, Dauntless General 4 Seam Rip

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles incorporó la Cadena alimenticia a Histórico. Viéndolo con perspectiva, fue un error, ya que no vimos la interacción entre esta carta y la Misionera sigardiana, que combinan para crear una cantidad absurda de criaturas 3/1. Los mazos competitivos que emplean esta interacción siguen en desarrollo, pero ya se encuentran casi en la cima del formato al mejor de tres, tanto en porcentaje de victorias como en representación en el metajuego. Su presencia es mucho más alta de la que nos gustaría para un mazo capaz de llevar a cabo el combo de manera consistente y terminar el juego en el tercer turno y con relativa facilidad en el segundo, en especial con lo frustrante que resulta ejecutarlo en el formato digital. De acuerdo con nuestra filosofía, preferimos dejar fuera del formato las estrategias de combo factibles en el segundo turno, y que se mantengan como una característica exclusiva de Intemporal. Por estos motivos, la Cadena alimenticia está prohibida.

Intemporal

Escrito por Daniel Xu

No hay cambios.

La restricción de la Necropotencia abrió la puerta a una mayor variedad de mazos en Intemporal. Mardu Energy volvió al podio del formato en un abrir y cerrar de ojos, pero Show and Tell, Reanimator y Mono-Red Stompy no se quedan atrás. Con todo, la ausencia de cartas especialmente poderosas entre ellos favorece un formato saludable. Aunque la Cantera sigue siendo una carta muy jugada, los mazos que la utilizan como motor de juego perdieron cierta presencia. Según los estándares de Intemporal, creemos que el momento actual del metajuego es sano.

Brawl

Escrito por Daniel Xu

No hay cambios.

Magic: The Gathering | Teenage Mutant Ninja Turtles aportó a Brawl varios comandantes increíbles. Los más populares son Raph y Mikey, alborotadores, seguidos muy de cerca por Leonardo, el Equilibrio y Splinter, rata radical. Por otro lado, continuamos actualizando el sistema de emparejamiento con la mayoría de nuevas colecciones para mejorar la selección de oponentes. Por último, estamos ultimando detalles para nuestro próximo evento competitivo de Brawl, así que no te pierdas el anuncio dentro de poco.