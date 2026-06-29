Estándar

No hay cambios.

Pioneer

No hay cambios.

Modern

No hay cambios.

Legacy

El Candelabro de Tawnos está prohibido.

Vintage

No hay cambios.

Pauper

El Buscador de la luz celeste está prohibido.

Alquimia

No hay cambios.

Histórico

No hay cambios.

Intemporal

No hay cambios.

Brawl

La Fuerza de voluntad está prohibida.

La Sutileza está prohibida.

Entregar al mar está prohibido.

El Laberinto de Ugin está prohibido.

La Distorsión temporal está prohibida.

La Manipulación temporal está prohibida.

Brawl competitivo

No hay cambios.

Cambios en vigor a partir del 29 de junio de 2026. Consulta la lista de cartas prohibidas y restringidas ordenadas por formato.

Fecha del próximo anuncio: 10 de agosto de 2026

¡Hola, jugadores!

Soy Carmen Klomparens, diseñadora sénior del equipo de diseño de juego de Magic. Acabamos de cruzar el ecuador de 2026, así que no hay mejor momento para publicar el cuarto de los siete anuncios de cartas prohibidas y restringidas del año. Tras los cambios que comentamos en el anuncio anterior, la mayoría de los formatos están en un punto de cambio orgánico que nos parece positivo. Más abajo hablaremos de cada formato en profundidad.

Como es habitual, mañana, 30 de junio a las 10:00 PT (17:00 UTC), tendremos la emisión de WeeklyMTG en twitch.tv/magic para hablar de los cambios y responder preguntas. A modo de recordatorio, quiero destacar que el siguiente anuncio de cartas prohibidas y restringidas será el 10 de agosto. Sin más dilación, pasemos a aquello de lo que vinimos a hablar: ¡Magic!

Estándar

Escrito por Jadine Klomparens

No hay cambios.

En este momento, Estándar es un formato en el que muchos mazos distintos pueden llevarse la victoria cualquier fin de semana. Durante el anuncio de cartas prohibidas y restringidas del 18 de mayo de 2026, el foco lo acaparaba la rivalidad entre Izzet Prowess (y otras variantes de Ízzet) y los mazos verdes con la Cría de tejón topo. Estaban en la cumbre del metajuego (y lo siguen estando), y nos preocupaba que supusieran una constricción cada vez mayor para el resto del formato, que acabaría perdiendo diversidad a lo largo del tiempo. Sin embargo, se produjo lo contrario: ahora mismo, Estándar es más diverso que durante el Pro Tour de Secretos de Strixhaven.

La presión que ejercen los pilares de Izzet Prowess y la Cría de tejón topo aún existe, pero los jugadores descubrieron mazos que pueden existir dentro de esos parámetros, los pulieron y los afianzaron en el metajuego. Los mazos Four-Color Control, Mardu Discard, Azorius Momo y Dimir Excruciator son los protagonistas: todos gozan de una buena presencia en el metajuego y ganaron un Regional Championship durante las últimas semanas.

Una de las mayores mejoras recientes de Estándar fue la consolidación de Four-Color Control como un pilar del formato. Durante las últimas dos semanas de mayo, fue el segundo mazo más jugado después de Izzet Prowess en torneos Estándar de alto nivel, tal y como explicó Frank Karsten. Este mazo cobró vida gracias a la impresión de la Tablilla de descubrimiento en Secretos de Strixhaven. No despegó a tiempo para el Pro Tour, pero últimamente está ganando popularidad. Es un gran ejemplo de un mazo nuevo que alcanza un éxito estable en el formato Estándar.

2 Mistrise Village 1 Thundering Falls 1 Three Steps Ahead 1 Thunder Magic 2 Shattered Sanctum 1 Abrade 3 Inevitable Defeat 1 Stormcarved Coast 2 Flashback 3 Consult the Star Charts 4 Great Hall of the Biblioplex 1 Floodfarm Verge 1 Get Lost 1 Hallowed Fountain 4 Jeskai Revelation 1 Sundown Pass 1 Mountain 2 No More Lies 2 Sear 1 Multiversal Passage 2 Day of Judgment 1 Firebending Lesson 3 Sacred Foundry 1 Meticulous Archive 4 Stock Up 1 Together as One 1 Plains 4 Tablet of Discovery 3 Steam Vents 1 Sunbillow Verge 2 Gloomlake Verge 1 Godless Shrine 1 Fire Magic 1 Disdainful Stroke 1 Return the Favor 2 High Noon 2 Strategic Betrayal 1 Wan Shi Tong, Librarian 1 Pest Control 1 Stoic Sphinx 1 Pyroclasm 2 Emeritus of Ideation 2 Flashfreeze 1 Day of Judgment

A pesar de la potencia y la consistencia de los mejores mazos, el metajuego de Estándar sigue evolucionando. Es cierto que el amplio catálogo de cartas del formato permite crear mazos muy pulidos y potentes, pero resulta alentador ver que el mismo catálogo ofrece a los jugadores las herramientas necesarias para desafiar esos mazos. Los jugadores tienen la posibilidad de plantar cara a los mazos más potentes del metajuego, lo que propicia que Estándar sea un formato muy vivo.

Durante los últimos meses, resultó evidente que Estándar no es un formato que se solidifique rápido. Existen tantas posibles estrategias que explorarlas y ponerlas a prueba es una tarea monumental que puede llevar meses. Cada vez es más común que se descubran y se incorporen mazos al metajuego en cualquier momento del ciclo de Estándar, no solo tras los lanzamientos de colecciones. Un ejemplo son los mazos Four-Color Control y Esper Pixie de Estándar de 2025 antes de tener una presencia significativa en el metajuego. En ambos casos, se popularizaron mucho después de que se lanzaran las cartas que contienen. Es un síntoma muy positivo para Estándar que hace patente que los jugadores que disfrutan construyendo mazos tienen un buen caldo de cultivo.

En anuncios de cartas prohibidas y restringidas anteriores, hablamos de los problemas de jugabilidad en Estándar. El principal escollo es la velocidad y la amplitud del formato, que pueden provocar que los juegos terminen demasiado pronto. Estos problemas siguen estando, pero no son insalvables. La presencia de Four-Color Control demuestra que los mazos más lentos también pueden abrirse camino en Estándar. Seguimos aprendiendo del formato y mejorando los diseños para reducir estos inconvenientes de cara al futuro, pero ahora mismo creemos que los problemas de juego de Estándar no son lo suficientemente graves como para prohibir cartas.

En general, Estándar mejoró con respecto a su situación tras el Pro Tour de Secretos de Strixhaven. El metajuego es más diverso y los juegos, más variados. No tomaremos medidas en este momento y seguiremos analizando los cambios del formato a medida que avance el año.

Pioneer

Escrito por Arya Karamchandani

No hay cambios.

Vigilamos el estado de Pioneer desde la prohibición del Cuchillo de coriacero, y nos gusta cómo se estuvo desarrollando. El formato goza de una buena diversidad, con un amplio abanico de mazos viables y cierto bullicio gracias a cartas nuevas como la Tablilla de descubrimiento.

3 Bleachbone Verge 4 Blood Crypt 2 Deadly Cover-Up 4 Fiery Impulse 2 Flashback 2 Go for the Throat 4 Great Hall of the Biblioplex 3 Inevitable Defeat 4 Jeskai Revelation 2 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Plains 1 Raugrin Triome 3 Riverpyre Verge 2 Sacred Foundry 1 Savai Triome 2 Shattered Sanctum 2 Starting Town 1 Steam Vents 4 Stock Up 1 Swamp 4 Tablet of Discovery 1 The Celestus 4 Thoughtseize 2 Together as One 2 Dovin's Veto 1 Elesh Norn, Mother of Machines 1 Inevitable Defeat 1 Lightning Helix 1 Mistrise Village 1 Pest Control 4 Rest in Peace 2 Sphinx of the Final Word 2 Thought Distortion

Sigue habiendo una gran cantidad de macroarquetipos: los mazos más jugados del formato son aquellos basados en estrategias intermedias y de aceleración con la Cría de tejón topo, mientras que los mazos de combo como los de Colmilloveloz tienen algo menos de presencia en el juego. Las configuraciones de Ízzet siguen pisando fuerte tras la prohibición del Cuchillo de coriacero, pero su índice de aparición en el metajuego se redujo a un nivel más aceptable. Tenemos muchas ganas de seguir viendo cómo el formato evoluciona y se desarrolla durante los próximos meses.

Modern

Escrito por Carmen Klomparens

No hay cambios.

Pronto llegará un nuevo Pro Tour, y hace un mes aplicamos algunos cambios al formato. Desde entonces, ¡Modern tiene muy buen aspecto! La última actualización vino acompañada de varios cambios para el formato, pero en general se trataba de modificaciones que clasificaría como “mantenimiento” y no como “gestión de catástrofes”. En lugar de intentar cambiar radicalmente el estado de Modern prohibiendo cartas o retirando prohibiciones, el objetivo de esos cambios fue mitigar la presencia en el metajuego y el nivel de poder de las cartas protagonistas del formato sin erradicarlas.

Desde entonces, nos encontramos en las etapas iniciales de una versión de Modern bastante robusta en la que varias configuraciones de Affinity se llevan la mejor parte.

2 Claws of Gix 4 Emry, Lurker of the Loch 4 Engineered Explosives 4 Fiery Islet 2 Island 4 Kappa Cannoneer 3 Metallic Rebuke 4 Mishra's Bauble 4 Mox Opal 4 Pinnacle Emissary 1 Pithing Needle 2 Preordain 1 Shadowspear 1 Shivan Reef 1 Sink into Stupor 1 Skateboard 4 Spirebluff Canal 1 Steam Vents 3 Tormod's Crypt 4 Urza's Saga 4 Weapons Manufacturing 2 Welding Jar 1 Blood Moon 1 Boomerang Basics 3 Consign to Memory 2 Damping Sphere 1 Flusterstorm 3 Galvanic Blast 1 Hurkyl's Recall 2 Swan Song 1 Whipflare

Como el mazo ya existía en Modern antes de las últimas prohibiciones, es lógico que empezara con ventaja respecto al resto del formato tras el anuncio del mes pasado. Aunque ahora mismo sea el mazo predeterminado para muchos, en eventos competitivos como el que ganó la lista de Affinity que hay más arriba hubo un montón de diversidad en el resto del top 8. Vigilaremos todos los mazos que empiecen habitualmente con más de media docena de artefactos que no cuesten maná, y Modern Affinity no es una excepción. En escasas semanas llegará el Pro Tour de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, y será interesante ver cómo los mejores jugadores del mundo interactúan con este tipo de mazos. Tradicionalmente, el sideboard de Modern fue un recurso excelente para hacer frente a mazos agresivos y lineales de sinergias como Affinity, pero con el tiempo veremos si todo sigue igual o si el Kappa cañonero y la Fabricación de armamento son demasiado potentes a la hora de eludir cartas de odio tradicionales.

4 Ajani, Nacatl Pariah 1 Plains 4 Arid Mesa 1 Plains 1 Dalkovan Encampment 2 Elegant Parlor 1 Mountain 4 Marsh Flats 4 Galvanic Discharge 1 Lightning Bolt 4 Guide of Souls 3 Goblin Bombardment 4 Flooded Strand 3 Fable of the Mirror-Breaker 4 Ocelot Pride 2 Blood Moon 4 Ragavan, Nimble Pilferer 1 Arena of Glory 2 Seasoned Pyromancer 1 The Legend of Roku 2 Thraben Charm 3 Voice of Victory 1 Plains 3 Sacred Foundry 1 Surgical Extraction 1 Celestial Purge 2 High Noon 3 Obsidian Charmaw 1 Boromir, Warden of the Tower 1 The Legend of Roku 1 Vexing Bauble 2 Wear // Tear 3 Wrath of the Skies

Tras la prohibición reciente de Phlage, titán de la furia del fuego, surgieron muchas dudas respecto a Boros Energy y Jeskai Blink. Según lo que vimos, la estrategia de Boros Energy sigue cosechando victorias, ya sea en los Regional Championship Qualifiers o en desafíos de Magic Online. Las configuraciones cambian de una lista a otra, pero la exploración y el perfeccionamiento son cosas que nos gusta ver en los mazos clásicos de los formatos que no rotan. Por otro lado, las variantes de Blink todavía no se afianzaron en ninguna combinación de colores, pero en la mayoría de casos se emparejan cartas azules y blancas para aprovechar la Enigmática cuántica, Relegar a la memoria y Teferi, manipulador del tiempo.

La prohibición del Campo de lotos en Modern rebajó la presencia de Amulet Titan y lo situó en un punto más positivo dentro del metajuego. He de admitir que me divertí de lo lindo viendo cómo los jugadores se adaptaban rápidamente a la prohibición añadiendo una copia del Orbe zurano a sus mazos. Como puede conseguirse con la Saga de Urza y Tolaria Oeste, sigue siendo posible emplear un combo con el cementerio similar al anterior. Dicho esto, la Saga de Urza lleva su tiempo y Tolaria Oeste tiene un coste de transmutar considerable, así que los primeros indicios apuntan a que este cambio debilita la estrategia sin invalidarla por completo.

Por último, nos percatamos de que, tras retirar la prohibición del Arranque violento, los mazos centrados en el Fin viviente recobraron algo de vida. En este momento, tienen una presencia en el metajuego y un índice de victorias que consideramos sanos para Modern. Los Pasos aplastadores todavía no encontraron su lugar en el formato, pero los mazos que los usaban tardaron en afianzarse la primera vez y sospechamos que su éxito dependerá de metajuegos específicos.

Dicho todo esto, dada la resiliencia de Affinity y el nivel de poder de los mazos comentados, estaremos muy atentos al Pro Tour de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes en Ámsterdam. ¡Qué ganas de ver con qué nos deleitan los mejores jugadores del mundo!

Legacy

Escrito por Carmen Klomparens

El Candelabro de Tawnos está prohibido.

No es infrecuente que una carta deje de estar prohibida y vuelva a estarlo más adelante, pero suelen pasar menos de 27 años entre una cosa y otra. El Candelabro de Tawnos formaba parte de la primera lista de cartas prohibidas de Legacy cuando el formato se fundó en 1996. En ese momento, se llamaba “tipo 1,5” y era un punto medio entre Vintage (conocido como “tipo 1”) y Estándar (conocido como “tipo 2”). La primera lista de cartas prohibidas de Legacy contenía cartas prohibidas o restringidas en los tipos 1 y 2.

Tras la prohibición de la Academia tolariana en Legacy, se levantó la prohibición del Candelabro de Tawnos a principios de 1999. Junto con la prohibición de la Espiral del tiempo y la Jarra del recuerdo, dos fuentes de robo de cartas célebres en ese momento por abusar de la aceleración de maná, la readmisión fue bien..., durante un tiempo.

1 Blue Sun's Zenith 2 Preordain 2 Misty Rainforest 4 Ponder 2 Flooded Strand 2 Polluted Delta 3 Cunning Wish 12 Island 4 Brainstorm 4 Time Spiral 3 Turnabout 2 Mind Over Matter 3 Meditate 4 Force of Will 4 Merchant Scroll 4 High Tide 4 Candelabra of Tawnos 1 Blue Sun's Zenith 3 Pact of Negation 1 Wipe Away 4 Repeal 1 Echoing Truth 1 Brain Freeze 1 Rebuild 1 Turnabout 1 Meditate 1 Intuition

La ironía es evidente: escribo estas palabras 15 años después de los resultados del torneo y 27 años después del tira y afloja con la prohibición del Candelabro de Tawnos y la Espiral del tiempo. ¿Quién iba a decir que se convertirían en uno de los mazos más potentes de Legacy nada más volvieran a ser legales? Sin embargo, aquí estamos. Tras prohibir el Tropiezo mental y levantar la prohibición de la Espiral del tiempo, los hermanos Alix y Jesse Hatfield se pusieron manos a la obra para refinar el arquetipo High Tide, que tuvo cierta presencia en la esfera competitiva.

Con el tiempo, otros jugadores cosecharon éxitos con varias configuraciones del mazo y algunos llegaron a recurrir a la carta Reset para sacar aún más provecho de los efectos de enderezamiento de tierras. Por suerte, Legacy es un formato robusto capaz de lidiar con mazos de combo muy potentes.

La última vez que hablamos de Legacy, mencionamos que vigilaríamos las versiones recientes de Colorless Tron que no tardaron en posicionarse en la cumbre del formato en cuanto a presencia en el metajuego e índice de victorias. Desde nuestra perspectiva, estas tendencias se mantienen, incluso en entornos con más presión competitiva.

4 Ancient Tomb 3 Candelabra of Tawnos 1 Cityscape Leveler 2 Disruptor Flute 1 Emrakul, the Aeons Torn 1 Expedition Map 4 Grim Monolith 4 Karn, the Great Creator 4 Kozilek's Command 1 Lotus Petal 2 Manifold Key 4 Planar Nexus 4 The One Ring 4 Trinisphere 4 Ugin, Eye of the Storms 2 Urza's Mine 2 Urza's Power Plant 4 Urza's Saga 4 Urza's Tower 4 Urza's Workshop 1 Voltaic Key 1 Argentum Masticore 2 Dismember 1 Disruptor Flute 1 Ensnaring Bridge 2 Faerie Macabre 1 Liquimetal Coating 2 Mindbreak Trap 1 Mycosynth Lattice 1 Paradox Engine 1 Tormod's Crypt 1 Torpor Orb 1 Warping Wail

A finales del mes pasado, dos copias de Colorless Tron llegaron a las finales del Showcase Challenge de Legacy y otra copia se clasificó en el top 8. Desde entonces, aumentó la popularidad del mazo sin que esto afecte a su índice de victorias, lo que nos resulta preocupante. Estamos convencidos de que los mazos incoloros con la Tumba antigua pueden ser una parte sana y divertida del metajuego de Legacy. Sin embargo, la trayectoria de esta versión de Colorless Tron nos preocupa y pensamos que hay que tomar medidas en el asunto.

Prohibimos el Candelabro de Tawnos porque creemos que es el elemento con más probabilidades de causar problemas en el formato a largo plazo y con menos probabilidades de ser una pieza divertida de un metajuego cíclico. Seguimos publicando tierras fascinantes y recursos para robar cartas, pero vamos con pies de plomo a la hora de imprimir cartas que enderezan las tierras. El problema principal del Candelabro es que no suele aparecer a menos que esté en un mazo de combo demasiado potente, en los que suele ser la carta con mayor diferencia respecto a cualquier posible alternativa. Si prohibimos cartas contiguas al Candelabro, nos preocupa que puedan surgir situaciones similares en el futuro. Prohibir cartas es una medida muy seria y, cuando hay que hacer este tipo de cambios en Legacy, tratamos de minimizar la cantidad total de prohibiciones que habrá que hacer a largo plazo.

Por otro lado, si una versión de Tron que no incluya el Candelabro de Tawnos sigue cosechando éxitos tras la prohibición, no nos parece un mal trato. En el pasado vimos cómo el Nexo planar potenciaba la Torre de Urza y compañía, lo que nos lleva a creer que es un escenario posible.

Por todos estos motivos, el Candelabro de Tawnos está prohibido.

Si analizamos el resto del metajuego de Legacy, nos complace ver que el formato se diversifica. Los mazos se están individualizando más que los mazos de combo que vimos durante los últimos años. Los mazos Reanimator se centran en una estrategia de combos arriesgada, hay variantes con el Ataque a hurtadillas que incluyen criaturas grandes y unos cuantos tipos de mazos basados en criaturas blancas se encuentran en el límite entre el desgaste y la agresividad. Prestaremos atención al Estado fluido, que es el sucesor espiritual de la Iteración expresiva, pero por ahora parece que es una aportación positiva al formato, ya que ayuda a relajar y alargar los juegos.

Por último, sabemos que la comunidad se percató de El Fantasticar. Somos conscientes de que es una carta que combina muy bien con las bazas de aceleración de maná y artefactos incoloros de los formatos de Eternal. Creemos que tiene más probabilidades de desestabilizar Vintage que Legacy, pero este anuncio es una prueba de que estamos dispuestos a actuar rápidamente si una carta demuestra ser un perjuicio evidente para cualquier formato.

Vintage

Escrito por Eric Engelhard

No hay cambios.

Con la llegada del verano, Vintage sigue siendo uno de mis formatos favoritos de Magic. El Estado fluido y Abastecerse siguen disputándose la supremacía por ser el hechizo de robo sin restricciones por defecto, pero algunos mazos siguen optando por ambos, como este fantástico mazo Grixis Tinker.

1 Ancestral Recall 1 Black Lotus 1 Bolas's Citadel 1 Brainstorm 1 Chain of Vapor 1 Demonic Tutor 1 Flooded Strand 4 Flow State 2 Flusterstorm 2 Force of Negation 4 Force of Will 1 Gitaxian Probe 2 Hexing Squelcher 1 Hullbreacher 2 Island 4 Lórien Revealed 1 Mana Crypt 1 Manifold Key 1 Mental Misstep 1 Misty Rainforest 1 Mox Emerald 1 Mox Jet 1 Mox Pearl 1 Mox Ruby 1 Mox Sapphire 1 Mystical Tutor 1 Polluted Delta 1 Scalding Tarn 1 Sol Ring 4 Stock Up 1 Thundering Falls 1 Time Vault 1 Time Walk 1 Timetwister 1 Tinker 1 Tolarian Academy 2 Underground Sea 1 Urza's Saga 1 Vampiric Tutor 1 Vexing Bauble 2 Volcanic Island 1 Yawgmoth's Will 2 Abrade 1 Dismember 2 Hullbreacher 1 Hurkyl's Recall 3 Leyline of the Void 1 Long Goodbye 1 Opposition Agent 1 Portal to Phyrexia 2 Pyroblast 1 Yixlid Jailer

El formato tiene unos pilares robustos que a la vez ofrecen un amplio margen de personalización, y hasta tienen cabida los arquetipos más alternativos. Con una oferta que abarca casi todas las cartas de Magic que existen, las jugadas e interacciones sorprendentes son la norma, no la excepción.

Dicho esto, es cierto que, con el lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, dimos rienda suelta a un elemento que tiene muchas papeletas de resultar problemático en Vintage. El Fantasticar tiene el potencial de atacar para hacer 16 puntos de daño de la nada durante los primeros turnos del juego. Dado que se puede lanzar inmediatamente con el maná del Taller de Mishra, es un tipo de carta que suele ser objeto de un fuerte escrutinio interno. Aun así, no solemos crear cartas directamente para Vintage, pero nuestros diseñadores tienen la posibilidad de innovar y diseñar cartas de la forma que mejor se ajuste a las colecciones (dentro de ciertos límites). En ese momento, El Fantasticar estaba dentro de esos límites; sin embargo, dado que cambian constantemente, podría no haberlo estado hoy.

Vintage es un formato muy robusto. Vimos cómo absorbió algunas mecánicas muy potentes (por ejemplo, la iniciativa) sin necesidad de restricción alguna. Se trata del único formato competitivo en el que puedes jugar con algunas de las cartas más famosas y superlativas de Magic como Canalizar, el Anillo solar, la Hojalatera y cuatro copias de Absorber maná o el Engrampacráneo. Esto se suma a nuestras dudas acerca de tomar medidas preventivas cuando una carta tiene el potencial de causar problemas, pero quiero dejar claro que vigilamos el formato de cerca. Si El Fantasticar pasa a ser un problema para Vintage, tomaremos cartas en el asunto.

Pauper

Escrito por Gavin Verhey

El Buscador de la luz celeste está prohibido.

Hoy vamos a prohibir el Buscador de la luz celeste a causa de un nuevo combo letal extremadamente rápido que incluye el Buscador de la luz celeste y el Arco de Ojo de Halcón. Tras analizar los resultados iniciales, consideramos que lo mejor es tomar medidas respecto a este combo en lugar de dejar que siga su curso durante julio y que impacte algunos torneos de Pauper importantes que están por llegar.

Si quieres saber más, aquí encontrarás la explicación detallada.

Alquimia

Escrito por Dave Finseth

No hay cambios.

Detectamos un problema creciente en las partidas al mejor de uno de Alquimia, donde dominan los mazos que combinan la Omnisciencia con la Sutileza acuática y Sinh, el Castigo de Spira. La habilidad de la Sutileza acuática que permite ahondar en el mazo y encontrar las cartas relevantes para el combo hacía que el mazo superara los índices de victoria que buscamos en el formato, así que reajustamos la Sutileza acuática hace unas semanas para reducir su presencia. Empezamos a ver que los jugadores no priorizan tanto este mazo, pero seguiremos vigilando la situación de cerca.

Histórico

Escrito por Dave Finseth

No hay cambios.

Tras el competitivísimo Arena Championship 12, quedamos encantados con la diversidad de estrategias y construcciones de mazos del formato. En el top 16 del Arena Championship había diez mazos distintos y una gran variedad de estrategias. Golgari Yawgmoth se coronó en el evento, pero los mazos más rompedores fueron Izzet Demilich y un mazo elaborado para contrarrestarlo: Azorius High Noon. Estos mazos gozan de un equilibro en la cumbre que permite que se desarrollen muchos otros arquetipos, así que por el momento no consideramos que haya que tomar medidas.

1 Thoughtseize 2 Prismatic Vista 4 Ignoble Hierarch 4 Yawgmoth, Thran Physician 4 Marionette Apprentice 2 Forest 1 Swamp 1 A-Blood Artist 1 Echoing Cavern 4 Badgermole Cub 4 Birthing Ritual 2 Delighted Halfling 1 Nurturing Peatland 1 Birds of Paradise 3 Blooming Marsh 1 A-Haywire Mite 1 Wastewood Verge 4 Overgrown Tomb 1 Yavimaya, Cradle of Growth 1 Urborg, Tomb of Yawgmoth 4 Young Wolf 1 Hapatra, Vizier of Poisons 1 Boggart Trawler 1 Sephiroth, Fabled SOLDIER 1 Chittering Illuminator 2 Boseiju, Who Endures 4 Chord of Calling 1 Phyrexian Tower 1 Endurance 1 Khalni Garden 1 Kraul Harpooner 1 Endurance 1 Skyfisher Spider 1 Surgical Extraction 1 Reclamation Sage 1 Chittering Illuminator 2 Necromentia 1 Pile On 2 Abrupt Decay 1 Force of Vigor 1 Opposition Agent 2 Thoughtseize

Intemporal

Escrito por Dave Finseth

No hay cambios.

Sin arquetipos que ocupen más del 4 % del metajuego, podemos afirmar que Intemporal es un formato que goza de muy buena salud. El regreso de Mystical Archive con Secretos de Strixhaven potenció el mazo Dimir Tempo con la incorporación de Ofuscar, un contrahechizo muy potente y un motor de robo si se combina con la carta Artífice de hidroponía. Estas son el tipo de gamberradas que nos gusta ver en nuestro formato más potente de MTG Arena.

4 Hydroponics Architect 4 Orcish Bowmasters 4 Psychic Frog 4 Tamiyo, Inquisitive Student 4 Brainstorm 4 Daze 4 Fatal Push 4 Force of Will 2 Snuff Out 3 Ponder 3 Treasure Cruise 1 Island 4 Misty Rainforest 4 Polluted Delta 2 Scalding Tarn 4 Strip Mine 1 Undercity Sewers 4 Watery Grave 1 Lurrus of the Dream-Den 3 Surgical Extraction 3 Stern Scolding 1 Disruptor Flute 3 Harbinger of the Seas 2 Bloodchief's Thirst 2 Spell Pierce

Brawl

Escrito por Dave Finseth

La Fuerza de voluntad está prohibida.

La Sutileza está prohibida.

Entregar al mar está prohibido.

El Laberinto de Ugin está prohibido.

La Distorsión temporal está prohibida.

La Manipulación temporal está prohibida.

Queremos que Brawl sea un espacio en el que todos los jugadores disfruten de partidas divertidas, con opciones que vayan desde mazos de Ardillas extravagantes hasta estrategias potentes y optimizadas. Con el lanzamiento de Brawl competitivo, nuestra intención es que Brawl sea un espacio de juego más casual, lo que implica tomar medidas más estrictas contra algunos patrones de juego que limitan la viabilidad global de ciertos comandantes. Hoy, queremos abordar tres de estas categorías de cartas: el maná rápido, los hechizos gratis y los hechizos que otorgan turnos adicionales.

La aceleración de maná eficaz genera una ventaja estratégica a medida que los jugadores aumentan sus recursos turno tras turno. Cuando la aceleración es demasiado rápida, limita la viabilidad de comandantes más baratos y acelera el ritmo del formato. Las cartas de esta categoría que más nos preocupan son las cartas incoloras, dado que se pueden incluir en todos los mazos, y las cartas que no tienen asociado ningún coste ni condición significativos. Por estos motivos, prohibimos el Mox de cromo y la Tumba antigua. Hoy, añadimos el Laberinto de Ugin a la lista. También debatimos sobre prohibir cartas explosivas que generan maná una sola vez, como el Ritual siniestro y el Ritual febril, pero creemos que estos efectos únicos dan variedad a las partidas, incluso si se juegan en curva.

La cantidad y calidad de los contrahechizos efectivos superó el lindar que nos parece razonable para Brawl. Aunque estos hechizos reactivos desempeñan un papel importante en el formato, las opciones disponibles para los jugadores aumentaron vertiginosamente durante este año. La presencia de tantos hechizos gratis cambió radicalmente cuándo es seguro jugar una mano. Por estos motivos, vamos a prohibir la Fuerza de voluntad, la Sutileza y Entregar al mar. Al quitar tres de los contrahechizos más potentes, esperamos que el formato dé cabida a más comandantes que, de lo contrario, no habrían tenido oportunidad alguna. Tenemos el ojo puesto en otros hechizos gratis, como Apagar y la Fuerza de la negación, pero no queremos aplicar muchos cambios precipitadamente sin evaluar las consecuencias.

Por último, vamos a prohibir la Distorsión temporal y la Manipulación temporal. Evaluamos las cartas que otorgan turnos adicionales sin exiliarse y nos dimos cuenta de que suelen hacer que los juegos sean más repetitivos. Tras analizar las partidas en las que aparecen estas cartas, concluimos que son perjudiciales para la experiencia global de los jugadores.

Se trata de un pequeño paso hacia la dirección que queremos que tome el formato ahora que ya no está sometido a la presión competitiva. Con el lanzamiento de Brawl competitivo, anticipamos que hará falta un ritmo más ágil a medida que el formato se adapte. Vigilaremos el formato y responderemos con cautela según vaya creciendo.

Brawl competitivo

Escrito por Dave Finseth

No hay cambios.

Dado que se trata de un formato nuevo, no haremos ningún cambio adicional en este momento. Ahora mismo, nuestro objetivo es ver cómo los jugadores desarrollan este metajuego competitivo durante los próximos meses.