¡Ponte a la cabeza del universo de Marvel con los mazos de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! Para esta ocasión, vamos a publicar cuatro mazos listos para jugar que cuentan con muchos de los personajes más reconocibles de Marvel. Todas y cada una de sus cartas tienen ilustraciones que representan personajes e historias de Marvel y cada mazo es un homenaje a un rinconcito popular de dicho universo. Elige el que más te guste y reúne tu propio equipo para las noches de juegos.

Mazo de Commander

Vengadores, ¡reuníos! Mazo de Commander

Wakanda por siempre Mazo de Commander

Los Cuatro Fantásticos Mazo de Commander

Muerte triunfante

Cada mazo de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar Los mazos Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente: 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde 99 cartas no foil, incluidas 29 nuevas en Magic El mazo Los Cuatro Fantásticos contiene lo siguiente: 4 comandantes principales foil tradicionales con ilustración sin borde 96 cartas no foil, incluidas 26 nuevas en Magic

10 fichas no foil de dos caras

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

Vengadores, ¡reuníos!

de edición de coleccionista Wakanda por siempre

de edición de coleccionista Los Cuatro Fantásticos

de edición de coleccionista Muerte triunfante

de edición de coleccionista

Los superfans de Marvel y los coleccionistas que quieran lucirse un poco más tendrán a su disposición las ediciones de coleccionista de los mazos de Commander, que son la incorporación definitiva para cualquier arsenal de este formato. Cada edición de coleccionista de un mazo de Commander incluye lo siguiente:

1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar Las ediciones de coleccionista de los mazos Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente: 1 comandante principal surge foil con ilustración sin borde 99 cartas no foil, incluidas tierras básicas con arte completo y 29 cartas nuevas en Magic La edición de coleccionista del mazo Los Cuatro Fantásticos contiene lo siguiente: 4 comandantes principales surge foil con ilustración sin borde 96 cartas surge foil, incluidas tierras básicas con arte completo y 26 cartas nuevas en Magic

10 fichas de dos caras

Estas fichas son surge foil en una cara y no foil en la otra

1 tarjeta de referencia

1 caja guardamazo

A continuación puedes ver las listas de los mazos de Commander desvelados y también podrás ojear la colección completa cuando se haya revelado en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

¡Alíate con superhéroes (o sus némesis) en la próxima noche de Commander con los mazos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes para este formato! Los mazos de Commander, sus ediciones de coleccionista y otros productos se lanzarán el 26 de junio de 2026 y ya puedes reservarlos en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Vengadores, ¡reuníos!

0005_MTGMSH_CmdrFace: Captain America, Team Leader 0081_MTGMSH_CommNew: Director Nick Fury

Captain America, Team Leader Avenge Falcon and Redwing Hercules, Olympian Hero Heroic Return Heroic Sacrifice Methods of the Mighty Winter Soldier, Reborn Avenger Iron Man, Armored Avenger Jarvis, Earth's Mightiest Butler Professor Hulk The Wasp, Winsome Avenger West Coast Expansion Firebird, Blazing Ranger Photon, Mighty Marvel She-Hulk, Wallbreaker War Machine, Avenging Arsenal Ant-Man, Elusive Avenger Black Widow, Agile Avenger Captain Marvel, Apex Avenger Director Nick Fury Hawkeye, Avenging Archer Love on the Battlefield Quicksilver, Speedster Scarlet Witch, Chaotic Avenger Shang-Chi and the Ten Rings Avengers Quinjet Hulkbuster Armor Jocasta, Automaton Avenger Vision, Synthezoid Avenger Austere Command Bastion Protector Dismantling Wave Folk Hero Gift of Immortality Kindred Discovery Door of Destinies Metallic Mimic Tome of Legends Clifftop Retreat Coastal Peak Exotic Orchard Frostboil Snarl Furycalm Snarl Glacial Fortress Glittering Massif Irrigated Farmland Plaza of Heroes Port Town Prairie Stream Radiant Summit Scavenger Grounds Scorched Geyser Spectator Seating Sulfur Falls Raise the Palisade Thor, Asgard's Avenger Captain Mar-Vell, Space-Born Patriot, Shield Wielder Speed, Young Avenger Captain America, Living Legend Avengers Tower Destroy Evil Make Your Move Swords to Plowshares Arcane Denial Reconnaissance Mission Rip Apart Arcane Signet Hero's Blade Relic of Legends Sol Ring Talisman of Conviction Talisman of Creativity Talisman of Progress Thought Vessel Command Tower Mystic Monastery Path of Ancestry Secluded Courtyard Unclaimed Territory Fellwar Stone Herald's Horn Rescue, Pepper Potts 6 Plains 5 Island 5 Mountain

Reúne tu propia brigada de Héroes con el Capitán América, líder del equipo y lánzate a la batalla con tu majestuoso escudo. Además, el Director Nick Furia procurará que tengas la mano llena de Héroes dispuestos a afrontar cualquier peligro con el que te cruces. Echa un vistazo a todas las cartas del mazo Vengadores, ¡reuníos! en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (aquí puedes ver las fichas del mazo).

Fichas de Vengadores, ¡reuníos!

10 fichas de Ave // Tesoro

0005a_MTGMSH_CmdrTkn: Bird Token // Treasure Token

(Reverso)

Wakanda por siempre

0007_MTGMSH_CmdrFace: T'Challa, the Black Panther 0095_MTGMSH_CommNew: Shuri, the Black Panther

Desclasificaremos el contenido de este mazo en el futuro próximo. Por el momento, explora el resto de la colección en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

(Reverso)

Los Cuatro Fantásticos

0001_MTGMSH_CmdrFace: Invisible Woman 0002_MTGMSH_CmdrFace: Mister Fantastic 0003_MTGMSH_CmdrFace: Human Torch 0004_MTGMSH_CmdrFace: The Thing

Desclasificaremos el contenido de este mazo en el futuro próximo. Por el momento, explora el resto de la colección en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

(Reverso)

Muerte triunfante

0006_MTGMSH_CmdrFace: Doctor Doom, King of Latveria 0086_MTGMSH_CommNew: Loki, the Deceiver

Desclasificaremos el contenido de este mazo en el futuro próximo. Por el momento, explora el resto de la colección en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

(Reverso)

Reúne a tu equipo de amigos para la próxima noche de juegos. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.