No hay nada como Magic: The Gathering. Tenemos a los mejores fans del mundo, que se encuentran para disfrutar del mejor juego del mundo. Por ese motivo, queremos declarar el 2027 como el Año del Encuentro. En él, ofreceremos a los fans muchos lugares para reunirse, formas de hacerlo y, lo que es más importante, motivos para celebrar los lanzamientos que tanto les gustan. Hoy hablaremos de los viajes por el Multiverso de Magic del año que viene, durante los cuales regresaremos a mundos muy esperados y llevaremos a los fans a rincones totalmente nuevos del Multiverso.

Para comenzar, 2027 tendrá tres colecciones del Multiverso de Magic y tres colecciones de Más allá del Multiverso que se irán alternando. Este es el equilibrio que buscamos tras el año de transición que fue 2026. Sabemos cuánta pasión sienten los fans por el Multiverso de Magic: ¡tanta como nosotros! ¿A quién no le va a gustar un lugar donde una piromante rebelde forma equipo con un guerrero leonino para detener la soberbia de un mago mental? (Se nota que tenemos muchas ganas de Realidad fracturada, ¿no?).

Las colecciones del Multiverso de Magic del próximo año serán algo muy especial. Se trata de lanzamientos que querrás celebrar, y nos hace mucha ilusión presentarte mundos nuevos y llevarte de vuelta a otros que ya conoces.

Hablando de cómo celebrar estas colecciones, Magic recorrerá más mundo que nunca gracias a cuatro MagicCons en 2027, ¡incluida la primera en Japón! Eso significa que tendrás más ocasiones para reunirte con fans de Magic, conseguir firmas y disfrutar del caos desconcertante que supone jugar un draft con la Commander Edition de Mystery Booster (daremos más detalles en la Gen Con).

Pero no demos más rodeos, que sabemos muy bien lo que te interesa: ¿dónde iremos el año que viene? La primera colección del año nos llevará a un plano nuevo que los jugadores llevan años pidiendo. Llegó la hora de zambullirse en...

Nauctis: el reino sumergido

(5 de febrero de 2027)

Un océano infinito. Ciudades gigantescas bajo las olas. Deidades que dominan las corrientes mientras nadan entre sus adeptos. Te damos la bienvenida a Nauctis, un plano lleno de salmuera y oportunidades de aventura. Nauctis: el reino sumergido es la puerta de entrada de Magic a un reino subacuático repleto de todo tipo de criaturas marinas. Adéntrate en el agua salada, donde conocerás a los ciudadanos de Nauctis, entre los que se incluyen tritones, focas, homáridos y varios humanos atrevidos.

A medida que la tensión aumenta entre dos reinos enfrentados, un grupo de héroes insólitos deberá luchar contra viento y marea para que su hogar no quede sumergido en las profundidades abismales del océano. Los jugadores encontrarán un maremágnum de aventuras acuáticas y se enfrentarán cara a cara con criaturas temibles que habitan lejos de la superficie.

¡Descubre lo que hay bajo las olas con el lanzamiento de Nauctis: el reino sumergido el 5 de febrero de 2027! Más adelante daremos más información sobre las escamosas facciones de este plano.

Kamigawa: Irrupción de los titanes

(4 de junio de 2027)

Cuando un camino del presagio se abre sobre los cielos de neón de Towashi, ¡una gran masa de Ikoria se estrella y desata el caos! El pueblo de Kamigawa deberá unirse para detener a los monstruos de Ikoria que amenazan con aplastar, abrasar y destruir su hogar. Kamigawa: Irrupción de los titanes es un enfrentamiento entre dos planos icónicos de Magic. Con dos mundos así de grandes, nuestros diseñadores tenían una labor titánica entre manos. Todo en esta colección es descomunal, desde el diseño visual de los monstruos hasta las mecánicas que emplearás contra ellos. Esta vez, llegamos a Magic pisando fuerte.

Regresa a Kamigawa y domina el poder de mechas de última generación, capaces de plantar cara a cualquier titán. Para las gentes de Kamigawa, toda ayuda es bienvenida, pues los behemots de Ikoria quizá sean la mayor amenaza nunca vista en este plano. Y si prefieres encarnar a los monstruos en vez de enfrentarte a ellos, podrás controlar a tus criaturas favoritas de Ikoria en su lucha por la ciudad. Entra en tu mecha, prepárate para rugir y sé testigo de una batalla nunca vista.

Rómpete los cuernos en la incursión que nos espera con el lanzamiento de Kamigawa: Irrupción de los titanes el 4 de junio de 2027. En el futuro ofreceremos más detalles monstruosos. Hasta entonces, avisa a la sección de futuristas si ves a una bestia pesadilla felino suelta.

Zhalfir

(1 de octubre de 2027)

¡El reino de Zhalfir vuelve al Multiverso con su propio plano! Zhalfir nos enseñará su plano homónimo como nunca antes, un lugar frondoso, rebosante de magia y arraigado en una longeva historia, mientras sus habitantes descubren su lugar en el Multiverso. Teferi Akosa también regresará a Zhalfir, de modo que las nuevas generaciones de jugadores tendrán la oportunidad de conocer al maestro de la cronomancia de Magic.

Adéntrate en la belleza de Zhalfir y domina los caminos innovadores de la magia. Las mentes maestras tras este plano diseñaron algunas cartas alucinantes que reflejan el diseño visual único con el que Magic aborda el género afrofantástico. Dado que Zhalfir está fuertemente ligado a una época de Magic que muchos jugadores recuerdan con cariño, quisimos honrar su legado en todos los aspectos de la colección. Este es el Magic: The Gathering que recuerdas, elaborado con el mimo y el cuidado de nuestra filosofía de diseño actual.

No te pierdas la celebración de las novedades de Magic con el lanzamiento de Zhalfir el 1 de octubre de 2027. Por ahora mantendremos los detalles en secreto, pero dentro de un tiempo daremos más información sobre la colección.

Nuestros próximos pasos por el Multiverso

Nuestras aventuras en Nauctis, Kamigawa y Zhalfir son una pequeña muestra de lo que tenemos planeado para Magic, y tenemos muchas ganas de compartir nuestra pasión por el juego, sus personajes, mundos e historias a lo largo de 2027. Por ahora, seguimos con la vista puesta en Realidad fracturada y el Ecoverso, donde encontrarás versiones conocidas (y no tan conocidas) de tus personajes favoritos de Magic.

Más adelante hablaremos con detalle sobre estas colecciones, así que no le quites el ojo a DailyMTG y a nuestras redes sociales. ¡Si quieres enterarte de las últimas novedades en persona, no te pierdas las próximas MagicCons! Son el lugar perfecto para celebrar con los demás jugadores las historias y colecciones de Magic que tanto te gustan.

Gracias por acompañarnos en este viaje por el Multiverso. ¡Nos veremos pronto por los caminos del presagio!