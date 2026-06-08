Contenido de la Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Todos los superhéroes tienen sus propios orígenes ¡y los tuyos pueden comenzar con la Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes! Esta caja contiene todo lo que necesitas para empezar a jugar a Magic en el universo de Marvel. Con ella aprenderás los fundamentos gracias a un tutorial muy sencillo inspirado en el Capitán América y Iron Man, para luego lanzarte al universo de Marvel con tus superhéroes favoritos.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
Cada Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene lo siguiente:
- 10 medios mazos temáticos de Jumpstart
- Dos (2) de estos medios mazos de Jumpstart son mazos para aprender a jugar y están diseñados para jugarse el uno contra el otro.
- Cada medio mazo incluye 20 cartas. ¡Mezcla dos y a jugar!
- 5 fichas no foil de dos caras
- 2 tapetes con tablero de juego
- 2 guías para aprender a jugar
- 2 tarjetas de referencia
- 2 dados Spindown
- 1 folleto de referencia
La Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene diez medios mazos temáticos de Jumpstart. Dos de ellos (el del Capitán América y el de Iron Man) tienen un orden específico para el tutorial de la Caja de principiante. ¡No los barajes! En vez de eso, juega con ellos usando su orden inicial y sigue la guía para aprender a jugar que trae la caja.
Todas las cartas de los medios mazos del tutorial de la Caja de principiante están numeradas en la parte inferior izquierda. Para volver a ordenar un medio mazo, pon la carta “W Tutorial 20” o “R Tutorial 20” boca abajo en el fondo, seguida de las cartas “W Tutorial 19” o “R Tutorial 19”, y así sucesivamente. Las primeras cartas de los medios mazos deberían ser la “W Tutorial 1” y la “R Tutorial 1”.
Hay dos medios mazos de cada color de Magic y cada uno tiene su propia temática, como Artefactos o Jóvenes Vengadores. Más abajo encontrarás el contenido de estos medios mazos.
Empieza a jugar a Magic con la Caja de principiante cuando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lance en todo el mundo el 26 de junio de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.
Listas de mazos de la Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes
A continuación puedes ver el contenido de cada medio mazo, organizado según los tipos de cartas y con un menú desplegable con el que puedes ordenar las cartas según su color, coste de maná o rareza. También puedes ver esas cartas en la galería de la colección.
Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lanzará el 26 de junio de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.