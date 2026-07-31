Todo en Magic: The Gathering | El Hobbit™ rinde homenaje a uno de los relatos fantásticos más queridos, desde los grandiosos Dragones que surcan el campo de batalla hasta los Lobos temibles que rondan en manada. Esta pasión por el universo de Tolkien impregna las fichas de la colección, en las que aparecen criaturas y personajes de la Tierra Media.

0007_MTGHOB_TknBstr: Bear Token 0014_MTGHOB_Helper: Enduring Story (Helper)

Cada sobre de juego contiene una ficha no foil de dos caras. Hay 13 fichas y 2 cartas de ayuda con arte completo en los sobres de juego. Entre las fichas con arte completo hay 2 fichas de Ejército Trasgo distintas (para que presumas de tus grandes tropas) y 2 fichas de Tesoro distintas (para que presumas de tu gran fortuna).

0010_MTGHOB_TknBstr: Axe Token 0009_MTGHOB_TknBstr: Wolf Token

Cada sobre de coleccionista contiene una ficha foil tradicional de dos caras o una carta de arte. Ten en cuenta que no hay cartas de ayuda en los sobres de coleccionista.

Descubre estas fichas y mucho más en la galería de cartas de Magic: The Gathering | El Hobbit. Si quieres saber dónde encontrar todas las cartas de la colección, no te pierdas nuestra guía de coleccionismo de Magic: The Gathering | El Hobbit.

Magic: The Gathering | El Hobbit se lanzará el 14 de agosto de 2026. Ya se puede reservar en tu tienda de juegos local, TCGplayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.