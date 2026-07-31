Por cada sabio mago que dirige con valor a sus aliados hay humildes hobbits que viven su primera misión. ¡Empuña tu espada y embárcate en tu propia aventura con los mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | El Hobbit™! Estos mazos de bienvenida estarán disponibles en tu tienda de juegos local y en algunos eventos de todo el mundo.

Mazo de bienvenida

(blanco) Mazo de bienvenida

(azul) Mazo de bienvenida

(negro) Mazo de bienvenida

(rojo) Mazo de bienvenida

(verde)

Cada uno de estos mazos de bienvenida contiene un mazo monocolor de 40 cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit (HOB) y de su colección legal en Eternal (HOC). Cada carta muestra personajes, momentos e historias de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Si conoces a alguien a quien le encantan los relatos de la Tierra Media, esta es la forma perfecta de enseñarle a jugar.

A continuación, encontrarás las listas de los cinco mazos de bienvenida. Estarán disponibles en los establecimientos de la WPN participantes y en eventos concretos, como la Gen Con. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cómo los distribuirá.

También puedes consultar todas las cartas mostradas recientemente en la galería de Magic: The Gathering | El Hobbit, en caso de que quieras hacerte con algunas de tus nuevas cartas favoritas.

Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Bofur, Reliable Guardian 16 Plains 2 Dwarven Provisioner Velvetwing Butterflies 2 Magnificent End Mentor of the Meek Fiend Hunter 2 Errand-Rider of Gondor Landroval, Horizon Witness Rogue's Passage 2 Soldier of the Grey Host Eagles of the North Dúnedain Blade Fog on the Barrow-Downs Eagle of the Great Shelf Banishing Light Dawn of a New Age Vow to Erebor 2 Westfold Rider Esquire of the King

2 Bilbo Baggins, Burglar 16 Island Pelargir Survivor 2 Lakeshore Apothecary Confusticate and Bebother Ravenhill Flock Lórien Revealed Thranduil's Decree Knights of Dol Amroth Grey Havens Navigator Rogue's Passage 2 Ithilien Kingfisher Hithlain Knots Captain of Umbar Minas Tirith Garrison Colossal Whale Willow-Wind Bilbo, Luckwearer 2 Uneasy Partings Nimrodel Watcher Stern Scolding

Front Porch Sentries Great Fierce Bee Stir Up Trouble Haunt of the Dead Marshes Desolation Prowler Ravening Warg 2 Gollum, Silent Slinker 2 Bilbo's Deadly Slice Dreaded Bat-Cloud Rogue's Passage Crude Bent Blade Languish Shadow of the Enemy Gollum the Abandoned Gnashing of Teeth Troll of Khazad-dûm Merciless Executioner Front Porch Sentries Bitter Downfall Reverent Howl Night's Whisper Stony-Voiced Goblins 16 Swamp

16 Mountain 2 Wayfarer's Bauble 2 Battle-Scarred Goblin Improvised Club 2 Smaug, the Great Calamity Olog-hai Crusher Gandalf, Spark Starter 2 Ragged Short Spear 2 Smite the Deathless 2 Goblin Fireleaper Oliphaunt Rogue's Passage Goblin Cratermaker Inferno Titan Guttersnipe Orcish Siegemaster Snowslope Hunter Fire of Orthanc Olog-hai Crusher

Verde

16 Forest 2 Guardian of the Halls 2 Quarrel 2 Galadhrim Guide Galion, Elvenking's Butler Elvish Visionary Warg Tactics Beorn's Hospitality Rogue's Passage Mirkwood Elk Celeborn the Wise Gift of Strands Elvish Archdruid Lothlórien Lookout Woodland Weavemaster Mirkwood Pathmaker Beorn, Reluctant Host 2 Wood Elves 2 Elvish Mystic Attercop

Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.