Participa con amigos en un viaje para salvar el mundo en Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang™. Los cuatro elementos están a tu disposición, y hay muchas formas de demostrar tu gran dominio sobre ellos. Tanto en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local como en las gigantescas celebraciones con premios igual de grandes, todos los fans de Avatar: la leyenda de Aang y Magic encontrarán algo que les guste.

¡Sal del iceberg y empieza a jugar a Magic! Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang se lanzará en todo el mundo el 21 de noviembre de 2025. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se vendan productos de Magic.

Presentación de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang: del 14 al 20 de noviembre

Packs de Presentación de

Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

Cada era necesita un Avatar, y cada colección nueva, un evento Presentación. ¡Sé de los primeros en disfrutar de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang en los eventos Presentación de tu tienda de juegos local! Cuando acudas a un evento Presentación, recibirás uno de los cinco Packs de Presentación distintos. Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

5 sobres de juego de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

| 1 sobre de personaje de proporción especial de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

| 2 fichas no foil de dos caras según el color del Pack de Presentación

1 carta rara o rara mítica foil tradicional con el año estampado

1 dado Spindown según el color del Pack de Presentación

Los Packs de Presentación de esta colección contienen un sobre de personaje especial diseñado para mejorar la experiencia de Avatar: la leyenda de Aang en tus juegos. Cada sobre de personaje se centra en un color concreto de Magic e incluye cartas que representan al personaje que elegiste. Si quieres jugar un personaje concreto, pregunta en tu tienda de juegos local cómo distribuyen los Packs de Presentación.

También tenemos un regalo especial para los jugadores que dediquen su tiempo a dominar los elementos en varios eventos Presentación: quienes participen en dos o más eventos Presentación recibirán una bolsa coleccionable hasta agotar existencias. Estas bolsas coleccionables muestran ilustraciones centradas en los personajes de los Packs de Presentación y son lo bastante grandes como para guardar dados, fichas, contadores e incluso una ficha de la Orden del Loto Blanco. Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información.

Liga de Commander con cajas: del 14 al 20 de noviembre

Caja de sobres de juego de

Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

Hace poco añadimos los eventos de Liga de Commander con cajas a nuestro plantel de eventos de Commander, y tenemos muchas ganas de ofrecerlos en Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang. ¡Abre una caja entera de sobres de juego, construye un mazo de Commander de 60 cartas con su contenido y cualquier cantidad de tierras básicas y juega toda la semana!

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran 0393_MTGTLA_BaBPromo: Firebending Student

Los participantes de la Liga de Commander con cajas recibirán una copia de la carta promocional Gran-Gran ilustrada por 水溜鳥 / mizutametori hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil de ella, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Además, como regalito extra, recibirás una copia de la carta promocional foil tradicional de Buy-a-Box Firebending Student con la compra de una caja de sobres de juego hasta agotar existencias.

Magic Academy: del 21 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026

Caja de principiante de

Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang

¡Magic Academy es una experiencia de aprendizaje en tu tienda de juegos local! Harás amigos y jugarás con las cartas nuevas de la colección, incluidas las cartas de la Caja de principiante de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang. Aprende a jugar a Magic con otros fans o enseña a tus amigos a jugar.

Los participantes recibirán mazos de bienvenida de Magic: The Gathering hasta agotar existencias. Cada tienda de la WPN que participe recibirá una copia de la Caja de principiante de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang para usarla durante los eventos de Magic Academy. Todas las cartas de la Caja de principiante muestran el universo de Avatar: la leyenda de Aang, lo que proporciona una forma divertida e interesante de aprender a jugar.

¿Qué es Magic Academy?

Hay dos tipos de eventos de Magic Academy, cada uno centrado en diferentes partes del proceso de aprendizaje. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar. Durante el evento aprenderás las reglas básicas del juego, como el orden de los turnos, el funcionamiento del combate o cómo lanzar hechizos. Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego.

¡Pregunta los detalles de los eventos Magic Academy en tu tienda de juegos local!

Magic presenta: Domina los cuatro elementos: del 21 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026

¡Desata el poder del Avatar en Magic presenta: Domina los cuatro elementos! Dirígete a tu tienda de juegos local cada semana para mejorar tu dominio de los elementos y tu mazo y abrirte paso hasta el premio definitivo.

Al inicio del evento, los jugadores construyen un mazo cerrado con seis sobres de juego y a continuación eligen uno de los cuatro elementos. Los jugadores recibirán el emblema de ese elemento y podrán usarlo en los juegos de este evento. El objetivo consiste en jugar tres partidas contra tres oponentes. ¡Consigue las firmas de esos tres oponentes para dominar el elemento elegido!

Cada semana, los jugadores pueden comprar un sobre de juego adicional para añadirlo a su mazo cerrado. Si lo hacen, recibirán otro emblema de otro elemento que dominar. Los jugadores que dominen todos los elementos al final del evento recibirán una lámina brillante de Aang, maestro de los elementos ilustrada por Fahmi Fauzi (hasta agotar existencias).

Standard Showdown: del 21 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026

0003_MTGTLA_PlayPrm: Unlucky Cabbage Merchant

¡Prepárate para la próxima temporada de eventos Standard Showdown! Si juegas a Magic, eso quiere decir que perfeccionas tu mazo favorito, estudias todas las cartas nuevas de la galería de cartas y vas a tu tienda de juegos local para alzarte con la gloria. Sin embargo, si eres mercader de repollos, significa que debes aceptar que tu mercancía acabará destruida.

Queremos honrar el legado del vendedor con peor suerte de Avatar: la leyenda de Aang con la carta promocional de este evento. Quien gane cada evento del Standard Showdown recibirá una copia de la carta Unlucky Cabbage Merchant ilustrada por Thanh Tuan hasta agotar existencias. La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil de ella, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional.

Commander Night de Gigante de dos cabezas: del 21 de noviembre de 2025 al 15 de enero de 2026

0001_MTGTLA_PlayPrm: Gran-Gran

Aang y Katara. Zuko y Iroh. Sokka y un bumerán. Avatar: la leyenda de Aang está repleto de poderosos equipos, ¡y ahora puedes formar el tuyo propio en las Commander Nights de Gigante de dos cabezas! Los jugadores que participen en este evento recibirán una copia de la carta promocional Gran-Gran descrita anteriormente.

Commander Party: del 5 al 11 de diciembre de 2025 y del 9 al 15 de enero de 2026

0134_MTGTLA_JmpNew: The Cabbage Merchant 0221_MTGTLA_Main: Fire Lord Zuko

Si eres fan de Avatar: la leyenda de Aang, lo más seguro es que tu personaje favorito tenga una criatura legendaria en esta colección. ¡Desde Aang hasta Zuko, celebra a tus preferidos y construye un nuevo mazo de Commander para los eventos Commander Party de esta colección! Habrá dos rondas de eventos Commander Party, así que elige un fin de semana, un mazo y prepárate para la diversión.

Estas partidas de Commander no son ordinarias, pues te enfrentarás a tus enemigos mientras intentas dominar los cuatro elementos. Comienza por dominar el elemento más afín a ti cumpliendo sus requisitos. Luego, podrás dominar el elemento a tu izquierda y seguir en el sentido de las agujas del reloj hasta que domines los cuatro. Cuando reclames el poder del agua, la tierra, el fuego y el aire, entrarás en estado Avatar y recibirás una bonificación enorme digna de tu dominio elemental.

Tanto si dominas cada elemento como si eres una persona fogosa normal y corriente, por participar en el evento recibirás una copia de la carta promocional Gran-Gran descrita anteriormente (hasta agotar existencias). Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información del evento.

World Championship 31 de Magic: del 5 al 7 de diciembre

¡Se acerca la batalla definitiva de la temporada del Pro Tour de 2025! El World Championship 31 de Magic tendrá lugar del 5 al 7 de diciembre. Es nuestro evento competitivo más importante del año, y los jugadores de todo el mundo se dirigirán a Washington (EE. UU.) para lograr la grandeza. El World Championship 31 de Magic es un torneo al que solo se puede acceder mediante invitación y no estará abierto al público. Los participantes se enfrentarán en eventos Booster Draft de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang y Construido Estándar.

Un evento de esta magnitud necesita premios a la altura. Por ello, incluirá 1 000 000 USD en premios (sí, leíste bien), y quien gane recibirá un premio en efectivo de 100 000 USD. Retransmitiremos este evento en directo en twitch.tv/magic y en el canal de YouTube oficial de Magic. Además, nuestro equipo irá publicando resúmenes del evento en Magic.gg conforme se desarrolle. Elige a un jugador, muéstrale tu apoyo y no te pierdas cómo Magic hace historia este diciembre.

Magic Spotlight: el Avatar en Atlanta y Lyon: del 9 al 11 de enero de 2026

La Magic Spotlight Series se prepara para su primer evento de 2026, y vamos a llevar la emoción elemental a dos continentes. ¡Domina los elementos y el formato y consigue premios épicos en Magic Spotlight: el Avatar, que tendrá lugar en Atlanta (Georgia, EE. UU) y en Lyon (Francia)! El evento principal de Magic Spotlight: El Avatar será de Construido Estándar. Habrá dos eventos como este, ambos el fin de semana del 9 al 11 de enero de 2026.

0002_MTGTLA_PlayPrm: Day of Black Sun

Cada evento Magic Spotlight: el Avatar incluye 50 000 USD en premios. Además, cada jugador que se inscriba en el evento principal de los Spotlight Series recibirá una copia de la carta promocional Day of Black Sun no foil con una ilustración de Dom Lay. Los 128 mejores jugadores del evento principal también recibirán copias foil tradicionales de dicha carta promocional.

Además, los 8 mejores jugadores de cada evento principal también recibirán invitaciones para el Pro Tour de Secretos de Strixhaven, que se celebrará en la MagicCon: Las Vegas del 1 al 3 de mayo de 2026.

Para más información, ponte en contacto con los organizadores de cada evento:

Del 9 al 11 de enero de 2026 en Atlanta (Georgia, EE. UU), organizado por Star City Games

Del 9 al 11 de enero de 2026 en Lyon (Francia), organizado por Fanfinity

Prepárate para los CommandFests: diciembre de 2025

¡Forma tu propia banda de aliados de Aang en Magic y prepárate para los últimos CommandFests de 2025! Cada uno de estos eventos cuenta con una cantidad colosal de eventos, artistas destacados, creadores de contenido y mucho más. Además, con ciertas acreditaciones para estos eventos recibirás una copia de la carta promocional Arcane Signet no foil o foil tradicional. Para más información sobre cada evento y sus cartas promocionales, échale un vistazo a los sitios web de los organizadores de los eventos:

Del 5 al 7 de diciembre de 2025 en Melbourne (Victoria, Australia), presentado por Let's Play Games

Del 19 al 21 de diciembre de 2025 en Maguncia (Alemania), presentado por JK Entertainment

Regional Championship Qualifiers: del 22 de noviembre de 2025 al 22 de marzo de 2026

La tercera ronda de RCQ de 2025 a 2026 será del 22 de noviembre de 2025 al 22 de marzo de 2026. Como parte de esta ronda de RCQ, puedes conseguir invitaciones para los Regional Championships de primavera de 2026 y cartas promocionales adorables pero agresivas con temática de ratones.

Todos los participantes en un RCQ recibirán una carta promocional no foil con ilustración de Ampreh, y la gente que logre los mejores puestos también recibirán una copia de la carta promocional no foil Manifold Mouse con ilustración de Neo.G. Los jugadores que se clasifiquen para el Regional Championship también se llevarán una copia foil tradicional de la carta promocional Manifold Mouse. Échale un ojo a este artículo para saber más sobre la disponibilidad de estas cartas promocionales.

Domina los elementos, salva el mundo y haz nuevos amigos

Tu viaje por Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang comienza en tu tienda de juegos local. Para más información sobre la colección, lee nuestra guía sobre Coleccionismo de Magic: The Gathering | Avatar: la leyenda de Aang y descubre todos los tratamientos de Diversión en Sobres de la colección. Durante los próximos días revelaremos el resto de las cartas de la colección, así que no le quites ojo a DailyMTG y a la galería de cartas para ver las novedades.

