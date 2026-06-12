En Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes cobran vida los personajes y momentos más populares de la historia de Marvel de una forma nunca vista. ¡Prepárate para zambullirte en el universo de Marvel con el lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes el 26 de junio de 2026! Para rendir homenaje a esta colección y a sus increíbles ilustraciones, plasmamos algunas de nuestras favoritas en las cartas de arte.

0022a_MTGMSH_ACArt: Captain America, Wings of Freedom Art Card 2

Encontrarás 1 de las 45 cartas de arte distintas en el 31 % de los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. De entre ellas, el 4 % son cartas de arte con la firma del artista estampada en dorado o el símbolo de Planeswalker (las versiones sin estampar tienen la misma ilustración, pero no llevan la firma del artista ni el símbolo de Planeswalker).

Además, en el 5 % de los sobres de coleccionista hay 1 de las 9 cartas de arte que puedes conseguir y reunir para formar la ilustración de Björn Barends de Thanos, el titán loco (estas cartas de arte no tienen la firma estampada ni el símbolo de Planeswalker).

Reúne tus ilustraciones favoritas cuando Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes se lance el 26 de junio de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.