Listas de los mazos de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
¡Ponte a la cabeza del universo de Marvel con los mazos de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! Para esta ocasión, vamos a publicar cuatro mazos listos para jugar que cuentan con muchos de los personajes más reconocibles de Marvel. Todas y cada una de sus cartas tienen ilustraciones que representan personajes e historias de Marvel y cada mazo es un homenaje a un rinconcito popular de dicho universo. Elige el que más te guste y reúne tu propio equipo para las noches de juegos.
Vengadores, ¡reuníos!
Wakanda por siempre
Los Cuatro Fantásticos
Muerte triunfante
Cada mazo de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:
- 1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar
- Los mazos Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente:
- 1 comandante principal foil tradicional con ilustración sin borde
- 99 cartas no foil, incluidas 29 nuevas en Magic
- El mazo Los Cuatro Fantásticos contiene lo siguiente:
- 4 comandantes principales foil tradicionales con ilustración sin borde
- 96 cartas no foil, incluidas 26 nuevas en Magic
- Los mazos Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente:
- 10 fichas no foil de dos caras
- 1 tarjeta de referencia
- 1 caja guardamazo
de edición de coleccionista
de edición de coleccionista
de edición de coleccionista
de edición de coleccionista
Los superfans de Marvel y los coleccionistas que quieran lucirse un poco más tendrán a su disposición las ediciones de coleccionista de los mazos de Commander, que son la incorporación definitiva para cualquier arsenal de este formato. Cada edición de coleccionista de un mazo de Commander incluye lo siguiente:
- 1 mazo de Commander de 100 cartas listo para jugar
- Las ediciones de coleccionista de los mazos Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente:
- 1 comandante principal surge foil con ilustración sin borde
- 99 cartas no foil, incluidas tierras básicas con arte completo y 29 cartas nuevas en Magic
- La edición de coleccionista del mazo Los Cuatro Fantásticos contiene lo siguiente:
- 4 comandantes principales surge foil con ilustración sin borde
- 96 cartas surge foil, incluidas tierras básicas con arte completo y 26 cartas nuevas en Magic
- Las ediciones de coleccionista de los mazos Vengadores, ¡reuníos!, Wakanda por siempre y Muerte triunfante contienen lo siguiente:
- 10 fichas de dos caras
- Estas fichas son surge foil en una cara y no foil en la otra
- 1 tarjeta de referencia
- 1 caja guardamazo
A continuación puedes ver las listas de los mazos de Commander desvelados y también podrás ojear la colección completa cuando se haya revelado en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
- Vengadores, ¡reuníos! (rojo-blanco-azul)
- Wakanda por siempre (verde-blanco)
- Los Cuatro Fantásticos (rojo-verde-blanco-azul)
- Muerte triunfante (azul-negro-rojo)
¡Alíate con superhéroes (o sus némesis) en la próxima noche de Commander con los mazos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes para este formato! Los mazos de Commander, sus ediciones de coleccionista y otros productos se lanzarán el 26 de junio de 2026 y ya puedes reservarlos en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.
Vengadores, ¡reuníos!
Reúne tu propia brigada de Héroes con el Capitán América, líder del equipo y lánzate a la batalla con tu majestuoso escudo. Además, el Director Nick Furia procurará que tengas la mano llena de Héroes dispuestos a afrontar cualquier peligro con el que te cruces. Echa un vistazo a todas las cartas del mazo Vengadores, ¡reuníos! en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (aquí puedes ver las fichas del mazo).
Fichas de Vengadores, ¡reuníos!
- 10 fichas de Ave // Tesoro
Wakanda por siempre
Desclasificaremos el contenido de este mazo en el futuro próximo. Por el momento, explora el resto de la colección en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Los Cuatro Fantásticos
Desclasificaremos el contenido de este mazo en el futuro próximo. Por el momento, explora el resto de la colección en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Muerte triunfante
Desclasificaremos el contenido de este mazo en el futuro próximo. Por el momento, explora el resto de la colección en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.
Reúne a tu equipo de amigos para la próxima noche de juegos. Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.