Reúne un equipo de fichas de todo el universo de Marvel con Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes. La colección tiene todas las fichas que necesitas para jugar tus partidas de Magic, pero con un toque extra de Marvel. Consigue Villanos Robots maléficos y fichas de Comida con shawarmas deliciosos con el lanzamiento de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes el 26 de junio de 2026.

0019_MTGMSH_TknBstr: Food Token 0020_MTGMSH_TknBstr: Robot Villain Token

Cada sobre de juego de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes contiene una ficha no foil de dos caras. En estos sobres podrás encontrar 22 fichas con arte completo.

0015a_MTGMSH_CmdrTkn: Vibranium Token // Angel Token 0008a_MTGMSH_CmdrTkn: Council of Reeds Copy Token // Merfolk Token

Cada mazo de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye 10 fichas de dos caras. Estas fichas aparecen en versión no foil en los mazos de Commander normales y surge foil en la edición de coleccionista. Las fichas surge foil solo están disponibles como fichas de dos caras en la edición de coleccionista de los mazos de Commander, con una cara surge foil y la otra no foil. En estos mazos hay una combinación de fichas de los sobres de juego, 15 fichas de Commander y una carta de ayuda.

0009a_MTGMSH_TknBstr: Villain Token // Robot Hero Token

La Caja de principiante de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye 5 fichas no foil de dos caras. La ficha de Héroe Robot que crea Iron Man, Tony Stark solo está en la Caja de principiante.

0008_MTGMSH_TknBstr: Galactus Token 0010_MTGMSH_TknBstr: The Void Token

Cada sobre de coleccionista de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes incluye una ficha foil tradicional de dos caras o una carta de arte. Las 22 fichas con arte completo de los sobres de juego y las 15 fichas con arte completo de los mazos de Commander de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes pueden aparecer en los sobres de coleccionista. Ten en cuenta que no hay cartas de ayuda en los sobres de coleccionista.

Descubre estas fichas y mucho más en la galería de cartas de Magic: The Gathering | Marvel Super Heroes.

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