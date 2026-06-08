Todos los superhéroes tienen sus propios orígenes ¡y los tuyos pueden comenzar con la Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! Esta caja contiene todo lo que necesitas para empezar a jugar a Magic en el universo de Marvel. Con ella aprenderás los fundamentos gracias a un tutorial muy sencillo inspirado en el Capitán América y Iron Man, para luego lanzarte al universo de Marvel con tus superhéroes favoritos.

Caja de principiante de

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

Cada Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene lo siguiente:

10 medios mazos temáticos de Jumpstart Dos (2) de estos medios mazos de Jumpstart son mazos para aprender a jugar y están diseñados para jugarse el uno contra el otro . Cada medio mazo incluye 20 cartas. ¡Mezcla dos y a jugar!

5 fichas no foil de dos caras

2 tapetes con tablero de juego

2 guías para aprender a jugar

2 tarjetas de referencia

2 dados Spindown

1 folleto de referencia

La Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene diez medios mazos temáticos de Jumpstart. Dos de ellos (el del Capitán América y el de Iron Man) tienen un orden específico para el tutorial de la Caja de principiante. ¡No los barajes! En vez de eso, juega con ellos usando su orden inicial y sigue la guía para aprender a jugar que trae la caja.

0835_MTGMSH_BgBoxNmb: Captain America, Steve Rogers 0851_MTGMSH_BgBoxNmb: Iron Man, Tony Stark

Todas las cartas de los medios mazos del tutorial de la Caja de principiante están numeradas en la parte inferior izquierda. Para volver a ordenar un medio mazo, pon la carta “W Tutorial 20” o “R Tutorial 20” boca abajo en el fondo, seguida de las cartas “W Tutorial 19” o “R Tutorial 19”, y así sucesivamente. Las primeras cartas de los medios mazos deberían ser la “W Tutorial 1” y la “R Tutorial 1”.

Hay dos medios mazos de cada color de Magic y cada uno tiene su propia temática, como Artefactos o Jóvenes Vengadores. Más abajo encontrarás el contenido de estos medios mazos.

Empieza a jugar a Magic con la Caja de principiante cuando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lance en todo el mundo el 26 de junio de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Listas de mazos de la Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes

A continuación puedes ver el contenido de cada medio mazo, organizado según los tipos de cartas y con un menú desplegable con el que puedes ordenar las cartas según su color, coste de maná o rareza. También puedes ver esas cartas en la galería de la colección.

0001_MTGMSH_BBTheme: Heroes Theme Card

Agent of Atlas Peggy Carter, Secret Agent Brave Brawler Agents of S.H.I.E.L.D. Hero in Training Hawkeye, Clint Barton Okoye, Dora Milaje Leader Valkyrior Skyrider Wondrous Revival Iconic Shield Fall to Earth Pacifism Thriving Heath 7 Plains

0002_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

Hawkeye's Shot Hero in Training Soldier On Mockingbird, Bobbi Morse Ant-Man, Scott Lang Captain America, Steve Rogers Captain's Defense The Falcon, Sam Wilson Hawkeye, Clint Barton The Wasp, Janet Van Dyne 8 Plains Mandroid Squadron Winter Soldier, Bucky Barnes

0003_MTGMSH_BBTheme: Artifacts Theme

Aerial Doombot Hydraulic Helper S.H.I.E.L.D. Deployment Drone Ultron Drone A.I.M. Bot Victor Mancha, Runaway War Machine, James Rhodes Repulsor Bots Vibranium Energy Daggers Futurist Forge Thirst for Knowledge Frozen in Ice Thriving Isle 7 Island

0004_MTGMSH_BBTheme: Card Draw Theme Card

A.I.M. Bot Brawn, Amadeus Cho Bold Biochemist Atlantean Cavalry Graviton, Fundamental Force Blue Marvel, Adam Brashear A.I.M. Scientists Super Intelligence H.E.R.B.I.E. Scout Unit Depower Trickster's Stratagem Stark's Ingenuity Thriving Isle 7 Island

0005_MTGMSH_BBTheme: HYDRA Theme Card

Project Deathlok Soldier Doom's Servo-Guards Agents of HYDRA HYDRA Troopers Kingpin's Enforcers Glamorous Grapplers Arnim Zola, Bio-Fanatic Madame Hydra, Reanimated Ultimo, Civilization's End Doom Blade Infernal Rebirth HYDRA Infiltration Thriving Moor 7 Swamp

0006_MTGMSH_BBTheme: Villains Theme Card

Red Room Recruit Boomerang, Blade Flinger Ninja of the Hand Baron Strucker, HYDRA Overlord Tombstone, Career Criminal Crossbones, Malicious Mercenary Glamorous Grapplers Roxxon Brutes Minotaur, Roxxon CEO Dark Deed Visions of Villainy Hour of Defeat Thriving Moor 7 Swamp

0007_MTGMSH_BBTheme: Tutorial Theme Card

8 Mountain Smashing Spree Concentrated Fire Crimson Operative Power Boost Hulk, Bruce Banner Iron Man, Tony Stark Spider-Man, Hometown Hero Scarlet Witch, Wanda Maximoff Repulsor Rays Quicksilver, Pietro Maximoff Black Widow, Natasha Romanoff Happy Hogan, Dauntless Driver

0008_MTGMSH_BBTheme: Young Avengers Theme Card

Speed, Young Avenger Stature, Young Avenger Patriot, Young Avenger Iron Lad, Young Avenger Wiccan, Young Avenger She-Hulk, Jennifer Walters The Immortal Weapons Lightning Strike Experimental Armor Hire a Crew Furious Strength Marvelous Melee Thriving Bluff 7 Mountain

0009_MTGMSH_BBTheme: Counters Theme Card

Serpent Specialist Knight of Wundagore Hellcat, Undying Vigilante Gamma Grotesque Warriors of Wakanda Mister Hyde, Monster Within Beast, Erudite Aerialist The Thing, Ben Grimm Feral Ferocity Punishing Punch Training Regimen Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

0010_MTGMSH_BBTheme: Ramp Theme Card

Undercover Skrull Moon-Boy, Dino Rider Gert and Old Lace, Runaways The Fabulous Frog-Man Warriors of Wakanda Atlas, Sizable Stooge Wakandan Royal Guard Savage Land Dinosaur Flora Colossus Team Transmitter Thing Swing Colossal Collision Thriving Grove 7 Forest

Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.