Por cada sabio mago que dirige con valor a sus aliados hay humildes hobbits que viven su primera misión. ¡Empuña tu espada y embárcate en tu propia aventura con los mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | El Hobbit™! Estos mazos de bienvenida estarán disponibles en tu tienda de juegos local y en algunos eventos de todo el mundo.
Mazo de bienvenida
(blanco)
Mazo de bienvenida
(azul)
Mazo de bienvenida
(negro)
Mazo de bienvenida
(rojo)
Mazo de bienvenida
(verde)
Cada uno de estos mazos de bienvenida contiene un mazo monocolor de 40 cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit (HOB) y de su colección legal en Eternal (HOC). Cada carta muestra personajes, momentos e historias de El Señor de los Anillos y El Hobbit. Si conoces a alguien a quien le encantan los relatos de la Tierra Media, esta es la forma perfecta de enseñarle a jugar.
A continuación, encontrarás las listas de los cinco mazos de bienvenida. Estarán disponibles en los establecimientos de la WPN participantes y en eventos concretos, como la Gen Con. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cómo los distribuirá.
También puedes consultar todas las cartas mostradas recientemente en la galería de Magic: The Gathering | El Hobbit, en caso de que quieras hacerte con algunas de tus nuevas cartas favoritas.
Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.
Bofur, Reliable Guardian
16 Plains
2 Dwarven Provisioner
Velvetwing Butterflies
2 Magnificent End
Mentor of the Meek
Fiend Hunter
2 Errand-Rider of Gondor
Landroval, Horizon Witness
Rogue's Passage
2 Soldier of the Grey Host
Eagles of the North
Dúnedain Blade
Fog on the Barrow-Downs
Eagle of the Great Shelf
Banishing Light
Dawn of a New Age
Vow to Erebor
2 Westfold Rider
Esquire of the King
2 Bilbo Baggins, Burglar
16 Island
Pelargir Survivor
2 Lakeshore Apothecary
Confusticate and Bebother
Ravenhill Flock
Lórien Revealed
Thranduil's Decree
Knights of Dol Amroth
Grey Havens Navigator
Rogue's Passage
2 Ithilien Kingfisher
Hithlain Knots
Captain of Umbar
Minas Tirith Garrison
Colossal Whale
Willow-Wind
Bilbo, Luckwearer
2 Uneasy Partings
Nimrodel Watcher
Stern Scolding
Front Porch Sentries
Great Fierce Bee
Stir Up Trouble
Haunt of the Dead Marshes
Desolation Prowler
Ravening Warg
2 Gollum, Silent Slinker
2 Bilbo's Deadly Slice
Dreaded Bat-Cloud
Rogue's Passage
Crude Bent Blade
Languish
Shadow of the Enemy
Gollum the Abandoned
Gnashing of Teeth
Troll of Khazad-dûm
Merciless Executioner
Front Porch Sentries
Bitter Downfall
Reverent Howl
Night's Whisper
Stony-Voiced Goblins
16 Swamp
16 Mountain
2 Wayfarer's Bauble
2 Battle-Scarred Goblin
Improvised Club
2 Smaug, the Great Calamity
Olog-hai Crusher
Gandalf, Spark Starter
2 Ragged Short Spear
2 Smite the Deathless
2 Goblin Fireleaper
Oliphaunt
Rogue's Passage
Goblin Cratermaker
Inferno Titan
Guttersnipe
Orcish Siegemaster
Snowslope Hunter
Fire of Orthanc
Olog-hai Crusher
Verde
16 Forest
2 Guardian of the Halls
2 Quarrel
2 Galadhrim Guide
Galion, Elvenking's Butler
Elvish Visionary
Warg Tactics
Beorn's Hospitality
Rogue's Passage
Mirkwood Elk
Celeborn the Wise
Gift of Strands
Elvish Archdruid
Lothlórien Lookout
Woodland Weavemaster
Mirkwood Pathmaker
Beorn, Reluctant Host
2 Wood Elves
2 Elvish Mystic
Attercop
Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará en todo el mundo el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.