Magic: The Gathering | El Hobbit™ esboza un retrato bucólico de la Tierra Media de Tolkien. Nuestros artistas plasmaron esa belleza en las ilustraciones de la colección y, gracias a las cartas de arte de Magic: The Gathering | El Hobbit, podrás exhibirlas en todo su esplendor. Encontrarás 1 de las 54 cartas de arte sin estampar en el 30 % de los sobres de coleccionista de Magic: The Gathering | El Hobbit. Además, en el 5 % de estos sobres encontrarás cartas de arte con la firma del artista estampada en dorado o el símbolo de Planeswalker (las versiones sin estampar tienen la misma ilustración, pero no llevan la firma del artista ni el símbolo de Planeswalker).

0034a_MTGHOB_ACArt: Aragorn, the Uniter Art Card 34/54

Además, cada caja de escena de Magic: The Gathering | El Hobbit contiene cartas de arte con las ilustraciones de las 6 cartas de la caja.

Consulta tus ilustraciones y cartas de arte favoritas en la galería de Magic: The Gathering | El Hobbit antes del lanzamiento mundial de la colección. Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.