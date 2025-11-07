El 14 de noviembre, todo cambiará..., ¡porque acudirás a tu tienda de juegos local para disfrutar de la Presentación de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™! En estos eventos, que se celebrarán del 14 al 20 de noviembre, jugarás por primera vez con una colección nueva de Magic. Probarás cartas nunca vistas, harás nuevos amigos y te adentrarás en el mundo de Avatar: la leyenda de Aang.

Si es tu primer evento de Magic, no te preocupes: la comunidad de jugadores te recibirá con los brazos abiertos. Y, si tienes mucha experiencia jugando en Presentaciones, ¡podrás darle la bienvenida a alguien al maravilloso mundo de Magic!

Packs de Presentación de

Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás uno de los cinco Packs de Presentación distintos. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

5 sobres de juego de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

1 sobre de personaje de proporción especial de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang Cada sobre de personaje se basa en un personaje concreto de Avatar: la leyenda de Aang y un color de Magic

2 fichas no foil de dos caras según el color del Pack de Presentación

1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 dado Spindown según el color del Pack de Presentación

Construirás un mazo con el contenido de tu Pack de Presentación y las tierras básicas que necesites, y luego te enfrentarás a los demás participantes del evento. Si tienes curiosidad sobre cómo construir un mazo, ¡sigue leyendo! Estarás barajando el tuyo en menos que canta un gallo cerdo.

Ya puedes reservar Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Elige tus colores y domina los elementos

En Mazo Cerrado, la mayoría de los mazos solo tienen dos colores, por lo que te recomendamos que elijas los dos mejores de entre las cartas que te toquen. A continuación, te explicamos unas cuantas estrategias para detectar los mejores colores para tu mazo.

0004_MTGTLA_Main: Aang, the Last Airbender 0059_MTGTLA_Main: Katara, Bending Prodigy 0085_MTGTLA_Main: Azula, On the Hunt 0163_MTGTLA_Main: Zuko, Exiled Prince 0198_MTGTLA_Main: Toph, the Blind Bandit

Tu Pack de Presentación incluirá 5 sobres de juego y un sobre de personaje con cartas del color correspondiente. No tienes por qué jugar el color de tu sobre de personaje, pero es probable que las cartas que te toquen hagan que te decantes por ese color. Por ejemplo, en el sobre de Zuko habrá muchas cartas rojas, lo que es un buen motivo para elegir el rojo como primer color.

0061a_MTGTLA_Main: The Legend of Kuruk 0098_MTGTLA_Main: The Fire Nation Drill

Luego debes buscar amenazas que te ayuden a ganar el juego: por ejemplo, criaturas descomunales que hagan daño de dos dígitos, hechizos que te llenen la mano de cartas o artefactos que inclinen la balanza del juego a tu favor.

Las amenazas suelen ser cartas raras o raras míticas, así que estate al tanto cuando abras tu Pack de Presentación por si consigues alguna. Si no logras discernir tus amenazas, imagina la siguiente situación: si tu oponente fuera a lanzar una de las cartas que te tocó, ¿cómo reaccionarías? Si crees que te haría entrar en pánico y buscar desesperadamente una solución, es muy probable que esa carta sea una buena amenaza para tu mazo.

0008_MTGTLA_Main: Airbending Lesson 0058_MTGTLA_Main: It'll Quench Ya! 0084_MTGTLA_Main: Azula Always Lies 0125_MTGTLA_Main: Bumi Bash 0187_MTGTLA_Main: Origin of Metalbending

La última cosa que necesitas son cartas de remoción. Básicamente, se trata de formas de deshacerte de las cartas de tu oponente (sobre todo de sus amenazas). La mayoría de los hechizos de remoción son cartas comunes y poco comunes, por lo que aparecerán con bastante frecuencia en las partidas.

Aquí abajo tienes una lista de los hechizos de remoción más importantes que buscar en tu reserva de Mazo Cerrado. También puedes usarla como hoja de referencia cuando juegues. Por ejemplo, si tu oponente pasa el turno con dos manás negros disponibles, es muy probable que tenga una copia del Acto desalmado lista para desenfundar.

| | | |

Selecciona un símbolo de maná para ver los hechizos de remoción más relevantes.

Una vez que hayas encontrado las amenazas y hechizos de remoción más potentes, ya tendrás los dos mejores colores para construir un mazo completo. Para hacerlo realidad, es el momento de sacarle partido a la curva de maná.

La curva de maná de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

La curva de maná es una herramienta muy útil a la hora de construir un mazo. En resumidas cuentas, el objetivo es equilibrar el valor de maná de tus hechizos para asegurarte de tener cartas efectivas que puedas lanzar durante todo el juego. La mayoría de los hechizos costarán tres manás o menos, pero no te olvides de añadir unos cuantos de coste elevado para ponerle punto final a la partida. La curva de maná típica de un mazo de Presentación debería parecerse a esta:

1 maná: 1–2 cartas

2 manás: 7–8 cartas

3 manás: 5–6 cartas

4 manás: 3–4 cartas

5 manás: 2–3 cartas

6 manás: 0–1 cartas

¡Y 17 tierras!

Esto es solo un ejemplo de la curva de maná de un mazo. Si el tuyo es más agresivo, la media del valor de maná será más baja. En cambio, si está centrado en controlar la mesa y acumular valor a medida que se desarrolle el juego, tendrás más tiempo para jugar tierras y lanzar hechizos caros, lo que significa que la media del valor de maná de tu mazo será más alta.

Al decidir lo agresivo o defensivo que debe ser tu mazo, piensa a qué estrategia general responde. Mira las cartas que tienes e imagina situaciones en las que podrías ir a por la victoria.

Los mazos agresivos abruman a los oponentes en las primeras etapas del juego con una horda de criaturas de bajo coste, mientras que los mazos de control ponen a los rivales en un aprieto tras otro antes de rematar el juego con un peso pesado bien caro. Aunque la mayoría de los mazos no sean solo agresivos o de control, es importante detectar en qué punto de ese espectro se encuentra el tuyo para aprovechar tus puntos fuertes.

Arquetipos de draft de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™

Ya tienes tus colores y analizaste la estrategia de tu mazo, y ahora toca elegir las últimas cartas para rematarlo. Para decidir qué te quedas y qué te descartas, echa un vistazo al arquetipo de draft de tu mazo. Los arquetipos de draft son temáticas generales, una estrategia compartida para las cartas de cada combinación de dos colores.

Hay cartas que funcionan mejor en algunos arquetipos que otros. Por ejemplo, la Descarga de rayos es un hechizo de remoción eficaz para casi cualquier mazo rojo, pero la carta Cadetes de la Nación del Fuego es más específica de un arquetipo concreto y necesita estar en un mazo con muchos hechizos de Lección para aprovechar su primera habilidad.

Además de las cartas específicas de cada arquetipo, cada combinación de dos colores tiene varias cartas poco comunes que marcan la diferencia. Se trata de cartas poco comunes multicolores que sacan a la luz todo su potencial con el arquetipo de draft correspondiente. No solo reflejan la estrategia de cada combinación de dos colores, sino que son de lo más potentes en esos mazos, así que inclúyelas siempre que puedas.

Aquí tienes una lista de todos los arquetipos de draft y algunas de las cartas clave. ¡Domina la estrategia de tu arquetipo y ábrete camino hacia la victoria!

Voladoras, blanco-azul

Sobrevuela las criaturas de tu oponente y ve a por todas. Utiliza criaturas baratas con la habilidad de volar, como la Voladora novata, para ir reduciendo el total de vidas de tu rival. Cuando hayas llenado el campo de batalla con héroes voladores, poténcialos con el Legado de los nómadas del aire y proclama a los cuatro vientos que la victoria es tuya.

Segundo robo, azul-negro

0222_MTGTLA_Main: Foggy Swamp Spirit Keeper

Para este mazo de control, lo importante es robar tu segunda carta cada turno, y la forma más sencilla de conseguirlo es con fichas de Pista. Si quieres sacarle el máximo partido, usa las Pistas para pagar habilidades de controlar el agua como la del Koi gigante y luego sacrifica las Pistas giradas para robar cartas.

Agresividad de la Nación del Fuego, negro-rojo

Tal y como el nombre indica, el mazo de agresividad de la Nación del Fuego es uno de los más agresivos que puedes construir. Lanza criaturas y crea fichas con la habilidad de controlar el fuego, y luego utiliza el maná sobrante para hechizos como la Técnica de combustión, la Descarga de rayos y los Ataques de la Nación del Fuego.

Aceleración de Rugidos de la Tierra, rojo-verde

Demuestra a tus oponentes que no hay maestro de la tierra que te supere transformando tus tierras en criaturas de lo más poderosas. Recuerda que, cuando usas la habilidad de controlar la tierra, puedes poner contadores sobre tierras que ya sean criaturas. Esto te puede servir para los casos en que necesites tener cartas con fuerza de 4 o más, como pasa con La Roca, listo para rugir.

Aliados, verde-blanco

0251_MTGTLA_Main: White Lotus Reinforcements

Aang y sus aliados son los protagonistas de Avatar: la leyenda de Aang, ¡y en esta colección aparecen en criaturas Aliado! Hay varias cartas que se fijan en la cantidad de Aliados que controlas o en si entra un Aliado, así que céntrate en llenar el campo de batalla con cartas como las Guerreras Kyoshi.

Sacrificio, blanco-negro

Si prefieres usar criaturas con habilidades algo más macabras, el arquetipo de sacrificios blanco-negro es perfecto para ti. Las cartas que se disparan cuando mueren, como los Animales de granja curiosos o los Falsos pentacélicos, son carne de cañón de lo más útil (pobrecitos).

Lecciones de combate, azul-rojo

0215_MTGTLA_Main: Dragonfly Swarm

Muestra a tus oponentes el arma más potente de todas: el saber. Los hechizos de Lección de este arquetipo elaboran una estrategia agresiva y centrada en el combate. Varias de estas cartas se fijan en la cantidad de Lecciones que hay en tu cementerio, por lo que el descarte de Dejar ir las ataduras te dará una ventaja adicional.

Contadores +1/+1, negro-verde

0214_MTGTLA_Main: Dai Li Agents

Arma a tus criaturas con contadores +1/+1 de un sinfín de maneras. Una de las formas más sencillas de añadir contadores sobre tus criaturas es con la acción de palabra clave controlar la tierra: las criaturas como el Tejón topo añadirán contadores a la mesa y te darán bonificaciones adicionales, y Toph, la Bandida Ciega será la guinda del pastel para cualquier mazo centrado en contadores.

Agresividad a porrillo, rojo-blanco

0244_MTGTLA_Main: Sun Warriors

Combina las fichas de Aliado blancas y los hechizos agresivos rojos para elaborar un mazo devastador. Crea una horda de fichas para aprovechar tácticas de combate como Mover los pies con ritmo, obliga a tus oponentes a bloquear y quedarse desprotegidos, y hazlo saltar todo por los aires lanzando Entrar en estado Avatar en el momento perfecto.

Aceleración y Lecciones, verde-azul

Aceleración,

tierras, Haiku de Sokka:

el juego es tuyo.

Varias Lecciones te permiten buscar tierras adicionales, con lo que podrás conseguir maná rápidamente y hacer jugadas descomunales. Lanza las Raíces compartidas seguidas del Ciclo de renovación y usa todo ese maná para jugar el Koi gigante. ¿Qué mejor manera de ganar que con un Pez gigantesco e imbloqueable?

Domina los elementos en la Presentación

¡Ya tienes todo lo que necesitas para traer equilibro a la Presentación de tu tienda de juegos local! Una vez que te hayas inscrito en la Presentación, échale un ojo a todos los eventos de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang. Te esperan un montón de actividades, en tu tienda de juegos y más allá.

Los eventos Presentación de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang se celebrarán del 14 al 20 de noviembre; ¡no esperes más e inscríbete ya para participar! Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.