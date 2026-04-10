Recorre la nueva exposición artística de Secretos de Strixhaven, ¡protagonizada por las cartas de arte que hay en los sobres de coleccionista! Entre estas cartas hay algunas de nuestras obras favoritas de Secretos de Strixhaven y de Mystical Archive.

0049a_MTGSOS_ArtCArt: Akroma's Will Art Card 49/54

Encontrarás 1 de las 54 cartas de arte en el 35 % de los sobres de coleccionista de Secretos de Strixhaven. En el 5 % de estos sobres, la carta de arte tendrá la firma del artista estampada en dorado o el símbolo de Planeswalker (las versiones sin estampar tienen la misma ilustración, pero no llevan la firma del artista ni el símbolo de Planeswalker).

¡Explora estas cartas de arte y mucho más en la galería de cartas de Secretos de Strixhaven! Secretos de Strixhaven se lanzará el 24 de abril de 2026. Ya puedes reservarla en tu tienda de juegos local, TCGPlayer, Amazon y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.