Novedades de Through the Omenpaths y Más allá del Multiverso en versión digital

Cada vez que publicamos una colección de Más allá del Multiverso, la gente nos pregunta si saldrá en Magic: The Gathering Arena y Magic: The Gathering Online. Normalmente resolvíamos este asunto colección a colección y la respuesta era o bien un “sí” rotundo, o bien un “no” razonado. Nos encantaría que la conclusión fuese afirmativa en todos los casos, pero las cosas no terminan de esa forma en ocasiones. A pesar de ello, siempre quisimos tener una solución permanente. Además, ahora que las colecciones de Más allá del Multiverso van a ser legales en todos los formatos a partir de los lanzamientos de este año, necesitamos una respuesta constante y fiable.

Por ello, nos gustaría anunciar Through the Omenpaths.

Estos lanzamientos serán colecciones digitales con versiones de Más acá del Multiverso para las colecciones de Más allá del Multiverso que, de otro modo, no llegarían a las plataformas digitales de Magic. Sus cartas digitales tendrán mecánicas idénticas a las de sus homólogas físicas de Más allá del Multiverso, pero con tratamientos creativos propios, ilustraciones distintas y nombres diferentes.

No crearemos colecciones de Through the Omenpaths para cada colección de Más allá del Multiverso: solamente las haremos de las que no estarán disponibles en las plataformas digitales. Así, las mecánicas de los formatos seguirán estando parejas en el entorno digital sin tener que poner parches aquí o allí. En este momento solo planeamos crear lanzamientos de Through the Omenpaths para las colecciones completas que sean legales en todos los formatos.

En lo que queda de 2025 vamos a publicar dos colecciones de Más allá del Multiverso en MTG Arena y Magic Online: Magic: The Gathering—FINAL FANTASY y Magic: The Gathering | Avatar: La leyenda de Aang™.

Una colección de 2025, Magic: The Gathering | Marvel’s Spider-Man (así como las futuras colecciones de Marvel), no estará disponible en las plataformas digitales de Magic. En su lugar, el 23 de septiembre publicaremos la primera colección de Through the Omenpaths. Tendremos más información sobre ella cuando se acerque la fecha de lanzamiento.