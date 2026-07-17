Hoy, compartimos un adelanto de nuestros próximos viajes por el Multiverso de Magic con Realidad fracturada y tres colecciones nuevas que llegarán en 2027. Pero esta vez vamos más allá de los pasillos de Hexhaven y los soles de Zhalfir. Magic es más global que nunca y, en 2027, llevaremos la MagicCon, el máximo evento de Magic, al público internacional. Prepárate para disfrutar de cuatro MagicCons en tres continentes distintos, una celebración única de la comunidad mundial de jugadores de Magic.

Sí, oíste bien. Habrá cuatro MagicCons en 2027. ¡Una de ellas será la primera en celebrarse en Japón! Aquí tienes toda la información sobre las MagicCons y nuestros próximos eventos competitivos. Si quieres saber más sobre la MagicCon y nuestro planes para el futuro, visita mtgfestivals.com y sigue a @mtgfestivals.

Calendario de MagicCons de 2027

¡Despeja tu agenda y haz hueco en el archivador! Estas son todas las MagicCons anunciadas para 2027:

MagicCon: Detroit : del 26 al 28 de febrero de 2027

: del 26 al 28 de febrero de 2027 MagicCon: Tokio : del 14 al 16 de mayo de 2027

: del 14 al 16 de mayo de 2027 MagicCon: Las Vegas : del 27 al 29 de agosto de 2027

: del 27 al 29 de agosto de 2027 MagicCon: Ámsterdam: del 3 al 5 de diciembre de 2027

Los eventos contarán con las vistas y los sonidos clásicos de cualquier MagicCon junto con algunas sorpresas nuevas. Entre ellas habrá paneles, Pro Tours, encuentros de la comunidad y muchos juegos de Magic. La información sobre cómo adquirir entradas para estos eventos estará disponible próximamente. Hasta entonces, visita mtgfestivals.com y sigue a @mtgfestivals para estar al día de las novedades.

Calendario de Pro Tours y Limited Championship de Magic de 2027

¡Los mejores jugadores de Magic brillarán sobre el escenario! Nuestras estrellas se verán las caras en los Pro Tours de 2027 y el Magic World Championship 33:

Pro Tour de Nauctis en la MagicCon: Detroit Draft y Construido Modern de Nauctis: el reino sumergido Del 26 al 28 de febrero de 2027

Segundo Pro Tour de 2027 en la MagicCon: Tokio Draft y Construido Estándar Del 14 al 16 de mayo de 2027

Tercer Pro Tour de 2027 en la MagicCon: Las Vegas Draft y Construido Estándar Del 27 al 29 de agosto de 2027

Magic World Championship 33 en la MagicCon: Ámsterdam Draft y Construido Estándar Del 3 al 5 de diciembre de 2027



No obstante, habrá otro evento competitivo multitudinario en 2027. A lo largo del último año, vimos a miles de jugadores pelear por un puesto en el Limited Championship de Magic de 2027, un evento mundial de lo más emocionante que pone el foco en los formatos de Limitado de Magic. Por fin podemos contar que el Limited Championship de Magic de 2027 tendrá lugar del 18 al 20 de junio de 2027 en Minneapolis (Minnesota, EE. UU.).

Si quieres tener la oportunidad de competir en Minneapolis, ¡aún estás a tiempo! Hay muchas maneras de conseguir una invitación para el evento; por ejemplo, los Limited Championship Qualifiers en formato físico y los eventos de MTG Arena. Obtén más información en este artículo ¡y demuestra de lo que eres capaz en Limitado!

Aunque asistir al Pro Tour es muy divertido, también puedes vivir la emoción desde la comodidad de tu hogar. Emitiremos todos los Pro Tours, el Limited Championship de Magic y el World Championship 33 en directo en twitch.tv/magic y en el canal de YouTube de Play MTG, y por escrito en Magic.gg. Puedes seguir los juegos desde donde prefieras. ¡Lo único que importa es que animes a tus jugadores favoritos en su lucha por el trofeo!

Más MagicCons. Más Magic. Compartiremos más información sobre todos estos eventos próximamente, incluida la compra de entradas para las MagicCons de 2027. Y si te pasa como a nosotros y no puedes esperar al año que viene, las entradas para la MagicCon: Atlanta ya están a la venta.

Para estar al día de todos los eventos de Magic, visita mtgfestivals.com y no pierdas detalle de los mejores encuentros del Multiverso. ¡Esperemos verte pronto!