Adéntrate en el universo de Marvel y empieza a jugar a Magic con los mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Estos mazos, repletos de personajes históricos de Marvel, son una forma estupenda para aprender a jugar a Magic o enseñar a una amistad.

Mazo de bienvenida

(blanco) Mazo de bienvenida

(azul) Mazo de bienvenida

(negro) Mazo de bienvenida

(rojo) Mazo de bienvenida

(verde)

Los mazos de bienvenida estarán disponibles en las tiendas de juegos de la WPN que participen en la iniciativa hasta que se agoten las existencias. Cada mazo de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye lo siguiente:

2 medios mazos (30 cartas cada uno) De los dos medios mazos, uno será del color de la caja del mazo de bienvenida y el otro estará elegido al azar entre las demás opciones. Hay cinco medios mazos monocolores distintos. Los mazos de bienvenida incluyen cartas de las siguientes colecciones: Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSH) Mazos de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes (MSC) Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPM) Colección legal en Eternal de Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man (SPE)

2 tarjetas de referencia

1 caja guardamazo

¿Qué son los mazos de bienvenida?

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará con cinco nuevos mazos de bienvenida dirigidos a los nuevos jugadores. Cada mazo de bienvenida incluye dos medios mazos de 30 cartas; el primero va sobre un personaje y las cartas son del color correspondiente, y el segundo contiene cartas de uno de los otros cuatro colores de Magic.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast 0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel 0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative 0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner 0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

Además de las cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes y Magic: The Gathering | Marvel's Spider-Man, cada medio mazo incluye una criatura legendaria rara mítica no foil. Las versiones foil tradicionales de estas criaturas legendarias están disponibles en los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

Estos mazos de bienvenida estarán disponibles en tu tienda de juegos local hasta agotar existencias. Puedes comenzar a jugar con estos mazos en los eventos Academia Vengadores, que comienzan el 12 de junio. Después, estarán disponibles en las tiendas de juego participantes a partir del 26 de junio junto con el lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. Si quieres más información sobre los mazos de bienvenida, Academia Vengadores y otros eventos de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, ponte en contacto con tu tienda de juegos local.

A continuación, podrás ver lo que trae cada medio mazo. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cómo los distribuirá. Si quieres acudir a otros eventos o lugares para jugar con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes, echa un vistazo a nuestra guía de todas las experiencias emocionantes que tenemos planificadas.

0829_MTGMSH_WelDNew: Black Panther, Claws of Bast

13 Plains 2 Virtuous Variant Doctor Jane Foster 2 Brave Brawler Fall to Earth Raft Security Officer Peggy Carter, Secret Agent Vibranium Energy Daggers Luke Cage, Power Man Valkyrior Skyrider Black Panther, Claws of Bast Mockingbird, Bobbi Morse Take Up the Shield Web Up Selfless Police Captain Crowd of True Believers

0830_MTGMSH_WelDNew: Iron Man, Modern Marvel

13 Island Mist-Cloaked Herald 2 TVA Bureaucrat 2 Aerial Doombot Iron Lad, Diverging Destiny Futurist Forge Lyla, Holographic Assistant Blue Marvel, Adam Brashear 2 Alchemax Slayer-Bots Whoosh! Iron Man, Modern Marvel Ant-Man's Air Force A.I.M. Scientists I Am Iron Man Depower

0831_MTGMSH_WelDNew: Black Widow, Daring Operative

13 Swamp 2 Songbird, Sonic Screamer 2 Symbiote Spawn 2 Glamorous Grapplers Infernal Rebirth 2 Red Room Recruit Ultimo, Civilization’s End Dark Deed Tombstone, Career Criminal Hour of Defeat Unliving Legionnaire Black Widow, Daring Operative Widow's Bite Doom Blade

0832_MTGMSH_WelDNew: Spider-Man, Web-Spinner

13 Mountain 2 Rampaging Classmate 2 Extremis Elite Human Torch, Johnny Storm Kree Sentinel Sif's Spearmaster Misty Knight, Hero for Hire Furious Strength Spider-Man, Web-Spinner Marvelous Melee Living Lightning, Charged Up The Mary Janes Smashing Spree Quicksilver, Pietro Maximoff Lightning Strike Happy Hogan, Dauntless Driver

0833_MTGMSH_WelDNew: Hulk, Brutal Brawler

13 Forest 2 The Fabulous Frog-Man 2 Undercover Skrull She-Hulk, Jade Defender Savage Land Dinosaur Wakandan Royal Guard Kapow! Goliath, Mass Manipulator Wolfsbane, Highland Hero Super Strength Mister Hyde, Monster Within Warriors of Wakanda Giant Growth Thing Swing Hulk, Brutal Brawler Knight of Wundagore

Los mazos de bienvenida de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes estarán disponibles en los eventos Academia Vengadores a partir del 12 de junio de 2026, y en el lanzamiento global en formato físico de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes del 26 de junio. ¡Pregunta los detalles de las ofertas de los mazos de bienvenida en tu tienda de juegos local!