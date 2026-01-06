La mayoría de exploradores del Multiverso necesitan los caminos del presagio para ir de un lado al otro, pero a ti te basta con Lorwyn eclipsado para emprender tu viaje. Esta colección está repleta de criaturas extrañas, hechizos maravillosos y cierto Planeswalker feérico que los fans odian y adoran a partes iguales. Si quieres saber cómo conseguir las cartas más flamantes, echa un vistazo a nuestra guía de coleccionismo de Lorwyn eclipsado. Y, si estás buscando un lugar para encadenar un hechizo tras otro con tus hadas y llameantes favoritos, aquí lo encontrarás. Hay eventos a tutiplén para que Lorwyn eclipsado brille con todo su esplendor.

Lorwyn eclipsado se lanzará el 23 de enero de 2026. Ya puedes reservar la colección en tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.

Eventos Presentación de Lorwyn eclipsado

(Del 16 al 22 de enero)

Pack de Presentación de

Lorwyn eclipsado

Tu historia empieza en los eventos Presentación de Lorwyn eclipsado, donde probarás la colección por primera vez con el resto de tu comunidad de jugadores. En estos eventos, recibirás un Pack de Presentación.

Cada Pack de Presentación contiene lo siguiente:

6 sobres de juego de Lorwyn eclipsado

1 carta promocional foil tradicional Ten en cuenta que las cartas promocionales de los Packs de Presentación ya no tienen el año estampado.

1 caja guardamazo

1 dado Spindown

Con el contenido del Pack de Presentación, construirás un mazo y te enfrentarás a los demás participantes. Estos eventos son perfectos para cualquier fan de Magic, tanto si llevan décadas jugando como si acaban de empezar. El viernes publicaremos una guía sobre los eventos Presentación de Lorwyn eclipsado, así que no le quites el ojo a DailyMTG para saber más.

Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para inscribirte en los eventos Presentación de Lorwyn eclipsado.

Aprende a jugar con Magic Academy

(Del 23 de enero al 26 de febrero)

Magic Academy es una serie de eventos pensada para los jugadores nuevos que quieran dar sus primeros pasos en el Multiverso de Magic. En estas actividades, aprenderás todo lo necesario para empezar a jugar.

Theme Deck de 60 cartas de Piratas Theme Deck de 60 cartas de Ángeles

Hay dos tipos de eventos de Magic Academy. Los eventos Learn to Play están diseñados para gente que acaba de empezar en Magic. Durante el evento aprenderás las reglas básicas del juego, como el orden de los turnos, el funcionamiento del combate o cómo lanzar hechizos. También conseguirás en MTG Arena una versión al azar de uno de los Theme Decks de 60 cartas que se estrenarán con Lorwyn eclipsado: el de Ángeles o el de Piratas. ¡Prueba el mazo en MTG Arena y luego ve a por la versión física en tu tienda de juegos local!

Los eventos Deck Building te enseñarán a construir tu propio mazo a partir de seis sobres de juego. Verás un breve videotutorial al comienzo del evento y luego construirás tu propio mazo con el contenido de tus sobres de juego. Al terminar, también te llevarás seis sobres de Magic: The Gathering - Cimientos en MTG Arena.

¡Pregunta los detalles de los eventos Magic Academy en tu tienda de juegos local!

Standard Showdown

(Del 23 de enero al 26 de febrero)

Domina la magia de Lorwyn y Páramo Sombrío en los eventos Standard Showdown de Lorwyn eclipsado. Podrás poner a prueba algunos mazos de Construido nuevos con cartas inéditas de Lorwyn eclipsado o, si lo prefieres, sacar a pasear tu creación de Estándar favorita. Quien gane cada evento Standard Showdown recibirá la carta promocional Nowhere to Run foil tradicional con marco retro ilustrada por Jodie Muir (hasta agotar existencias). Si quieres conocer “muir” bien los detalles de estos eventos, acude a tu tienda de juegos local o ponte en contacto con ellos por internet.

Commander Night de Gigante de dos cabezas

(Del 23 de enero al 26 de febrero)

Las criaturas de Lorwyn y Páramo Sombrío saben que, para sobrevivir, hay que trabajar en equipo. ¡Llena tus juegos de Commander con ese espíritu de cooperación en las Commander Nights de Gigante de dos cabezas! En este evento, formarás equipo con otro jugador que elijas (o se te emparejará con otro asistente) para juegos casuales de varios jugadores.

Los participantes se llevarán la carta promocional Farhaven Elf con marco retro ilustrada por Brandon Kitouski (hasta agotar existencias). La mayoría de las tiendas de la WPN tendrán copias no foil, mientras que los establecimientos Premium de la WPN dispondrán de copias en versión foil tradicional. Es posible que las tiendas entreguen otros premios, así que ponte en contacto con la tuya para saber más.

Commander Party de Lorwyn eclipsado

(Del 30 de enero al 5 de febrero y del 13 al 19 de febrero)

El paisaje cambiante de Lorwyn y Páramo Sombrío es caótico y asombroso a partes iguales. ¡Adáptate a la dualidad mutable del plano en los eventos Commander Party de Lorwyn eclipsado! Estos juegos de Commander serán un poco distintos, así que puedes llevar tus propios mazos o probar uno de los mazos de Commander preconstruidos de la colección.

No solo lucharás contra tus tres oponentes, sino que tendrás que enfrentarte a la naturaleza frenética del plano. Empezarás el juego en Lorwyn y, a medida que avance, tirarás dados para desencadenar efectos caóticos y pasar de Lorwyn a Páramo Sombrío (y viceversa). Cuando cambies de una cara del plano a la otra, también pasarás a usar otra mano de cartas. Al fin y al cabo, cuando te transformas en tu yo de Lorwyn o Páramo Sombrío, pocas veces conservas tus recuerdos.

Tal y como mencionamos más arriba, los participantes que se dejen llevar por la naturaleza de Lorwyn y Páramo Sombrío en los eventos Commander Party recibirán la carta promocional Farhaven Elf con marco retro (hasta agotar existencias). Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para obtener más información.

Pro Tour de Lorwyn eclipsado

(Del 30 de enero al 1 de febrero)

Premios monumentales, títulos legendarios y competidores cuyo nombre está grabado en la historia de Magic. ¡Podrás disfrutar de todo esto y más en el Pro Tour de Lorwyn eclipsado, que se emitirá en directo del 30 de enero al 1 de febrero! Este evento no está abierto al público, pero podrás ver todo lo que pase en twitch.tv/magic, el canal de YouTube de Play MTG y Magic.gg.

El Pro Tour de Lorwyn eclipsado contará con los formatos Booster Draft de Lorwyn eclipsado y Construido Estándar. Los participantes competirán por una parte de nada más y nada menos que 500 000 USD en premios. Además, quien compita en un Pro Tour y en el World Championship durante 2026 se llevará la carta promocional Tamiyo, Inquisitive Student no foil con ilustración de Ampreh. Y, por si fuera poco, los 32 mejores jugadores de cada evento también recibirán una copia foil tradicional de la carta.

Contempla cómo los jugadores se convierten en eruditos experimentados de Estándar en el Pro Tour de Lorwyn eclipsado. Solo una persona se llevará el título de campeón del Pro Tour, así que pásate por twitch.tv/magic y el canal de YouTube de Play MTG el 30 de enero para disfrutar de la competición.

Store Championships

(Del 6 al 22 de febrero)

¡Ármate con tu mejor mazo y saca tu lado más competitivo en los Store Championships de tu tienda de juegos local! Se trata de eventos de juego de Estándar de alto nivel en los que los mejores jugadores de tu comunidad competirán por algunas de las cartas promocionales más despampanantes de la temporada.

Los participantes de los Store Championships recibirán la carta promocional Goblin Bombardment no foil con arte completo ilustrada por Jeff Laubenstein (hasta agotar existencias). Ese boggart tiene pinta de estar pasándoselo en grande, ¿no crees?

En cada evento, los jugadores que lleguen al top 8 gracias a su gran energía se llevarán la carta promocional Guide of Souls foil tradicional con arte completo ilustrada por Alexandr Leskinen.

Y, para quienes se alcen con la victoria en su Store Championship, tenemos un premio “miauravilloso”: quien gane cada Store Championship recibirá una copia foil tradicional con arte completo y sin texto de la carta promocional Ocelot Pride ilustrada por Rhonda Libbey.

¡Ponte en contacto con tu tienda de juegos local para saber cuándo celebra sus eventos Store Championship!

Magic Spotlight: eclipsado

(Del 6 al 8 de febrero)

La luz de Lorwyn y la oscuridad de Páramo Sombrío llegan a Toronto (Canadá) con Magic Spotlight: eclipsado. Al ser un evento abierto para todo el mundo, los jugadores experimentados podrán enfrentarse a caras nuevas. La actividad principal de Magic Spotlight: eclipsado consistirá en juegos de Limitado de Lorwyn eclipsado, así que empieza a practicar tan pronto como la colección llegue a MTG Arena.

Magic Spotlight: eclipsado incluye 50 000 USD en premios. Además, cada jugador que se inscriba obtendrá la carta promocional Vendilion Clique no foil sin texto ilustrada por Jason A. Engle. Los 128 mejores jugadores también recibirán una copia foil tradicional de esta carta.

Los 8 mejores jugadores de Magic Spotlight: eclipsado proseguirán con su viaje en Magic, ya que recibirán invitaciones al Pro Tour de Secretos de Strixhaven, que tendrá lugar en la MagicCon: Las Vegas del 1 al 3 de mayo de 2026.

¿Tienes agallas suficientes para plantar cara a un miembro del pueblo-arbóreo o vértelas con un boggart? ¡Pues inscríbete en Magic Spotlight: eclipsado hoy mismo!

El primer Regional Championship de 2026

(Del 24 de enero al 22 de marzo)

¡Ábrete camino hacia el Pro Tour en la ronda de los Regional Championships que está por llegar! Los jugadores que cumplan los requisitos competirán por cartas promocionales, invitaciones al Pro Tour de Secretos de Strixhaven y muchos premios más. Para esta ronda de los Regional Championships, tenemos una carta promocional de Secret Lair muy especial: todos los participantes de esta ronda recibirán la carta promocional Innkeeper's Talent no foil ilustrada por Ben Newman, y los que acaben en cabeza se llevarán la versión foil tradicional. Estas cartas promocionales están disponibles hasta agotar existencias, y la cantidad de copias foil tradicionales varía según la región, así que ponte en contacto con el organizador de tu región para saber más.

Estados Unidos, organizado por StarCityGames.com Del 23 al 25 de enero de 2026 en Portland (Oregón) Del 20 al 22 de febrero de 2026 en Milwaukee (Wisconsin)

Canadá, organizado por Face to Face Games Del 20 al 22 de febrero de 2026 en Vancouver (Columbia Británica)

Sudamérica, organizado por Devir Brasil 14 y 15 de febrero de 2026 en Santiago (Chile)

Japón/Corea del Sur, organizado por BIG MAGIC 14 y 15 de marzo de 2026 en Kioto (Japón)

EMEA, organizado por Fanfinity Del 6 al 8 de marzo de 2026 en Turín (Italia)

China, organizado por Kadou Del 13 al 15 de marzo de 2026 en Changsha (provincia de Hunan)

China Taipéi, organizado por Game Square Fecha por determinar en Taipéi

Sudeste Asiático, organizado por Oracle Events Del 13 al 15 de marzo de 2026 en Bangkok (Tailandia)

México/América Central/Caribe, organizado por Necrotower Del 6 al 8 de marzo de 2026 en Ciudad de México (México)

Australia/Nueva Zelanda, organizado por Let's Play Games Del 13 al 15 de marzo de 2026 en Bankstown (Nueva Gales del Sur, Australia)



Regional Championship Qualifiers

(Hasta el 22 de marzo)

La ronda actual de los Regional Championship Qualifiers (RCQ) ya está en curso, y los jugadores están acudiendo a su tienda de juegos local para conseguir estas cartas promocionales ratoniles. Todos los participantes de los RCQ recibirán la carta promocional Flowerfoot Swordmaster no foil con ilustración de Ampreh, y la gente que logre los mejores puestos también recibirán una copia de la carta promocional no foil Manifold Mouse con ilustración de Neo.G. Los jugadores que se clasifiquen para el Regional Championship también se llevarán una copia foil tradicional de la carta promocional Manifold Mouse. Las cartas promocionales solo estarán disponibles hasta agotar existencias, así que, si quieres saber más, ponte en contacto con el organizador de tu RCQ.

Aquí encontrarás más información al respecto. Esta ronda de eventos terminará el 22 de marzo, así que no pierdas tu oportunidad de llevarte estas cartas con unos ratones duras de roer.

¡Tu viaje a Lorwyn y Páramo Sombrío empieza con estos eventos! Haz tu pedido anticipado de Lorwyn eclipsado y prepárate para la aventura. La colección estará disponible a partir del 23 de enero y puedes reservarla tu tienda de juegos local, Amazon, TCGplayer y en cualquier otro establecimiento donde se venda Magic.